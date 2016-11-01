وفاة الممثل صاحب أشهر واقعة قتل بالخطأ في تاريخ السينما

صحيفة المرصد – وكالات: توفي أحد أشهر الممثلين في تاريخ السينما الأمريكية مايكل ماسي، والذي اشتهر بواقعة القتل الخطأ عام 1994 أثناء تصوير فيلم “ذي كرو” عندما قتل الممثل براندون لي.

ورحل الممثل مايكل ماسي عن عمر يناهز 61 عامًا، واشتهر ماسي بواقعة القتل بالخطأ التي ارتكبها وأودت بحياة الممثل براندون لي، أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم “ذي كرو” عام 1994.

وأضافت واقعة القتل بالخطأ عام 1994 إلى ماسي شهرة كبيرة ليس فقط على مستوى الولايات المتحدة ولكن على مستوى العالم، حيث قام براندون لي “القتيل” بالهجوم على أفراد العصابة التي اغتصبت حبيبته، ليقوم أحد أفراد العصابة “ماسي” بإطلاق النار بالخطأ عليه فأوقعه قتيلًا، مسجلًا أشهر واقعة قتل في تاريخ السينما

وبعد الحادث قرر الممثل مايكل ماسي عدم مشاهدة الفيلم، وتوقف عن التمثيل لمدة عام. وفي عام 2005، خلال حوار له مع إحدى القنوات التليفزيونية، قال: “مازالت أرى في منامي كوابيس، ولا أعتقد أنني سأتخطى ما حدث مهما مر من سنوات”.

وشارك مايكل ماسي في عدد من الأفلام الشهيرة، منها The Crow وSe7en وThe Amazing Spider-Man، بالإضافة إلى عدد من المسلسلات التليفزيونية مثل Law & Order وInterventions.