بالفيديو : شاهد .. رجال قوات الأمن الخاصة يستعرضون فنون القتال

صحيفة المرصد:رصد فيديو مصور صدر حديثاً مدى جاهزية أبطال الأمن من القوات الخاصة واستعراض لفنون القتال والآليات المتطورة في إفشال المخططات التخريبية واقتحام المواقع المحصنة وتنفيذ العمليات القتالية وفق أعلى المعايير الاحترافية.

وقد أولى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الاهتمام الكبير لقوات الأمن الخاصة ومتابعة حثيثة عن قرب ودعمه المستمر بما يعزز الجاهزية ويرفع الكفاءة، وتوفير كل ما يحتاج له جهاز قوات الأمن الخاصة كباقي أجهزة الأمن وفق أعلى المعايير والتصنيفات العالمية في جاهزية أجهزة الأمن الداخلي.

ويسطر رجال قوات الأمن الخاصة البطولات والفداء لهذا الوطن حيث يعتبر رجال قوات الأمن الخاصة من الخطوط الأولى لحفظ الأمن وصد أي عدوان أو تخريب داخل الوطن من المتربصين بأمن هذا الوطن والمطلوبين أمنيا، إذ يمتلكون الجاهزية الكاملة والحرفية العالية في فنون القتال والاقتحام ورد العدوان بأحدث الوسائل والأسلحة المتطورة.

كما يشارك رجال قوات الأمن الخاصة في التدريبات والمناورات المشتركة على المستوى الخليجي والعربي والعالمي للوقوف على الجاهزية وتعزيز الخبرات.