بالفيديو.. شاهد جمال فتيات كلية الطب بالشيشان يشعل مواقع التواصل

صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من طالبات كلية الطب بالشيشان أثناء إحدى المحاضرات.
وحقق مقطع الفيديو 869 ألف مشاهدة منذ نشره، حيث بين الفيديو إحدى الطالبات تمرح خلال المحاضرة مصورة صديقاتها اللاتي يغطين وجههن بعد تفاجأهن.وأثنى الكثيرون على جمال الفتيات اللاتي ستصبحن طبيبات في المستقبل.
تعليقات ( 59 )
شنب الأسدمن يخاويني الشيشان ؟ يعطيني لايك
هكذا علمتني الحياةأقبَحٌ الرجَال مَنْ لا يرَى المَرأةُ إلا جَسداً وأقبَحٌ النسآء من لآ تري الرجلْ إلآ مآلاً
اول حاحاانا رايح الشيشان احد يبي معي
عدد التعليقات:3447
ولدالشيوخقلت يمكن ههههههـ ابو جمال بدون شنب.. من كثر ما نشاهد مناظر غير جميله نسينا الجمال الحقيقي. تبقي المراه الصالحه والخيل والليل الأجمل والأجمل والأجمل..
نوخذهاللهم إنا نسألك الجنه
الصقرسبحان الخالق فيما خلق جمالهم رباني مريح لاتجميل ولامكياج ... بطلنا من المغربيات ابو سنون وشرق اسيا أم خشوم فطس ...
صرخة صمتالشيشانيات معروفات بالجمال حلوات لاكن الي اخبره انهم محجبات وش جاهن فصخن الحياء الله يزينهم بالحجاب ويوفقهم ويستر عليهم
محمدوين الحجاب والستر والحياء
عدد التعليقات:3447
ولدالشيوخدخلت ادور على جمال.. احد شاف خوينا جمال او ابو جمال. شكلهم من اللي ريحتهم تصرع؟ اخشومهم bug..
مـ،ـاݛــےياهمداني *** فيه فرق بين الاختلاط العابر العام وبين الاختلاط المستقر الدائم بوجهك ع طول وتحصل فرص للخلوه ماسمعت عن بلاوي المشافي والله انك عارف بس قلبك مريض
مـ،ـاݛــےلابد م فصل الاقسام عندنا حتى تستفيد م الممرضه السعوديه وتشجع الرافضات للاختلاط الان هي مراسله او مختليه بغرفه الطبيب كل يومها اعتبرها جريمه وجاهليه وغير منتجه هدر الى متى الفوضى ومخالفه الشرع والفساد
عدد التعليقات:7745
الحرمانبنات السعوديه نمبر ون نكهه وزين لكن امامك مطبات وعراقيل لكي تحظي بواحده من المهر لغايه السكن
عدد التعليقات:7745
الحرمانكم المهور عندهم !
مـ،ـاݛــےطونسيه المتغربه بفكرها مثل اغلب نساء بلدها تستعرض علينا تقول تدرس طب اتحدى اذا كانت صادقة الا ان كان قسم بيطرة ههاا ممكن
قلم الحئيئةالله انا بحب الشيشلن قدا خالص بالحيل بالحيل
الهمداني39-ياسر نص تايم بنات البلد اولى من الاجنبية وأتمنى تخصص مستشفيات للنساء واُخرى للرجال بعيد عن فتن الاختلاط((واسواق وبقالات ومطاعم وطرق وارصفة وشواطي ومتنزهات للرجال وللنساء عن الاختلاط)) عقول متينة!!
البرنسحوريات الارض
غيور على وطنيت36 محنا ناقصين اجانب واجنبيات لعبو بالبلد واكلو خيرات البلد وافسدو البلد وافسدو اخلاق شباب وبنات البلد وجرائمهم لاتعد ولاتحصى والاجنبيات لاعبين بعقل شبابنا احنا نبي ابناء وبنات هالبلد يخدمون بلدهم🇸🇦🌹
عدد التعليقات:7745
الحرمانمشروع ناجح زوجه وافتح له عياده ويابخت من استانس واستنفع
مشــعلوين الدعاة ؟ أول سفرة للشيشان
ياسرنص تايم بنات البلد اولى من الاجنبية وأتمنى تخصص مستشفيات للنساء واُخرى للرجال بعيد عن فتن الاختلاط بين الجنسين
مـ،ـاݛــےشيعتك وش يسوون بسوريا علمنا ل مارديت ياعميل وش قدم الضابط السوري للروسي بالمقطع الشهير وزواج المتعه والترفيه ع المقاتلين بدينك وش يسمى ياولد الـ
مـ،ـاݛــےالمبتعث معروف ل راح والكل عارف والزواج ف بلد الجهاد حلال والحمدلله تتصور بعقلك المريض يامتخلف واحد يروح للموت همه النساء ياهمجي ل ماتعلق ع خبر استهداف رجال الامن من جماعتك كلاب ايران
نص نايماتمنى من حكومتنا الرشيده استقطاب ممرضات من الشيشان لان والله عند دخول السعوديين مجال التمرض ومستشفياتنا في انحدار مستمر والله يابعضهم مايعرف يضرب ابره
قَالَ الله تَعَالَىوَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ
قَالَ الله تَعَالَىقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ,وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
مـ،ـاݛــےالمبتعثين من طينتك يابو المعرفات لانه عارف وش بيلقى مهما كانت الدوله مانشوف لك تعليق ع استهداف رجال الامن بسراديبكم يالخسيس الجبان النساء اشجع منك تكتب باساميها ت عليك
مفقوداجل برعاية رسمية؟ كذبت يا رجعي بل برعاية القاعدة واخواتها,
جادللا جمال شكل ولا جمال دين .. والجمال في طاعة الله
مـ،ـاݛــےالجهاد بافغانستان والشيشان والبوسنه كان برعايه رسميه والان منع افريقيا وصلها الكثير من الشباب المتطوع لاعمال الخير وذهبو لكل مكان اخسأ ياصعلوك يامندس هم ذهبو للموت وليسو مثلك جبناء فساق
مفقوديا زائر, المبتعثون غالبا لم يختاروا البلد التي سيدرسون بها هذا اولا وثانيا المبتعث لم يدعي انه ذاهب لاحياء فريضة او للجهاد
سعوديالبعض للاسف تفكيره في ال؟؟؟؟ متى يرتقي البعض , اكبر همهم ال؟؟؟؟ عقول ناقصة اللهم لا بلاء
ابو خالدلااله الا الله الله يخارجنا
عدد التعليقات:2359
توووووونسيةالي استغربه ناس طول عمرها هنا اسمها زنوبة تسرق اسمي وتستخدمه قال اسمها ريما قال لا حول ولاقوة الا بالله عيب سرقة الاسماء ,,,,,,,,,,,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ألمىاللي يقول نحسن نسلنا هم بيشوفون وجيهكم وتجيهم سكته قلبيه قال نحسن قال هههههههاي
مـ،ـاݛــےطونسية متفرنسة وزملائك واصدقاءك والبوي فرند تبعك ايضا كيوت ومز
زائر يسألمفقود معك حق حتى بعض المبتعثين يختارون النساء فقط والجميلات جدا ويدخلونهم في الاسلام ليه ماراحو للصومال او ليه ما اختارو الرجال لاقناعهم بالإسلام ؟؟
زائرابوفوازالي يبي يشوف الشيشانيات وعن قرب يروح لامارات ويشوف على الطبيعه
عدد التعليقات:2359
توووووونسيةاظنهم طلبة تمريض وليس طب فدراسة الطب لا تتطلب لبس الكاب الابيض على الراس انا ادرس طب واعرف ذلك جيد الا لو في بلدهم غير عنا الله اعلم ,لكنهن مشاء الله كيوت ربي يحفظهم
مفقودلك الله يا صومال,لم نسمع بمن ذهب اليك بحجة الجهاد, ولكن سمعنا بالكثير من ذهب الى بلاد الخشخاش للمزاج والشيشان والبونسة للجمال,هل للجمال دور في توجههم؟
زائر رررر111إذا كان أعجبكم حسن هؤلاء وهن نساء الدنيا أما تدري أن هناك نساء أجمل منهن وهن الحور العين اللاتي قال الله فيهن (كأنهن بيض مكنون)
زمن أغبرالحين في هالخبر بيجونك السعوديين ويسبون ف بناتهم وخواتهم كالعادة مادري وش قصتهم عندهم مشكله مع اللي حولهم وحواليهم
معروف الشيشانياتمعروف الشيشانيات قمة في الجمال ودي اتزوج منهم
زائرودي اشتغل في مستشفى علشان الدكتورات والممرضات
حساويتعليق ٥ الي مايطول العنب حامض عنه يقول
مفقودوانا اقول ليه الصحونجية حاربوا في الشيشان, وما سمعنا احد منهم راح للصومال
أرزة 🌲 لبنانحلوين ماشاءالله هيدول بنات لوحدن وفين محجبات كيف شهرت فين يمكن في منن شايلين عن راسن ﻷنو غير مختلط مالازم تصورن من غير إذن
📒📙 ريما...Rima📙📒والله لاجمال ولاشيء فقط يملكن البياض □لكن الناس تختلف اذواقها
متأملسبحان واهب الجمال .. لمسة واحدة تجيب العافيههههه
👀هيا بنا نحسن نسلنا إنطلقوا يا شباب
حساويماشاء الله على الجمال الشيشاني اللهم ارزقني بدكتوره شيشانية
شقرانسعوديه آجمل <~~ فرشوه