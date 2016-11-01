بالفيديو: قصة سعودية استوقفت مستشرقا هولنديا عبر شعرها

صحيفة المرصد :استوقفت الشاعرة ثلجة الفهيدي، شاعرة سعودية بدوية,مستشرقا هولنديا عبر شعرها، والذي راح يقص حكايتها على ابنها مزلوه عفاش الرملي.

ويسرد الرحالة مارسيل كوربرشوك بحسب موقع “العربية ” قصة أحد أبناء الشاعرة الذي رحل ماشيا عبر الرمال إلى الكويت ليعمل هنالك عسكريا، وبعد فترة اشتاقت والدته أن تبعث له تمرا من نخيل “جبة”، حيث ذهبت إلى “محطة بنزين” لتوصل التمر الذي سيرسل إلى ابنها.

لكن وجدت أن الأهالي رحلوا قبل قدومها، الأمر الذي جعلها تبكي حسرة، ليشاهدها شخص يدعى سعود الصعيدي وهي على هذه الحال، ويأخذ منها التمر ويوصله إلى حيث أرادت، ما رفع عنها حزنها، وجعلها تنشد قصيدة بالمناسبة، مدحت فيها الصعيدي وحُسنَ صنيعه.