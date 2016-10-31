بالفيديو: “الحيان” يوصى الأبناء بأمهاتهم.. وينشر مقطع لوالدته في العناية المركزة

صحيفة المرصد: وجه الممثل فهد الحيان رسالة إلى جميع الأبناء بأن يعتنوا بأمهاتهم، وذلك عبر مقطع فيديو نشره من غرفة العناية المركزة التي ترقد فيها والدته بعد دخولها غيبوبة إثر توقف قلبها.

وأظهر الفيديو الذي نشره “الحيان” جهازا تخرج منه أنابيب موصلة بالسرير حيث ترقد والدته، قائلا: “إنه جهاز تنفس صناعي تم توصيله لوالدته بعد توقف قلبها، مؤكدا أنها في رعاية الله الآن”.