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بالفيديو: سعودية تفتخر بضرب طفلها.. وتقول: ” أنا نظيفة وهذا طبعي”

31 أكتوبر, 2016 , 23:03 م
بالفيديو: سعودية تفتخر بضرب طفلها.. وتقول: ” أنا نظيفة وهذا طبعي”
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو لسيدة يظهر سوء معاملتها لطفلها الصغير. وتفخر بأنها ذبحته “ضربا” وتطلب من جميع الأمهات استخدام نفس الطريقة.

ورددت السيدة عبارة “أنا نظيفة وهذا طبعي” أكثر من مرة، فيما يظهر طفلها الصغير لاحول له ولا قوة تجاه جبروت أمه.

من جهتهم طالب “المغردون” جمعية حقوق الانسان بالتدخل وانقاذ هذا الصغير وإخوته من ممارسات هذه الأم التي كما يتضح من المقطع بأنها تعاني مرض نفسي.



تعليقات ( 45 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 45
    31 أكتوبر, 2016 , 23:38 م

    خلل

    ونعم التربية . بكره الطفل يكبر ويصبر معقد وفاشل هذا اكبر خطاء
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  2. 44
    31 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    الراصد

    استغفرالله العظيم مريضه نفسياً عندها انفصام بالشخصية أمها كانت تتعامل معها بالضرب هذه نتيجته سبحان مقسوم العقول
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  3. 43
    31 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    Ⓜ️➰🇱🇷🇱🇷🇱🇷

    عاد لقيت لك مدخل يا ٢٤ معقول ماعندكم سواق واهلك مايروحون مع سواقين اتوقع انك عايش في جحر ضب 🙊
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  4. 42
    31 أكتوبر, 2016 , 23:34 م

    الله المستعان

    لاحول ولا قوة إلا بالله يارب لاتنزع الرحمه من قلوبنا
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  5. 41
    31 أكتوبر, 2016 , 23:34 م

    ابو سليمان

    انسانه مريضه وليسة جديره بلامومه والمفروض يحجر عليها
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  6. 40
    31 أكتوبر, 2016 , 23:34 م

    مفقود

    هذه من نتاج افكار الظلاميين من الصحويين وغيرهم
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  7. 39
    31 أكتوبر, 2016 , 23:32 م

    ليل

    اطالب بمحاسبتها من الجهات ذات العلاقه ...مثل هذي مريضة نفسين وتحتاج كم يوم بشهار للكشف عليها والتأكد من قدراتها العاقلية وحالتها النفسيه وجودها خطر على عيالها.
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  8. 38
    31 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    مهاوي

    استغفر الله تعلمه النظافه بالضرب احرميه من اشياء يحبها بس ماتوصل للضرب! ياقلبي عليه بس وين حنية الأم
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  9. 37
    31 أكتوبر, 2016 , 23:30 م

    ابو خالد الحربي

    مع التحيه لحقوق الانسان : نأمل أن نرى الخبر غدا انشاءالله بالتدخل الفعلي وتم انقاذ الطفل واخوته ومحاسبة الأم على فعلها وكذلك الاب ولكم الشكروالتقدير 000 000 00
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  10. 36
    31 أكتوبر, 2016 , 23:30 م

    ليل

    افشل ام على وجه البسيطة خسارة تربية امك فيك..كلها كم سنه وتسيرين تسوينها على نفسك اذا كبرتي وساعتها مارح تلاقين يشيل قرفك غير هالولد المسكين ..الله يعوض عليه بخير
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  11. 35
    31 أكتوبر, 2016 , 23:29 م

    وجهة نظر

    والله من قل العقل
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  12. 34
    31 أكتوبر, 2016 , 23:28 م

    محمودي

    اعتقد ان هذا تحدي واضح لحقوق الانسان
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  13. 33
    31 أكتوبر, 2016 , 23:28 م

    البتال

    لا حول ولا قوة الا بالله الله لا يبلانا
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  14. 32
    31 أكتوبر, 2016 , 23:27 م

    مبارك

    ههههااا الله لايبلانا بعد ماشفت الفديو اللهجه ضحكتني الله يعين ال حولها هذي ال مهرها والزواج منها يكلف مئات الالاف وهي ماتسوى بصله وغثونا ع المواقع بسبهن للسعودي وهن اردى الخلق من كل ناحيه الموسوسات
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  15. 31
    31 أكتوبر, 2016 , 23:26 م

    ام عدولي

    الله يصلحك وش استفدتي يوم نشرتي مقطعه المسكين وفضحتيه. والله حرام حني عليه وهو صغير يحن عليك اذا كبر... المفاخره قدام الناس ع حساب ولدك ماتفيدك... وليه وهو يرجع مامسكتي ع راسه احسه يدوخ مع الترجيع.
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  16. 30
    31 أكتوبر, 2016 , 23:26 م

    لارا

    خافي الله
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  17. 29
    31 أكتوبر, 2016 , 23:26 م

    ضمير الناس

    تصلح للتعليق على سباق الكلام في الصين***
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  18. 28
    31 أكتوبر, 2016 , 23:24 م

    لارا

    الله يأخذك وش ذا عاد من زين البيت خايفه عليه عقدتي الولد ذا امانه عندك ياويلك من الله ماكانك امه وش القسوه ذي
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  19. 27
    31 أكتوبر, 2016 , 23:22 م

    مبارك

    هذي الحنونه غير المتصحرة الرومانسيه الخلوقه المتربيه المظلومه من السعودي ال وفر لها شغاله وبيت ومصروف وماخذه راحتها صاحبه القلب الكبير المؤمنه التقيه الحافظه لكتاب الله راعيه الاسواق والسواقين والشات
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  20. 26
    31 أكتوبر, 2016 , 23:22 م

    مكتف النمله

    شفت اشياء غريبه بعد المقطع مفروض تحطون ستاره
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  21. 25
    31 أكتوبر, 2016 , 23:21 م

    مديرة مياه الثروات

    الله يكسريدك يامعفنه اصلاشوفوالدرام وتخلي الولديمسك حوافه وتقول نظيفة هذي **** بعينها
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  22. 24
    31 أكتوبر, 2016 , 23:21 م

    تقول يزوع من الضرب (الله بستر ما يكون مصاب بنزيف داخلي).
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  23. 23
    31 أكتوبر, 2016 , 23:21 م

    بنت الوطن

    ياراعية النظافه نظفي فلبك من الغل اللي تارسه لاتفرغبنه بضرب هالطفل البري صحيح اهل العقول براحه الله يخلف.......
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  24. 22
    31 أكتوبر, 2016 , 23:21 م

    بخيت الزهراني

    مره مريضه نفسانيا، نطالب ،بسحب الأطفال من عندها،قبل ماترتكب جريمه بقتل اطفالها،ويجب التحقيق معها وإذا ثبت انها مريضه تحول على شهار وإذا سليمه تحول السجن،
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  25. 21
    31 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    الحر

    والله العظيم ان اخلاقك وصخه
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  26. 20
    31 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    الناقد

    هذه الأم نظيفه بالبيت . . ولكنها**** بالقول والفعل مع أطفالها الذين لاحول لهم ولاقوة وأطالب الجمعيات الخاصه بمنع العنف وأيذاء الأطفال بالتدخل !!
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  27. 19
    31 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    صرخة صمت

    مريضة نفسيآ او جاهلة وتحسبه من السناعة يعني انا مربية اجيال وش الي ذبحتية من الضرب وهو طفل صغير ولدك هذا والا ولد الجيران اعوذبالله من قلبك مافيه رحمة
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  28. 18
    31 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    ابوخالد

    لعنت الله عليك وعلئ نظافتك الله يبلاك بسيارت بلدية تدوسك وتنظفك بدرامها
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  29. 17
    31 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    ضمير الناس

    وابوه وينه يمكن يزوع بالاستراحه بسبب نظافك ***بالعه التقنيات كلهاسمله من طول لسانهاكش اهب***يناس عينومعي غديهاتزوع هي بعد***
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  30. 16
    31 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    ابو سلاف

    الجهل ثم الجهل ثم الجهل
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  31. 15
    31 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    المهاااا

    مريضه وين حقوق الانسان عنها ياخذون هالطفل منها ويسوون لها اعاده تأهيل. الله يشفيها
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  32. 14
    31 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    لاااابد من اقتيادها لأقرب مصحه نفسيه حسبي الله عليها ،، ان شالله يجيبونك السلطات يا المريضه وبعد بكل وقاحه مصوره وتؤوي الناس مرضها وتخلفها الحمدلله والشكر
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  33. 13
    31 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    رنا

    شكل الولد ابكم اصم و تلاحظون ملبسته لبس بنات ؟!
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  34. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 23:14 م

    زمان الضياع

    عزالله ان الادب بديره ونتي بديره والمفروض يعلقونك برجلك لين تزوعين كرشك مايسوي كذا الا وحده مريضه لا وتنشر جعلك منشار ينشر راسك
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  35. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    [email protected]

    حسبي الله عليكي اي تربيه هذي بعيد الشر لا فقدتيه بسبب ضربك لاسمح الله جاه نزيف وانتي تتباهين بضرب طفلك خافي الله في نفسك وفي الطفل الي غيرك محروم منها
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  36. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    Sss

    لا حول ولا قوة الا بالله
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  37. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    لا باين النظافه والدليل لبسك لولدك ملابس بنت ملبسته
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  38. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 23:10 م
    عدد التعليقات:491

    ابونواف...

    أنتِ أنسانه ****
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  39. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 23:10 م

    عبدالرحمن الشهري

    انتي مجنونة ويبغالك ضرب حتى تعرفين ان الضرب يوجع واذا وصخ طفلك في البيت نظفي وراه اذا انتي نظيفة وعلميه بالطيب لكن تجلسين على جوالك ولا توصخ ياولد . والله ان يبغالك خيزران تقطع عفالينك
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  40. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 23:10 م

    يزيد

    الله ياخذك اخذ عزيز مقتدر حسبي الله عليك من مراة
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  41. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 23:09 م

    كنكت

    ياليتنا ضلينا على ابو كشاف ارحم من هالخبلان اللي كل شوي ينشرون مقطع لأبوك لأبو ولدك معك
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  42. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    ابو نوره

    والله انك مريضه
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  43. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    شيعي برونزي

    يمكن يتادب لعل وعسى خير
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  44. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    كفاك غرور

    اسأل الله ان يشفيك عاجلا أتوقع كذب مافي ضرب ولاشي بس الظاهر انها تحب طلع فضايح نفسها وبيتها ؟ أهل العقول براحة
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  45. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 23:05 م

    شيعي برونزي

    كويس
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