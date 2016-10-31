وزير الإسكان يوضح ماهو ( الرهن الميسر ) وكيف يساعد على امتلاك المواطنين للسكن بسعر مناسب

صحيفة المرصد – واس:أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن تعديلات تنظيم الدعم السكني ستزيد من فرصة تملك المواطنين للسكن خلال مدة زمنية مناسبة إلى جانب دور قرارات الشراكة مع القطاع الخاص في ضخ المزيد من المشاريع السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، وإسهام الرهن الميسّر في تقديم تسهيلات تساعد على امتلاك السكن.
مبيناً أن تعديلات تنظيم الدعم السكني، تمتاز بشموليتها ومراعاتها لمجموعة من الحالات الاجتماعية الخاصة، وتفتح المجال أمامهم للتقدّم على البوابة الإلكترونية “إسكان”، ومن ذلك المطلقة والأرملة بدون أبناء بعد أن كان النظام يشترط وجود الأبناء مع توافر صك الإعالة، إضافة إلى اليتيم الفرد، مشيراً إلى أن ذلك يتيح الفرصة لأكبر عدد من الأسر السعودية للحصول على الدعم السكني، وبالتالي رفع نسبة التملّك وتوفيره لفئات اجتماعية ذات حاجة ملّحة، ما يعزّز استقرار الأسر بوصفها نواة المجتمع، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي أكدت على دور الأسرة بصفتها الحاضنة الأولى، وضرورة رعايتها وتطويرها لبناء مجتمع حيوي بنيانه متين.
وأشار إلى أن الوزارة ستكون لديها صلاحية استحداث برامج لتسريع سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص عن طريق شراكاتها مع البنوك وشركات التمويل، وذلك بإيجاد برامج تمويل عقارية للمستفيدين لشراء وحدات الوزارة على أن تقوم الوزارة بتحمّل جزء من أعباء التمويل عن المستحقين، وبالتالي خدمة مستحقين آخرين لرفع نسبة التملك.
وبيّن معالي وزير الإسكان أن الرهن الميسّر الذي تمّت الموافقة عليه، يأتي في إطار الشراكة بين وزارة الإسكان ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، ويهدف إلى خفض الدفعة المقدمة عند شراء منزل بتمويل عقاري عن طريق البنوك من 30 في المئة إلى 15 في المئة لمستحقي الدعم السكني، مقابل ضمان نقدي تقدمه وزارة المالية، كما أنه يسهم في تخفيض تكلفة التمويل، الأمر الذي يسهّل على المواطنين تملّك السكن خلال مدة زمنية قصيرة.
تعليقات ( 9 )
القناص2يشك بعض الناس ان من يضع الحلول هم اصلا جزء من المشكله افقهم ضيق جدا ومصالحهم فوق مصلحة الوطن والمواطن الصابر على نار هولاء الذين يطبخون يفصلون لصالحهم
حل سيء 1الخطة العلمية توزيع اراضي داخل المدن مساحة 600م البنوك تتحول الى ممول شركات بناء بنسبة مخفضة 50% .. المالك الصك باسمه مرهون الى سداد قيمة البناء
القناص2تبداء المصداقيه في اجاد قانون صارم لأخذ الزكاه من المخططات والمنح المليونيه وتطبيقها دون اسثناء علما ان الناس ترا الواقع غير ذالك
العتيبيمخالف
بوفيصلوالله ماعاد يهمني السكن انا كبرت وعمري فوق الخمسين ولا عاد ابي بيت لان تملك بيت صار وهم لكن اللي يهمني ان تعطوني كهرب اذا ركزت لي خيمه وسط الحاره
مواطنمافهمت شئ ياوزير يعني القرض العقاري 500 الف من يملك أرض ومتقدم من 12 سنه نقول مافيه ونرتاح.
عاصفة الحزمياوزير وش صار ع قائمة الانتظار من عام 1426 انتظر ذبحتنا حسبي الله ونعم الوكيل عليك
الزهرانينقول لوزير الاسكان قول مرقه رقبت بقرتنا احلا من مرقت قربت بقرتنا الشعب اهلكته الديون والايجارات وانتم لازلتم تدرسون وتخططون حسبنا الله
محق15 في المئة تصبح مثل 30 بالمئة سابقا اذا رفع البنك السعر