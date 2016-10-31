صدور عدة أوامر ملكية من ضمنها إعفاء وزير المالية إبراهيم العساف من منصبه

صحيفة المرصد: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اليوم الاثنين عددا من الأوامر الملكية ، اشتملت على:
أوامر ملكية :
– إعفاء محمد الجدعان رئيس هيئة السوق المالية من منصبه.
– إعفاء الدكتور إبراهيم العساف من منصبه وتعيين محمد الجدعان وزيراً للمالية.
– تعيين الدكتور إبراهيم العساف وزيرا للدولة وعضوا بمجلس الوزراء.
– تعيين الدكتور محمد بن عبد الله القاسم رئيسا لهيئة الهلال الأحمر السعودي.
– إعفاء الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه من منصبه.
– تعيين حاتم المرزوقي مديرا للجامعة الإسلامية بالمرتبة الممتازة.
– إعفاء الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء محمد المشعل من منصبه.
– تعيين عوض بن خزيم الأسمري مديرا لجامعة شقراء بالمرتبة الممتازة .
– تعيين الدكتور عبد العزيز السراني مديراً لجامعة طيبة بالمرتبة الممتازة.
تعليقات ( 44 )
زائروزير التجاره القصبي همه الاول ملابس الانديه تشتريها من المتجر باربعمائه ريال . لان التشيرتات في المحلات مقلده ونسى الاهم الادويه المقلده والعطورات
أبو سحااابمن خلال هذه التعيينات تجد أن البلد مليء بالكفاءات من تعب أو لم يستطع القيام بواجبه هناك من يحل محلك بارك الله هذه القرارات ونفع بها ووفق الله ولاة الأمر لكل خير
85 % مايملكون سكنطال عمرك الحقيل ماقدم شيء للمواطن اﻻ الوعود والمواطنيين غير راضيين عن هاذي الوزارة
الحال صعبقرار حكيم
الحال صعبقرار حكيم
خالد🇸🇦🇸🇦🇸🇦 حبك يا وطن في العروق يجري🇸🇦🇸🇦🇸🇦 تعظيم سلام لملكنا الغالي 🇸🇦🇸🇦
البيعه في الاعناقاوامر ملكيه في محلها جزيت خيرا ابا فهد نحن شعبك معك في السراء والضراء...
عيسىجزاك الله عنا وعن المسلمين عامة خير الجزاء يا خادم الحرمين الشريفين
لا حياة لمن تناديأوامر ملكية تخص الحكومة، لا تهم المواطنين في شيء .. الغريب في الامر أن هناك وزارء المستفزين للشعب لم يتم اعفاءهم امثال وزراء ( السكن فكر) و ( راعي القصيدة المسروقة) و ( انتاجية الموظف ساعة). عجبي
شاهياحبه ذا الملك الله يحفظه وحنا معك ياطويل العمر
محمدجزاك الله خيرا ابا فهد جزاك الله خيرا عن امة الاسلام ملك عادل قلبه مع شعبه وامته
ابو راميجزاك الله خيرا يا ابا فهد جزاك الله خيرا عن امة الاسلام ملك عادل قلبه مع شعبه وامته
تعليق 10جايه الدور وقريب جدا ،،، نسيت رده على بوتين يوم يقول معرق حتى اخمص قدمي ،،، مالها مدرج ولا مطار ،
بلوتوالله المستعان
خليفيابو فهد جزاك الله خير .. تدري طال عمرك ان كل الوزراء بستثناء الربيعه وحق العمل سابقا كل ابوهم هرسك .. والله مايدرون وين الله حاطهم وماغير متبطحبن ف ذا
عشتار بندر الحمدانتعليق 13 ، اللي وصل الفايض ل 400 مليار هو سعر النفط ، فقط لا غير .
تعليق 23الله يشفيكم من الفقر اللي انتو عايشين فيه 😂😂😂😂😂😂
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام الذي جعل الأمر والنهي بيد ولاة الأمر فقط والا الشعوب لاتفقه ولا تعي شيء مهما تعلمت وكبرت تبقى شعوب أمية وجاهلة ومنحطة
مفقودوماذا عن صاحب السمو الملكي فيصل ابن الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس هيئة الهلال الاحمر؟
العامريتولى ابراهيم العساف منصبه عام ١٤١٦هـ و أعفي منه ١٤٣٨ هـ .. و طوال هذه الفترة لازال #الهلال محلي . #أوامر_ملكية 😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو راميجزاك الله خيرا يا ابا فهد جزاك الله خيرا عن امة الاسلام ملك عادل قلبه مع شعبه وامته
مجرة التبانةالحقيل والعرج والطريفي؟؟؟؟؟ العساف رجل دولة من الطراز النادر رغم عدم وجود سابق معرفه بيني وبينه الا من خلال ظهوره بالاعلام.
عُـــــــمـــــــرقال صبها قال احقنها تيتي تيتي مثل مارحتي جيتي 77 😂😂😂😂😂😂😂
ما دايم غير وجه اللهليش ما يكون لدينا انتخابات على مستوى الوزراء بشرط تطرح خمس أسامي من الدولة ويتم انتخاب وزير من طرف المواطنيين ،،
اجواءخبر اسعدني
تأملات ...مخالف
سلامماقصر الوزير العساف بعهد الملك عبدالله وصل فائض الميزانية ٤٠٠ مليار لكن لكل وزير مرحلة ويجب تغييره
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
تذكيرالقران كله خير فلا تهجروا القران وتدبروا اياته
رؤيةللأسف لا يزال وزير الاعلام في منصبه
خبيرالعساف شاد حيله وماشي في الخط وفي المقدمه
اخو حمودوزير للماليه
بدرلم يعد هناك سوق ماليه ؟
عكاش ابوعجرهان شاء الله عقبال وزير الخدعة المدنية ووزير المالية ونائب وزير التخطيط، لانه اتضح ان ما عندهم تخطيط ولا تطوير ولا تحسين اداء وكل عملهم ساعة برامج اعلامية.
همساتالبقاء للأصلح
بركودطبعا اسمه ماندري وشهو هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه
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هيفاء @حلو. احلى اعفاء