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بالفيديو:شاهد محمد بن راشد يداعب سلحفاة ضخمة على أحد شواطئ دبي

1 نوفمبر, 2016 , 12:11 م
بالفيديو:شاهد محمد بن راشد يداعب سلحفاة ضخمة على أحد شواطئ دبي
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” حاكم إمارة دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يداعب سلحفاة ضخمة على أحد شواطئ دبي.

حيث نشر الشيخ محمد بن راشد المقطع على حسابه الخاص بموقع “إنستغرام”، وعلق عليه قائلاً “الصحراء والبحر أجزاء متساوية من التراث الإماراتي، ولكن لا يستطيع الجميع إدراكهم وفهمهم بالمعنى الصحيح”.ونال المقطع اعجاب متابعين حاكم إمارة دبي على “إنستغرام” وأشادو ببساطة الشيخ محمد وتواضعه.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 16
    1 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    سعد الدوسري

    هذا رجل محترم،،،ويحترم،،،احترم الناس،،،فأحترموه،،،مخلص لوطنه،،،يبذل الغالي والنفيس في وطنه،،،يعجبني تواضعه الجم،،،ولذلك هو محبوب من كل أفراد شعبه...
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  2. 15
    1 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    مـ،ـاݛــے

    وقبلها داعب غادة عبد الرازق ساميه الله لا يحييك وش رجعك ياكرهي للمتحررات الفالتات امثالك ضعيفات الدين والتربيه اكيد تعجبك دبي فيها ال انتي خابره
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  3. 14
    1 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    الستيني

    حفظ الله دبي واهلها ، لكن الاستمتاع بالطبيعة ليست بساطه وتواضع !!!!!
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  4. 13
    1 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    اشتري واحد تحصل على واحد

    بيع وشراء سلاحف مع العديد من المعلومات عادي كل سحلفه بتحب نوع اكل معين انا سحلفتي مش باتاكل غير خس وجرجير بالنسبه للميه حطي ادامها علي طول او في وقت ماانتي ...
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  5. 12
    1 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    صقر الجنوب

    الله يحفظك و يحفظ دولتكم و شعبكم و يجعلكم ذخر للإسلام و المسلمين و يجعلكم من أفضل إلى أفضل.
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  6. 11
    1 نوفمبر, 2016 , 13:05 م
    عدد التعليقات:635

    سامية

    ماشاء الله عليه الله يسعده ويهنيه ويحفظ دولة الإمارات الشقيقة وحكامها وأهلها ولايغير عليهم بلد رائع بكل شي 😍🌹
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  7. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 12:56 م

    احمد عسيري

    في ذمتي انك عزيز ولد ناس ... ياشيخ وش باقي على الناس خافي ؟
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  8. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    سعودي

    لا تقهرني ياشيخ محمد كنت اتردد على دبي ابي وظيفه واعيش في ديرتكم ولاكن لم تاتي الرياح بما تشتهي السفن
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  9. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 12:51 م

    كونان 2016

    سبحان الله انا داعبت تمساح بنفس طريقة الشيخ محمد بن راشد ونشرته في السناب والانستغرام تويتر ولا احد تفاعل معي 😩😩😩
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  10. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    جليس الليل

    ياشيخ الله يطول بعمرك بحركم نظيف
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  11. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 12:33 م

    قدوه لجميع الحكام فهنئيا لشعب الامارات بهذا الحاكم وهنيئا للحاكم بشعبه
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  12. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    الى ١

    نعم اخي الكريم كان حبيبنا صلى الله عليه واله وصحبه يمشي فى الاسواق ليعلم اهل المناصب والجاهات ان الانسان بأخلاقه وما اجمل ذوي المناصب اذ تحلى بلاخلاق
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  13. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 12:28 م

    مصمم

    اللحين ودي اروح دبي اداعب السحالف الطيفة
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  14. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 12:27 م

    مصمم

    فنان في إظهار دبي للعالم // خبير دعاية
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  15. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 12:26 م

    الله يحفظك

    اسأل الله ان يحفظك ويزيدك رحمه لرعيتك ويبارك في عمرك . اتعبت غيرك من سمو اخلاقك يابن راشد
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  16. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 12:14 م

    زياد

    الرسول عليه السلام كان يأكل في اسواق ويمشي في طرقات..
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