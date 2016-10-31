بالفيديو: سعودية تفتخر بضرب طفلها.. وتقول: ” أنا نظيفة وهذا طبعي”

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو لسيدة يظهر سوء معاملتها لطفلها الصغير. وتفخر بأنها ذبحته “ضربا” وتطلب من جميع الأمهات استخدام نفس الطريقة.

ورددت السيدة عبارة “أنا نظيفة وهذا طبعي” أكثر من مرة، فيما يظهر طفلها الصغير لاحول له ولا قوة تجاه جبروت أمه.

من جهتهم طالب “المغردون” جمعية حقوق الانسان بالتدخل وانقاذ هذا الصغير وإخوته من ممارسات هذه الأم التي كما يتضح من المقطع بأنها تعاني مرض نفسي.