ثلاثيني يكسر أنف إمام بمكة بحجة عدم خشوعه

صحيفة المرصد :قام شاب فى الثلاثين من عمره بالإعتداء على إمام مسجد في حي العوالي بالعاصمة المقدسة وتسبب في كسر أنفه أمام المصلين، بحجة أنه لم يخشع في صلاته.

وأوضح مسؤول أمني بحسب صحيفة “مكة” أن الشاب الذي كان يصلي المغرب خلف الإمام توجه بعد الصلاة مباشرة إلى الإمام واعتدى عليه، إذ طالبه بأن يكون أكثر خشوعا أو سكينة، لأنه لم يخشع معه بسبب صلاته.

وأضاف أن المعتدي غادر المسجد وسط ذهول المصلين من فعلته، حيث جرى إبلاغ الجهات الأمنية التي انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، لافتا إلى أنه عند وصول أحد رجال الأمن للموقع تعرض لاعتداء من المتهم بسكين أدى لإصابته، حيث جرى القبض عليه من قبل وحدة البحث والتحري بمركز شرطة العزيزية.

وأفاد أن حالة إمام المسجد مستقرة، وكذا حالة رجل الأمن، بعد تلقيهما العلاج في أحد مستشفيات العاصمة المقدسة، في حين جرى إحالة المتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص. وبحسب معلومات فإن المتهم كان موظفا في أحد القطاعات الحكومية.