  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو.. شاهد جمال فتيات كلية الطب بالشيشان يشعل مواقع التواصل

1 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص
بالفيديو.. شاهد جمال فتيات كلية الطب بالشيشان يشعل مواقع التواصل
  • 3٬356
  • 59
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من طالبات كلية الطب بالشيشان أثناء إحدى المحاضرات.

وحقق مقطع الفيديو 869 ألف مشاهدة منذ نشره، حيث بين الفيديو إحدى الطالبات تمرح خلال المحاضرة مصورة صديقاتها اللاتي يغطين وجههن بعد تفاجأهن.وأثنى الكثيرون على جمال الفتيات اللاتي ستصبحن طبيبات في المستقبل.



تعليقات ( 59 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 59
    1 نوفمبر, 2016 , 3:18 ص

    شنب الأسد

    من يخاويني الشيشان ؟ يعطيني لايك
    لا يعجبني(15) اعجبني(1)
  2. 58
    1 نوفمبر, 2016 , 3:11 ص

    هكذا علمتني الحياة

    أقبَحٌ الرجَال مَنْ لا يرَى المَرأةُ إلا جَسداً وأقبَحٌ النسآء من لآ تري الرجلْ إلآ مآلاً
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  3. 57
    1 نوفمبر, 2016 , 3:02 ص

    اول حاحا

    انا رايح الشيشان احد يبي معي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 56
    1 نوفمبر, 2016 , 2:58 ص
    عدد التعليقات:3447

    ولدالشيوخ

    قلت يمكن ههههههـ ابو جمال بدون شنب.. من كثر ما نشاهد مناظر غير جميله نسينا الجمال الحقيقي. تبقي المراه الصالحه والخيل والليل الأجمل والأجمل والأجمل..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  5. 55
    1 نوفمبر, 2016 , 2:56 ص

    نوخذه

    اللهم إنا نسألك الجنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 54
    1 نوفمبر, 2016 , 2:55 ص

    الصقر

    سبحان الخالق فيما خلق جمالهم رباني مريح لاتجميل ولامكياج ... بطلنا من المغربيات ابو سنون وشرق اسيا أم خشوم فطس ...
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  7. 53
    1 نوفمبر, 2016 , 2:49 ص

    صرخة صمت

    الشيشانيات معروفات بالجمال حلوات لاكن الي اخبره انهم محجبات وش جاهن فصخن الحياء الله يزينهم بالحجاب ويوفقهم ويستر عليهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  8. 52
    1 نوفمبر, 2016 , 2:45 ص

    محمد

    وين الحجاب والستر والحياء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 51
    1 نوفمبر, 2016 , 2:45 ص
    عدد التعليقات:3447

    ولدالشيوخ

    دخلت ادور على جمال.. احد شاف خوينا جمال او ابو جمال. شكلهم من اللي ريحتهم تصرع؟ اخشومهم bug..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 50
    1 نوفمبر, 2016 , 2:41 ص

    مـ،ـاݛــے

    ياهمداني *** فيه فرق بين الاختلاط العابر العام وبين الاختلاط المستقر الدائم بوجهك ع طول وتحصل فرص للخلوه ماسمعت عن بلاوي المشافي والله انك عارف بس قلبك مريض
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  11. 49
    1 نوفمبر, 2016 , 2:39 ص

    مـ،ـاݛــے

    لابد م فصل الاقسام عندنا حتى تستفيد م الممرضه السعوديه وتشجع الرافضات للاختلاط الان هي مراسله او مختليه بغرفه الطبيب كل يومها اعتبرها جريمه وجاهليه وغير منتجه هدر الى متى الفوضى ومخالفه الشرع والفساد
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  12. 48
    1 نوفمبر, 2016 , 2:38 ص
    عدد التعليقات:7745

    الحرمان

    بنات السعوديه نمبر ون نكهه وزين لكن امامك مطبات وعراقيل لكي تحظي بواحده من المهر لغايه السكن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 47
    1 نوفمبر, 2016 , 2:36 ص
    عدد التعليقات:7745

    الحرمان

    كم المهور عندهم !
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 46
    1 نوفمبر, 2016 , 2:36 ص

    مـ،ـاݛــے

    طونسيه المتغربه بفكرها مثل اغلب نساء بلدها تستعرض علينا تقول تدرس طب اتحدى اذا كانت صادقة الا ان كان قسم بيطرة ههاا ممكن
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  15. 45
    1 نوفمبر, 2016 , 2:35 ص

    قلم الحئيئة

    الله انا بحب الشيشلن قدا خالص بالحيل بالحيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 44
    1 نوفمبر, 2016 , 2:33 ص

    الهمداني

    39-ياسر نص تايم بنات البلد اولى من الاجنبية وأتمنى تخصص مستشفيات للنساء واُخرى للرجال بعيد عن فتن الاختلاط((واسواق وبقالات ومطاعم وطرق وارصفة وشواطي ومتنزهات للرجال وللنساء عن الاختلاط)) عقول متينة!!
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  17. 43
    1 نوفمبر, 2016 , 2:33 ص

    البرنس

    حوريات الارض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 42
    1 نوفمبر, 2016 , 2:32 ص

    غيور على وطني

    ت36 محنا ناقصين اجانب واجنبيات لعبو بالبلد واكلو خيرات البلد وافسدو البلد وافسدو اخلاق شباب وبنات البلد وجرائمهم لاتعد ولاتحصى والاجنبيات لاعبين بعقل شبابنا احنا نبي ابناء وبنات هالبلد يخدمون بلدهم🇸🇦🌹
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  19. 41
    1 نوفمبر, 2016 , 2:28 ص
    عدد التعليقات:7745

    الحرمان

    مشروع ناجح زوجه وافتح له عياده ويابخت من استانس واستنفع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 40
    1 نوفمبر, 2016 , 2:25 ص

    مشــعل

    وين الدعاة ؟ أول سفرة للشيشان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 39
    1 نوفمبر, 2016 , 2:24 ص

    ياسر

    نص تايم بنات البلد اولى من الاجنبية وأتمنى تخصص مستشفيات للنساء واُخرى للرجال بعيد عن فتن الاختلاط بين الجنسين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  22. 38
    1 نوفمبر, 2016 , 2:23 ص

    مـ،ـاݛــے

    شيعتك وش يسوون بسوريا علمنا ل مارديت ياعميل وش قدم الضابط السوري للروسي بالمقطع الشهير وزواج المتعه والترفيه ع المقاتلين بدينك وش يسمى ياولد الـ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 37
    1 نوفمبر, 2016 , 2:21 ص

    مـ،ـاݛــے

    المبتعث معروف ل راح والكل عارف والزواج ف بلد الجهاد حلال والحمدلله تتصور بعقلك المريض يامتخلف واحد يروح للموت همه النساء ياهمجي ل ماتعلق ع خبر استهداف رجال الامن من جماعتك كلاب ايران
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  24. 36
    1 نوفمبر, 2016 , 2:16 ص

    نص نايم

    اتمنى من حكومتنا الرشيده استقطاب ممرضات من الشيشان لان والله عند دخول السعوديين مجال التمرض ومستشفياتنا في انحدار مستمر والله يابعضهم مايعرف يضرب ابره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 35
    1 نوفمبر, 2016 , 2:16 ص

    قَالَ الله تَعَالَى

    وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 34
    1 نوفمبر, 2016 , 2:15 ص

    قَالَ الله تَعَالَى

    قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ,وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 33
    1 نوفمبر, 2016 , 2:15 ص

    مـ،ـاݛــے

    المبتعثين من طينتك يابو المعرفات لانه عارف وش بيلقى مهما كانت الدوله مانشوف لك تعليق ع استهداف رجال الامن بسراديبكم يالخسيس الجبان النساء اشجع منك تكتب باساميها ت عليك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  28. 32
    1 نوفمبر, 2016 , 2:13 ص

    مفقود

    اجل برعاية رسمية؟ كذبت يا رجعي بل برعاية القاعدة واخواتها,
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  29. 31
    1 نوفمبر, 2016 , 2:12 ص

    جادل

    لا جمال شكل ولا جمال دين .. والجمال في طاعة الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 30
    1 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص

    مـ،ـاݛــے

    الجهاد بافغانستان والشيشان والبوسنه كان برعايه رسميه والان منع افريقيا وصلها الكثير من الشباب المتطوع لاعمال الخير وذهبو لكل مكان اخسأ ياصعلوك يامندس هم ذهبو للموت وليسو مثلك جبناء فساق
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  31. 29
    1 نوفمبر, 2016 , 2:08 ص

    مفقود

    يا زائر, المبتعثون غالبا لم يختاروا البلد التي سيدرسون بها هذا اولا وثانيا المبتعث لم يدعي انه ذاهب لاحياء فريضة او للجهاد
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  32. 28
    1 نوفمبر, 2016 , 2:08 ص

    سعودي

    البعض للاسف تفكيره في ال؟؟؟؟ متى يرتقي البعض , اكبر همهم ال؟؟؟؟ عقول ناقصة اللهم لا بلاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 27
    1 نوفمبر, 2016 , 2:07 ص

    ابو خالد

    لااله الا الله الله يخارجنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 26
    1 نوفمبر, 2016 , 2:06 ص
    عدد التعليقات:2359

    توووووونسية

    الي استغربه ناس طول عمرها هنا اسمها زنوبة تسرق اسمي وتستخدمه قال اسمها ريما قال لا حول ولاقوة الا بالله عيب سرقة الاسماء ,,,,,,,,,,,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  35. 25
    1 نوفمبر, 2016 , 2:06 ص

    ألمى

    اللي يقول نحسن نسلنا هم بيشوفون وجيهكم وتجيهم سكته قلبيه قال نحسن قال هههههههاي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  36. 24
    1 نوفمبر, 2016 , 2:06 ص

    مـ،ـاݛــے

    طونسية متفرنسة وزملائك واصدقاءك والبوي فرند تبعك ايضا كيوت ومز
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  37. 23
    1 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص

    زائر يسأل

    مفقود معك حق حتى بعض المبتعثين يختارون النساء فقط والجميلات جدا ويدخلونهم في الاسلام ليه ماراحو للصومال او ليه ما اختارو الرجال لاقناعهم بالإسلام ؟؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  38. 22
    1 نوفمبر, 2016 , 2:02 ص

    من يجذبه الشكل فقط فنظرتة شهوانية خالصة بهيميه مجرده من العقل
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  39. 21
    1 نوفمبر, 2016 , 2:01 ص

    زائرابوفواز

    الي يبي يشوف الشيشانيات وعن قرب يروح لامارات ويشوف على الطبيعه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  40. 20
    1 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص
    عدد التعليقات:2359

    توووووونسية

    اظنهم طلبة تمريض وليس طب فدراسة الطب لا تتطلب لبس الكاب الابيض على الراس انا ادرس طب واعرف ذلك جيد الا لو في بلدهم غير عنا الله اعلم ,لكنهن مشاء الله كيوت ربي يحفظهم
    لا يعجبني(9) اعجبني(11)
  41. 19
    1 نوفمبر, 2016 , 1:58 ص

    مفقود

    لك الله يا صومال,لم نسمع بمن ذهب اليك بحجة الجهاد, ولكن سمعنا بالكثير من ذهب الى بلاد الخشخاش للمزاج والشيشان والبونسة للجمال,هل للجمال دور في توجههم؟
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  42. 18
    1 نوفمبر, 2016 , 1:56 ص

    زائر رررر111

    إذا كان أعجبكم حسن هؤلاء وهن نساء الدنيا أما تدري أن هناك نساء أجمل منهن وهن الحور العين اللاتي قال الله فيهن (كأنهن بيض مكنون)
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  43. 17
    1 نوفمبر, 2016 , 1:56 ص

    الشكل شي والشرف والعفة والثقه والطهاره شي اخر عديم الغيره مايحسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 16
    1 نوفمبر, 2016 , 1:54 ص

    زمن أغبر

    الحين في هالخبر بيجونك السعوديين ويسبون ف بناتهم وخواتهم كالعادة مادري وش قصتهم عندهم مشكله مع اللي حولهم وحواليهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  45. 15
    1 نوفمبر, 2016 , 1:53 ص

    معروف الشيشانيات

    معروف الشيشانيات قمة في الجمال ودي اتزوج منهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  46. 14
    1 نوفمبر, 2016 , 1:52 ص

    مفقود ابو المعرفات وشيعتك وش يسوون بسوريا وش وداهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  47. 13
    1 نوفمبر, 2016 , 1:49 ص

    اعرف أنني سأرسب لأن معدلي كارثي , لا ادري ماذا علي أن افعل ؟ كرهت الدراسة , لم يعد لدي أمل بالنجاح , و فوق هذا مازال أهلي يوبخوني...
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  48. 12
    1 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص

    زائر

    ودي اشتغل في مستشفى علشان الدكتورات والممرضات
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  49. 11
    1 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص

    اظن ممرضات وليس طالبات طب الدليل لابس الممرضات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 1:47 ص

    حساوي

    تعليق ٥ الي مايطول العنب حامض عنه يقول
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 1:46 ص

    جميلات ماشاءالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص

    مفقود

    وانا اقول ليه الصحونجية حاربوا في الشيشان, وما سمعنا احد منهم راح للصومال
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  53. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    حلوين ماشاءالله هيدول بنات لوحدن وفين محجبات كيف شهرت فين يمكن في منن شايلين عن راسن ﻷنو غير مختلط مالازم تصورن من غير إذن
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  54. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    والله لاجمال ولاشيء فقط يملكن البياض □لكن الناس تختلف اذواقها
    لا يعجبني(12) اعجبني(4)
  55. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    متأمل

    سبحان واهب الجمال .. لمسة واحدة تجيب العافيههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  56. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 1:43 ص

    عاديات والدين لك عليه بدع وخرافات اسم مسلم والروس ماقصرو فيهم المجال معروفة نهاياته عندنا وعندهم خير
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  57. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 1:40 ص

    👀

    هيا بنا نحسن نسلنا إنطلقوا يا شباب
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  58. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 1:39 ص

    حساوي

    ماشاء الله على الجمال الشيشاني اللهم ارزقني بدكتوره شيشانية
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  59. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 1:38 ص

    شقران

    سعوديه آجمل <~~ فرشوه
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم