بالفيديو:شاهد محمد بن راشد يداعب سلحفاة ضخمة على أحد شواطئ دبي

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” حاكم إمارة دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يداعب سلحفاة ضخمة على أحد شواطئ دبي.
حيث نشر الشيخ محمد بن راشد المقطع على حسابه الخاص بموقع “إنستغرام”، وعلق عليه قائلاً “الصحراء والبحر أجزاء متساوية من التراث الإماراتي، ولكن لا يستطيع الجميع إدراكهم وفهمهم بالمعنى الصحيح”.ونال المقطع اعجاب متابعين حاكم إمارة دبي على “إنستغرام” وأشادو ببساطة الشيخ محمد وتواضعه.
تعليقات ( 16 )
سعد الدوسريهذا رجل محترم،،،ويحترم،،،احترم الناس،،،فأحترموه،،،مخلص لوطنه،،،يبذل الغالي والنفيس في وطنه،،،يعجبني تواضعه الجم،،،ولذلك هو محبوب من كل أفراد شعبه...
مـ،ـاݛــےوقبلها داعب غادة عبد الرازق ساميه الله لا يحييك وش رجعك ياكرهي للمتحررات الفالتات امثالك ضعيفات الدين والتربيه اكيد تعجبك دبي فيها ال انتي خابره
الستينيحفظ الله دبي واهلها ، لكن الاستمتاع بالطبيعة ليست بساطه وتواضع !!!!!
اشتري واحد تحصل على واحدبيع وشراء سلاحف مع العديد من المعلومات عادي كل سحلفه بتحب نوع اكل معين انا سحلفتي مش باتاكل غير خس وجرجير بالنسبه للميه حطي ادامها علي طول او في وقت ماانتي ...
صقر الجنوبالله يحفظك و يحفظ دولتكم و شعبكم و يجعلكم ذخر للإسلام و المسلمين و يجعلكم من أفضل إلى أفضل.
عدد التعليقات:635
ساميةماشاء الله عليه الله يسعده ويهنيه ويحفظ دولة الإمارات الشقيقة وحكامها وأهلها ولايغير عليهم بلد رائع بكل شي 😍🌹
احمد عسيريفي ذمتي انك عزيز ولد ناس ... ياشيخ وش باقي على الناس خافي ؟
سعوديلا تقهرني ياشيخ محمد كنت اتردد على دبي ابي وظيفه واعيش في ديرتكم ولاكن لم تاتي الرياح بما تشتهي السفن
كونان 2016سبحان الله انا داعبت تمساح بنفس طريقة الشيخ محمد بن راشد ونشرته في السناب والانستغرام تويتر ولا احد تفاعل معي 😩😩😩
جليس الليلياشيخ الله يطول بعمرك بحركم نظيف
الى ١نعم اخي الكريم كان حبيبنا صلى الله عليه واله وصحبه يمشي فى الاسواق ليعلم اهل المناصب والجاهات ان الانسان بأخلاقه وما اجمل ذوي المناصب اذ تحلى بلاخلاق
مصمماللحين ودي اروح دبي اداعب السحالف الطيفة
مصممفنان في إظهار دبي للعالم // خبير دعاية
الله يحفظكاسأل الله ان يحفظك ويزيدك رحمه لرعيتك ويبارك في عمرك . اتعبت غيرك من سمو اخلاقك يابن راشد
زيادالرسول عليه السلام كان يأكل في اسواق ويمشي في طرقات..