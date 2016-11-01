السعودية: أكثر من 72% من المجمعات الطبية الخاصة مهددة بالإغلاق قريبا

صحيفة المرصد :قام عدد من ملاك المجمعات الطبية برفع خطاب لوزارة الصحة مفاده أن نحو 1938 مجمعا طبيا مهددة بالإغلاق قريبا، ما سيتسبب في حرمان نحو 37 مليون مراجع سنويا من خدمات القطاع، نظرا إلى عدم اتخاذ وزارة الصحة أي إجراءات حول إلزام المراكز الصحية بتوظيف استشاري، ولافتين في منطوق الخطاب إلى استحالة توفير نحو 2670 كادرا استشاريا.

واتضح فى خطاب الملاك ,وفقا لصحيفة “عكاظ” أن نحو 72 % من المجمعات الطبية الخاصة مهددة بالإغلاق نتيجة لهذا الإجراء، واستعرضوا أربعة مسببات لعدم القدرة في الحصول على استشاري، تتصدرها ندرة وجود مثل هذه الكوادر وكثرة الطلب وقلة العرض، ورفض الاستشاريين التعاقد إلا مع المستشفيات بسبب تأثر السيرة الذاتية للاستشاري أثناء عمله في خارج المستشفيات.