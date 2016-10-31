بالفيديو: “الحيان” يوصى الأبناء بأمهاتهم.. وينشر مقطع لوالدته في العناية المركزة

صحيفة المرصد: وجه الممثل فهد الحيان رسالة إلى جميع الأبناء بأن يعتنوا بأمهاتهم، وذلك عبر مقطع فيديو نشره من غرفة العناية المركزة التي ترقد فيها والدته بعد دخولها غيبوبة إثر توقف قلبها.
وأظهر الفيديو الذي نشره “الحيان” جهازا تخرج منه أنابيب موصلة بالسرير حيث ترقد والدته، قائلا: “إنه جهاز تنفس صناعي تم توصيله لوالدته بعد توقف قلبها، مؤكدا أنها في رعاية الله الآن”.
تعليقات ( 11 )
الراصدالله يشفي أمك ياهزار ويقومها بالسلامه
ضابط ايقاعيالله ان تشفيها وتعافيه وجعل ماصابها تكفير ذنوب
ابو ماجدالله يشفي امك وكل أمهات المسلمين ولاكن قد سبقت قبل كذا والله يرحم امي الي توفت قبل سنه ويرحم أمهات المسلمين وهذا حق وواجب على كل إنسان لأن لا يوجد اغلا من آلام والذي انا الي الان لم تجف عيني علي فراق
555الله يشفيها ويشفى مرضى جميع المسلمين
M.tالله يشفيها ويعافيها وجزاك الله خيرا
ماجدالله يشفيها وتقوم بالسلامه
M.tالله بشفيها وجزاك خير
ماجدالله يشفيها وتقوم بالسلامه
صرخة صمتالله يشفي امك يافهد ويعافيها ويقومها بالسلامة ويفرحك بها ويصبرك انا اشعر بمشاعرك مررت بنفس التجربه والله قوم ابوي بالسلامة الله يشفي كل مريض يارب
زائرالله يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين اللهم امين
ابوعرامالله يشفيها ويعافيها