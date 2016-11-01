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السعودية: أكثر من 72% من المجمعات الطبية الخاصة مهددة بالإغلاق قريبا

1 نوفمبر, 2016 , 9:27 ص
السعودية: أكثر من 72% من المجمعات الطبية الخاصة مهددة بالإغلاق قريبا
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صحيفة المرصد :قام عدد من ملاك المجمعات الطبية برفع خطاب لوزارة الصحة مفاده أن نحو 1938 مجمعا طبيا مهددة بالإغلاق قريبا، ما سيتسبب في حرمان نحو 37 مليون مراجع سنويا من خدمات القطاع، نظرا إلى عدم اتخاذ وزارة الصحة أي إجراءات حول إلزام المراكز الصحية بتوظيف استشاري، ولافتين في منطوق الخطاب إلى استحالة توفير نحو 2670 كادرا استشاريا.

واتضح فى خطاب الملاك ,وفقا لصحيفة “عكاظ”  أن نحو 72 % من المجمعات الطبية الخاصة مهددة بالإغلاق نتيجة لهذا الإجراء، واستعرضوا  أربعة مسببات لعدم القدرة في الحصول على استشاري، تتصدرها ندرة وجود مثل هذه الكوادر وكثرة الطلب وقلة العرض، ورفض الاستشاريين التعاقد إلا مع المستشفيات بسبب تأثر السيرة الذاتية للاستشاري أثناء عمله في خارج المستشفيات.

و ذكر رئيس اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودي الدكتور سامي العبد الكريم أن وزارة الصحة تجاوبت مع مرئيات خطاب الملاك وأحالت الموضوع إلى الجهات المختصة لإعادة دراسة شرط تأمين استشاري، غير أن هذا الإجراء استغرق وقتا طويلا ما أثر على سير عدد من المراكز الطبية.

وزاد العبدالكريم أن عددا من مراكز الرعاية الأولية لا تحتاج إلى استشاري، إذ تعرض الحالات على الطبيب العام أو طبيب العائلة أو الأخصائي ثم يتم تحويلها إلى الاستشاري لتشخيصها، إضافة إلى أن دوام المراكز الأولية لفترتين وهو الأمر الذي لا يناسب عمل الاستشاري.



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص

    فيه مستوصف في شرق الرياض يقفل بالاجازة الصيفية ويفتح مع المدارس شيء عجب ماشفت مثله في افريقيا
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  2. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 9:33 ص

    عادي نرجع لزمن الطيبين حلتيت ومره وقيصوم
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  3. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 9:32 ص

    التويجري

    جميع المستوصفات الخاصه غير نضاميه ولامراقبه من قبل وزارة الصحه هناك اقسام تعمل داخل المستوصفات بطريقه عشوائيه والمواطن الضحيه
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