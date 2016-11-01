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بالفيديو : كيف رد الشريان على اتهام الفوزان بأن mbc صنعت من التافهين نجوم ؟

1 نوفمبر, 2016 , 3:11 ص
بالفيديو : كيف رد الشريان على اتهام الفوزان بأن mbc صنعت من التافهين نجوم ؟
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شنّ الدكتور عبدالله الفوزان أستاذ علم الاجتماع هجوماً على الإعلامي داود الشريان وقناة mbc  واتهمهم بتبني التافهين وجعلهم نجوم على حد قوله .

جاء ذلك خلال لقاء له في برنامج الثامنه ، مضيفاً أن المقاطع التي يبثها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي مخلة بالقيم وآداب المجتمع ، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام وبعض التجار هم من يتبنون هذه النماذج، ويصنعون أبطالاً ممن ينتهكون الأداب العامة، ويستعين بهم التجار لافتتاح محلاتهم والإعلان عن منتجاتهم.

من جانبه، رد الشريان على اتهام الفوزان بأن قناة “mbc” “احتوتهم”، قائلاً: “الإم بي سي حينما صار هؤلاء نجوماً قامت بجلبهم وعقّلتهم داخل برامج المحطة”.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    1 نوفمبر, 2016 , 3:40 ص

    يجيكم قلم الحقيقة ويقول هاذا اخونجي ياصبر الارض

    ابو سن شاب مراهق يحتاج توجيه
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  2. 17
    1 نوفمبر, 2016 , 3:39 ص

    يجيكم قلم الحقيقة ويقول هاذا اخونجي ياصبر الارض

    نشر تقرير عن مكافحه المخدرات يبين اعراض المتعاطي منها كثر الثرثره احسها موجوده بالمسكين قلم
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  3. 16
    1 نوفمبر, 2016 , 3:38 ص

    أبو مصلفح الرياض

    أنا آسف نسيت أصبح عليكم السلام عليكم كيف حالكم أهديكم أغنية أهمه لو كذب اني ماهمه غلاي يجول في قلبه ودمه يبان الحب في نظرة عيونه يكون سعودي ولا خليجي
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  4. 15
    1 نوفمبر, 2016 , 3:35 ص

    يجيكم قلم الحقيقة ويقول هاذا اخونجي ياصبر الارض

    الحمدالله على نعمه العقل كل ماشوف الملقب نفسه بقلم الحقيقه اضحك شئ مخزي معقول عندنا عقليات بهاذا التفكير وارجع وقول الجهل عدو الانسان
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  5. 14
    1 نوفمبر, 2016 , 3:35 ص

    مـ،ـاݛــے

    توقعت ابو سن يعترض ويقول للفوزان احترم نفسك هها
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  6. 13
    1 نوفمبر, 2016 , 3:34 ص

    أبو مصلفح الرياض

    واحد من ربعنا تعاون مع وحدة من المشهورات هو راعي محل ذهب لجل تعمل له دعاية لجل تعلق صورة5000 الف ريال ووليد الغابر أقسم بالله طلب 55000 لجل مقطع دعائي
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  7. 12
    1 نوفمبر, 2016 , 3:33 ص

    كفانا ان فيها من ليس منا ويحاربنا بسلاحنا وعلى فرض وجد من نحسبه منا فتجده مع توجه القناه طوعا او كرها لان التيار الموجه مرسوم سلفا فلا تتعامى ياداوود
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  8. 11
    1 نوفمبر, 2016 , 3:31 ص

    أبو مصلفح الرياض

    السعوديين مبدعين جدا بس يبيلهم منحهم الثقةأتمنى فرض نشيد وطني إجباري ينشده المقيمين من مثلي سعوي سعودي تاج راسي سعودي سعودي أصله سعودي أحبك حد المماتي
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  9. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 3:30 ص

    يجيكم قلم الحقيقة ويقول هاذا اخونجي ياصبر الارض

    والمشكله مايكتفي بتعليق واحد يقعد يثرثر الثرثار حتى يطفي ويرقد ويقوم اليوم الثاني نفس الاسلوب ياخي سجل بمحو الامويه ليل واشغل نفسك بشي مفيد
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  10. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 3:30 ص

    سعود

    بحثهم عن بنت الفنان فهد بن سعيد وظهورها بهذا الشكل أكبر دليل على كلام الفوزان. . ☺
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  11. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 3:30 ص

    باختصار مجموعة ام بي سي معول هدم لمجتمعنا فهي تحارب القيم والاخلاق فضلا عن الدين وتشجع العكس ناهيك عن القدح والذم لمجتمعنا فلا تكابر او تبرر ياداود
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  12. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 3:28 ص

    عابر سبيل

    الشريان يريديحط دون الشمس غربال كلام الفوزان صحيح ام بي سي لم تترك واحد من ***إلا أحضرته في أحد برامجها والآن يقول انهم يردونه للطريق الصحيح
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  13. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 3:28 ص

    الخطاب

    التمسّك بالسنن من المنجيات عند الفتن، قال ﷺ (إنه من يعِش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين)
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  14. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 3:28 ص

    أبو مصلفح الرياض

    قناة طش ام طش تنشر السلام والمحبة والفضيلة والدليل على ذالك إنهم عملوا برنامج راعية الفضيلة كيم كاردشيان لتكون قدوة للمسلمات في العالم العربي شكرا لكم
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  15. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 3:25 ص

    ابو سارة

    صح لسانك يا دكتور عبدالله الفوزان ..
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  16. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 3:24 ص

    زائر

    افشل قناة انا حاذفها من عندي
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  17. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 3:21 ص

    سعود

    لن احدثك عن مسلسلاتهم التركية أو البرامج الفنية فيها المأخوذة من قنوات غربيه و****الي فيها. . شاهد اعلانتهم التجارية تستحي أن تشاهدها مع عائلتك .. نسوان لابسين من غير هدوم ☺
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  18. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 3:16 ص

    سعود

    صدق الدكتور الفوزان هذة القناة بقيادة طوني وجماعته تبحث عن حثالة المجتمع وتلمعهم وتصنع منهم نجوم. . والهدف هو هدم قيم المجتمع وعاداته وتقاليده
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