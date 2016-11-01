بالفيديو.. شاهد جمال فتيات كلية الطب بالشيشان يشعل مواقع التواصل

صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من طالبات كلية الطب بالشيشان أثناء إحدى المحاضرات.

وحقق مقطع الفيديو 869 ألف مشاهدة منذ نشره، حيث بين الفيديو إحدى الطالبات تمرح خلال المحاضرة مصورة صديقاتها اللاتي يغطين وجههن بعد تفاجأهن.وأثنى الكثيرون على جمال الفتيات اللاتي ستصبحن طبيبات في المستقبل.