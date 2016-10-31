تغريدة شاب مسلم تسبب خسارة فادحة لأكبر شركة سياحة صينية

صحيفة المرصد – وكالات:تعرضت أكبر شركة سياحة وسفر وبرامج خارجية صينية إلى خسارة كبرى كادت أن تعصف بها بسبب إحدى تغريدات الشاب الصيني المسلم “أكا”.

و يعتبر “أكا” الاسم الجديد لمنصة سفر علي بابا “فليجي”، الذي يعني بالصينية (في تشو) أو (الخنزير الطائر)، ينطوي على إهانة لمشاعر المسلمين.

و نشر “إديلي أكا” الذي يحظى بنحو 210 ألف متابع على حسابه على موقع “سينا ويبو” للتواصل الاجتماعي، أنه سيحذف تطبيق “إليتريب” لحجز تذاكر السفر التابع لمجموعة “علي بابا”، بعدما قامت بتغيير اسمه إلى “فليجي”؛ مما يؤذي مشاعر المسلمين؛ لأنه يحتوي على كلمة “تشو” وتعني “خنزير” باللغة الصينية، وهو ما تفاعل معه أصدقاؤه، وتوالت ردود الأفعال على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي.

من جهتها، شرحت شركة “علي بابا” على حسابها الرسمي، المغزى من وراء التسمية الجديدة، وقالت: إن الاسم يجسّد رغبة الناس في السفر بحرية مع إقامة مريحة في نفس الوقت.

وأثارت تغريدة “أكا” جدلاً كبيراً بين المواطنين الصينيين، الذين أكدوا ضرورة النأي بالمفاهيم الدينية عن المسائل العلمانية.