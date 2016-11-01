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تعرف على ماقاله رجل الأعمال “الراجحي “بعد إعفاء العساف من منصبه!

1 نوفمبر, 2016 , 11:26 ص
تعرف على ماقاله رجل الأعمال “الراجحي “بعد إعفاء العساف من منصبه!
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صحيفة المرصد:قال رجل الأعمال بدر الراجحي على صدور الأمر الملكي أمس الإثنين، تعليقا على اعفاء وزير المالية إبراهيم العساف من منصبه بعبارة مختصرة امتدح فيها الوزير السابق، وأشاد في الوقت نفسه بالقرار الملكي، لافتاً إلى صعوبة المسؤولية وثقلها.

وكتب الراجحي في تغريدة دونها على حسابه بموقع “تويتر”: “احترت بماذا أغرد عن إعفاء إبراهيم العساف، أهنئ العساف على تخفيف الحمل عليه، أم أهنئ الدولة على تعين دماء جديدة”.

وجاء ذلك بعد إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مساء أمس، عدداً من الأوامر الملكية من ضمنها إعفاء العساف من منصبه,وتعيين محمد الجدعان وزيراً للمالية.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 11:46 ص

    فاهم

    الا يتوافق مع 2030
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  2. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 11:43 ص

    سعد

    مخالف للنشر
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  3. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    ام الفهود

    اليس هذا صاحب ٣٠٠ متر تكفي المواطن ؟! بل أهنئ المواطنين بإعفائه
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  4. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص
    عدد التعليقات:15041

    قلم الحقيقه

    ولاتنســـــى أن تهنىء مصـــــــرف الراجحــــــــــي لخصمه قسط هذا الشهر المستحق على عملائه ولم يفعل مثل بقية البنوك الأخرى التي راعت ظروفهم واحتياجاتهم وتم تأجيله الى وقت آخر وأنزلت لهم رواتبهم كاملة.
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  5. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص

    احمد عسيري

    الشكر للسلف والدعاء للخلف ودام عزك ياوطن
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  6. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص

    طالما تم تغيير العساف نأمل أن يكون البديل هو الأفضل .
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  7. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص

    الراصد

    مخالف للنشر
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  8. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    فهد

    نقول اللهم أنفع بهم البلاد والعباد واجعلهم في خدمة الله عز وجل ثم لهذي البلاد المباركه والمليك وعضيديه والاخواني المسلمين
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  9. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص

    محب مرصد

    مخالف للنشر
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