وطن النهار لا ينهار..!

.. لطفك يا رب..
… بشر مثلنا يأكلون ويشربون تحولوا إلى مصاصي دماء تختلف الوسائل والمواقع والرغبة في سفك الدماء واحدة.!
… دم بريء يسفك وأم تُقتل وأب يهدر دمه والفاعل يردد مع ارتكاب جريمته الله أكبر.!
… رحماك يا رب..
… شباب في عمر الزهور تحولوا بقدرة الفكر المجوسي إلى قنابل موقوتة.!
… أي دين هذا الذي يتحدثون عنه، وأي حجة تلك التي سمحت للابن بقتل والديه، وللإنسان استهداف أخيه الإنسان في الشارع، في دورالعبادة، في ملعب كرة قدم.!
… الأسئلة أكبر من أن تجد لها إجابات، لاسيما وأن كل سؤال بحجم قنبلة من قنابلهم التي وجهوها إلى أطهر بقعة وأنبل شعب.!
… وماذا بعد.!
… فماذا يمكن أن نقول عن من حاولوا التفجير في ملعب الجوهرة على هامش مباراة الـ60 ألف متفرج.؟
… هم نفس أولئك الذين أرسلوا صاروخا صوب أطهر بقاع الأرض.!
… هم أولئك الذين فجروا في مدينة الرسول، بل هم امتداد لمن هددوا أمن الحج والحجاج.!
… ولهم نكتفي بالقول: خبتم وخاب مسعاكم.. فبلد الحرمين محروسة بأمر الله..
(2)
… الشباب بسعد والمحمدي وباقي الطاقم قدموا في البحرين ملحمة أعادت لنا كثيرا من الهيبة..
… خسرنا الكأس وكسبنا التأهل إلى كأس العالم، فلمن نبارك للهيئة أم الاتحاد.؟
… أمام اليابان نخسر دائما ليس لأننا الأسوأ، بل في مرات عدة نحن الأفضل..
… فمن يقدم لنا روشتة علاج هذه الحالة يستحق عضوية الاتحاد السعودي الفخرية.!
(3)
… في عناوين أخبار الصباح نسمع كوارث، وفي نشرة المساء نشاهد هذه الكوارث صوتا وصورة.!
… المشكلة ليست هنا بل في إعلام هو الكارثة اليوم، وأقول كارثة تبسيطا وليس وصفا دقيقا لما يقدم من أكاذيب.!
… يا كثر تلاميذ غوبلز في إعلام المعممين، وربما مع الأيام يمنحون جائزة نوبل في احتراف الكذب والتضليل.!
(4)
يجب أن يكون التيفو القادم في ملاعبنا (شكرا رجال الأمن)..
نقلا عن عكاظ
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