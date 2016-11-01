مواطن يرصد شارع مغلق بصبات خرسانية بجدة منذ شهرين ويطالب إيضاح الحقائق للرأي العام

صحيفة المرصد: رصد مواطن شارع مغلق بصبات خرسانية منذ شهرين بحي الشاطئ خلف منتزه الشلال بجدة مدون عليه كلمة: خاص. وطالب المواطن اللجنة المكلفة بفتح الشوارع المغلقة في جدة التي تقودها إمارة منطقة مكة المكرمة إلى فتح الشارع أو إيضاح الحقائق للرأي العام. يأتي هذا فيما رجحت مصادر بحسب ما نقله موقع سبق أن يكون المستولي على الشارع قد اشتراه من الأمانة.

