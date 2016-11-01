سائق باكستاني يطالب بميراثه من كفيلته «المليونيرة»

صحيفة المرصد :قدم سائق باكستانى دعوى قضائية الى محكمة الأحوال الشخصية يطالب فيها بحصته ونصيبه من الإرث الشرعي من كفيلته المليونيرة بعد أن قدم ثبوتياته بزواجه منها .

ووفقا لصحيفة “عكاظ” فإن السائق ضمّن دعواه طلباً بالحصول على نصيبه من تركة زوجته المقدرة بملايين الريالات بما يسمى «قسمة الإجبار» عبر بيع ممتلكاتها وتسليمه حقه الشرعي من الميراث، إذ كان يعمل لديها وعلى كفالتها منذ سنوات، ثم تزوجها وعاش معها في منزلها الخاص قبل أن تقع بينهما مشكلات بعد زواجه عليها من فتاة من بني جلدته، لكنه لم يطلقها ومازالت على ذمته.

ويتهم ذوو سيدة الأعمال المليونيرة، الزوج الباكستاني بأنه السبب في تأزم مرضها بإهماله وضعها الصحي حتى فارقت الحياة، وقالوا إنهم بصدد مقاضاة الزوج وإثبات تسببه في مقتلها، عبر عدد من الأدلة التي سيتم تقديمها للمحكمة.