بالفيديو : كيف رد الشريان على اتهام الفوزان بأن mbc صنعت من التافهين نجوم ؟

شنّ الدكتور عبدالله الفوزان أستاذ علم الاجتماع هجوماً على الإعلامي داود الشريان وقناة mbc واتهمهم بتبني التافهين وجعلهم نجوم على حد قوله .
جاء ذلك خلال لقاء له في برنامج الثامنه ، مضيفاً أن المقاطع التي يبثها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي مخلة بالقيم وآداب المجتمع ، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام وبعض التجار هم من يتبنون هذه النماذج، ويصنعون أبطالاً ممن ينتهكون الأداب العامة، ويستعين بهم التجار لافتتاح محلاتهم والإعلان عن منتجاتهم.
من جانبه، رد الشريان على اتهام الفوزان بأن قناة “mbc” “احتوتهم”، قائلاً: “الإم بي سي حينما صار هؤلاء نجوماً قامت بجلبهم وعقّلتهم داخل برامج المحطة”.
تعليقات ( 18 )
يجيكم قلم الحقيقة ويقول هاذا اخونجي ياصبر الارضابو سن شاب مراهق يحتاج توجيه
يجيكم قلم الحقيقة ويقول هاذا اخونجي ياصبر الارضنشر تقرير عن مكافحه المخدرات يبين اعراض المتعاطي منها كثر الثرثره احسها موجوده بالمسكين قلم
أبو مصلفح الرياضأنا آسف نسيت أصبح عليكم السلام عليكم كيف حالكم أهديكم أغنية أهمه لو كذب اني ماهمه غلاي يجول في قلبه ودمه يبان الحب في نظرة عيونه يكون سعودي ولا خليجي
يجيكم قلم الحقيقة ويقول هاذا اخونجي ياصبر الارضالحمدالله على نعمه العقل كل ماشوف الملقب نفسه بقلم الحقيقه اضحك شئ مخزي معقول عندنا عقليات بهاذا التفكير وارجع وقول الجهل عدو الانسان
مـ،ـاݛــےتوقعت ابو سن يعترض ويقول للفوزان احترم نفسك هها
أبو مصلفح الرياضواحد من ربعنا تعاون مع وحدة من المشهورات هو راعي محل ذهب لجل تعمل له دعاية لجل تعلق صورة5000 الف ريال ووليد الغابر أقسم بالله طلب 55000 لجل مقطع دعائي
أبو مصلفح الرياضالسعوديين مبدعين جدا بس يبيلهم منحهم الثقةأتمنى فرض نشيد وطني إجباري ينشده المقيمين من مثلي سعوي سعودي تاج راسي سعودي سعودي أصله سعودي أحبك حد المماتي
يجيكم قلم الحقيقة ويقول هاذا اخونجي ياصبر الارضوالمشكله مايكتفي بتعليق واحد يقعد يثرثر الثرثار حتى يطفي ويرقد ويقوم اليوم الثاني نفس الاسلوب ياخي سجل بمحو الامويه ليل واشغل نفسك بشي مفيد
سعودبحثهم عن بنت الفنان فهد بن سعيد وظهورها بهذا الشكل أكبر دليل على كلام الفوزان. . ☺
عابر سبيلالشريان يريديحط دون الشمس غربال كلام الفوزان صحيح ام بي سي لم تترك واحد من ***إلا أحضرته في أحد برامجها والآن يقول انهم يردونه للطريق الصحيح
الخطابالتمسّك بالسنن من المنجيات عند الفتن، قال ﷺ (إنه من يعِش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)
أبو مصلفح الرياضقناة طش ام طش تنشر السلام والمحبة والفضيلة والدليل على ذالك إنهم عملوا برنامج راعية الفضيلة كيم كاردشيان لتكون قدوة للمسلمات في العالم العربي شكرا لكم
ابو سارةصح لسانك يا دكتور عبدالله الفوزان ..
زائرافشل قناة انا حاذفها من عندي
سعودلن احدثك عن مسلسلاتهم التركية أو البرامج الفنية فيها المأخوذة من قنوات غربيه و****الي فيها. . شاهد اعلانتهم التجارية تستحي أن تشاهدها مع عائلتك .. نسوان لابسين من غير هدوم ☺
سعودصدق الدكتور الفوزان هذة القناة بقيادة طوني وجماعته تبحث عن حثالة المجتمع وتلمعهم وتصنع منهم نجوم. . والهدف هو هدم قيم المجتمع وعاداته وتقاليده