وفاة المبتعث السعودي بعد الاعتداء عليه من قبل مجهول في ولاية ويسكونسن الأمريكية

صحيفة المرصد : لقي مبتعث سعودي يدرس في جامعة ويسكونسن بمدينة مينوموني الأمريكية مصرعه أول أمس الأحد ، إثر الاعتداء عليه من قبل شخص مجهول في إحدى الشوارع الرئيسية وسط المدينة.

وفي التفاصل التي ذكرتها مصادر صحفية أن المبتعث ويدعى حسين النهدي (24 عاماً) تعرض للاعتداء في شارع رئيسي وسط المدينة بالقرب من مطعم “بيتزا” في الساعة الثانية صباحاً،وأفاد شهود عيان أن رجل أبيض يبلغ طوله ستة أقدام قد هاجم الطالب السعودي، وفرّ هاربًا قبل وصول الشرطة لموقع الحادث ، حيث وجدوه فاقداً للوعي وينزف من فمه وأنفه، ونقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة إذ وافته المنية هناك.