• الهلال سقط في مطب العميد!
• لعب شوطا و(نسي) الآخر!
• فرط بالأول (فندم) في الثاني!
• كرة القدم ليست (بالأسماء)!
• بل بـ (العطاء)!
• الاتحاد عرف ماذا يريد!
• دافع تماما الشوط الأول!
• وحقق (المراد)!
• المراد (شباك نظيفة) الشوط الأول!
• ثم (المباغتة) الشوط الثاني!
• بالسرعة والارتداد.
• الأجنبي الهلالي (متواضع)!
• بعد 10 نزالات منذ بداية الموسم!
• تأثيره محدود!
• وتقييمه بشكل جدي (واجب)!
• وفق خيارات (الشتاء).
• العميد حضر بقوة.
• انتزع الصدارة بـ (استحقاق).
• لعب وفق (إمكاناته).
• فكان انتصاره (مضاعفا).
• فوز على الهلال.
• وتعطيله.
• والقفز للصدارة.
• لم ينته بعد!
• وإذا ما ظن الهلاليون ذلك (خسروا) فعلا!
• وكذا الأمر يسري على الاتحاد.
• سألوا الفـــشـار كيف خسر الهلال!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال هي بـ (التفريط)!
نقلا عن مكة
تعليقات ( 0 )