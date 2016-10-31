صدور عدة أوامر ملكية من ضمنها إعفاء وزير المالية إبراهيم العساف من منصبه

صحيفة المرصد: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- اليوم الاثنين عددا من الأوامر الملكية ، اشتملت على:

أوامر ملكية :

– إعفاء محمد الجدعان رئيس هيئة السوق المالية من منصبه.

– إعفاء الدكتور إبراهيم العساف من منصبه وتعيين محمد الجدعان وزيراً للمالية.

– تعيين الدكتور إبراهيم العساف وزيرا للدولة وعضوا بمجلس الوزراء.

– تعيين الدكتور محمد بن عبد الله القاسم رئيسا لهيئة الهلال الأحمر السعودي.

– إعفاء الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه من منصبه.

– تعيين حاتم المرزوقي مديرا للجامعة الإسلامية بالمرتبة الممتازة.

– إعفاء الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء محمد المشعل من منصبه.

– تعيين عوض بن خزيم الأسمري مديرا لجامعة شقراء بالمرتبة الممتازة .

– تعيين الدكتور عبد العزيز السراني مديراً لجامعة طيبة بالمرتبة الممتازة.