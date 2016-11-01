ثلاثيني يكسر أنف إمام بمكة بحجة عدم خشوعه

صحيفة المرصد :قام شاب فى الثلاثين من عمره بالإعتداء على إمام مسجد في حي العوالي بالعاصمة المقدسة وتسبب في كسر أنفه أمام المصلين، بحجة أنه لم يخشع في صلاته.
وأوضح مسؤول أمني بحسب صحيفة “مكة” أن الشاب الذي كان يصلي المغرب خلف الإمام توجه بعد الصلاة مباشرة إلى الإمام واعتدى عليه، إذ طالبه بأن يكون أكثر خشوعا أو سكينة، لأنه لم يخشع معه بسبب صلاته.
وأضاف أن المعتدي غادر المسجد وسط ذهول المصلين من فعلته، حيث جرى إبلاغ الجهات الأمنية التي انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، لافتا إلى أنه عند وصول أحد رجال الأمن للموقع تعرض لاعتداء من المتهم بسكين أدى لإصابته، حيث جرى القبض عليه من قبل وحدة البحث والتحري بمركز شرطة العزيزية.
وأفاد أن حالة إمام المسجد مستقرة، وكذا حالة رجل الأمن، بعد تلقيهما العلاج في أحد مستشفيات العاصمة المقدسة، في حين جرى إحالة المتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص. وبحسب معلومات فإن المتهم كان موظفا في أحد القطاعات الحكومية.
تعليقات ( 28 )
التشدد مدخل للسروريه القطبيةكل الحوادث مبداهـا من (( الفكر )) ،،،،،، ومعظم النّار من مستصغر الشررِ
التشدد مدخل للسروريه القطبيةالسرورية القطبية هي المدخل الممهد لولوج عالم خوارج العصر
التشدد مدخل للسروريه القطبيةنسأل الله من سوء الخاتمة فالدلالات لا تبشر بخير !!! اللهم أمتنا مسلمين سنة
طلالمخالف للنشر
التشدد مدخل للسروريه القطبيةوالخوف كل الخوف من مآلات التشدد ونهاياته
فــــهـــــدهذا يبي من يدرس حالته هذا وراه بلا المفروض معرفة دوافعه ووضعه تحت المجهر هذا والله اعلم انه مدعوش او في طريقه للدعوشه اله يكفي المسلمين شره وشر داعش
التشدد مدخل للسروريه القطبيةالتشدد يبدأ بأفكار بسيطة ثم يتطور لينخر في العقيدة شيئا فشيئا ..
التشدد مدخل للسروريه القطبيةهذه مداخل الشيطان في بني أدم
تشدده مدخل لسروريته القطبيةوهو في طريقه لدخول عالم السرورية القطبية
تشدده مدخل لسروريته القطبيةبدايات فكر متشدد تم زرعه في بعض العقول
تشدده مدخل لسروريته القطبيةتلك هي البديات
AMS.fهذا متإثر بالفكر الاخواني الداعشي .
يالطيفمعروف ماذا سيقال مريض نفسي او مختل فقط
سن توبعو عو عو عو عو عو عولمه
الزهرانيهذا راح يصلي والا يدور مشاكل السجن قدامك صل واخشع براحتك باذن الله مابقي لك من العمر
سعداكيييييد مختل نفسي
عدد التعليقات:5765
الرحااالالله لايبلانا...
سعوديتفكير داعشي
سيرايفواوش دراك ماخشع في صلاته الا والله من امن العقوبة والغلو في الدين
Samnanممكن يكون داعشي ماتعجبهم عبادتنا
وطني الحبيبأكثر المساجد يوجد بها عماله متخلفه ويعمل مؤذن وأحيانا أمام واللغه العربيه مكسره بقوه كفلاهم يبالهم عاصفه حزم من الجوازات
الهمدانييعني الامام الحين خشمه مكسور ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
زينب....ت 3الصلاة في البيت للنساء فقط.
بسببحبوب
علي العمري.الوحد. يصلي. في. بيته. افضل. من المسجد
أسماءهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه كيف الحال
مـ،ـاݛــےكاتب سعودي شهير اسمه ي**** يقول بعض كبار علماء السعوديه تكفيريين ليه ماعوقب او تحاسب مثل القاضي ال تعرض للمهرج