بالفيديو: ردة فعل أطفال بعد ان عرفوا بان خادمتهم سوف تسافر إلى بلدها !

صحيفة المرصد : تناول نشطاء على صفحات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يكشف ردة فعل حزينة لطفلتين صغيرتين بعد أن عرفوا أن خادمتهم الأثيوبية المحببة لهم سوف تتركهم و تسافر .

وانتشر هذا الفيديو على نطاق واسع بسبب حسن التعامل بين الاسرة والعاملة المنزلية فلا يوجد فرق و أصبحت العاملة وكأنها احد أفراد الاسرة.