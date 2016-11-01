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سائق باكستاني يطالب بميراثه من كفيلته «المليونيرة»

1 نوفمبر, 2016 , 6:25 ص
سائق باكستاني يطالب بميراثه من كفيلته «المليونيرة»
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صحيفة المرصد :قدم سائق باكستانى دعوى قضائية الى محكمة الأحوال الشخصية يطالب فيها بحصته ونصيبه من الإرث الشرعي من كفيلته المليونيرة بعد أن قدم ثبوتياته بزواجه منها .
ووفقا لصحيفة “عكاظ” فإن السائق ضمّن دعواه طلباً بالحصول على نصيبه من تركة زوجته المقدرة بملايين الريالات بما يسمى «قسمة الإجبار» عبر بيع ممتلكاتها وتسليمه حقه الشرعي من الميراث، إذ كان يعمل لديها وعلى كفالتها منذ سنوات، ثم تزوجها وعاش معها في منزلها الخاص قبل أن تقع بينهما مشكلات بعد زواجه عليها من فتاة من بني جلدته، لكنه لم يطلقها ومازالت على ذمته.

ويتهم ذوو سيدة الأعمال المليونيرة، الزوج الباكستاني بأنه السبب في تأزم مرضها بإهماله وضعها الصحي حتى فارقت الحياة، وقالوا إنهم بصدد مقاضاة الزوج وإثبات تسببه في مقتلها، عبر عدد من الأدلة التي سيتم تقديمها للمحكمة.



تعليقات ( 33 )

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  1. 33
    1 نوفمبر, 2016 , 7:41 ص

    محمدالحمراني

    مين اصيل هذا ياتعليق ياناس .الزواج سنة الحياة وليس حصرا لابو فلينة وسروال . الموضوع ارث الباكستاني الشرعي فهو تزوج المتوفاة رحمها الله والكل يعلم .
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  2. 32
    1 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص

    في الصميم

    الله يرحمها لو لقت سعودي يقبل فيها ويحترمها ويصونها ماكان فكرت بالأجنبي لكن ابناء البلد مافيهم خير لبنات بلدهم يركضون ورى الاجنبية ويتزوجون الاجنبية ويفضلونها على بنت بلدهم آليين ارتفعت نسبة العنوسة.
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  3. 31
    1 نوفمبر, 2016 , 7:34 ص

    زائرابوفواز

    ربك المعطي سبحانه قبله الشغاله لاندونسيه معروفه القصه
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  4. 30
    1 نوفمبر, 2016 , 7:30 ص

    زياد

    من حقه يطالب..بس بسأل وش حببكم في اجانب..واذا تزوح رجال من برا زعلتوا
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  5. 29
    1 نوفمبر, 2016 , 7:29 ص

    محمدالجعيد

    هذي نهايه الاجانب . مافي مثل ابن البلد اصيل
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  6. 28
    1 نوفمبر, 2016 , 7:25 ص

    شعبول أخو كعبول

    المفروض يحمدون الله..مليارديرة وماتزوجها إلا البستكاني..بل سترها وصانها.. والآن قضت نحبها وعلى أخذ ميراثه! وعلى بلاده!.والله يهنيه ويسعده
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  7. 27
    1 نوفمبر, 2016 , 7:25 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    يستاهل هذا الاجنبي ملايين الريالات .. فمن رضي بالمهانة والزواج من الاجنبي يتحمل تبعات ذلك .. فمن حقه شرعاً ان يحصل على الميراث ولو كره الورثة وابنائها
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  8. 26
    1 نوفمبر, 2016 , 7:24 ص

    sar-al-sa

    الشعب السعوديالاصلي الاصيل الكريم انفق على ااباكستان مايكفي لاسعاد كل سكان الارض والنتيجه صفر والان تنتهج طرق امتصاص اخر
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  9. 25
    1 نوفمبر, 2016 , 7:24 ص
    عدد التعليقات:7749

    الحرمان

    البعض يقول اجنبي المال اعمي عيون اقارب وفيه ناس تاكل امول اليتامي الاخ اصبح ياكل حق اخته حتي وظيفته له قسم من راتبه مدبره ما اجمل اكل الحلال وتزكيه المال من الحرام
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  10. 24
    1 نوفمبر, 2016 , 7:24 ص
    عدد التعليقات:2296

    سهم

    لقحت يارفيق ، ذكي والله ، والله إنا صرنا مضحكة يلعبون بنا ذا الأجانب ، الأندونيسية اللي تزوجت ملياردير ، وهالحين ذي اللي تزوجت سواقها ، وين ربعنا عنها
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  11. 23
    1 نوفمبر, 2016 , 7:20 ص
    عدد التعليقات:7749

    الحرمان

    الحقد ونزعه الشيطان والطمع ينسي البعض شرع الله اقسمو الارث حسب الشرع
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  12. 22
    1 نوفمبر, 2016 , 7:18 ص

    محق

    هذا الحقير ماتزوجها إلا على شأن ملايينها هكذا الأجنبي وتاكدو لايكون عمل لها سم في الطعام أو حقنها كي يتخلص منها ويرث الملايين تأكدوا ولا تمر القضية دون تحقيق دقيق
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  13. 21
    1 نوفمبر, 2016 , 7:18 ص

    سلمان

    ههههههههه اخ يا بطني ههههههههه فلم هليود
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  14. 20
    1 نوفمبر, 2016 , 7:18 ص

    جنوبية..🌻🌻

    تعليق 15 الي فهمته طلقها وليش بقاء تصوعني ايش سويت لك تدعي علي معا الصباح نفروبك
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  15. 19
    1 نوفمبر, 2016 , 7:14 ص

    جنوبية..🌻🌻

    تعليق 15 الي فهمته طلقها وليش بقاء تصوعني ايش سويت لك تدعي علي معا الصباح نفروبك
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  16. 18
    1 نوفمبر, 2016 , 7:14 ص

    جنوبيه *

    اوووف مره وحده بقعاء تصوعني لليش يابوو لا يكون كليت معاك ادري قريت والله الخبر كامل لاكن قلت ياليت ياليت خلعته خلعووو سنونك يارب
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  17. 17
    1 نوفمبر, 2016 , 7:09 ص

    جنوبيه *

    اوووف مره وحده بقعاء تصوعني لليش يابوو لا يكون كليت معاك ادري قريت والله الخبر كامل لاكن قلت ياليت ياليت خلعته خلعووو سنونك يارب
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  18. 16
    1 نوفمبر, 2016 , 7:08 ص

    هذا الكلامً

    صدقت يا رأي 👌🏻
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  19. 15
    1 نوفمبر, 2016 , 7:04 ص

    محمد

    جنوبية تدرعمين بالتعليق بدون ماتقرين الخبر يقول مازالت على ذمته بقعا تصوعك
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  20. 14
    1 نوفمبر, 2016 , 7:03 ص

    رأي

    لن يأخذ شي إلا إذا كان موثوق زواجه ثبوتياً في وزارة العدل بالشهود ورضاء ولي الأمر . أما أوراق ثبوتية جايبه من راسه فيحلللللللم يحصل ريال واحد
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  21. 13
    1 نوفمبر, 2016 , 7:00 ص

    جنوبية..🌻🌻

    بكستاني عاد 😤الله يرحمها والحق حق لازم يأخذه بس اول مرة اعرف الزوج يرث زوجته وبعدين هو طلقها كيف يرثها وسبحان الله حن لبنت من بني جلدته
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  22. 12
    1 نوفمبر, 2016 , 7:00 ص

    الراصد

    هههههه ابوريحه ماهو سهل اعتقد انها سعوديه بالتجنيس وهذا اخر الزواج من الأجنبي اتمنى اللي تبي الزواج من الأجانب تفكر في الزواج من جميع النواحي
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  23. 11
    1 نوفمبر, 2016 , 6:57 ص

    مشــعل

    الظلم ظلمات .. اذا كانت على ذمته من حقه ياخذ نصيبه من الارث
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  24. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 6:56 ص

    جنوبيه *

    اللهم انا نعوذ بك من نفس لاتشبع
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  25. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 6:54 ص

    بقايا مشاعر

    تمسكن اليييين تمكن واخر شي راح يتزوج من بني جلدته مسكينه ايتها المراه رضيت بالهم والهم لم يرضى بها ..ويبغى ورثه بعد فوق شينه قوات عينه
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  26. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 6:51 ص

    نجاخان

    شاقوووول ذاك اليوم وحدة راكبه مع صديق قدام اثرهم يتزوجون من بعض المتقاعدات بعدين صديق بياخذ نصيبه دام هاذي دعواكم يا سبب موتها ذا كلام صديق جيب خيشه
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  27. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 6:50 ص

    ابو منصور

    أولا هي أرزاق يسوقها الله لمن شاء من غير حولٍ منه ولا قوّة.وثانياً أظنها رحمها الله من هنا وهناك.وإلا مستحيل أن تجد سعوديةً أصيلةً تتزوج أجتبياً.وثالثا يبدو أن الحاجة دفعتها للزواج منه.ورابعا هذاحقه الشرعي
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  28. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 6:49 ص

    ابو منصور

    أولا هي أرزاق يسوقها الله لمن شاء من غير حولٍ منه ولا قوّة.وثانياً أظنها رحمها الله من هنا وهناك.وإلا مستحيل أن تجد سعوديةً أصيلةً تتزوج أجتبياً.وثالثا يبدو أن الحاجة دفعتها للزواج منه.ورابعا هذاحقه الشرعي
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  29. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 6:48 ص

    اليوسي

    الظاهر ينطبق عليه المثل ( بغينا إبلهم فاخذوا غنمنا ) ٠ اذا ثبت ادعاء ورثتها على السائق فسوف يقع في ورطة لا تحمد عقباها نسال الله العافية ٠ ونعوذوا بالله من الطمع ٠
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  30. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 6:36 ص

    فهدالجويان

    هذي نهاية الزواج من الاجانب خيانه وقهر وموت اصحو يانساء لا يغرنكم الشيطان من الزواج من ****المجتمع من الزيود والسورين والمصاريه والباكستانين عليكم بعيال البلد اصلح لكم وانفع واخوف عليكم واحن
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  31. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 6:34 ص

    Mohammed

    ازرع تحصد
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  32. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 6:29 ص

    جنوبيه *

    يالله صباح خير الله يرحمها ويسكنها الجنه عشنا وشفنا بس هذا حقه البكستاني ليتها خلعته قبل الموت.
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  33. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 6:29 ص

    زائر

    أوراق ثبوتية . وقد تكون مزوره
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