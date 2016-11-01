صحيفة المرصد : تناول نشطاء على صفحات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يكشف ردة فعل حزينة لطفلتين صغيرتين بعد أن عرفوا أن خادمتهم الأثيوبية المحببة لهم سوف تتركهم و تسافر .
وانتشر هذا الفيديو على نطاق واسع بسبب حسن التعامل بين الاسرة والعاملة المنزلية فلا يوجد فرق و أصبحت العاملة وكأنها احد أفراد الاسرة.
بالفيديو: ردة فعل أطفال بعد ان عرفوا بان خادمتهم سوف تسافر إلى بلدها !
صحيفة المرصد : تناول نشطاء على صفحات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يكشف ردة فعل حزينة لطفلتين صغيرتين بعد أن عرفوا أن خادمتهم الأثيوبية المحببة لهم سوف تتركهم و تسافر .
تعليقات ( 23 )
مشــعلالغريب ان فيه من يتهم الام بانشغالها عنهم وكأنهم تجاهلوا ان البشر بينهم عشرة
متابع عن بعدهذا وهي عاملة فكيف بي وقد فقدت والدتي التي انتقلت إلى رحمة الله قبل يومين ... رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.. والله مهما وصفت مشاعر الحزن فلن أفي بها.
ام بدرتمثيل في تمثيل
زينب...جلب الخادمه نتيجه طبيعيه لخروج الأم للعمل. أعطوا الأمهات ربات البيوت رواتب.ليستغنين عن الوظيفه وممارسة الوظيفة الاساسيه في البيت ومع الأبناء.
مـ،ـاݛــےليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا . الخدم يربون وامه تعذبه الشغاله ارحم او تفتعل مشكله وتتطلق ماهي غريبه ع الناقصات راعيات السواويق
مشــعلردة فعل طبيعية للأوادم اللي يحسنون المعاملة
💎⭐️عــهـــود⭐️💎منظر بكاء الصغيرات إنما هُوَ وصمة عار في جبين الأم .. لاااااا للخادمات لاااا لقلوب لاترحم . لو من زوجها اشوف المقطع على طوول أطق الثانية على راسها
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتلاحول ولا قوة الا بالله .. فهذه البراءة احبت الخادمة لانها اعطتهم العطف والحنان الذي فقدوه من امهم بإنشغالها عنهم حتى تكونت علاقة امومة بينهم
منصوراناعندي عاملة فلبينية والله اني اقدم لهاراتبهالاكثرمن سنةونصف بناءعلى طلبهالانهاجالسةتعمل مشروع تجاري لهافي بلدها.الله يكفيناشرهم ويتهمونابعدم حسن معا
سن توباللهجه نجرانيه ههههههههههههههه الله يسعدكم برمجتوها
عزوزالشغلاات زي الزوجات يطيبه يا خبيثه وكلهم حريم
slmlmالى جنوبيه الرسول ً(ص) (إخوانكم خولكم(خدمكم) جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم )حسن المعامله لايعني اهمال الام.
محمدالجعيداكبر دليل على اهمال الام الى اعيالها وفي النهايه الخادمه انسانه اجنبيه وغريبه عن البيت وممكن ان الموضوع تمثيل في تمثيل
منصورالله يكفيهم شرها
رشديليس ضروريا ان تكون الام مهمله ولكن احسن الى الناس تستعبد قلوبهم
عدد التعليقات:2296
سهمهذا يوحي بأن الأم ليس لها دور مع بناتها أو في المنزل على الإطلاق ، فهذه العواطف من حق الأم والأم فقط ... وهذه مصيبة بعض الأسر .. الأم لاهية.
عبدالعزيز الخالديمرسلتهم امهم يسون هالخركات علشان تظطر الشغالة ترجع بعد شهرين خايفين مايحصلون او نش فاضين يقدمون ثانية قالوا نعمل هالفلم😆
عدد التعليقات:7749
الحرمانللاسف لاحظت علي بعض النساء تسلط اذا كان الشي او الشخص تحت ادارته سائق او شغاله طبعا السائق اخف شوي خوف ولا مادري والبعض لا بالله ممتازه حتي عنده ثقه ماتهردس ملابس شغالته
أفريقيمثل هذي الأخبار تعزز الموده بين الناس أحسن من التركيز على جرائم القتل لدرجة خلت الناس يتخيلون كل الحبشيات مجرمات.
فريدة شوقيالعشره ماتهون إلا على (افهموها)
جنوبية..متعلقين بالشغالة يدل على إهمال الأم لعيالها ومعتمدة على الشغالة منظرهم يوجع القلب الله يسامح أمهم وفرحانة تصور لو انا مكانها ابكي على حال عيالي
عدد التعليقات:7749
الحرمانالدين المعامله لكي تعرف اخلاق اي شخص انظر لتعامله مع منهم دونه وتاكد سوف يعاملك بفس الاسلوب لو ارتفع عنك درجه او اختلفت معه
جنوبيه *والله بكوني معاهم 💔😭 سبحان الله معادله متوازنه هذي فيها خير وهم فيهم خير ووالحمد لله ليت كل الشغالات مثلها والاهل كذالك