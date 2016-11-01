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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

1 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء
  • 958
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1

الجزيرة-مفرح الزيادي

2

الجزيرة-عبد الله المرزوق

3

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

4

الجزيرة-منال محمد

5

الجزيرة-طلال الشعشاع

6

الجزيرة-رشيد السليم

7

الجزيرة-سعود الماضي

8

الجزيرة-محمود الهمزاني

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الرياض-المسيهيج

12

الوطن-هنداوي

23

الوطن-خالد

 



تعليقات ( 72 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 72
    1 نوفمبر, 2016 , 11:46 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    8?s=0 ‏يسألونَك عن الحُب .. !! قُل هُو اندفاعُ روحٍ إلى روُح... ويسألونَك عن الرُّوح .. !! قُل هي من أمرِ ربِّي خَالقُ الأروَاح..
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  2. 71
    1 نوفمبر, 2016 , 11:44 ص

    القناص2

    ياحيف تخفى امور كنت حاسبها ولي على بالهم كله على بالي/
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  3. 70
    1 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    69

    فهمت ههههههههه
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  4. 69
    1 نوفمبر, 2016 , 11:34 ص
    عدد التعليقات:5565

    المنتصر بالله

    أعترف لك أني ****
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  5. 68
    1 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص
    عدد التعليقات:5565

    المنتصر بالله

    مافيه فرق ***وجوده يدل على ان هناك ب*** ههههههه
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  6. 67
    1 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص
    عدد التعليقات:6334

    سـارونھَہّ

    استأذن مش متابعه.....
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  7. 66
    1 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص
    عدد التعليقات:14582

    هيفاء @

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد ..
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  8. 65
    1 نوفمبر, 2016 , 11:29 ص
    عدد التعليقات:6334

    سـارونھَہّ

    طيّبىوا أفواهكم، وعطّروا مجالسكم، وطهروا دنياكم، بالصلاة والسلام على حبيب الرحمن ﷺ. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ☁️💛....
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  9. 64
    1 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص
    عدد التعليقات:6334

    سـارونھَہّ

    منْ آلُمستٌحٍيَلُ أنْ يَڏهبْ لُغيَرگ شُيَء قدِگتٌبْہ آلُلُہ لُگ فَآطُمئنْ ~لُآتٌحٍسدِ ۆلُآتٌحٍقدِ ۆعيَشُ بْقلُبْ أبْيَض”...
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  10. 63
    1 نوفمبر, 2016 , 11:25 ص

    57

    تعليق اضحكني ههههههه الله يسعدك
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  11. 62
    1 نوفمبر, 2016 , 11:24 ص
    عدد التعليقات:14582

    هيفاء @

    يعني تعترف ي المنتصر انك من ***هههههههه
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  12. 61
    1 نوفمبر, 2016 , 11:23 ص
    عدد التعليقات:6334

    سـارونھَہّ

    ﺻَﻔﺎﺀ ﻗَﻠﺒَﻚ ، ﻣِﻦ ﺭُﻗﻲ ﺃﺧﻼ‌ﻗَـﻚ ﻭَ ﺟَﻤﺎﻝ ﻗَﻮْﻟﻚ ، ﻣِﻦ ﺻِـﺪﻕ ﺇﺣﺴﺎﺳَﻚ”....
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  13. 60
    1 نوفمبر, 2016 , 11:22 ص

    القناص2

    نثرتك بذرا على الغيم لتمطر وردا وزهرا زرعتك على شاطئ الحب شوقا وحلما سقيتك ودا ودمعا /
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  14. 59
    1 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص
    عدد التعليقات:6334

    سـارونھَہّ

    “ لاتحقد ، ابتسم ، اجعل الحياة بسيطه ، اهتم بنفسك قبل غيرك ، اعمل لراحتك ، لتكون سعيداً”...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 58
    1 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص
    عدد التعليقات:6334

    سـارونھَہّ

    اللهم امين ياهيوفه...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 57
    1 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص
    عدد التعليقات:5565

    المنتصر بالله

    الثيران عاوزة بقر ههههههههه
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  17. 56
    1 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص
    عدد التعليقات:14582

    هيفاء @

    تمنيت مع البدر لما تمنى وقال.. كل دار تضمك. ليتها صدري وكل عين تشوفك ليتها عيني 💖💜
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  18. 55
    1 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص
    عدد التعليقات:6334

    سـارونھَہّ

    اللهم امين يالمزن فديت قلبك...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 54
    1 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    جروح. وووحب ورومنسيه تجمعو الحبيبه هنا الله يعينكم
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  20. 53
    1 نوفمبر, 2016 , 11:14 ص

    القناص2

    وبمجد الحياة والشوق غنيت/ فلم تفهم الأعاصير قصيدي//
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  21. 52
    1 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص
    عدد التعليقات:14582

    هيفاء @

    اللهم اميين ي سارونهه الله يحفظ امي وامهااتكم ويخليهم لنا.......
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 51
    1 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص
    عدد التعليقات:6334

    سـارونھَہّ

    أن تحس بالاخرين وتحزن لحزنهم وتفرح لفرحهم فهذا ’خلق المسلم التقي...موجه للكل...
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  23. 50
    1 نوفمبر, 2016 , 11:12 ص

    القناص2

    اسكني ياجروحي / وسكني ياشجوني/ مات عهد النوح / وزمن الجنون
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  24. 49
    1 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص
    عدد التعليقات:14582

    هيفاء @

    الطيب ماهو محتكر للرجاجيل حتى بنات الجود........... فيهن حميا
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  25. 48
    1 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    القناص2

    في فجاج الردى / قد دفنت الألم/ ونثرة الدموع لرياح العدم//
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  26. 47
    1 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص

    المزن

    🌸سارونه اللهم آمين وأمي وأمهات المسلمين 🌸
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  27. 46
    1 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص
    عدد التعليقات:6334

    سـارونھَہّ

    : مُجَرْدَ إحْتِرَامَ وَسَتَظِلَ فِ قِلَوُبَ الكَثِيْرٌ ، حَتَىَ اِلنِهَايَہّ...
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  28. 45
    1 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    المزن

    🍃وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 🍃
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 44
    1 نوفمبر, 2016 , 11:08 ص

    القناص2

    لهيب يثور في روضة النفس// فيطغى ام انت نور السماء//
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  30. 43
    1 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص

    القناص2

    ت 31 الاخت هيفاء الإحساس نوع من الإتهام الشخصى او الظن او الشك انتى حره فيما تفكرين به ولكن قد يكون احساس خاطيء يجب توضيحه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 42
    1 نوفمبر, 2016 , 11:06 ص
    عدد التعليقات:6334

    سـارونھَہّ

    الله يطـول عمـرهـا قـولـو آميـن... اللي ليا مـن شفتهـا إنـزاح همـي... هـي دنيتي هي جنـتي قـرة العيـن ....وان قيل منهي قلت ماغيرها امـي❤️...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 41
    1 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص
    عدد التعليقات:6334

    سـارونھَہّ

    وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته صباحك فرح وسرور يارب وهدايه من رب العالمين اخي المنتصر..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 40
    1 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص
    عدد التعليقات:14582

    هيفاء @

    وعليكم السلام. ي ساتر واهج النيران مدرى الثيران ي المنتصر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 39
    1 نوفمبر, 2016 , 11:02 ص

    المزن

    [email protected] الطفولة ذكريات جميلة لا تتكرر .....صدقت ❤️ 🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 38
    1 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص
    عدد التعليقات:14582

    هيفاء @

    ووااوو الشتاء عندكم خطير تتهنوا يارب ي المزن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 37
    1 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص
    عدد التعليقات:6334

    سـارونھَہّ

    وياك هيوفه يارب...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 36
    1 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص
    عدد التعليقات:5565

    المنتصر بالله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم في كل خير وبركه وعسسسل جميع الإخوان والأخوات في المرصد صباح الخير والنسمه تهب وخاطري مرتاح تبرد واهج النيران في صدري مطافيها ⚘🌷🌸💞💞
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 35
    1 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص
    عدد التعليقات:6334

    سـارونھَہّ

    “ﻋيشوٌآ بقلبّ أبيّض ۈنية حسَنه ۈﻟسآن ﻻ يقوٌل إلا خيرًآ ڤ ﻟيسَ ﻋلىّ آلدّنيا بَقآء”...
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  39. 34
    1 نوفمبر, 2016 , 10:55 ص

    المزن

    🌸الأجواء في الرياض رائعة خصوصاً الصباح النسمات الباردة المنعشة معلنة بقرب الشتاء أجمل الفصول بالنسبة لي 🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 33
    1 نوفمبر, 2016 , 10:55 ص
    عدد التعليقات:14582

    هيفاء @

    يا ماشاء الله تتهنوا يارب ي سارونهه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 32
    1 نوفمبر, 2016 , 10:54 ص
    عدد التعليقات:6334

    سـارونھَہّ

    احفظ لسانك عن عـروض المخـاليـق... واستغفر الله كل ماأصبحت وأمسيت... يزيـل عنك الـهم والحـزن والضـيق ...ويعطيـك كل اللـي طلبت وتـمنيت♡....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 31
    1 نوفمبر, 2016 , 10:53 ص
    عدد التعليقات:14582

    هيفاء @

    القناص الله يسعد صباحك وصباح المزن بس ي القناص اسلوبك غريب شوي إنشاء الله حساسي خطاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 30
    1 نوفمبر, 2016 , 10:52 ص
    عدد التعليقات:6334

    سـارونھَہّ

    بيتجنن ياهيوفه هه..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 29
    1 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    المزن

    🌸لاتعامل الناس السيئة بالمثل فتصبح مثيلاً لهم .."بل عاملهم بطيب أصلك ولو لم يستحقوا!! 🌸
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  45. 28
    1 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص
    عدد التعليقات:6334

    سـارونھَہّ

    : الرجـولـة مواقف و أخــلاق قبل أن تكـون القاب والأنـوثـه حياء قبل أن تكـون أزياء ✨”
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 27
    1 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص
    عدد التعليقات:14582

    هيفاء @

    اللهم امييين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 26
    1 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص
    عدد التعليقات:6334

    سـارونھَہّ

    صباح الفرح والسعاده لا الك يالمزن فديت قلبك...يسلموو اخي القناص2 من طيب اصلك وانا اختك ربي يسعدك...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 25
    1 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص
    عدد التعليقات:14582

    هيفاء @

    المزن. وسارونهه. كيف الاجواء عندكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 24
    1 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص

    المزن

    🌸دائماً مشاعر الود تبقى في القلوب النقية ترافقها همسات الدعاء الصادق"فايارب لاتحرمني من هذه القلوب الطاهرة آمين🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 23
    1 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد سليم 🃏 وما علاقة هذا الإداري بما يحل بالمحلي من كوارث كروية ⁉ .. أحترم عقولنا يا طاقية 👊
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  51. 22
    1 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص
    عدد التعليقات:6334

    سـارونھَہّ

    ماني على فعل المكارم بـ نادم... اللي يجي معاي واللي يجي معك ....نحسب حساب الطيبين الاوادم ...ولا البهايم كرم الله مسامعك ؛)....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 21
    1 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص
    عدد التعليقات:14582

    هيفاء @

    وتبقى الطفوله ذكريات جميله لاتكرر........
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  53. 20
    1 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص

    القناص2

    ليس من الضرورى ان يكون كلامي قبولا من الضروري ان يكون صادقا ///// عليكم السلام ورحمة الله اختى هيفاء/// ولنا في اختنا النبيله سارونه قدوة حسنه//
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  54. 19
    1 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص

    المزن

    🌸يسعد صباحكم هيفاء وسارونه وصباح الخير للجميع🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 18
    1 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص
    عدد التعليقات:6334

    سـارونھَہّ

    يسلمك ربي من كل مكروه ياعيني فديت قلبك هيوفه...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 17
    1 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص
    عدد التعليقات:6334

    سـارونھَہّ

    الطيب قصر ما يشوبہ عذاريب... و التربيہ هي سور قصرك و ساسہ ...و من لا تربى في شبابہ على طيب... ماآ هو ب متربي ليا شاب ../ راسہ.....
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  57. 16
    1 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    المزن

    🌸ماأجمل الصباح بتلقي دعوة رائعة من قلب تحبه !!!🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  58. 15
    1 نوفمبر, 2016 , 10:38 ص
    عدد التعليقات:14582

    هيفاء @

    سارونهه تسلمين الله لايحرمني من طلتك💓
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 14
    1 نوفمبر, 2016 , 10:37 ص
    عدد التعليقات:6334

    سـارونھَہّ

    “ لاتامن الدنيا تـرى وضعهـا شيـن... ماعـاد بـه دنـيـا صحـيـح بدنـهـا ...لاصاروا العقّـال مثـل المجانيـن...واصبح ردي العرف يامر وينهـى....
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  60. 13
    1 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    القناص2

    الصمت عن جاهل او احمق شرفا// وفيه ايضا لصون العرض إصلاح/
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 12
    1 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص
    عدد التعليقات:14582

    هيفاء @

    صباح الحياة الحلوه صباحكم راحه وسعادة باذن الله. يارب يسر. ولا تعسسر🕊
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 11
    1 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    المزن

    🌸صبحنا الله وإياكم بنسائم الخير والرحمة والطيبة " وجعل بشرى الخير والسعد لكم قسمة آمين 🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  63. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص
    عدد التعليقات:6334

    سـارونھَہّ

    متابعيني كلهُم ( ذوق ، وأخلاق )... وما فيهم / الليّ فيه شك ، وريبه ...قلوُبهم بيضا مثل بيض الأوراق ....ويارب تسعد كل شخص بَـ نصيبه"”.....
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  64. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 10:34 ص

    القناص2

    يخاطبنى السفيه بكل قبح فأكره ان اكون له مجيبا// يزيد جهالة فأزيد حلما كعود زاده الاحراق طيبا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص

    المزن

    🌸نحمد الله أن أصبحنا بعافية وأمن وأمان" ذرات من الأمل تهطل علينا وتحتضننالنبدأ يومنا بكل سعادة وتفاؤل 🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  66. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص
    عدد التعليقات:14582

    هيفاء @

    اللهم امين. . الله يسعد صباحك يا المزن وصباح الجميع بكل خير وصباح الحياة الحلوة 💕
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص
    عدد التعليقات:6334

    سـارونھَہّ

    وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص
    عدد التعليقات:14582

    هيفاء @

    أصبحنا وأصبح الملك الله والحمد لله. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص

    القناص2

    النفس الخيره يجزيها قليل من الأدب والنفس الشريره لاينفع فيها الادب الكثير سقراط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 10:30 ص

    المزن

    🌸وعليكم السلام ورحمة الله /اللهم بشرنا بما يسرناواصرف عنا مايضرنا 🌸
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  71. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 10:29 ص

    القناص2

    المراءه العظيمه هي التى تعلمنا كيف نحب عندما نريد ان كره وكيف تضحكنا عندما نريد ان نبكي وكيف نبتسم عند الألم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  72. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص
    عدد التعليقات:14582

    هيفاء @

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)

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