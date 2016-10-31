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كيف علق “القصبي” على حكم سجن خطيب مسجد 45 يوما بعد نعته بالكافر والزنديق

31 أكتوبر, 2016 , 21:52 م
كيف علق “القصبي” على حكم سجن خطيب مسجد 45 يوما بعد نعته بالكافر والزنديق
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صحيفة المرصد: في أول تصريح له على حكم المحكمة الجزائية بسجن خطيب مسجد ٤٥ يوما بعد إدانته بالسب والتشهير بالفنان السعودي ناصر القصبي وإطلاق كلمتي “كافر” و”ديوث” عليه.، أكد الفنان السعودي ناصر القصبي أن القرار “خطوه مهمة”، موضحاً أن “صدور حكم مثل هذا يمثل شجاعة القضاء للتصدي لظاهرة التكفير”.

يذكر أن الخطيب هاجم القصبي أثناء خطبة الجمعة بأحد مساجد منطقة عسير في يونيو 2015، واصفا إياه بالكافر والزنديق، بعد عرض حلقة من مسلسل “سلفي” في رمضان قبل الماضي، حيث ظهر فيها القصبي يرتدي لباسا قصيرا ويقوم بتكسير آلات موسيقية، قبل أن يعود الخطيب لاحقا ويتراجع عن تكفير القصبي.



تعليقات ( 44 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 44
    31 أكتوبر, 2016 , 23:38 م

    الهاشمي

    رويبضة آخر الزمان اصبح لهم شأن صدق الرسول صل الله عليه وسلم
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  2. 43
    31 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    ضمير الناس

    الاستهزاء بالمتشددنقدبناء مثل الاستهزاء بالمروج***اساليبهم غاياتهم***لايفقهون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا***
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  3. 42
    31 أكتوبر, 2016 , 23:33 م

    لسانك حصانك

    فعلا لسانك حصانك هل تذكرون من سخر بالثلاجة
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  4. 41
    31 أكتوبر, 2016 , 23:29 م

    حرام عليكم لا تزايدوا ياقوم على تدين القصبي مهما كان توجهه تراه يخدم الاسلام والمسلمين بس انتم ما تفهمون
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  5. 40
    31 أكتوبر, 2016 , 23:28 م

    مسافر

    ت ٣٠ المدعوه ساميه انتي التي تحتاجين لمراجعه افكارك الدنيا لن تنفعك لن ينفعك الا عملك الصالح بعد رحمه الله
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  6. 39
    31 أكتوبر, 2016 , 23:27 م

    مسافر

    لا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  7. 38
    31 أكتوبر, 2016 , 23:26 م

    رد بكلمة

    ماذا نعني بالعلمانية: فصل الدين عن الدولة ... هل تصح ماذا نعني بالليبرالية: الحرية والتحرر بدون ضوابط ...هل تصح " اللهم اهدي ظال المسلمين"
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  8. 37
    31 أكتوبر, 2016 , 23:26 م

    مسافر

    اخر الدنيا يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون المؤتمن ويؤمن الخاين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 36
    31 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    محب الهيئة

    طيب ما سمعنا عن من تطاول على الله ورسوله سجن هل القصبي أفضل من الله ورسوله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  10. 35
    31 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    مسافر

    اللهم انا نبرا اليك مايقوم به سفهاء الناس من المحاربين لدينك
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  11. 34
    31 أكتوبر, 2016 , 23:23 م

    مسافر

    اسال الله الكريم ان يريك ياناصر القصبي مايسر اهل الخير فأنت استهزات في الدين واهله ومعروف توجهاتك ولكن عند الله تجتمع الخصوم
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  12. 33
    31 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    جمعان

    الله واكبر والنصر للاسلام
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  13. 32
    31 أكتوبر, 2016 , 23:12 م
    عدد التعليقات:22

    ترامب

    الإنسان عدو ما يجهل، وما دامت غالبية شعوبنا العربية لا تدرك سر إبداع المبدع ومصدر الترقي الحضاري فإنها تحارب هؤلاء المثقفين وتحريم أفكارهم (بني مطوع)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 31
    31 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    الماااااضي2030

    العلمانيه هي الحل وهي المستقبل
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  15. 30
    31 أكتوبر, 2016 , 23:10 م
    عدد التعليقات:632

    سامية

    ١٣أعوذ بالله فيكم بلا تكذبون كما تتنفسون وتعلمون أن الناس يعرفون أنكم تكذبون ومستمرين حالتكم تحتاج إلى دراسة وافية شافية كافية الله لايبلانا ولايمتحنا
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  16. 29
    31 أكتوبر, 2016 , 23:05 م

    الحكمه يمانية

    التعصب في الرأي وعدم احترام حق الآخرين في الإختلاف هو من ملامح العقل الشمولي الذي تعلم ثقافة امتلاك الحقيقة وشيطنة وتكفير الآخر المختلف
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  17. 28
    31 أكتوبر, 2016 , 23:05 م

    الصدق

    انتم بعد يبيلكم مثل هلحكم تتنابذون وتوصفون بعض بما لا يرض الله لبرالي علماني **** اخواني وش هلكلام ومن صرح لكم بهلاوصاف الواحد يخاف الله ويسير ادمي
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  18. 27
    31 أكتوبر, 2016 , 23:04 م

    الماااااضي2030

    الاخونج المتزمتين يكرهون القصبي ﻷنه فضحهم على رؤوس اﻷشهاد ..لذلك يحاربونه ..بس والله قهرهم كتم بلووف
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  19. 26
    31 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    الحكمه يمانية

    دائما نجد من نعلق عليه اخطاؤنا ونرفض رؤية الجذور الحقيقية للمعضلة في ثقافتنا التاريخية، فالطائفية مؤامرة وتخلفنا مؤامرة وهدم الإسلام مؤامرة
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  20. 25
    31 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    كارهه الهيئة

    🍀العلياني والقصبي🌻🌼لقنوهم دروس🌾🌷لن ينسوها🍂🍃طيلة حياتهم🌿💕والبقية في الطريق💐🌺ولتحيا الليبرالية🍀
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  21. 24
    31 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    يلدرم

    بقي على القضاء بعد ان تصدى بقوة لظاهرة التكفير ان يتصدى بقوة لظاهرة التغريب واللبرلة حتى تتوازن كفة الميزان
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  22. 23
    31 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    صحوه

    ورب الكعبه أنك *** معلوم ***
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  23. 22
    31 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    ضمير الناس

    خطوه في الاتجاه الصحيح لكنهاخجوله لاتنذرالتكفيريين الذين يرون السجن بطوله***
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  24. 21
    31 أكتوبر, 2016 , 22:55 م

    ماجد

    هل تعلم أن الاستهزاء بالمسلم من كبائر الذنوب ، قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم}
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  25. 20
    31 أكتوبر, 2016 , 22:55 م
    عدد التعليقات:632

    سامية

    (قبل أن يعود الخطيب لاحقا ويتراجع عن تكفير القصبي)إذا فات الفوت ماينفع الصوت😂ومع إن الحكم مخفف جدا لكن شي ممتاز تأديب من يتطاول على الآخرين بالتكفير
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  26. 19
    31 أكتوبر, 2016 , 22:55 م

    الماااااضي2030

    11زائر ....فعﻵ الاخونجيه يرعبهم تعليق المبدع قلم الحقيقه ..لذلك يحاربونه قبل التعليق وبعده..
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  27. 18
    31 أكتوبر, 2016 , 22:53 م

    زاااااائر

    يا تعليق 13. العلمانيين والبراليين مسلمين هم اهل الوسطية . من فجر المصلين في المساجد انهم ****هم على نهج الاخونجية
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  28. 17
    31 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    صرخة صمت

    ناصر الله يهديه ، الشيخ لعله درس ويستفيد منه بعدم تكفير الناس وسبهم هذا وهو امام مسجد هل هذا هدي الرسول صلى الله علية وسلم لو انك دعيت له وامنو المصلين لاكن خير لك وله
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  29. 16
    31 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    تافه وفاشل بالدراسه ايش تترجى منه
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  30. 15
    31 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    الماااااضي2030

    المفروض يسجن 5سنوات ويجلد 1500 جلده ويفصل من عمله حتى يتوب مايعودها..وحتى يكون عبره للمكفرين الاخونج
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  31. 14
    31 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    عبدالله بن مسعود

    من الصعب الحكم بالتكفير مالم يكن على بينه .. حتى و ان كان هناك بعض المعاصي فانها قد لا تخرج صاحبها من المله .. ويبقى الحكم لدى كبار العلماء والله اعلم
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  32. 13
    31 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    العلمانيون والليبراليون أشد عداوة وخبثاً لأهل السنة من ملل الكفر فهم يحاربون شرع الله والمتمسكين به من خلال أقلامهم وأعمالهم سلم منهم الكفار ولم يسلم المسلمون من أذاهم وشرورهم.
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  33. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 22:40 م

    زاااااائر

    كفرو ناصر القصبي لانة اظهر كثير من الحقائق. الاخونجية من لا يوفاق رائهم فهو ضدهم ومن هو ضدهم يتهمونة بالكفر . ويحددون مقعدة من النار
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  34. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 22:37 م

    زاااااائر

    فية كثير من المعلقين مرعبهم قلم الحقيقة .
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  35. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    فيصل

    اقول انقلع حسبتك تبي تنازل
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  36. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 22:29 م

    مرخان

    **** لوفيك خير ماجلست في مخمتك ديرة الصفويين
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  37. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 22:27 م

    الكامل وجه الله

    وناصر ليس منزه من الأخطاء ،، لكن يبقى ناصر القصبي له تقديره ومحبته لدى الجمهور السعودي والعربي ، ولا زال ابو ركان مبدع وناجح ، وامام المسجد الله يهديه المفروض ما يكفر ناصر ، وليش يكفره ؟
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  38. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    الشمري

    أهل القصيم دايم يقولون عن شمر ان دينهم وسط .. نقدر نرفع عليهم قضية بالمحكمة ( تكفير ) ..🤔🤔🤔
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  39. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 22:16 م

    محمد

    خنبوقة يلا بسرعة تعال الحق علق بمعرفاتك نسائية ورجاليه يلا مستنينك خنبوقة وينك الحق الحق خنبيقو هههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 22:11 م

    زائر

    لايقطع شخص لي شخص بلكفر او دخول النار هذا علمه عند الله اذا ارد ان يخطبه يذهب اليه ويخطبه المساجد وضعة للعباده والتوجيه الي اوامر الله ثم الرسول
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  41. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 22:07 م

    بسام

    القصبي رجل ناجح .
    لا يعجبني(9) اعجبني(1)
  42. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    علي الحربي

    لَقد هَمَّ قيسٌ أنْ يَزجَّ بِنفْسِهِ ويَرْمِي بها مِنْ ذُرْوَة ِ الجَبَلِ الصَّعْبِ فلا غرو أن الحب للمرء قاتل يقلِّبُهُ ما شاءَ جَنْبَاً إلى جَنْبِ
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  43. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 21:59 م

    محمد

    مخالف
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  44. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    طبعا القضية قديمة والدور جاي على الليبراليين السجون تنتظركم وان شاء الله انك تلحقه قريب يانويصر .. لامكان لليبرالية ولا للفاسدين المفسدين في بلاد الحرمين
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