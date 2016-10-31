إياد مدني يستقيل من منظمة التعاون الإسلامي

صحيفة المرصد :قالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مساء الاثنين، إن أمينها العام إياد أمين مدني “قد تقدم باستقالته من منصبه”، وذلك “لأسباب صحية”.

ونشرت المنظمة على موقعها الإلكتروني بيانا مقتضبا أشار إلى استقالة مدني، وترشيح يوسف العثيمين وزيرالشؤون الاجتماعية السعودي الأسبق لخلافته.

وقال البيان “تود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أن تفيد بأن السيد إياد أمين مدني قد تقدم باستقالته من منصبه كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي وذالك لإسباب صحية”.

وأضافت الأمانة العامة أن “المملكة العربية السعودية رشحت الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق أميناً عاماً جديداً لمنظمة التعاون الإسلامي”.