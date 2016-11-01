إيراني يهدد التركية هازال بالقتل

صحيفة المرصد :قامت النجمة التركية هازال كايا برفع دعوى قضائية ضد معجب «إيراني» مهووس بها ,ويقوم بإرسال الكثير من الرسائل تصل إلى حد التهديدات بالقتل، واتهمته بأنه يهددها . وقام بنشر رسائل يخيرها بين الزواج منه أو الموت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب الموقع التركي «Sabah» لم يحضر المتهم إلى جلسة المحكمة ويجري البحث عنه.