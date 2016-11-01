بالفيديو : كيف رد الشريان على اتهام الفوزان بأن mbc صنعت من التافهين نجوم ؟

شنّ الدكتور عبدالله الفوزان أستاذ علم الاجتماع هجوماً على الإعلامي داود الشريان وقناة mbc واتهمهم بتبني التافهين وجعلهم نجوم على حد قوله .

جاء ذلك خلال لقاء له في برنامج الثامنه ، مضيفاً أن المقاطع التي يبثها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي مخلة بالقيم وآداب المجتمع ، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام وبعض التجار هم من يتبنون هذه النماذج، ويصنعون أبطالاً ممن ينتهكون الأداب العامة، ويستعين بهم التجار لافتتاح محلاتهم والإعلان عن منتجاتهم.

من جانبه، رد الشريان على اتهام الفوزان بأن قناة “mbc” “احتوتهم”، قائلاً: “الإم بي سي حينما صار هؤلاء نجوماً قامت بجلبهم وعقّلتهم داخل برامج المحطة”.