تعرف على ماقاله رجل الأعمال “الراجحي “بعد إعفاء العساف من منصبه!

صحيفة المرصد:قال رجل الأعمال بدر الراجحي على صدور الأمر الملكي أمس الإثنين، تعليقا على اعفاء وزير المالية إبراهيم العساف من منصبه بعبارة مختصرة امتدح فيها الوزير السابق، وأشاد في الوقت نفسه بالقرار الملكي، لافتاً إلى صعوبة المسؤولية وثقلها.

وكتب الراجحي في تغريدة دونها على حسابه بموقع “تويتر”: “احترت بماذا أغرد عن إعفاء إبراهيم العساف، أهنئ العساف على تخفيف الحمل عليه، أم أهنئ الدولة على تعين دماء جديدة”.

وجاء ذلك بعد إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مساء أمس، عدداً من الأوامر الملكية من ضمنها إعفاء العساف من منصبه,وتعيين محمد الجدعان وزيراً للمالية.