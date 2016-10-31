  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو: “الحيان” يوصى الأبناء بأمهاتهم.. وينشر مقطع لوالدته في العناية المركزة

31 أكتوبر, 2016 , 23:14 م
بالفيديو: “الحيان” يوصى الأبناء بأمهاتهم.. وينشر مقطع لوالدته في العناية المركزة
  • 1٬143
  • 11
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: وجه الممثل فهد الحيان رسالة إلى جميع الأبناء بأن يعتنوا بأمهاتهم، وذلك عبر مقطع فيديو نشره من غرفة العناية المركزة التي ترقد فيها والدته بعد دخولها غيبوبة إثر توقف قلبها.

وأظهر الفيديو الذي نشره “الحيان” جهازا تخرج منه أنابيب موصلة بالسرير حيث ترقد والدته، قائلا: “إنه جهاز تنفس صناعي تم توصيله لوالدته بعد توقف قلبها، مؤكدا أنها في رعاية الله الآن”.



تعليقات ( 11 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    الراصد

    الله يشفي أمك ياهزار ويقومها بالسلامه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    ضابط ايقاع

    يالله ان تشفيها وتعافيه وجعل ماصابها تكفير ذنوب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 23:35 م

    ابو ماجد

    الله يشفي امك وكل أمهات المسلمين ولاكن قد سبقت قبل كذا والله يرحم امي الي توفت قبل سنه ويرحم أمهات المسلمين وهذا حق وواجب على كل إنسان لأن لا يوجد اغلا من آلام والذي انا الي الان لم تجف عيني علي فراق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    555

    الله يشفيها ويشفى مرضى جميع المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 23:29 م

    M.t

    الله يشفيها ويعافيها وجزاك الله خيرا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 23:28 م

    ماجد

    الله يشفيها وتقوم بالسلامه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 23:27 م

    M.t

    الله بشفيها وجزاك خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 23:27 م

    ماجد

    الله يشفيها وتقوم بالسلامه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 23:26 م

    صرخة صمت

    الله يشفي امك يافهد ويعافيها ويقومها بالسلامة ويفرحك بها ويصبرك انا اشعر بمشاعرك مررت بنفس التجربه والله قوم ابوي بالسلامة الله يشفي كل مريض يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    زائر

    الله يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين اللهم امين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 23:23 م

    ابوعرام

    الله يشفيها ويعافيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم