تعرف على التاريخ الإجرامي لـ “القديحي وآل عمار”.. آخره الاعتداء على “مغرد”

صحيفة المرصد: كشف مصادر موثوقة أن المطلوبين الأمنيين “ميثم بن علي القديحي ومحمد بن حسين آل عمار”، اللذين ورد اسميهما في بيان وزارة الداخلية أمس الأول، اعتادا على إثارة الشغب في المنطقة، وعرفا وبالتاريخ الإجرامي حتى مع المواطنين المسالمين بالقطيف.

وأكدت المصادر أن المطلوبين اعتدوا في وقت سابق على الناشط والمدون في مواقع التواصل الاجتماعي وليد سليس أثناء تشييع أحد شهداء تفجير القديح في جزيرة تاروت.

وأوضحت المصادر وفقا لـ”عكاظ”، أن الاعتداء على سليس تسبب بكسر في أسنانه وكدمات في رأسه ونقل مباشرة للمستشفى وقتها، فيما تشير المصادر إلى أن لدى القديحي أخا مطلوبا أمنيا.

من جهته، طالب عمدة تاروت عبدالحليم كيدار في حديثه إلى «عكاظ» أهالي المعلنة أسماؤهم التعاون مع الجهات الأمنية وتسليم الإرهابيين لحماية الوطن والمواطن لمحاكمتهم ومعاقبتهم على جرائمهم ليعيش المواطنون مستقرين في أوطانهم آمنين على أنفسهم وأهليهم وبيوتهم.

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وأضاف: “الاعتداء على رجال الأمن جريمة نكراء تحدث لمن يؤدي عمله لأجل حماية الوطن، توجد مجموعة إرهابية ترفع السلاح على رجال الأمن أثناء أداء مهامهم كما يعتدون على المسؤولين المكلفين بحماية الوطن وهو أمر غير جائز شرعا ولا أخلاقا، و يجب تضامن جميع أفراد المجتمع بما فيه الأسرة و الإعلام لمحاربة هذا الفئة الضالة”.

وشدد على ضرورة استمرار محاربة الفئة الضالة على كافة المستويات، مؤكدا عدم جواز السكوت عن “هذه المشكلة، إذ إن الوطن محارب ويجب أن نمنع الأعداء من استخدام الشباب للنيل منه”.