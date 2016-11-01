إيراني يهدد التركية هازال بالقتل

صحيفة المرصد :قامت النجمة التركية هازال كايا برفع دعوى قضائية ضد معجب «إيراني» مهووس بها ,ويقوم بإرسال الكثير من الرسائل تصل إلى حد التهديدات بالقتل، واتهمته بأنه يهددها . وقام بنشر رسائل يخيرها بين الزواج منه أو الموت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب الموقع التركي «Sabah» لم يحضر المتهم إلى جلسة المحكمة ويجري البحث عنه.
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تعليقات ( 10 )
جنوبيه *تخسى. وتعقب تذبحها خل عنك الهياط الايراني اهجد لاتذبح ذا للجمال ذبحوووك عفاريتك يارب هههههه يارب اتوظف وافتك من المرصد كم مره اعلق احس غثيت الموجودين هههه
📒📙 ريما...Rima📙📒بنت بلدك المجوسية أولى بك 😂
📒📙 ريما...Rima📙📒هههههه هزلت تبي تتزوج اللي اسمها هازال بالغصب😍
himaعسى يدو وجسمو الكسر انشاءالله,الله يحميكي من كل شر.
سبهللالحب وما يفعله سبهان الله هذا مريض بالعشق.***
يالطيفتعليق (٣) زائر ابو فواز هد اعابك ولا تتهور المسئله يبيلها تخطيط واشكر غيرتك على بنات عمك اردوغان ارجو الغضب لايفقدك الحكمه
يالطيفمخالف للنشر
زائرابوفوازاين حصاني أين رمحي أريد أن أذهب الي طهران طالت وشمخت ويحك ايه لايراينونني تتطاول على بنات عمي أردوغان قادم إليك ويحك كيف تجرو على قول ذلك اني اتي اليك
ااببووححممووددما طاح من نجم .. أخف لسماء ⁉
زائرهالرجال ناقصين عقل ودين