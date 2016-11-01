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ثلاثيني يكسر أنف إمام بمكة بحجة عدم خشوعه

1 نوفمبر, 2016 , 8:30 ص
ثلاثيني يكسر أنف إمام بمكة بحجة عدم خشوعه
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صحيفة المرصد :قام شاب فى الثلاثين من عمره بالإعتداء على إمام مسجد في حي العوالي بالعاصمة المقدسة وتسبب في كسر أنفه أمام المصلين، بحجة أنه لم يخشع في صلاته.
وأوضح مسؤول أمني بحسب صحيفة “مكة”  أن الشاب الذي كان يصلي المغرب خلف الإمام توجه بعد الصلاة مباشرة إلى الإمام واعتدى عليه، إذ طالبه بأن يكون أكثر خشوعا أو سكينة، لأنه لم يخشع معه بسبب صلاته.

وأضاف أن المعتدي غادر المسجد وسط ذهول المصلين من فعلته، حيث جرى إبلاغ الجهات الأمنية التي انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، لافتا إلى أنه عند وصول أحد رجال الأمن للموقع تعرض لاعتداء من المتهم بسكين أدى لإصابته، حيث جرى القبض عليه من قبل وحدة البحث والتحري بمركز شرطة العزيزية.

وأفاد أن حالة إمام المسجد مستقرة، وكذا حالة رجل الأمن، بعد تلقيهما العلاج في أحد مستشفيات العاصمة المقدسة، في حين جرى إحالة المتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص. وبحسب معلومات فإن المتهم كان موظفا في أحد القطاعات الحكومية.



تعليقات ( 28 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 28
    1 نوفمبر, 2016 , 9:45 ص

    التشدد مدخل للسروريه القطبية

    كل الحوادث مبداهـا من (( الفكر )) ،،،،،، ومعظم النّار من مستصغر الشررِ
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  2. 27
    1 نوفمبر, 2016 , 9:41 ص

    التشدد مدخل للسروريه القطبية

    السرورية القطبية هي المدخل الممهد لولوج عالم خوارج العصر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 26
    1 نوفمبر, 2016 , 9:40 ص

    التشدد مدخل للسروريه القطبية

    نسأل الله من سوء الخاتمة فالدلالات لا تبشر بخير !!! اللهم أمتنا مسلمين سنة
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  4. 25
    1 نوفمبر, 2016 , 9:39 ص

    طلال

    مخالف للنشر
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  5. 24
    1 نوفمبر, 2016 , 9:38 ص

    التشدد مدخل للسروريه القطبية

    والخوف كل الخوف من مآلات التشدد ونهاياته
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  6. 23
    1 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص

    فــــهـــــد

    هذا يبي من يدرس حالته هذا وراه بلا المفروض معرفة دوافعه ووضعه تحت المجهر هذا والله اعلم انه مدعوش او في طريقه للدعوشه اله يكفي المسلمين شره وشر داعش
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  7. 22
    1 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص

    التشدد مدخل للسروريه القطبية

    التشدد يبدأ بأفكار بسيطة ثم يتطور لينخر في العقيدة شيئا فشيئا ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 21
    1 نوفمبر, 2016 , 9:36 ص

    التشدد مدخل للسروريه القطبية

    هذه مداخل الشيطان في بني أدم
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  9. 20
    1 نوفمبر, 2016 , 9:35 ص

    تشدده مدخل لسروريته القطبية

    وهو في طريقه لدخول عالم السرورية القطبية
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  10. 19
    1 نوفمبر, 2016 , 9:34 ص

    تشدده مدخل لسروريته القطبية

    بدايات فكر متشدد تم زرعه في بعض العقول
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  11. 18
    1 نوفمبر, 2016 , 9:33 ص

    تشدده مدخل لسروريته القطبية

    تلك هي البديات
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  12. 17
    1 نوفمبر, 2016 , 9:32 ص

    AMS.f

    هذا متإثر بالفكر الاخواني الداعشي .
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  13. 16
    1 نوفمبر, 2016 , 9:24 ص

    يالطيف

    معروف ماذا سيقال مريض نفسي او مختل فقط
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  14. 15
    1 نوفمبر, 2016 , 9:23 ص

    الله يشافي الجميع ... على كل حال الأجانب هم السبب.
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  15. 14
    1 نوفمبر, 2016 , 9:19 ص

    سن توب

    عو عو عو عو عو عو عولمه
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  16. 13
    1 نوفمبر, 2016 , 9:18 ص

    الزهراني

    هذا راح يصلي والا يدور مشاكل السجن قدامك صل واخشع براحتك باذن الله مابقي لك من العمر
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  17. 12
    1 نوفمبر, 2016 , 9:12 ص

    سعد

    اكيييييد مختل نفسي
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  18. 11
    1 نوفمبر, 2016 , 9:05 ص
    عدد التعليقات:5765

    الرحااال

    الله لايبلانا...
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  19. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 8:54 ص

    سعودي

    تفكير داعشي
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  20. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 8:54 ص

    سيرايفوا

    وش دراك ماخشع في صلاته الا والله من امن العقوبة والغلو في الدين
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  21. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 8:50 ص

    Samnan

    ممكن يكون داعشي ماتعجبهم عبادتنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  22. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 8:50 ص

    وطني الحبيب

    أكثر المساجد يوجد بها عماله متخلفه ويعمل مؤذن وأحيانا أمام واللغه العربيه مكسره بقوه كفلاهم يبالهم عاصفه حزم من الجوازات
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 8:48 ص

    الهمداني

    يعني الامام الحين خشمه مكسور ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  24. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 8:42 ص

    زينب....ت 3

    الصلاة في البيت للنساء فقط.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  25. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 8:40 ص

    بسبب

    حبوب
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  26. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 8:39 ص

    علي العمري.

    الوحد. يصلي. في. بيته. افضل. من المسجد
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  27. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 8:38 ص

    أسماء

    هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه كيف الحال
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  28. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 8:37 ص

    مـ،ـاݛــے

    كاتب سعودي شهير اسمه ي**** يقول بعض كبار علماء السعوديه تكفيريين ليه ماعوقب او تحاسب مثل القاضي ال تعرض للمهرج
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