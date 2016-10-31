تعرف على سعر و6 أسباب تدفعك لشراء حاسب “ماك بوك برو” الجديد

صحيفة المرصد: أطلقت شركة آبل الجيل التالي من حاسب “ماك بوك برو” الجديد، وهو الأول من نوعه في غضون ثمانية عشر شهراً. ولم يخرج هذا الحاسب إلى النور بعد.

لكن بحسب خبراء يتمتع هذا الحاسوب بخصائص ومواصفات قوية تثير إعجاب المؤيدين المتشددين لآبل، في ظل وعود بأن تزيد سرعة الحاسب الجديد 6.8 مليون مرة عن النسخة الأولى من ماك بوك.

وهذه أبرز المميزات التي قد تدفعك لشراء الجهاز الجديد وفق ما نشرت النسخة البريطانية لـ”هافينغتون بوست”:

1- يعمل باللمس: وهي تعد أكبر نقطة قوة تدفع الجمهور لشرائه.

2- التَعَرُّف على الهوية عن طريق بصمات الأصابع: يعمل الجهاز ببصمات الأصابع على جهاز الآيفون فلم يعد شيئاً نسعى بشغف للحصول عليه.

3- يبدو أقل سمكاً من سابقيه: المستخدم يفضل الأجهزة خفيفة الوزن وماك بوك أنحف وأخف من أي وقت مضى.

4- الرموز التعبيرية: يسمح شريط الأدوات لك بالانتقال بسلاسة، بإدخال الرموز التعبيرية بشكل مباشر للمحتوى الذي تكتبه.

5- زيادة سرعة الألعاب: فقد أصبح أداء الحاسب عالي جداً عند اللعب، لدرجة تشعرك أنك تلعب على أرض الواقع.

6- منافذ USB: لقد أزال حاسب ماك بوك الجديد كل منافذ USB بالإضافة إلى قارئ بطاقة الذاكرة الرقمية.

وعوضاً عن ذلك، استبدلهم جميعاً بمنفذ C USB، ويعنى ذلك أنه سيكون حجماً واحداً مُناسباً لكافة أغراض الشحن والتوصيل بالأجهزة المختلفة.

ويبدأ سعره من 1499 دولاراً وذلك للحاسوب بحجم 13 بوصة، بدون شريط الأدوات الذي يعمل باللمس. بينما يصل سعر الحاسب بحجم 15 بوصة إلى 2399 دولاراً.