صحيفة المرصد: رصد مواطن شارع مغلق بصبات خرسانية منذ شهرين بحي الشاطئ خلف منتزه الشلال بجدة مدون عليه كلمة: خاص. وطالب المواطن اللجنة المكلفة بفتح الشوارع المغلقة في جدة التي تقودها إمارة منطقة مكة المكرمة إلى فتح الشارع أو إيضاح الحقائق للرأي العام. يأتي هذا فيما رجحت مصادر بحسب ما نقله موقع سبق أن يكون المستولي على الشارع قد اشتراه من الأمانة.
مواطن يرصد شارع مغلق بصبات خرسانية بجدة منذ شهرين ويطالب إيضاح الحقائق للرأي العام
صحيفة المرصد: رصد مواطن شارع مغلق بصبات خرسانية منذ شهرين بحي الشاطئ خلف منتزه الشلال بجدة مدون عليه كلمة: خاص. وطالب المواطن اللجنة المكلفة بفتح الشوارع المغلقة في جدة التي تقودها إمارة منطقة مكة المكرمة إلى فتح الشارع أو إيضاح الحقائق للرأي العام. يأتي هذا فيما رجحت مصادر بحسب ما نقله موقع سبق أن يكون المستولي على الشارع قد اشتراه من الأمانة.
تعليقات ( 6 )
ابو الأمجادبكره يجيك اللي مستولي على الشارع ويقول كفايه دلع السعوديين مدلعين ويمكن يُعطى وزير على استقصاده للمواطن المدلع اصلاً
عزوزالبحر املاك خاصه من النافوره حتا البحيرات يمكن فوق 30 كيلوا املاك خاصه جت علي شارع
برليننريد توضيح اكثر. كيف لشخص ان يشتري من الامانه هل الامانه تبيع اراضي الدوله لاشخاص معنيين؟, يجب النظر في امانة جده يبلها نفض عن بكرة ابيها
عزوزاشتروا شاطي البحر جت علي شارع كل البحر املاك خاصه
البشري الجنوبيصراحه جده يبي لها غربله فيها فساد عجيب ما سمعنا به في اي مكان
ابوالفيصلامن شهرين بس يعني *** ,, ولا جاب خبر احد .... كفو والله