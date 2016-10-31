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إياد مدني يستقيل من منظمة التعاون الإسلامي

31 أكتوبر, 2016 , 23:00 م
إياد مدني يستقيل من منظمة التعاون الإسلامي
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صحيفة المرصد :قالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مساء الاثنين، إن أمينها العام إياد أمين مدني “قد تقدم باستقالته من منصبه”، وذلك “لأسباب صحية”.
ونشرت المنظمة على موقعها الإلكتروني بيانا مقتضبا أشار إلى استقالة مدني، وترشيح يوسف العثيمين وزيرالشؤون الاجتماعية السعودي الأسبق لخلافته.

وقال البيان “تود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أن تفيد بأن السيد إياد أمين مدني قد تقدم باستقالته من منصبه كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي وذالك لإسباب صحية”.

وأضافت الأمانة العامة أن “المملكة العربية السعودية رشحت الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق أميناً عاماً جديداً لمنظمة التعاون الإسلامي”.



تعليقات ( 56 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 56
    31 أكتوبر, 2016 , 23:40 م

    حسين

    خنبوقه انته من بلاد **** طب ارحل
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  2. 55
    31 أكتوبر, 2016 , 23:38 م

    لماذا ؟ بعض من هنا يكرهون مصر ؟!!

    سؤال اطرحه على نفسك وحاولأن تجيب عليه
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  3. 54
    31 أكتوبر, 2016 , 23:38 م

    قلم الخنمبقه العب على قدك لاتناطح جبل مصري قائد للأمة العربية.كبيرة يامصر زعيم بطل يالسيسي نصرك الله - قائد الامه البطل سلمان غصبا عن انوف اذناب طهران
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  4. 53
    31 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    الهاشمي

    لقد خدمت وما زلت تخدم بلدك وقيادتك بورك فيك ولا عليك ممن يتصيدون بالماء العكر انت ماقلت الا اللي قاله صاحب الثلاجة الذي غلط غلطة ما راح تنسي
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  5. 52
    31 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    سعد

    لاسباب صحيه مممممممم الظاهر شرب ميه من الثلاجه ههههههههه
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  6. 51
    31 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    حمد

    **** السيسي خنبوقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 50
    31 أكتوبر, 2016 , 23:36 م
    عدد التعليقات:2921

    ابن الوطن

    وين ابو بشت يشيل الطشت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 49
    31 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    555

    أمحق قائد أمة ...طرار ...جاب العيد في مصر ...الوعد 11/11
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  9. 48
    31 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    هذا الخنوع بعينه يامدنى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 47
    31 أكتوبر, 2016 , 23:34 م

    555

    ماقال الا الكلام الصحيح ماجب شي من عنده السيسي هو اللي قال عن ثلاجته بس ميه فيها .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 46
    31 أكتوبر, 2016 , 23:34 م

    قلم الكذب تركيــــــــــا تناديكـــــــــــــــــــــم هههههه مع بقية الصفة هناك هههه - وطهران تناديكـــــــــــــــــــــم مع بقية الصفة هناك ههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  12. 45
    31 أكتوبر, 2016 , 23:33 م
    عدد التعليقات:15033

    قلم الحقيقه

    العب على قدك لاتناطح جبل مصري قائد للأمة العربية. كبيرة يامصر . زعيم بطل يالسيسي نصرك الله .
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  13. 44
    31 أكتوبر, 2016 , 23:33 م

    العتيبي

    درب السلامة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 43
    31 أكتوبر, 2016 , 23:32 م

    فهد العرماني

    الوضع مزري وبعض رؤوساء الدول العربية خونة يبيعون شعبهم و دولتهم لاعداء العرب والمسلمين، الله يحفظ ملوكنا وشعبنا السعودي اهل الوفا والصدق رجال المواقف
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 42
    31 أكتوبر, 2016 , 23:31 م
    عدد التعليقات:15033

    قلم الحقيقه

    هذا درس لبقية الشلة هههههههههه
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  16. 41
    31 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    اللهم صل وبارك على محمدا وعلى اله اجمعين

    شكرا معالي الامين بارك الله فيك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 40
    31 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    ضمير الناس

    هذامصيركل من يريدالتفريق بين العينين السعوديه ومصر***
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  18. 39
    31 أكتوبر, 2016 , 23:30 م

    مدني له كل الاحترام والتقدير

    لكن كلامه في تونس عن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر غير موفق وليس من اختصاصه التدخل ، فيه انتقادات إعلامية للسيسي من كل الطرفين ، لكن مدني المفروض ان يكون حيادي ولايدخل في موضع ليس من اختصاصه .
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  19. 38
    31 أكتوبر, 2016 , 23:30 م
    عدد التعليقات:2921

    ابن الوطن

    ههههااااااي الخزي و العار و معهم الفار لجماعة ايران المارقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 37
    31 أكتوبر, 2016 , 23:30 م

    لسانك حصانك

    تساقط ورق التوت
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  21. 36
    31 أكتوبر, 2016 , 23:30 م

    متأمل

    لم يكن مفاجأة فقد أُقلت منذ تلك القفشة اللي مالهاش لزمة .. وعقبال ما يستقيل السي سيسي ابو ثلاجة لأن ثقافته وخبرته لا تتناسب مع مهام رئاسة دولة مصر
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  22. 35
    31 أكتوبر, 2016 , 23:29 م

    لسانك حصانك

    ( وعكة صحية ) شرب الماء الباردمن الثلاجة يسبب وعكة صحية
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 34
    31 أكتوبر, 2016 , 23:28 م

    هلا

    الاعلامي المصري يبغى تضعه في مرجيحه كل ما بكى تهز المرجيحه لحد ما يسكت لا وتعطيه بسكويت ليرضى عقليات الله يخلف
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  24. 33
    31 أكتوبر, 2016 , 23:28 م
    عدد التعليقات:15033

    قلم الحقيقه

    تركيـــــــــــــــا تناديكـــــــــــــــــــــم ههههههههه مع بقية الصفة هناك ههههههههه
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  25. 32
    31 أكتوبر, 2016 , 23:26 م
    عدد التعليقات:2921

    ابن الوطن

    لامكان لأخبار عبدالباري عطوان عميل ايران
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  26. 31
    31 أكتوبر, 2016 , 23:26 م

    لسانك حصانك

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 30
    31 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    لسانك حصانك

    ما نطق به اللسان لا يؤهلة للآمانة توحد لا تفرق وحينها تذكرت الجماعة !!
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  28. 29
    31 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    راعي الاوله

    بصراحه وزير سابق محنك استطاع يستفز جهله بكلمتين شكرا اياد مدني
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  29. 28
    31 أكتوبر, 2016 , 23:25 م
    عدد التعليقات:15033

    قلم الحقيقه

    اللهم لالالالالالالالالالالالالاشماتة في كل أخواني خائن مندس عميل عدو لأمتنا وأوطاننا العربية وحكامنا العرب نصرهم الله.والخزي والعار لكل أخونجي يسعى للتفرقة بينهم وزرع الفتن بين دولهم وشعوبهم ووحدتهم.
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  30. 27
    31 أكتوبر, 2016 , 23:24 م

    شاهد على الظهر

    قال لهم الكفته شيلوه يعني شيلوه .... دنيا ... بس قولوا لي وش سوت منظمة المؤتمر الإسلامي للمسلمين ؟؟؟؟ لاشي ...
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  31. 26
    31 أكتوبر, 2016 , 23:21 م
    عدد التعليقات:2921

    ابن الوطن

    انتها عصر اقدح من راسك هنأ الحزم
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  32. 25
    31 أكتوبر, 2016 , 23:21 م

    لسانك حصانك

    لم يكن ما قاله بحسن نية بل كان في خاطره شيء مااااااءءءء !!!
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  33. 24
    31 أكتوبر, 2016 , 23:20 م

    لو اخذت يامدنى عمال يحملون لك الثلاجة ما تعرف انها ثقيله وسوف تعورك وتخليك طريح الفراش هناك ناس يهمهم صحتك
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  34. 23
    31 أكتوبر, 2016 , 23:20 م

    شيييييييييييييل

    أسباب صحيه .. وبناءاً على طلبه ؟؟,وووووووووو وكأننا نعيش في كوكب ثاني ... ياعالم متى تحترمون عقولنا ؟؟؟ عموماً أتضح أن مفعول الكفته قوي أوي أوي ... ياخساره والله مدني لم يقل سوى ماردده السيسي بنفسه ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  35. 22
    31 أكتوبر, 2016 , 23:19 م
    عدد التعليقات:15033

    قلم الحقيقه

    شكرآآآآآآآآآآآ لقيادتنا السعودية الرشيدة بقيادة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه التي دائمآ وأبدآ ماتأتي مواقفه حاسمة وعاجلة وشجاعة عند الحدث وأهميته نصرة لمصر العرب مصر العروبة.
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  36. 21
    31 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    كان مالك ومال الثلاجة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 20
    31 أكتوبر, 2016 , 23:17 م
    عدد التعليقات:2921

    ابن الوطن

    دقه بالعمق الأخونجي الذي يريد التفرقه بين مصر و السعوديه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  38. 19
    31 أكتوبر, 2016 , 23:16 م

    لسانك حصانك

    يداك أوكأت ولسانك نطق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 18
    31 أكتوبر, 2016 , 23:16 م
    عدد التعليقات:2921

    ابن الوطن

    هنأ أرض الحزم لا مجال لك ان تتكلم الا عن نفسك فقط
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  40. 17
    31 أكتوبر, 2016 , 23:15 م
    عدد التعليقات:15033

    قلم الحقيقه

    كرامتكـــــــــــــــــــــــــــم ياعـــــــــــــــــــــــــــــرب لالالالالالالالالالالالالالالالاتهان. كبيـــــــــــــــرة يامصــــــــــــــــــــر عظيمة دائمآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ أنتـــــــــي.
    لا يعجبني(25) اعجبني(0)
  41. 16
    31 أكتوبر, 2016 , 23:14 م

    مسمار

    رب كلمه قالت لصاحبها دعني ماكان له داعي تخفف دمك طيب يامنظمة كان عذرتوه طالما استقال بسبب حالته الصحيه هههههه مرفوع عنه القلم يعني
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  42. 15
    31 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    اخونجي

    اللهم احفظ ملكنا لما فيه خير العرب والمسلمين موحدا لهم واقفا معهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 14
    31 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    تفرغ لثلاجتك ولاتزعلها مرة اخرى الساعة خربت الوقت على ملايين البشر ولم ينظر لاصلاحها أما الثلاجة فغير ، ما سمعت عن أسد على
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 13
    31 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    اخونجي

    سبق و أن قلت بداية وقبل القيل والقال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 12
    31 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    عبدالرحمن الشهري

    كفيت ووفيت
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 11
    31 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    خالد

    من حسن إسلام المرء تركه مالايعنيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 10
    31 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    ضمير الناس

    صادته ثلاجة السيسي وخشه برد***الله يسترعليه هذااحسن ماعمل***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 9
    31 أكتوبر, 2016 , 23:09 م

    العامري

    أعقب يا طعمية منت بهين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  49. 8
    31 أكتوبر, 2016 , 23:08 م

    الوردة البيضاء

    تحيا مصر ويحيا ملك الحزم المحترم
    لا يعجبني(22) اعجبني(1)
  50. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 23:06 م
    عدد التعليقات:2921

    ابن الوطن

    دام عزك يا ملك الحزم
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  51. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 23:05 م
    عدد التعليقات:491

    ابونواف...

    الله يوفقة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 23:05 م

    Ali

    الاعلام المصري *** الله يفك مصر منه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 23:05 م

    كنكت

    ثلاجة السيسي السبب ... كان خليت الثلاجه في حالها وتركت اللقاف الله يهديك بس ما تسمع الكلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 23:04 م

    ابو نوره

    أفضل لك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    شاهي

    ضفعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    شيعي برونزي

    ان شا الله فيها خيرة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)

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