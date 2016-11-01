وثيقة مسربة : أوباما يحذر بوتين من كائنات فضائية ستغزو الأرض عام 2017

صحيفة المرصد – وكالات:أفاد موقع سبوتنيك الروسي في خبر نشره يوم الأحد بأن وثيقة مسربة كشفت عن تحذير الرئيس الأمريكي باراك أوباما لنظيره الروسي فلاديمير بوتين من هجوم محتمل لكائنات فضائية عام 2017.

وقال الموقع إنه ارتكز على ما نشرته صحيفة ديلي ستار البريطانية بأن وثيقة مسربة من الكرملين، حسب زعم الصحيفة، أوضحت تفاصيل اجتماع سري بين نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم خلاله مطالبة الولايات المتحدة الجانب الروسي بضرورة المساعدة في بناء نظام دفاعي صاروخي بسبب احتمال تعرض كوكب الأرض لهجوم من قبل كائنات فضائية غريبة.

وبحسب سبوتنيك فإن الصحيفة البريطانية ديلي ستار ذكرت أن بايدن سلم الرئيس الروسي رسالة من أوباما، يطلب فيها التعاون لإنشاء نظام دفاع صاروخي لحماية كوكب الأرض من الغزو الوشيك. وأوضحت الصحيفة أن رسالة أوباما إلى بوتين جاءت على خلفية ما كشفته الأقمار الصناعية التابعة لوكالة “ناسا” بشأن اقتراب بعض الأجسام الفضائية الغريبة ودخولها نظامنا الفضائي.