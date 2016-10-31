  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

صدور عدة أوامر ملكية من ضمنها إعفاء وزير المالية إبراهيم العساف من منصبه

31 أكتوبر, 2016 , 21:53 م
صدور عدة أوامر ملكية من ضمنها إعفاء وزير المالية إبراهيم العساف من منصبه
  • 6٬871
  • 44
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اليوم الاثنين عددا من الأوامر الملكية ، اشتملت على:

أوامر ملكية :
– إعفاء محمد الجدعان رئيس هيئة السوق المالية من منصبه.
– إعفاء الدكتور إبراهيم العساف من منصبه وتعيين محمد الجدعان وزيراً للمالية.
– تعيين الدكتور إبراهيم العساف وزيرا للدولة وعضوا بمجلس الوزراء.
– تعيين الدكتور محمد بن عبد الله القاسم رئيسا لهيئة الهلال الأحمر السعودي.
– إعفاء الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه من منصبه.
– تعيين حاتم المرزوقي مديرا للجامعة الإسلامية بالمرتبة الممتازة.
– إعفاء الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء محمد المشعل من منصبه.
– تعيين عوض بن خزيم الأسمري مديرا لجامعة شقراء بالمرتبة الممتازة .
– تعيين الدكتور عبد العزيز السراني مديراً لجامعة طيبة بالمرتبة الممتازة.



تعليقات ( 44 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 44
    31 أكتوبر, 2016 , 23:21 م

    زائر

    وزير التجاره القصبي همه الاول ملابس الانديه تشتريها من المتجر باربعمائه ريال . لان التشيرتات في المحلات مقلده ونسى الاهم الادويه المقلده والعطورات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 43
    31 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    أبو سحاااب

    من خلال هذه التعيينات تجد أن البلد مليء بالكفاءات من تعب أو لم يستطع القيام بواجبه هناك من يحل محلك بارك الله هذه القرارات ونفع بها ووفق الله ولاة الأمر لكل خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 42
    31 أكتوبر, 2016 , 23:16 م

    85 % مايملكون سكن

    طال عمرك الحقيل ماقدم شيء للمواطن اﻻ الوعود والمواطنيين غير راضيين عن هاذي الوزارة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 41
    31 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    الحال صعب

    قرار حكيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 40
    31 أكتوبر, 2016 , 23:09 م

    الحال صعب

    قرار حكيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 39
    31 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    خالد

    🇸🇦🇸🇦🇸🇦 حبك يا وطن في العروق يجري🇸🇦🇸🇦🇸🇦 تعظيم سلام لملكنا الغالي 🇸🇦🇸🇦
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 38
    31 أكتوبر, 2016 , 23:04 م

    البيعه في الاعناق

    اوامر ملكيه في محلها جزيت خيرا ابا فهد نحن شعبك معك في السراء والضراء...
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  8. 37
    31 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    عيسى

    جزاك الله عنا وعن المسلمين عامة خير الجزاء يا خادم الحرمين الشريفين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 36
    31 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    لا حياة لمن تنادي

    أوامر ملكية تخص الحكومة، لا تهم المواطنين في شيء .. الغريب في الامر أن هناك وزارء المستفزين للشعب لم يتم اعفاءهم امثال وزراء ( السكن فكر) و ( راعي القصيدة المسروقة) و ( انتاجية الموظف ساعة). عجبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 35
    31 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    شاهي

    احبه ذا الملك الله يحفظه وحنا معك ياطويل العمر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 34
    31 أكتوبر, 2016 , 22:56 م

    محمد

    جزاك الله خيرا ابا فهد جزاك الله خيرا عن امة الاسلام ملك عادل قلبه مع شعبه وامته
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  12. 33
    31 أكتوبر, 2016 , 22:55 م

    ليس المطلوب تغيير الوزير فنحن نغير الوزراء بشكل لا مثيل له بالعالم بل المطلوب الكفاءة وتأدية العمل بما يرضي الله واستشعار الأمانة والمسئولية أمام الله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  13. 32
    31 أكتوبر, 2016 , 22:53 م

    ابو رامي

    جزاك الله خيرا يا ابا فهد جزاك الله خيرا عن امة الاسلام ملك عادل قلبه مع شعبه وامته
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  14. 31
    31 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    تعليق 10

    جايه الدور وقريب جدا ،،، نسيت رده على بوتين يوم يقول معرق حتى اخمص قدمي ،،، مالها مدرج ولا مطار ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 30
    31 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    بلوتو

    الله المستعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 29
    31 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    السراني موظف أربع من اولاده في جامعه طيبه ويكافأ بمنصب مدير الجامعه ياسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  17. 28
    31 أكتوبر, 2016 , 22:40 م

    خليف

    يابو فهد جزاك الله خير .. تدري طال عمرك ان كل الوزراء بستثناء الربيعه وحق العمل سابقا كل ابوهم هرسك .. والله مايدرون وين الله حاطهم وماغير متبطحبن ف ذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 27
    31 أكتوبر, 2016 , 22:38 م

    عشتار بندر الحمدان

    تعليق 13 ، اللي وصل الفايض ل 400 مليار هو سعر النفط ، فقط لا غير .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 26
    31 أكتوبر, 2016 , 22:36 م

    تعليق 23

    الله يشفيكم من الفقر اللي انتو عايشين فيه 😂😂😂😂😂😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  20. 25
    31 أكتوبر, 2016 , 22:36 م

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام الذي جعل الأمر والنهي بيد ولاة الأمر فقط والا الشعوب لاتفقه ولا تعي شيء مهما تعلمت وكبرت تبقى شعوب أمية وجاهلة ومنحطة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 24
    31 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    مفقود

    وماذا عن صاحب السمو الملكي فيصل ابن الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس هيئة الهلال الاحمر؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  22. 23
    31 أكتوبر, 2016 , 22:28 م

    العامري

    ‏تولى ابراهيم العساف منصبه عام ١٤١٦هـ ‏و أعفي منه ١٤٣٨ هـ .. ‏ ‏و طوال هذه الفترة ‏لازال ⁧‫#الهلال‬⁩ محلي . ‏⁧‫#أوامر_ملكية‬⁩ 😂😂😂😂😂😂😂😂
    لا يعجبني(5) اعجبني(9)
  23. 22
    31 أكتوبر, 2016 , 22:25 م

    باقي وزير الاسكان ما شفنا الخير من يوم عيبن وزير للاسكان بس تصاريح واقتراحات وشروط وتاجييلات وكلها كذاااب
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  24. 21
    31 أكتوبر, 2016 , 22:23 م

    ابو رامي

    جزاك الله خيرا يا ابا فهد جزاك الله خيرا عن امة الاسلام ملك عادل قلبه مع شعبه وامته
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  25. 20
    31 أكتوبر, 2016 , 22:23 م

    مجرة التبانة

    الحقيل والعرج والطريفي؟؟؟؟؟ العساف رجل دولة من الطراز النادر رغم عدم وجود سابق معرفه بيني وبينه الا من خلال ظهوره بالاعلام.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  26. 19
    31 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    عُـــــــمـــــــر

    قال صبها قال احقنها تيتي تيتي مثل مارحتي جيتي 77 😂😂😂😂😂😂😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(10)
  27. 18
    31 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    ما دايم غير وجه الله

    ليش ما يكون لدينا انتخابات على مستوى الوزراء بشرط تطرح خمس أسامي من الدولة ويتم انتخاب وزير من طرف المواطنيين ،،
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  28. 17
    31 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    اجواء

    خبر اسعدني
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  29. 16
    31 أكتوبر, 2016 , 22:18 م

    تأملات ...

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 15
    31 أكتوبر, 2016 , 22:18 م

    اما الساعة اصلية ضد الموية لازالت موجودة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 14
    31 أكتوبر, 2016 , 22:15 م

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 13
    31 أكتوبر, 2016 , 22:15 م

    سلام

    ماقصر الوزير العساف بعهد الملك عبدالله وصل فائض الميزانية ٤٠٠ مليار لكن لكل وزير مرحلة ويجب تغييره
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  33. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 22:14 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  34. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    تذكير

    القران كله خير فلا تهجروا القران وتدبروا اياته
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  35. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    رؤية

    للأسف لا يزال وزير الاعلام في منصبه
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  36. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    خبير

    العساف شاد حيله وماشي في الخط وفي المقدمه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  38. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 22:02 م

    اخو حمود

    وزير للماليه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  39. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    بدر

    لم يعد هناك سوق ماليه ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    عكاش ابوعجره

    ان شاء الله عقبال وزير الخدعة المدنية ووزير المالية ونائب وزير التخطيط، لانه اتضح ان ما عندهم تخطيط ولا تطوير ولا تحسين اداء وكل عملهم ساعة برامج اعلامية.
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  41. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    تكفى طال عمرك ماجد الحقيل متى؟ طال الانتظار
    لا يعجبني(2) اعجبني(12)
  42. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 21:58 م

    همسات

    البقاء للأصلح
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 21:57 م

    بركود

    طبعا اسمه ماندري وشهو هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  44. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 21:55 م
    عدد التعليقات:14565

    هيفاء @

    حلو. احلى اعفاء
    لا يعجبني(3) اعجبني(13)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم