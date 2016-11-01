• الهلال سقط في مطب العميد!

• لعب شوطا و(نسي) الآخر!

• فرط بالأول (فندم) في الثاني!

• كرة القدم ليست (بالأسماء)!

• بل بـ (العطاء)!

• الاتحاد عرف ماذا يريد!

• دافع تماما الشوط الأول!

• وحقق (المراد)!

• المراد (شباك نظيفة) الشوط الأول!

• ثم (المباغتة) الشوط الثاني!

• بالسرعة والارتداد.

• الأجنبي الهلالي (متواضع)!

• بعد 10 نزالات منذ بداية الموسم!

• تأثيره محدود!

• وتقييمه بشكل جدي (واجب)!

• وفق خيارات (الشتاء).

• العميد حضر بقوة.

• انتزع الصدارة بـ (استحقاق).

• لعب وفق (إمكاناته).

• فكان انتصاره (مضاعفا).

• فوز على الهلال.

• وتعطيله.

• والقفز للصدارة.

• لم ينته بعد!

• وإذا ما ظن الهلاليون ذلك (خسروا) فعلا!

• وكذا الأمر يسري على الاتحاد.

• سألوا الفـــشـار كيف خسر الهلال!

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال هي بـ (التفريط)!

نقلا عن مكة