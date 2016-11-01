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وثيقة مسربة : أوباما يحذر بوتين من كائنات فضائية ستغزو الأرض عام 2017

1 نوفمبر, 2016 , 1:11 ص
وثيقة مسربة : أوباما يحذر بوتين من كائنات فضائية ستغزو الأرض عام 2017
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صحيفة المرصد – وكالات:أفاد موقع سبوتنيك الروسي في خبر نشره يوم الأحد بأن وثيقة مسربة كشفت عن تحذير الرئيس الأمريكي باراك أوباما لنظيره الروسي فلاديمير بوتين من هجوم محتمل لكائنات فضائية عام 2017.

وقال الموقع إنه ارتكز على ما نشرته صحيفة ديلي ستار البريطانية بأن وثيقة مسربة من الكرملين، حسب زعم الصحيفة، أوضحت تفاصيل اجتماع سري بين نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم خلاله مطالبة الولايات المتحدة الجانب الروسي بضرورة المساعدة في بناء نظام دفاعي صاروخي بسبب احتمال تعرض كوكب الأرض لهجوم من قبل كائنات فضائية غريبة.

وبحسب سبوتنيك فإن الصحيفة البريطانية ديلي ستار ذكرت أن بايدن سلم الرئيس الروسي رسالة من أوباما، يطلب فيها التعاون لإنشاء نظام دفاع صاروخي لحماية كوكب الأرض من الغزو الوشيك. وأوضحت الصحيفة أن رسالة أوباما إلى بوتين جاءت على خلفية ما كشفته الأقمار الصناعية التابعة لوكالة “ناسا” بشأن اقتراب بعض الأجسام الفضائية الغريبة ودخولها نظامنا الفضائي.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    ههههه والله حاله
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  2. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    صرخة صمت

    مافيه كائنات فضائية محتله وتحتل البلدان وتنهب ثرواتها غيركم يمكن شفره بينهم ههههههه
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  3. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    سعد القرني / ال يزيد

    يمكن ال م ه د ي المنتظر طلع من ايران وقاعد يتمشى في سماء روسيا مع اهل العمايم يوزعون مفاتيح الجنة للروسيات الراغبات زواج المتعة ((استخفاف بالعقول ))
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  4. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    سار888

    أذا كان كلامهم صحيح وأسترقو السمع باجهزتهم ألفائقة الدقه فأنه ألملائكه سوف تنزل عليهم تحوس مريرهم وخاصه بوتن أبو عيون قطوه
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  5. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص

    الله المستعان

    انتم فكونا شركم فالأرض تكون بخير
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  6. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    الله هو القادر على كل شي

    اوباما عندما حس بالرحيل عن البيت الأبيض جاه وسواس ... مثل الرئيس الفلبيني الذي يدعي ان الله كلمه ... يمكن هذي نيازك مرسلها الله لمسح أمريكا وايران من الكرة الأرضية .
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  7. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص

    ام عبدالرحمن

    كلام فارغ كبرو عقولكم شوي
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  8. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    شنب الأسد

    شكل اوباما يتابع غريندايزر واجد
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  9. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 1:13 ص

    الشايب

    ههههه يضحكوا على العالم
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