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محاولة تفجير ملعب “الجوهرة” يكشف.. إخوة الإرهاب الثلاثة على خطى خالهم

1 نوفمبر, 2016 , 11:10 ص
محاولة تفجير ملعب “الجوهرة” يكشف.. إخوة الإرهاب الثلاثة على خطى خالهم
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صحيفة المرصد: عاد إلى الأذهان اسم المطلوب البحريني حسن محمود علي عبدالله، الذي ينتمي إلى عائلة إرهابية، عقب بيان وزارة الداخلية أول من أمس بشأن خلية القطيف والدمام الإرهابية استهداف ملعب الملك عبدالله الرياضي بجدة “الجوهرة.

ومنذ 10 أشهر بحسب صحيفة الوطن ضُبط شقيقه الأكبر “حسين”، الذي ارتبط بخاله الهالك سلمان الفرج، أحد مطلوبي قائمة الـ23. تلا ذلك قتل أخيه “علي” قبل 8 أشهر في إحدى المزارع.

واحبطت وزارة الداخلية محاولة استهداف ملعب الملك عبدالله الرياضي بجدة “الجوهرة”، وكشفت عن خليّة القطيف والدمام، والتي ضمّت عددا من الأسماء، كان من بينها بحريني الجنسية، عادت الذاكرة باسم المطلوب الإرهابي حسن محمود علي عبدالله، إلى ما قبل 10 أشهر، حينما تم الكشف عن ضبط شقيقه الأكبر حسين محمود، الذي له ارتباط بخاله الهالك سلمان الفرج أحد مطلوبي القائمة الـ23 إرهابيا، وتلا ذلك ضبط أخيه علي محمود أيضا قبل 8 أشهر وهلاكه في إحدى المزارع، بعد ملاحقته إثر مشاركته في عدد من الجرائم الإرهابية.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 11:36 ص

    أبو الدحم

    وإن شاء الله سينال نفس المصير وهو الهلاك.... والأيام ستثبت بان الحق يعلو ولا يعلى عليه، أما الباطل الذي هم عليه فمصيره السحق معهم على أيدي القوات الباسلة.
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  2. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 11:36 ص

    الروافض المجوس أهلكهم الله هم وراء ما يحدث في بلاد المسلمين من قتل وخراب يجب استعمال كل السبل لتجريمهم وكف شرورهم .
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  3. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص

    الخبر الصحيح

    سلمتي بلادي بلاد الشمم رغم المجوس واذنابهم ومن حالفهم 💚💚💚💚🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
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  4. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص

    خندمه

    امحق من أسرة تلبسها التطرف والإرهاب
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  5. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص

    مراقب المرصد

    لعنة الله على المجوس و على كل رافضي يؤيدهم و يحبهم و يتهاطف معهم و يستهدف بلاد الحرمين و قبلة المسلمين.
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  6. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 11:13 ص

    جنوبيه *

    حسبي الله على ذا الخال المفروض يعلمكم اذا اخطيتم الله لايبلانا وويخلف على امكم وابوكم اللحين في حاله يرثى لها حسبي الله
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