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بالفيديو: ردة فعل أطفال بعد ان عرفوا بان خادمتهم سوف تسافر إلى بلدها !

1 نوفمبر, 2016 , 6:58 ص
بالفيديو: ردة فعل أطفال بعد ان عرفوا بان خادمتهم سوف تسافر إلى بلدها !
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صحيفة المرصد : تناول نشطاء على صفحات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يكشف ردة فعل حزينة لطفلتين صغيرتين بعد أن عرفوا أن خادمتهم الأثيوبية المحببة لهم سوف تتركهم و تسافر .
وانتشر هذا الفيديو على نطاق واسع بسبب حسن التعامل بين الاسرة والعاملة المنزلية فلا يوجد فرق و أصبحت العاملة وكأنها احد أفراد الاسرة.



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 23
    1 نوفمبر, 2016 , 7:40 ص

    مشــعل

    الغريب ان فيه من يتهم الام بانشغالها عنهم وكأنهم تجاهلوا ان البشر بينهم عشرة
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  2. 22
    1 نوفمبر, 2016 , 7:39 ص

    متابع عن بعد

    هذا وهي عاملة فكيف بي وقد فقدت والدتي التي انتقلت إلى رحمة الله قبل يومين ... رحمها الله وأسكنها فسيح جناته.. والله مهما وصفت مشاعر الحزن فلن أفي بها.
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  3. 21
    1 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص

    ام بدر

    تمثيل في تمثيل
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  4. 20
    1 نوفمبر, 2016 , 7:37 ص

    زينب...

    جلب الخادمه نتيجه طبيعيه لخروج الأم للعمل. أعطوا الأمهات ربات البيوت رواتب.ليستغنين عن الوظيفه وممارسة الوظيفة الاساسيه في البيت ومع الأبناء.
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  5. 19
    1 نوفمبر, 2016 , 7:34 ص

    مـ،ـاݛــے

    ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا . الخدم يربون وامه تعذبه الشغاله ارحم او تفتعل مشكله وتتطلق ماهي غريبه ع الناقصات راعيات السواويق
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  6. 18
    1 نوفمبر, 2016 , 7:29 ص

    مشــعل

    ردة فعل طبيعية للأوادم اللي يحسنون المعاملة
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  7. 17
    1 نوفمبر, 2016 , 7:28 ص

    💎⭐️عــهـــود⭐️💎

    منظر بكاء الصغيرات إنما هُوَ وصمة عار في جبين الأم .. لاااااا للخادمات لاااا لقلوب لاترحم . لو من زوجها اشوف المقطع على طوول أطق الثانية على راسها
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  8. 16
    1 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    لاحول ولا قوة الا بالله .. فهذه البراءة احبت الخادمة لانها اعطتهم العطف والحنان الذي فقدوه من امهم بإنشغالها عنهم حتى تكونت علاقة امومة بينهم
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  9. 15
    1 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    منصور

    اناعندي عاملة فلبينية والله اني اقدم لهاراتبهالاكثرمن سنةونصف بناءعلى طلبهالانهاجالسةتعمل مشروع تجاري لهافي بلدها.الله يكفيناشرهم ويتهمونابعدم حسن معا
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  10. 14
    1 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    سن توب

    اللهجه نجرانيه ههههههههههههههه الله يسعدكم برمجتوها
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  11. 13
    1 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    عزوز

    الشغلاات زي الزوجات يطيبه يا خبيثه وكلهم حريم
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  12. 12
    1 نوفمبر, 2016 , 7:25 ص

    slmlm

    الى جنوبيه الرسول ً(ص) (إخوانكم خولكم(خدمكم) جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم )حسن المعامله لايعني اهمال الام.
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  13. 11
    1 نوفمبر, 2016 , 7:23 ص

    محمدالجعيد

    اكبر دليل على اهمال الام الى اعيالها وفي النهايه الخادمه انسانه اجنبيه وغريبه عن البيت وممكن ان الموضوع تمثيل في تمثيل
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  14. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 7:22 ص

    منصور

    الله يكفيهم شرها
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  15. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 7:22 ص

    رشدي

    ليس ضروريا ان تكون الام مهمله ولكن احسن الى الناس تستعبد قلوبهم
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  16. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 7:21 ص
    عدد التعليقات:2296

    سهم

    هذا يوحي بأن الأم ليس لها دور مع بناتها أو في المنزل على الإطلاق ، فهذه العواطف من حق الأم والأم فقط ... وهذه مصيبة بعض الأسر .. الأم لاهية.
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  17. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 7:20 ص

    عبدالعزيز الخالدي

    مرسلتهم امهم يسون هالخركات علشان تظطر الشغالة ترجع بعد شهرين خايفين مايحصلون او نش فاضين يقدمون ثانية قالوا نعمل هالفلم😆
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  18. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 7:09 ص
    عدد التعليقات:7749

    الحرمان

    للاسف لاحظت علي بعض النساء تسلط اذا كان الشي او الشخص تحت ادارته سائق او شغاله طبعا السائق اخف شوي خوف ولا مادري والبعض لا بالله ممتازه حتي عنده ثقه ماتهردس ملابس شغالته
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  19. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 7:08 ص

    أفريقي

    مثل هذي الأخبار تعزز الموده بين الناس أحسن من التركيز على جرائم القتل لدرجة خلت الناس يتخيلون كل الحبشيات مجرمات.
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  20. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 7:07 ص

    فريدة شوقي

    العشره ماتهون إلا على (افهموها)
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  21. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 7:04 ص

    جنوبية..

    متعلقين بالشغالة يدل على إهمال الأم لعيالها ومعتمدة على الشغالة منظرهم يوجع القلب الله يسامح أمهم وفرحانة تصور لو انا مكانها ابكي على حال عيالي
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  22. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 7:04 ص
    عدد التعليقات:7749

    الحرمان

    الدين المعامله لكي تعرف اخلاق اي شخص انظر لتعامله مع منهم دونه وتاكد سوف يعاملك بفس الاسلوب لو ارتفع عنك درجه او اختلفت معه
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  23. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 7:03 ص

    جنوبيه *

    والله بكوني معاهم 💔😭 سبحان الله معادله متوازنه هذي فيها خير وهم فيهم خير ووالحمد لله ليت كل الشغالات مثلها والاهل كذالك
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