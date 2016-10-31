بالفيديو: سعودية تفتخر بضرب طفلها.. وتقول: ” أنا نظيفة وهذا طبعي”

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو لسيدة يظهر سوء معاملتها لطفلها الصغير. وتفخر بأنها ذبحته “ضربا” وتطلب من جميع الأمهات استخدام نفس الطريقة.
ورددت السيدة عبارة “أنا نظيفة وهذا طبعي” أكثر من مرة، فيما يظهر طفلها الصغير لاحول له ولا قوة تجاه جبروت أمه.
من جهتهم طالب “المغردون” جمعية حقوق الانسان بالتدخل وانقاذ هذا الصغير وإخوته من ممارسات هذه الأم التي كما يتضح من المقطع بأنها تعاني مرض نفسي.
تعليقات ( 45 )
خللونعم التربية . بكره الطفل يكبر ويصبر معقد وفاشل هذا اكبر خطاء
الراصداستغفرالله العظيم مريضه نفسياً عندها انفصام بالشخصية أمها كانت تتعامل معها بالضرب هذه نتيجته سبحان مقسوم العقول
Ⓜ️➰🇱🇷🇱🇷🇱🇷عاد لقيت لك مدخل يا ٢٤ معقول ماعندكم سواق واهلك مايروحون مع سواقين اتوقع انك عايش في جحر ضب 🙊
الله المستعانلاحول ولا قوة إلا بالله يارب لاتنزع الرحمه من قلوبنا
ابو سليمانانسانه مريضه وليسة جديره بلامومه والمفروض يحجر عليها
مفقودهذه من نتاج افكار الظلاميين من الصحويين وغيرهم
ليلاطالب بمحاسبتها من الجهات ذات العلاقه ...مثل هذي مريضة نفسين وتحتاج كم يوم بشهار للكشف عليها والتأكد من قدراتها العاقلية وحالتها النفسيه وجودها خطر على عيالها.
مهاوياستغفر الله تعلمه النظافه بالضرب احرميه من اشياء يحبها بس ماتوصل للضرب! ياقلبي عليه بس وين حنية الأم
ابو خالد الحربيمع التحيه لحقوق الانسان : نأمل أن نرى الخبر غدا انشاءالله بالتدخل الفعلي وتم انقاذ الطفل واخوته ومحاسبة الأم على فعلها وكذلك الاب ولكم الشكروالتقدير 000 000 00
ليلافشل ام على وجه البسيطة خسارة تربية امك فيك..كلها كم سنه وتسيرين تسوينها على نفسك اذا كبرتي وساعتها مارح تلاقين يشيل قرفك غير هالولد المسكين ..الله يعوض عليه بخير
وجهة نظروالله من قل العقل
محمودياعتقد ان هذا تحدي واضح لحقوق الانسان
البتاللا حول ولا قوة الا بالله الله لا يبلانا
مباركههههااا الله لايبلانا بعد ماشفت الفديو اللهجه ضحكتني الله يعين ال حولها هذي ال مهرها والزواج منها يكلف مئات الالاف وهي ماتسوى بصله وغثونا ع المواقع بسبهن للسعودي وهن اردى الخلق من كل ناحيه الموسوسات
ام عدوليالله يصلحك وش استفدتي يوم نشرتي مقطعه المسكين وفضحتيه. والله حرام حني عليه وهو صغير يحن عليك اذا كبر... المفاخره قدام الناس ع حساب ولدك ماتفيدك... وليه وهو يرجع مامسكتي ع راسه احسه يدوخ مع الترجيع.
لاراخافي الله
ضمير الناستصلح للتعليق على سباق الكلام في الصين***
لاراالله يأخذك وش ذا عاد من زين البيت خايفه عليه عقدتي الولد ذا امانه عندك ياويلك من الله ماكانك امه وش القسوه ذي
مباركهذي الحنونه غير المتصحرة الرومانسيه الخلوقه المتربيه المظلومه من السعودي ال وفر لها شغاله وبيت ومصروف وماخذه راحتها صاحبه القلب الكبير المؤمنه التقيه الحافظه لكتاب الله راعيه الاسواق والسواقين والشات
مكتف النملهشفت اشياء غريبه بعد المقطع مفروض تحطون ستاره
مديرة مياه الثرواتالله يكسريدك يامعفنه اصلاشوفوالدرام وتخلي الولديمسك حوافه وتقول نظيفة هذي **** بعينها
بنت الوطنياراعية النظافه نظفي فلبك من الغل اللي تارسه لاتفرغبنه بضرب هالطفل البري صحيح اهل العقول براحه الله يخلف.......
بخيت الزهرانيمره مريضه نفسانيا، نطالب ،بسحب الأطفال من عندها،قبل ماترتكب جريمه بقتل اطفالها،ويجب التحقيق معها وإذا ثبت انها مريضه تحول على شهار وإذا سليمه تحول السجن،
الحروالله العظيم ان اخلاقك وصخه
الناقدهذه الأم نظيفه بالبيت . . ولكنها**** بالقول والفعل مع أطفالها الذين لاحول لهم ولاقوة وأطالب الجمعيات الخاصه بمنع العنف وأيذاء الأطفال بالتدخل !!
صرخة صمتمريضة نفسيآ او جاهلة وتحسبه من السناعة يعني انا مربية اجيال وش الي ذبحتية من الضرب وهو طفل صغير ولدك هذا والا ولد الجيران اعوذبالله من قلبك مافيه رحمة
ابوخالدلعنت الله عليك وعلئ نظافتك الله يبلاك بسيارت بلدية تدوسك وتنظفك بدرامها
ضمير الناسوابوه وينه يمكن يزوع بالاستراحه بسبب نظافك ***بالعه التقنيات كلهاسمله من طول لسانهاكش اهب***يناس عينومعي غديهاتزوع هي بعد***
ابو سلافالجهل ثم الجهل ثم الجهل
المهاااامريضه وين حقوق الانسان عنها ياخذون هالطفل منها ويسوون لها اعاده تأهيل. الله يشفيها
رناشكل الولد ابكم اصم و تلاحظون ملبسته لبس بنات ؟!
زمان الضياععزالله ان الادب بديره ونتي بديره والمفروض يعلقونك برجلك لين تزوعين كرشك مايسوي كذا الا وحده مريضه لا وتنشر جعلك منشار ينشر راسك
[email protected]حسبي الله عليكي اي تربيه هذي بعيد الشر لا فقدتيه بسبب ضربك لاسمح الله جاه نزيف وانتي تتباهين بضرب طفلك خافي الله في نفسك وفي الطفل الي غيرك محروم منها
Sssلا حول ولا قوة الا بالله
عدد التعليقات:491
ابونواف...أنتِ أنسانه ****
عبدالرحمن الشهريانتي مجنونة ويبغالك ضرب حتى تعرفين ان الضرب يوجع واذا وصخ طفلك في البيت نظفي وراه اذا انتي نظيفة وعلميه بالطيب لكن تجلسين على جوالك ولا توصخ ياولد . والله ان يبغالك خيزران تقطع عفالينك
يزيدالله ياخذك اخذ عزيز مقتدر حسبي الله عليك من مراة
كنكتياليتنا ضلينا على ابو كشاف ارحم من هالخبلان اللي كل شوي ينشرون مقطع لأبوك لأبو ولدك معك
ابو نورهوالله انك مريضه
شيعي برونزييمكن يتادب لعل وعسى خير
كفاك غروراسأل الله ان يشفيك عاجلا أتوقع كذب مافي ضرب ولاشي بس الظاهر انها تحب طلع فضايح نفسها وبيتها ؟ أهل العقول براحة
شيعي برونزيكويس