نقل مبتعث سعودي إلى المستشفى في حالة حرجة بعد الاعتداء عليه من قبل مجهول في ولاية أمريكية

صحيفة المرصد :تعرض طالب سعودي يبلغ من العمر 24 وقت مبكر من صباح الأحد 30 أكتوبر 2016 عامًا يدرس في ولاية ويسكونسن الأمريكية لاعتداء عنيف من جانب شخص مجهول في مدينة مينوموني (Menomonie)، نقل على إثره إلى المستشفى في حالة حرجة.

ووفقا لموقع عاجل نقلا عن موقع “فوكس نيوز9” أن الهجوم وقع حوالي الثانية صباحًا في الشارع الرئيسي في وسط المدينة و بوصل الضباط لموقع الجريمة دار شجار عنيف و وجدوا الضحية فاقدًا الوعي وينزف من فمه وأنفه، فتمّ نقله على الفور إلى المستشفى و تم وضع الطالب على أجهزة التنفس الصناعي وبحلول صباح الإثنين استعاد وعيه لكن حالته ما زالت خطيرة.

ووفقًا لرواية الشهود فقد هاجم رجل أبيض يبلغ طوله ستة أقدام الطالب السعودي، وفرّ هاربًا قبل وصول الشرطة. وأشار الموقع إلى أن الشرطة رفضت الإفصاح عن هويته، حتي يتم التأكد من إبلاغ أسرته بالواقعة.