علاج السمنة ببلع”كبسولة مائية” للمرة الأولى بالمملكة

صحيفة المرصد : قام الدكتور عدنان صباحي استشاري جراحات المناظير المتطورة وأمراض السمنة بمركز الأمير سلطان لجراحة المناظير بإعلان الموافقة على إستخدام الكبسولة المائية في علاج أمراض السمنة للمرة الأولى في المملكة، بعد أن تمت الموافقة عليها لمطابقتها شروط هيئة الغذاء والدواء.
استبعاد التدخل الجراحي
يقول صباحي بحسب صحيفة “الوطن” إن الخطة العلاجية التي تستخدم للمرة الأولى في مجال مكافحة السمنة سيبدأ تطبيقها في نوفمبر الجاري، وهي عبارة عن كبسولة يتم بلعها عن طريق الفم دون تدخل جراحي أو مناظير، وهي متصلة بخيط ويتم نفخها بالماء داخل المعدة في حين لا يتجاوز حجمها 500 مل، ومن ثم تستقر بالمعدة لمدة أربع أشهر، وبعد ذلك يتخلص منها المريض عن طريق إخراج الفضلات بطريقة طبيعية.
وأوضح أن الكبسولة المائية تمت الموافقة عليها بعد أن أثبتت فعاليتها وسلامتها الصحية وتجربتها في العلاج في أغلب الدول المتقدمة دون أن يثبت ضررها على مستخدميها، كما ثبت انخفاض تكاليفها المادية والعلاجية على المرضى والجهات الصحية.
طريقة عمل الكبسولة
عن طريقة عمل الكبسولة ذكر استشاري جراحات المناظير، أنها عبارة عن بالونة مائية تشعر المريض مع نفخها داخل المعدة بالشبع الدائم مما يسهم في خفض نسبة الوجبات التي يتناولها، ناصحا باستخدامها بدل الطرق المتبعة في مستشفيات المملكة حاليا لمكافحة البدانة وما ينتج عنها من أضرار صحية.
جهل أو احتيال
يحذر صباحي مرضى عمليات تغيير المسار، أنه في حالة وجود مضاعفات وطلب الطبيب من المريض عمل مناظير، فإن الأمر لا يتعدى كونه حالة من حالتين إما جهل من الطبيب أو احتيال على المريض. وبين أن عمليات تغيير مسار المعدة لا تستوجب إجراء مناظير وذلك لدواع طبية.
كما أشار إلى أن هناك فرقا بين الخطأ الطبي والمضاعفات، إذ إن المضاعفات أمور طبية متوقع حدوثها من قبل الطبيب المعالج بعد إجراء العملية، ويتم إطلاع المريض عليها قبل دخوله إلى العملية.
تعليقات ( 16 )
..طبعا افضل من التدخل الجراحي
📒📙 ريما...Rima📙📒احسن اللي مسحتوا اسم الطبيب لأن مو كل من كتب اسم طبيب يكون صادق
📒📙 ريما...Rima📙📒اللي يصنعون صحون لو تصنعون صحون ويكون الصحن نفسه مقسم لمكان يوضع به الذبيحة ويكون عالي شوي ومكان الرز منخفض شوي وعميق 👍لعزل الدهون
مهموم ولحاليانا الحمد لله مسوي عملية تكميم عند الدكتور **** قبل سنه وشهر ووزني ناقص 53 كيلو الحمد لله
📒📙 ريما...Rima📙📒تابع..والرز يصير كله زيت من شحم ذنب الخروف ❗بلا منظر بلا بطيخ أهم شيء الصحة والعافية
📒📙 ريما...Rima📙📒للأسف الناس إذا صار عندهم وليمة تجدهم يطبخون الذبيحة مع ذنبها وذنبها كله زيت ويحطونها على الرز والسبب يقولون مايصلح شكلها بدون ذنب □وصحتهم ماهمتهم❗
📒📙 ريما...Rima📙📒أيضا بعض الناس عندهم وراثة ■ تعددت الأسباب □■لكن اللي بفيد الجسم رياضة ابتعد عن الدهون قلل من السكر والملح لكي لاتصاب بسكر وضغط
📒📙 ريما...Rima📙📒به ناس عندهم قابلية للسمنة سواء تحرك كأن يشتغل ..إلخ وفيه ناس ماعندهم قابلية للسمنه تجده ماشاءالله يكثر من الأكل وحركته قليله ولم يسمن
مسمارنفس طريقة البالونه بالضبط تفرق ان البالونه يتم اخراجها من المعده بالمنظار تعددت الاسماء والطريقة واحده صنعت للخليج هم مايحتاجونها عافانا الله واياكم
عدد التعليقات:2298
سهمالحمد لله ، يالله لاتغير علينا ، فعلا أغلب نسؤنا كسولات لاحركة ولاشغل في البيت ، خلاص تعتمد على الخادمة ، ولا تمل من الجوال والطلعات والأسواق ، وتدغ
عدد التعليقات:317
الديدحانالسكر والنوم والحكي الفاضي هي من اسباب السمنه فطورك تمر وقهوة وغداكم رز مع سلطه وقبل العشا مشي مدة نصف ساعه وادعيلي ياحلو انت وياه .
مشــعلمايحتاج كبسولة بس يخفف ضرب الخمس .. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ياكل بثلاث اصابع فقط
💎⭐️عــهـــود⭐️💎طبعاً هي لاتتحرك بالبيت معتمدة على الخادمة في كل شي حتى القهوة تسويها الخادمة حتى ابسط الأشياء !! نسأل الله السلامة اللهم لاشماتة
💎⭐️عــهـــود⭐️💎أكلها يجي جاهز وهي متبطحة وتحسب انها بتنحف. الحمدلله رب العالمين .
💎⭐️عــهـــود⭐️💎طُرفة حقيقة / معلمة كبيرة بالسن قريبة لي لها شهور تأكل من دايت سنتر ولم تنحف المضحك أن أكلها يأتي بكرتون ٣ وجبات وهي متبطحة تفتح وتآكل دون حركة تابع
💎⭐️عــهـــود⭐️💎لاكبسولة ولا قص معدة ولا خرابيط .. اتبعوا سنن الرسول بالأكل والمشي والحركة بالبيت وتعلم تكون خطوتك ليست بطيئة لأن الخطوة السريعة تحرق وتمنع تكون دهون