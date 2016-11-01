شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

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تعليقات ( 72 )
حسيبك الله❇❇❇8?s=0 يسألونَك عن الحُب .. !! قُل هُو اندفاعُ روحٍ إلى روُح... ويسألونَك عن الرُّوح .. !! قُل هي من أمرِ ربِّي خَالقُ الأروَاح..
القناص2ياحيف تخفى امور كنت حاسبها ولي على بالهم كله على بالي/
69فهمت ههههههههه
عدد التعليقات:5565
المنتصر باللهأعترف لك أني ****
عدد التعليقات:5565
المنتصر باللهمافيه فرق ***وجوده يدل على ان هناك ب*** ههههههه
عدد التعليقات:6334
سـارونھَہّاستأذن مش متابعه.....
عدد التعليقات:14582
هيفاء @اللهم صل وسلم على نبينا محمد ..
عدد التعليقات:6334
سـارونھَہّطيّبىوا أفواهكم، وعطّروا مجالسكم، وطهروا دنياكم، بالصلاة والسلام على حبيب الرحمن ﷺ. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ☁️💛....
عدد التعليقات:6334
سـارونھَہّمنْ آلُمستٌحٍيَلُ أنْ يَڏهبْ لُغيَرگ شُيَء قدِگتٌبْہ آلُلُہ لُگ فَآطُمئنْ ~لُآتٌحٍسدِ ۆلُآتٌحٍقدِ ۆعيَشُ بْقلُبْ أبْيَض”...
57تعليق اضحكني ههههههه الله يسعدك
عدد التعليقات:14582
هيفاء @يعني تعترف ي المنتصر انك من ***هههههههه
عدد التعليقات:6334
سـارونھَہّﺻَﻔﺎﺀ ﻗَﻠﺒَﻚ ، ﻣِﻦ ﺭُﻗﻲ ﺃﺧﻼﻗَـﻚ ﻭَ ﺟَﻤﺎﻝ ﻗَﻮْﻟﻚ ، ﻣِﻦ ﺻِـﺪﻕ ﺇﺣﺴﺎﺳَﻚ”....
القناص2نثرتك بذرا على الغيم لتمطر وردا وزهرا زرعتك على شاطئ الحب شوقا وحلما سقيتك ودا ودمعا /
عدد التعليقات:6334
سـارونھَہّ“ لاتحقد ، ابتسم ، اجعل الحياة بسيطه ، اهتم بنفسك قبل غيرك ، اعمل لراحتك ، لتكون سعيداً”...
عدد التعليقات:6334
سـارونھَہّاللهم امين ياهيوفه...
عدد التعليقات:5565
المنتصر باللهالثيران عاوزة بقر ههههههههه
عدد التعليقات:14582
هيفاء @تمنيت مع البدر لما تمنى وقال.. كل دار تضمك. ليتها صدري وكل عين تشوفك ليتها عيني 💖💜
عدد التعليقات:6334
سـارونھَہّاللهم امين يالمزن فديت قلبك...
القناص2وبمجد الحياة والشوق غنيت/ فلم تفهم الأعاصير قصيدي//
عدد التعليقات:14582
هيفاء @اللهم اميين ي سارونهه الله يحفظ امي وامهااتكم ويخليهم لنا.......
عدد التعليقات:6334
سـارونھَہّأن تحس بالاخرين وتحزن لحزنهم وتفرح لفرحهم فهذا ’خلق المسلم التقي...موجه للكل...
القناص2اسكني ياجروحي / وسكني ياشجوني/ مات عهد النوح / وزمن الجنون
عدد التعليقات:14582
هيفاء @الطيب ماهو محتكر للرجاجيل حتى بنات الجود........... فيهن حميا
القناص2في فجاج الردى / قد دفنت الألم/ ونثرة الدموع لرياح العدم//
المزن🌸سارونه اللهم آمين وأمي وأمهات المسلمين 🌸
عدد التعليقات:6334
سـارونھَہّ: مُجَرْدَ إحْتِرَامَ وَسَتَظِلَ فِ قِلَوُبَ الكَثِيْرٌ ، حَتَىَ اِلنِهَايَہّ...
المزن🍃وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 🍃
القناص2لهيب يثور في روضة النفس// فيطغى ام انت نور السماء//
القناص2ت 31 الاخت هيفاء الإحساس نوع من الإتهام الشخصى او الظن او الشك انتى حره فيما تفكرين به ولكن قد يكون احساس خاطيء يجب توضيحه
عدد التعليقات:6334
سـارونھَہّالله يطـول عمـرهـا قـولـو آميـن... اللي ليا مـن شفتهـا إنـزاح همـي... هـي دنيتي هي جنـتي قـرة العيـن ....وان قيل منهي قلت ماغيرها امـي❤️...
عدد التعليقات:6334
سـارونھَہّوعليكم السلام ورحمه الله وبركاته صباحك فرح وسرور يارب وهدايه من رب العالمين اخي المنتصر..
عدد التعليقات:14582
هيفاء @وعليكم السلام. ي ساتر واهج النيران مدرى الثيران ي المنتصر
المزن[email protected] الطفولة ذكريات جميلة لا تتكرر .....صدقت ❤️ 🌸
عدد التعليقات:14582
هيفاء @ووااوو الشتاء عندكم خطير تتهنوا يارب ي المزن
عدد التعليقات:6334
سـارونھَہّوياك هيوفه يارب...
عدد التعليقات:5565
المنتصر باللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد صباح الخير والنسمه تهب وخاطري مرتاح تبرد واهج النيران في صدري مطافيها ⚘🌷🌸💞💞
عدد التعليقات:6334
سـارونھَہّ“ﻋيشوٌآ بقلبّ أبيّض ۈنية حسَنه ۈﻟسآن ﻻ يقوٌل إلا خيرًآ ڤ ﻟيسَ ﻋلىّ آلدّنيا بَقآء”...
المزن🌸الأجواء في الرياض رائعة خصوصاً الصباح النسمات الباردة المنعشة معلنة بقرب الشتاء أجمل الفصول بالنسبة لي 🌸
عدد التعليقات:14582
هيفاء @يا ماشاء الله تتهنوا يارب ي سارونهه
عدد التعليقات:6334
سـارونھَہّاحفظ لسانك عن عـروض المخـاليـق... واستغفر الله كل ماأصبحت وأمسيت... يزيـل عنك الـهم والحـزن والضـيق ...ويعطيـك كل اللـي طلبت وتـمنيت♡....
عدد التعليقات:14582
هيفاء @القناص الله يسعد صباحك وصباح المزن بس ي القناص اسلوبك غريب شوي إنشاء الله حساسي خطاء
عدد التعليقات:6334
سـارونھَہّبيتجنن ياهيوفه هه..
المزن🌸لاتعامل الناس السيئة بالمثل فتصبح مثيلاً لهم .."بل عاملهم بطيب أصلك ولو لم يستحقوا!! 🌸
عدد التعليقات:6334
سـارونھَہّ: الرجـولـة مواقف و أخــلاق قبل أن تكـون القاب والأنـوثـه حياء قبل أن تكـون أزياء ✨”
عدد التعليقات:14582
هيفاء @اللهم امييين.
عدد التعليقات:6334
سـارونھَہّصباح الفرح والسعاده لا الك يالمزن فديت قلبك...يسلموو اخي القناص2 من طيب اصلك وانا اختك ربي يسعدك...
عدد التعليقات:14582
هيفاء @المزن. وسارونهه. كيف الاجواء عندكم
المزن🌸دائماً مشاعر الود تبقى في القلوب النقية ترافقها همسات الدعاء الصادق"فايارب لاتحرمني من هذه القلوب الطاهرة آمين🌸
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد سليم 🃏 وما علاقة هذا الإداري بما يحل بالمحلي من كوارث كروية ⁉ .. أحترم عقولنا يا طاقية 👊
عدد التعليقات:6334
سـارونھَہّماني على فعل المكارم بـ نادم... اللي يجي معاي واللي يجي معك ....نحسب حساب الطيبين الاوادم ...ولا البهايم كرم الله مسامعك ؛)....
عدد التعليقات:14582
هيفاء @وتبقى الطفوله ذكريات جميله لاتكرر........
القناص2ليس من الضرورى ان يكون كلامي قبولا من الضروري ان يكون صادقا ///// عليكم السلام ورحمة الله اختى هيفاء/// ولنا في اختنا النبيله سارونه قدوة حسنه//
المزن🌸يسعد صباحكم هيفاء وسارونه وصباح الخير للجميع🌸
عدد التعليقات:6334
سـارونھَہّيسلمك ربي من كل مكروه ياعيني فديت قلبك هيوفه...
عدد التعليقات:6334
سـارونھَہّالطيب قصر ما يشوبہ عذاريب... و التربيہ هي سور قصرك و ساسہ ...و من لا تربى في شبابہ على طيب... ماآ هو ب متربي ليا شاب ../ راسہ.....
المزن🌸ماأجمل الصباح بتلقي دعوة رائعة من قلب تحبه !!!🌸
عدد التعليقات:14582
هيفاء @سارونهه تسلمين الله لايحرمني من طلتك💓
عدد التعليقات:6334
سـارونھَہّ“ لاتامن الدنيا تـرى وضعهـا شيـن... ماعـاد بـه دنـيـا صحـيـح بدنـهـا ...لاصاروا العقّـال مثـل المجانيـن...واصبح ردي العرف يامر وينهـى....
القناص2الصمت عن جاهل او احمق شرفا// وفيه ايضا لصون العرض إصلاح/
عدد التعليقات:14582
هيفاء @صباح الحياة الحلوه صباحكم راحه وسعادة باذن الله. يارب يسر. ولا تعسسر🕊
المزن🌸صبحنا الله وإياكم بنسائم الخير والرحمة والطيبة " وجعل بشرى الخير والسعد لكم قسمة آمين 🌸
عدد التعليقات:6334
سـارونھَہّمتابعيني كلهُم ( ذوق ، وأخلاق )... وما فيهم / الليّ فيه شك ، وريبه ...قلوُبهم بيضا مثل بيض الأوراق ....ويارب تسعد كل شخص بَـ نصيبه"”.....
القناص2يخاطبنى السفيه بكل قبح فأكره ان اكون له مجيبا// يزيد جهالة فأزيد حلما كعود زاده الاحراق طيبا
المزن🌸نحمد الله أن أصبحنا بعافية وأمن وأمان" ذرات من الأمل تهطل علينا وتحتضننالنبدأ يومنا بكل سعادة وتفاؤل 🌸
عدد التعليقات:14582
هيفاء @اللهم امين. . الله يسعد صباحك يا المزن وصباح الجميع بكل خير وصباح الحياة الحلوة 💕
عدد التعليقات:6334
سـارونھَہّوعليكم السلام ورحمه الله وبركاته...
عدد التعليقات:14582
هيفاء @أصبحنا وأصبح الملك الله والحمد لله. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير..
القناص2النفس الخيره يجزيها قليل من الأدب والنفس الشريره لاينفع فيها الادب الكثير سقراط
المزن🌸وعليكم السلام ورحمة الله /اللهم بشرنا بما يسرناواصرف عنا مايضرنا 🌸
القناص2المراءه العظيمه هي التى تعلمنا كيف نحب عندما نريد ان كره وكيف تضحكنا عندما نريد ان نبكي وكيف نبتسم عند الألم
عدد التعليقات:14582
هيفاء @السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..