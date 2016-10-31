إياد مدني يستقيل من منظمة التعاون الإسلامي

صحيفة المرصد :قالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مساء الاثنين، إن أمينها العام إياد أمين مدني “قد تقدم باستقالته من منصبه”، وذلك “لأسباب صحية”.
ونشرت المنظمة على موقعها الإلكتروني بيانا مقتضبا أشار إلى استقالة مدني، وترشيح يوسف العثيمين وزيرالشؤون الاجتماعية السعودي الأسبق لخلافته.
وقال البيان “تود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أن تفيد بأن السيد إياد أمين مدني قد تقدم باستقالته من منصبه كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي وذالك لإسباب صحية”.
وأضافت الأمانة العامة أن “المملكة العربية السعودية رشحت الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق أميناً عاماً جديداً لمنظمة التعاون الإسلامي”.
تعليقات ( 56 )
حسينخنبوقه انته من بلاد **** طب ارحل
لماذا ؟ بعض من هنا يكرهون مصر ؟!!سؤال اطرحه على نفسك وحاولأن تجيب عليه
الهاشميلقد خدمت وما زلت تخدم بلدك وقيادتك بورك فيك ولا عليك ممن يتصيدون بالماء العكر انت ماقلت الا اللي قاله صاحب الثلاجة الذي غلط غلطة ما راح تنسي
سعدلاسباب صحيه مممممممم الظاهر شرب ميه من الثلاجه ههههههههه
حمد**** السيسي خنبوقه
عدد التعليقات:2921
ابن الوطنوين ابو بشت يشيل الطشت
555أمحق قائد أمة ...طرار ...جاب العيد في مصر ...الوعد 11/11
555ماقال الا الكلام الصحيح ماجب شي من عنده السيسي هو اللي قال عن ثلاجته بس ميه فيها .
عدد التعليقات:15033
قلم الحقيقهالعب على قدك لاتناطح جبل مصري قائد للأمة العربية. كبيرة يامصر . زعيم بطل يالسيسي نصرك الله .
العتيبيدرب السلامة
فهد العرمانيالوضع مزري وبعض رؤوساء الدول العربية خونة يبيعون شعبهم و دولتهم لاعداء العرب والمسلمين، الله يحفظ ملوكنا وشعبنا السعودي اهل الوفا والصدق رجال المواقف
عدد التعليقات:15033
قلم الحقيقههذا درس لبقية الشلة هههههههههه
اللهم صل وبارك على محمدا وعلى اله اجمعينشكرا معالي الامين بارك الله فيك
ضمير الناسهذامصيركل من يريدالتفريق بين العينين السعوديه ومصر***
مدني له كل الاحترام والتقديرلكن كلامه في تونس عن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر غير موفق وليس من اختصاصه التدخل ، فيه انتقادات إعلامية للسيسي من كل الطرفين ، لكن مدني المفروض ان يكون حيادي ولايدخل في موضع ليس من اختصاصه .
عدد التعليقات:2921
ابن الوطنههههااااااي الخزي و العار و معهم الفار لجماعة ايران المارقه
لسانك حصانكتساقط ورق التوت
متأمللم يكن مفاجأة فقد أُقلت منذ تلك القفشة اللي مالهاش لزمة .. وعقبال ما يستقيل السي سيسي ابو ثلاجة لأن ثقافته وخبرته لا تتناسب مع مهام رئاسة دولة مصر
لسانك حصانك( وعكة صحية ) شرب الماء الباردمن الثلاجة يسبب وعكة صحية
هلاالاعلامي المصري يبغى تضعه في مرجيحه كل ما بكى تهز المرجيحه لحد ما يسكت لا وتعطيه بسكويت ليرضى عقليات الله يخلف
عدد التعليقات:15033
قلم الحقيقهتركيـــــــــــــــا تناديكـــــــــــــــــــــم ههههههههه مع بقية الصفة هناك ههههههههه
عدد التعليقات:2921
ابن الوطنلامكان لأخبار عبدالباري عطوان عميل ايران
لسانك حصانكمخالف
لسانك حصانكما نطق به اللسان لا يؤهلة للآمانة توحد لا تفرق وحينها تذكرت الجماعة !!
راعي الاولهبصراحه وزير سابق محنك استطاع يستفز جهله بكلمتين شكرا اياد مدني
عدد التعليقات:15033
قلم الحقيقهاللهم لالالالالالالالالالالالالاشماتة في كل أخواني خائن مندس عميل عدو لأمتنا وأوطاننا العربية وحكامنا العرب نصرهم الله.والخزي والعار لكل أخونجي يسعى للتفرقة بينهم وزرع الفتن بين دولهم وشعوبهم ووحدتهم.
شاهد على الظهرقال لهم الكفته شيلوه يعني شيلوه .... دنيا ... بس قولوا لي وش سوت منظمة المؤتمر الإسلامي للمسلمين ؟؟؟؟ لاشي ...
عدد التعليقات:2921
ابن الوطنانتها عصر اقدح من راسك هنأ الحزم
لسانك حصانكلم يكن ما قاله بحسن نية بل كان في خاطره شيء مااااااءءءء !!!
شيييييييييييييلأسباب صحيه .. وبناءاً على طلبه ؟؟,وووووووووو وكأننا نعيش في كوكب ثاني ... ياعالم متى تحترمون عقولنا ؟؟؟ عموماً أتضح أن مفعول الكفته قوي أوي أوي ... ياخساره والله مدني لم يقل سوى ماردده السيسي بنفسه ..
عدد التعليقات:15033
قلم الحقيقهشكرآآآآآآآآآآآ لقيادتنا السعودية الرشيدة بقيادة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه التي دائمآ وأبدآ ماتأتي مواقفه حاسمة وعاجلة وشجاعة عند الحدث وأهميته نصرة لمصر العرب مصر العروبة.
عدد التعليقات:2921
ابن الوطندقه بالعمق الأخونجي الذي يريد التفرقه بين مصر و السعوديه
لسانك حصانكيداك أوكأت ولسانك نطق
عدد التعليقات:2921
ابن الوطنهنأ أرض الحزم لا مجال لك ان تتكلم الا عن نفسك فقط
عدد التعليقات:15033
قلم الحقيقهكرامتكـــــــــــــــــــــــــــم ياعـــــــــــــــــــــــــــــرب لالالالالالالالالالالالالالالالاتهان. كبيـــــــــــــــرة يامصــــــــــــــــــــر عظيمة دائمآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ أنتـــــــــي.
مسماررب كلمه قالت لصاحبها دعني ماكان له داعي تخفف دمك طيب يامنظمة كان عذرتوه طالما استقال بسبب حالته الصحيه هههههه مرفوع عنه القلم يعني
اخونجياللهم احفظ ملكنا لما فيه خير العرب والمسلمين موحدا لهم واقفا معهم
اخونجيسبق و أن قلت بداية وقبل القيل والقال
عبدالرحمن الشهريكفيت ووفيت
خالدمن حسن إسلام المرء تركه مالايعنيه
ضمير الناسصادته ثلاجة السيسي وخشه برد***الله يسترعليه هذااحسن ماعمل***
العامريأعقب يا طعمية منت بهين
الوردة البيضاءتحيا مصر ويحيا ملك الحزم المحترم
عدد التعليقات:2921
ابن الوطندام عزك يا ملك الحزم
عدد التعليقات:491
ابونواف...الله يوفقة
Aliالاعلام المصري *** الله يفك مصر منه
كنكتثلاجة السيسي السبب ... كان خليت الثلاجه في حالها وتركت اللقاف الله يهديك بس ما تسمع الكلام
ابو نورهأفضل لك
شاهيضفعه
شيعي برونزيان شا الله فيها خيرة