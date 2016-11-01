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وفاة المبتعث السعودي بعد الاعتداء عليه من قبل مجهول في ولاية ويسكونسن الأمريكية

1 نوفمبر, 2016 , 8:44 ص
وفاة المبتعث السعودي بعد الاعتداء عليه من قبل مجهول في ولاية ويسكونسن الأمريكية
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صحيفة المرصد : لقي مبتعث سعودي يدرس في جامعة ويسكونسن بمدينة مينوموني الأمريكية مصرعه أول أمس الأحد ، إثر الاعتداء عليه من قبل شخص مجهول في إحدى الشوارع الرئيسية وسط المدينة.

وفي التفاصل التي ذكرتها مصادر صحفية أن المبتعث ويدعى حسين النهدي (24 عاماً) تعرض للاعتداء في شارع رئيسي وسط المدينة بالقرب من مطعم “بيتزا” في الساعة الثانية صباحاً،وأفاد شهود عيان أن رجل أبيض يبلغ طوله ستة أقدام قد هاجم الطالب السعودي، وفرّ هاربًا قبل وصول الشرطة لموقع الحادث ، حيث وجدوه فاقداً للوعي وينزف من فمه وأنفه، ونقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة إذ وافته المنية هناك.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    1 نوفمبر, 2016 , 9:44 ص

    مراقب

    تعليق 3 بردقان ابو صرة السعودين تاج راسك ولا عاد اشوفك تتكلم فيهم وتحاول التقليل من شانهم . ابحث عن عيوبك واحترم نفسك احسن لك فاهم .
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  2. 12
    1 نوفمبر, 2016 , 9:34 ص

    زينب......

    الله يرحمه ويلهم ذويه الصبر ويعظم اجرهم
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  3. 11
    1 نوفمبر, 2016 , 9:32 ص

    زينب....

    على المبتعثين الحذر وتجنب الخروج بعد الثامنه مساء. انت لست في السعوديه تخرج من بيتك الساعه 2فجر..معروف السكارى عندهم بالليل
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  4. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 9:21 ص

    يالطيف

    لنقول حادث يحصل فردي طيب لوكان اعتداء على امريكي عندنا هل سيقال حادث فردي وياخذ مجراه مثل اي حادث اعتداء ولا سيكون............
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  5. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 9:19 ص

    لاحول ولا قوة إلا بالله

    واضح الاستهداف للمسلمين والعرب من بعض الامريكان العنصريين وترى في اوقات الخروج فيها اخر الليل مخيف في امريكاا لذا انتبهوا لان ممكن يقابلك مدمنين او مجرمين او حاقد على المسلمين .. الله يرحمه ويصبر اهله
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  6. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 9:14 ص

    اللي عايف روحة يروح لامريكا بلد الحرية ويحصل من يخلصه منها / والفاعل مجهول
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  7. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 9:12 ص

    بالصميم

    لي متى وارواح ابنائنا تهدر بالخارج ؟ لماذا لا يتم التحقيق بالامر والمطالبة بالبحث عن الجناة ؟؟ اسماء كثيرة غدر بها هناك !! الأمر اصبح مقلق جداً جداً
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  8. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 9:08 ص

    نجمة سماء

    مخالف للنشر
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  9. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 9:07 ص

    سعد

    الله يرحمه ... يا اخوان في الخارج اذا غربت الشمس اقضب بيتك !!!
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  10. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 9:04 ص

    الشايب

    جريمه كراهيه وعنصريه ارهابيه ... الله يرحمه ويغفر له
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  11. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 8:50 ص

    بردقان

    الله يهديهم بعض المبتعثين ..يحطون انفسهم ف مواقف بايخة :)
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  12. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 8:49 ص

    المزن

    🍃🍃لاحول ولاقوة إلا بالله الل يرحمه ويثبته عند السؤال ويلهم أهله الصبر والسلوان ويحفظ بقية المبتعثين من كل شر آمين🍃🍃
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  13. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 8:48 ص

    سلطان

    الله يرحمه ويصبر اهله ... ونصيحة للمغتربين بصفة عامة عدم الخروج من بعد الساعة السادسة مساءً الا للضرورة القصوى (الاعتداء الثانية صباحا)
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