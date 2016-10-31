كيف علق “القصبي” على حكم سجن خطيب مسجد 45 يوما بعد نعته بالكافر والزنديق

صحيفة المرصد: في أول تصريح له على حكم المحكمة الجزائية بسجن خطيب مسجد ٤٥ يوما بعد إدانته بالسب والتشهير بالفنان السعودي ناصر القصبي وإطلاق كلمتي “كافر” و”ديوث” عليه.، أكد الفنان السعودي ناصر القصبي أن القرار “خطوه مهمة”، موضحاً أن “صدور حكم مثل هذا يمثل شجاعة القضاء للتصدي لظاهرة التكفير”.

يذكر أن الخطيب هاجم القصبي أثناء خطبة الجمعة بأحد مساجد منطقة عسير في يونيو 2015، واصفا إياه بالكافر والزنديق، بعد عرض حلقة من مسلسل “سلفي” في رمضان قبل الماضي، حيث ظهر فيها القصبي يرتدي لباسا قصيرا ويقوم بتكسير آلات موسيقية، قبل أن يعود الخطيب لاحقا ويتراجع عن تكفير القصبي.