تعرف على السيرة الذاتية لرئيس هيئة النقل ” الرميح “

صحيفة المرصد:أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس الإثنين عددًا من الأوامر الملكية ، و شملت تعيين الدكتور رميح الرميح رئيسًا لهيئة النقل العام بالمرتبة الممتازة.

وعمل الدكتور “الرميح” في مجال التعليم والبحوث ضمن قطاع النقل وشغل مناصب ريادية في تطوير استراتيجية للأعمال في قطاع النقل.

كما يحمل “الرميح” شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة كولورادو في بولدر في الولايات المتحدة الأمريكية وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لايتشستر في المملكة المتحدة.

وانضم “الرميح” إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية كنائب للرئيس التنفيذي للعمليات فيها في شهر يوليو من العام 2008. وفي شهر يونيو من العام 2010 تمت ترقيته إلى منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا ملكيًا بإعفاء المهندس محمد بن خالد بن محمد السويكت الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية من منصبه، وتعيين “الرميح” رئيسًا عامًا للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالمرتبة الممتازة.