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تعرف على تفاصيل لأول مرة عن الإرهابي السوداني المتهم بتفجير استاد “الجوهرة”

1 نوفمبر, 2016 , 9:36 ص
تعرف على تفاصيل لأول مرة عن الإرهابي السوداني المتهم بتفجير استاد “الجوهرة”
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صحيفة المرصد: «النار تلد الرماد».. ربما ينطبق هذا المثل العامي على قرية «ود الركين» السودانية الهادئة، بعد ظهور الإرهابي السوداني عبدالعظيم الطاهر عبدالله إبراهيم الموقوف ضمن خلية تفجير استاد “الجوهرة”.

فالقرية التي تتشكل غالبيتها من قبائل عربية، ويشتهر أهلها بالكرم والتسامح، باتت محل بحث من السودانيين الذين لم يستدركوا طبيعة البلدة الآمنة إلا في غوغل.

المعلومات المتوافرة عن الإرهابي السوداني فقد تخرج من جامعة النيلين، ودرس في كلية التجارة قبل أن يغادر مغتربا إلى السعودية. وفقًا لـ”عكاظ” نقلا عن الصحيفة «السوداني» واختفى من على صفحات التواصل الاجتماعي، وصرف النظر عن تحية المهنئين بذكرى ميلاده. ولعل فترة الغياب هذه تشير إلى انغماسه فيما يخالف الأنظمة والوجدان السليم، لعل أكثر الأسئلة كثافة من أصدقائه في الصفحة تلك التي تغاضي الرجل عن الإجابة عليها «ليه مطوّل الغيبة».. وهو السؤال الذي ستجيب عليه تحقيقات الأجهزة الأمنية السعودية في الوقت المناسب.

وقبل أن يتوارى الإرهابي عن الأنظار بث على صحفته في موقع التواصل الاجتماعي صورًا كثيرة غير أن صورة «فرايحية» والتي أثارت انتباه وربما دهشة المتابعين، إذ بدا بمحاولة تفجير ملعب الكرة القدم في لقطة «كاجوال» مشتركة مع مطرب الأفراح السوداني الشهير«جمال فرفور» ثم عزز صورته بأخرى التقطت داخل مسجد. السودانيون في السعودية، الذين لم يستوعبوا بعد حجم الصدمة، وبدت غضبة السودانيين أكثر حدة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد اختلفت ردود الأفعال تجاه السوداني وبينما أقترح المهندس محمد إبراهيم علي وضع المتهم في السيارة التي أعدها للتفجير ورميهما معا من جبال الهدا!. كان ود ابو شوك أقل حدة فكتب «أثق أنه من المستبعد جدا أن يقوم سوداني متزن وسليم العقل بمثل هكذا مغامرة غبية لسببين أساسيين أولهما: أن كافة الشعب السوداني ليس لديه خلافات أساسية أو أي غبائن مع الشعب السعودي، كما أن جل أو كل من جاء إلى هذه الأرض الطيبة من السودانيين جاءوا من أجل البحث عن لقمة العيش الكريمة في مكان يعلمون تماما أنه آمن ومرحاب فلا ضغينة لديهم تجاه هذا الشعب الكريم وحكومته. وكل من عاش على هذه الأرض يعلم تماما كفاءة ومقدرة القوات الأمنية السعودية وسيطرتهم الكاملة على مرابع المملكة مما جعلها من أكثر الدول أمانا وانخفاضا في نسب الجريمة المنظمة».



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    1 نوفمبر, 2016 , 11:43 ص

    مواطن

    تنبهوا لابناءكم ولاخوانكم من الافكار المسمومه فهي لاتعرف بلد بعينه عابره للقارات والمحيطات ليس لها مكان ولا زمان بلغوا الجهات المختصه فيمن تشاهدن عليه ريبه فالجهات تتابعه فقط محسودون من افراد ودول.
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  2. 12
    1 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص

    مكن

    مندوش عشان كذا مسكوه على طول
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  3. 11
    1 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص

    مندوش

    مادام أرهابي سوداني سوف يتغير نوع الارهاب إلى أرهاب كسول الحقيقه انا بصدمه إلى الان سوداني يكون ارهابي ماصدق يازول ماهيك
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  4. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص

    وما خفي كان اعظم فنحن لانعرف غير المديح او السباب وكلاهما لم تبنى على دراسات او تجار ب حقيقة.
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  5. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    عبدالعزيز//

    يجب على دولتنا اعزها الله ان تتابع كل جنسيه لها قضايا امنيه يتم تسفيرهم جميعا
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  6. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    كويس

    الله يلعنه
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  7. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    سبهلل

    من انتمى إلى فكر داعش ليس بغريب ما يعمله فأكثر الدواعش من******* معروفة ولكنه الفكر والتغرير فهو يعتبرها طريقة للجنة
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  8. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 10:19 ص

    الدنيا والظروف تبين لك من الذهب ولمعت الصفيح ( ويشهد الله ان البشير والشعب السوداني رجال من ظهر رجال ورب الكعبه لهم معزه خاصه في قلب السعودين ) ؟؟؟
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  9. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 10:05 ص

    ولد بلادي

    كانت صدمه بالنسبه لنا ان بكون سوداني يضمر الشر لوطننا ولكن هو انسان شاذ والشاذ لا حكم له وسينال عقابه الصارم ليعتبر غيره عليه لعنة الله والناس اجمعين
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  10. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 9:59 ص

    اتق الله فيما تقول ***

    ياخي قمت ***تسمية العرب بالاجانب انت تعي ماتقوله ياخي ترى ما عمر بلادنا غيرهم وهذي بلاد الحرمين بلاد كل مسلم ماهي لك بس واذا على الارهابي هذا يمثل نفسه مثل ما الارهابي السعودي يمثل نفسه لادولته
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  11. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 9:47 ص

    ااببووححمموودد

    السودانيين من أنبل الشعوب بالعالم .. ولكل قاعده شواذ ⁉
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  12. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 9:44 ص

    محمد الحمراني

    يجب ان تفكر الحكومة بشكل جدي وسريع في ترحيل الاجانب فوق 60 سنة مع كافة افراد عوائلهم باستثناء وظائف الندرة . لكي نضمن بلدا امنا من تطرف الاجانب
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  13. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 9:43 ص

    المهازل

    صحيح شي غريب سوداني ارهابي !!! معروفين شعب السودان بالطيبه والمسالمه ومالهم بالمشاكل لكن لكل قاعده شواذ ويضل الشعب السوداني شعب طيب ومسااالم ومن افضل
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