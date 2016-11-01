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إيراني يهدد التركية هازال بالقتل

1 نوفمبر, 2016 , 9:49 ص
إيراني يهدد التركية هازال بالقتل
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صحيفة المرصد :قامت النجمة التركية هازال كايا برفع دعوى قضائية ضد معجب «إيراني» مهووس بها ,ويقوم بإرسال الكثير من الرسائل تصل إلى حد التهديدات بالقتل، واتهمته بأنه يهددها . وقام بنشر  رسائل يخيرها بين الزواج منه أو الموت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب الموقع التركي «Sabah» لم يحضر المتهم إلى جلسة المحكمة ويجري البحث عنه.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص

    جنوبيه *

    تخسى. وتعقب تذبحها خل عنك الهياط الايراني اهجد لاتذبح ذا للجمال ذبحوووك عفاريتك يارب هههههه يارب اتوظف وافتك من المرصد كم مره اعلق احس غثيت الموجودين هههه
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  2. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 10:54 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    بنت بلدك المجوسية أولى بك 😂
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  3. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    هههههه هزلت تبي تتزوج اللي اسمها هازال بالغصب😍
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  4. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    hima

    عسى يدو وجسمو الكسر انشاءالله,الله يحميكي من كل شر.
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  5. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص

    سبهلل

    الحب وما يفعله سبهان الله هذا مريض بالعشق.***
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  6. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    يالطيف

    تعليق (٣) زائر ابو فواز هد اعابك ولا تتهور المسئله يبيلها تخطيط واشكر غيرتك على بنات عمك اردوغان ارجو الغضب لايفقدك الحكمه
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  7. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    يالطيف

    مخالف للنشر
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  8. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    زائرابوفواز

    اين حصاني أين رمحي أريد أن أذهب الي طهران طالت وشمخت ويحك ايه لايراينونني تتطاول على بنات عمي أردوغان قادم إليك ويحك كيف تجرو على قول ذلك اني اتي اليك
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  9. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 10:20 ص

    ااببووححمموودد

    ما طاح من نجم .. أخف لسماء ⁉
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  10. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 10:09 ص

    زائره

    الرجال ناقصين عقل ودين
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