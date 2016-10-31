كيف علق “القصبي” على حكم سجن خطيب مسجد 45 يوما بعد نعته بالكافر والزنديق

صحيفة المرصد: في أول تصريح له على حكم المحكمة الجزائية بسجن خطيب مسجد ٤٥ يوما بعد إدانته بالسب والتشهير بالفنان السعودي ناصر القصبي وإطلاق كلمتي “كافر” و”ديوث” عليه.، أكد الفنان السعودي ناصر القصبي أن القرار “خطوه مهمة”، موضحاً أن “صدور حكم مثل هذا يمثل شجاعة القضاء للتصدي لظاهرة التكفير”.
يذكر أن الخطيب هاجم القصبي أثناء خطبة الجمعة بأحد مساجد منطقة عسير في يونيو 2015، واصفا إياه بالكافر والزنديق، بعد عرض حلقة من مسلسل “سلفي” في رمضان قبل الماضي، حيث ظهر فيها القصبي يرتدي لباسا قصيرا ويقوم بتكسير آلات موسيقية، قبل أن يعود الخطيب لاحقا ويتراجع عن تكفير القصبي.
تعليقات ( 44 )
الهاشميرويبضة آخر الزمان اصبح لهم شأن صدق الرسول صل الله عليه وسلم
ضمير الناسالاستهزاء بالمتشددنقدبناء مثل الاستهزاء بالمروج***اساليبهم غاياتهم***لايفقهون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا***
لسانك حصانكفعلا لسانك حصانك هل تذكرون من سخر بالثلاجة
مسافرت ٣٠ المدعوه ساميه انتي التي تحتاجين لمراجعه افكارك الدنيا لن تنفعك لن ينفعك الا عملك الصالح بعد رحمه الله
مسافرلا نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل
رد بكلمةماذا نعني بالعلمانية: فصل الدين عن الدولة ... هل تصح ماذا نعني بالليبرالية: الحرية والتحرر بدون ضوابط ...هل تصح " اللهم اهدي ظال المسلمين"
مسافراخر الدنيا يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون المؤتمن ويؤمن الخاين
محب الهيئةطيب ما سمعنا عن من تطاول على الله ورسوله سجن هل القصبي أفضل من الله ورسوله.
مسافراللهم انا نبرا اليك مايقوم به سفهاء الناس من المحاربين لدينك
مسافراسال الله الكريم ان يريك ياناصر القصبي مايسر اهل الخير فأنت استهزات في الدين واهله ومعروف توجهاتك ولكن عند الله تجتمع الخصوم
جمعانالله واكبر والنصر للاسلام
عدد التعليقات:22
ترامبالإنسان عدو ما يجهل، وما دامت غالبية شعوبنا العربية لا تدرك سر إبداع المبدع ومصدر الترقي الحضاري فإنها تحارب هؤلاء المثقفين وتحريم أفكارهم (بني مطوع)
الماااااضي2030العلمانيه هي الحل وهي المستقبل
عدد التعليقات:632
سامية١٣أعوذ بالله فيكم بلا تكذبون كما تتنفسون وتعلمون أن الناس يعرفون أنكم تكذبون ومستمرين حالتكم تحتاج إلى دراسة وافية شافية كافية الله لايبلانا ولايمتحنا
الحكمه يمانيةالتعصب في الرأي وعدم احترام حق الآخرين في الإختلاف هو من ملامح العقل الشمولي الذي تعلم ثقافة امتلاك الحقيقة وشيطنة وتكفير الآخر المختلف
الصدقانتم بعد يبيلكم مثل هلحكم تتنابذون وتوصفون بعض بما لا يرض الله لبرالي علماني **** اخواني وش هلكلام ومن صرح لكم بهلاوصاف الواحد يخاف الله ويسير ادمي
الماااااضي2030الاخونج المتزمتين يكرهون القصبي ﻷنه فضحهم على رؤوس اﻷشهاد ..لذلك يحاربونه ..بس والله قهرهم كتم بلووف
الحكمه يمانيةدائما نجد من نعلق عليه اخطاؤنا ونرفض رؤية الجذور الحقيقية للمعضلة في ثقافتنا التاريخية، فالطائفية مؤامرة وتخلفنا مؤامرة وهدم الإسلام مؤامرة
كارهه الهيئة🍀العلياني والقصبي🌻🌼لقنوهم دروس🌾🌷لن ينسوها🍂🍃طيلة حياتهم🌿💕والبقية في الطريق💐🌺ولتحيا الليبرالية🍀
يلدرمبقي على القضاء بعد ان تصدى بقوة لظاهرة التكفير ان يتصدى بقوة لظاهرة التغريب واللبرلة حتى تتوازن كفة الميزان
صحوهورب الكعبه أنك *** معلوم ***
ضمير الناسخطوه في الاتجاه الصحيح لكنهاخجوله لاتنذرالتكفيريين الذين يرون السجن بطوله***
ماجدهل تعلم أن الاستهزاء بالمسلم من كبائر الذنوب ، قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم}
عدد التعليقات:632
سامية(قبل أن يعود الخطيب لاحقا ويتراجع عن تكفير القصبي)إذا فات الفوت ماينفع الصوت😂ومع إن الحكم مخفف جدا لكن شي ممتاز تأديب من يتطاول على الآخرين بالتكفير
الماااااضي203011زائر ....فعﻵ الاخونجيه يرعبهم تعليق المبدع قلم الحقيقه ..لذلك يحاربونه قبل التعليق وبعده..
زاااااائريا تعليق 13. العلمانيين والبراليين مسلمين هم اهل الوسطية . من فجر المصلين في المساجد انهم ****هم على نهج الاخونجية
صرخة صمتناصر الله يهديه ، الشيخ لعله درس ويستفيد منه بعدم تكفير الناس وسبهم هذا وهو امام مسجد هل هذا هدي الرسول صلى الله علية وسلم لو انك دعيت له وامنو المصلين لاكن خير لك وله
الماااااضي2030المفروض يسجن 5سنوات ويجلد 1500 جلده ويفصل من عمله حتى يتوب مايعودها..وحتى يكون عبره للمكفرين الاخونج
عبدالله بن مسعودمن الصعب الحكم بالتكفير مالم يكن على بينه .. حتى و ان كان هناك بعض المعاصي فانها قد لا تخرج صاحبها من المله .. ويبقى الحكم لدى كبار العلماء والله اعلم
زاااااائركفرو ناصر القصبي لانة اظهر كثير من الحقائق. الاخونجية من لا يوفاق رائهم فهو ضدهم ومن هو ضدهم يتهمونة بالكفر . ويحددون مقعدة من النار
زاااااائرفية كثير من المعلقين مرعبهم قلم الحقيقة .
فيصلاقول انقلع حسبتك تبي تنازل
مرخان**** لوفيك خير ماجلست في مخمتك ديرة الصفويين
الكامل وجه اللهوناصر ليس منزه من الأخطاء ،، لكن يبقى ناصر القصبي له تقديره ومحبته لدى الجمهور السعودي والعربي ، ولا زال ابو ركان مبدع وناجح ، وامام المسجد الله يهديه المفروض ما يكفر ناصر ، وليش يكفره ؟
الشمريأهل القصيم دايم يقولون عن شمر ان دينهم وسط .. نقدر نرفع عليهم قضية بالمحكمة ( تكفير ) ..🤔🤔🤔
محمدخنبوقة يلا بسرعة تعال الحق علق بمعرفاتك نسائية ورجاليه يلا مستنينك خنبوقة وينك الحق الحق خنبيقو هههههه
زائرلايقطع شخص لي شخص بلكفر او دخول النار هذا علمه عند الله اذا ارد ان يخطبه يذهب اليه ويخطبه المساجد وضعة للعباده والتوجيه الي اوامر الله ثم الرسول
بسامالقصبي رجل ناجح .
علي الحربيلَقد هَمَّ قيسٌ أنْ يَزجَّ بِنفْسِهِ ويَرْمِي بها مِنْ ذُرْوَة ِ الجَبَلِ الصَّعْبِ فلا غرو أن الحب للمرء قاتل يقلِّبُهُ ما شاءَ جَنْبَاً إلى جَنْبِ
محمدمخالف