السيرة الذاتية لوزير المالية الجديد (محمد الجدعان)

صحيفة المرصد: محمد الجدعان الذي صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيينه وزيرا للمالية قبل قليل هو أحد الكفائات الوطنية التي تتدرجت في العمل الحكومي، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص الاقتصاد الإسلامي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1986، ودبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة في الرياض عام 1998.
عمل الجدعان عضوا في الهيئة الاستشارية في المجلس الاقتصادي الأعلى منذ 2009، وترأس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري في 2014، وهو عضو في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار منذ 2014، وعضو اللجنة الاستشارية في هيئة السوق المالية منذ 2013، ورئيسا لهيئة السوق المالية السعودية منذ يناير 2015.
الجدعان عضو لجنة المحامين في غرفة الرياض منذ 2013، وعضو قائمة المحكمين السعوديين الصادرة عن وزارة العدل ومساعد رئيس إدارة طب الأسرة والمجتمع في المستشفى العسكري. وعمل في مجال تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بتنظيم الشركات والقانون التجاري، ويشمل ذلك حقوق المساهمين والطرح العام (الاكتتاب) والدمج والتملك والمشاريع المشتركة، وتقديم الاستشارات القانونية للشركات والمصارف والجهات الاستثمارية المحلية والعالمية حول مختلف المســــائل التنظيمــية والتأسيس والهيكلة، والاستشارات الخاصة بأسواق المال، والشركات والتمويل وتدريب المحامين السعوديين الشباب.
وشارك على مستويات مختلفة، في تقديم الاستشارات القانونية للمصارف الاستثمارية العالمية حول مختلف المسائل التنظيمية والتأسيس والهيكلـية. وكان يركز عمله بشكل أساسي على المرافعات المعقدة والوساطة وتقديم الاستشارة الاستراتيجية والهيكلية.
تعليقات ( 12 )
بنت الوطناللهم وفق وزيرنا محمد الجدعان لما يحبه الله ويرضاه ويجعله صالحامعيننا لولاة امرنا ومصلحت الوطن والمواط
كله زي بعضهوأبو إنتاج ساعه ... وراعي عبارة التفليس في 3 سنوات ... وش صار في موضوعهم ... ؟؟؟؟ لايكون لبسوا العساف الطــ.... لوحده
زائرنامل من الوزير الجديد رفع نسبه الاستقطاع عند راتب الموظف حسب راتبه من ٣٣ الى ٤٥ علشان الواحد يقدر بيمشي اموره ياخذ قرض من البنك وياخذ قرض من الشركات
سبهللمع السلامة ابراهيم العساف وبالتو فيق للوزير الجديد
عدد التعليقات:2921
ابن الوطنارحبوا مرحبآ الف بك يا جدعان
ابو سليمانالوزير الجدعان كان رئيس هيئة سوق المال استلم الرئاسه والسوق قرابة عشرة الاف نقطه ومحفظتى مزدهره وتركه والمؤشر 6000 الف نقطه ومحفظتي خسرانه لايقل60%
احمد محمودليت أعطيتونا السيره كامله مثلا تاريخ ومكان الولاده،المدارس التي تعلم فيها
ابو شلشماشاء الله مبروك تستاهل
ضمير الناسمبروك الثقه واهم شي *** يعني عنده ضميرحي ***
عدد التعليقات:14565
هيفاء @الوجه مبتسم يبشر بلخير...
☇☇حسابهم على الله☇☇الله يعطينا من خيرة ويكفينا شرة