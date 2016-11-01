وطن النهار لا ينهار..!

.. لطفك يا رب..

… بشر مثلنا يأكلون ويشربون تحولوا إلى مصاصي دماء تختلف الوسائل والمواقع والرغبة في سفك الدماء واحدة.!

… دم بريء يسفك وأم تُقتل وأب يهدر دمه والفاعل يردد مع ارتكاب جريمته الله أكبر.!

… رحماك يا رب..

… شباب في عمر الزهور تحولوا بقدرة الفكر المجوسي إلى قنابل موقوتة.!

… أي دين هذا الذي يتحدثون عنه، وأي حجة تلك التي سمحت للابن بقتل والديه، وللإنسان استهداف أخيه الإنسان في الشارع، في دورالعبادة، في ملعب كرة قدم.!

… الأسئلة أكبر من أن تجد لها إجابات، لاسيما وأن كل سؤال بحجم قنبلة من قنابلهم التي وجهوها إلى أطهر بقعة وأنبل شعب.!

… وماذا بعد.!

… فماذا يمكن أن نقول عن من حاولوا التفجير في ملعب الجوهرة على هامش مباراة الـ60 ألف متفرج.؟

… هم نفس أولئك الذين أرسلوا صاروخا صوب أطهر بقاع الأرض.!

… هم أولئك الذين فجروا في مدينة الرسول، بل هم امتداد لمن هددوا أمن الحج والحجاج.!

… ولهم نكتفي بالقول: خبتم وخاب مسعاكم.. فبلد الحرمين محروسة بأمر الله..

(2)

… الشباب بسعد والمحمدي وباقي الطاقم قدموا في البحرين ملحمة أعادت لنا كثيرا من الهيبة..

… خسرنا الكأس وكسبنا التأهل إلى كأس العالم، فلمن نبارك للهيئة أم الاتحاد.؟

… أمام اليابان نخسر دائما ليس لأننا الأسوأ، بل في مرات عدة نحن الأفضل..

… فمن يقدم لنا روشتة علاج هذه الحالة يستحق عضوية الاتحاد السعودي الفخرية.!

(3)

… في عناوين أخبار الصباح نسمع كوارث، وفي نشرة المساء نشاهد هذه الكوارث صوتا وصورة.!

… المشكلة ليست هنا بل في إعلام هو الكارثة اليوم، وأقول كارثة تبسيطا وليس وصفا دقيقا لما يقدم من أكاذيب.!

… يا كثر تلاميذ غوبلز في إعلام المعممين، وربما مع الأيام يمنحون جائزة نوبل في احتراف الكذب والتضليل.!

(4)

يجب أن يكون التيفو القادم في ملاعبنا (شكرا رجال الأمن)..

نقلا عن عكاظ