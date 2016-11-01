بالفيديو:شاهد محمد بن راشد يداعب سلحفاة ضخمة على أحد شواطئ دبي

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” حاكم إمارة دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يداعب سلحفاة ضخمة على أحد شواطئ دبي.

حيث نشر الشيخ محمد بن راشد المقطع على حسابه الخاص بموقع “إنستغرام”، وعلق عليه قائلاً “الصحراء والبحر أجزاء متساوية من التراث الإماراتي، ولكن لا يستطيع الجميع إدراكهم وفهمهم بالمعنى الصحيح”.ونال المقطع اعجاب متابعين حاكم إمارة دبي على “إنستغرام” وأشادو ببساطة الشيخ محمد وتواضعه.