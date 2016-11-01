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بالفيديو : خادمة سعد لمجرد تفجر مفاجأة من العيار الثقيل!

1 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص
بالفيديو : خادمة سعد لمجرد تفجر مفاجأة من العيار الثقيل!
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صحيفة المرصد: تناقل مؤخرا فيديو بين وسائل الإعلام المغربية منسوب لامرأة تقول أنها خادمة تعمل لدى المطرب سعد لمجرد الموقوف حاليا من قبل الشرطة الفرنسية بتهمة الاغتصاب.

وقالت الخادمة في الفيديو أنها لم تر يوما على صاحب “لمعلم” أمرا يثير الشكوك في أخلاقه، مشيرة إلى أنه يتمتع بأخلاق عالية، ودوما يذكر الله سبحانه وتعالى ويتقيه في أفعاله، وأنه يصلي بانتظام، ولم تره مرة بصحبة فتاة، وتابعت أنه يساعد دوما الضعفاء والمحتاجين، ومدللة على صدق رواياتها بأنه تقابله صباح مساء بحكم عملها معه في المنزل وتعرفه جيدا.
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تعليقات ( 33 )

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  1. 33
    1 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    عبد الله الغامدي

    يصلي ويذكر ربة بس في حضن هذي وهذي كذا ما ينفع او ان الفن يحتاج كذا ممكن
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  2. 32
    1 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    رايقة وفايقة

    قوييييييييه ودي اصدق اجل ماعمرها شافته ويا فتاااة والاخوات الي معاه شباب على غفله ههههههه
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  3. 31
    1 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    متكوش

    ياسبحان الله وش اللي عاجبهم في هالسامج المنحرف ؟؟ اذكر مره جاء للكويت وصارت مهزله عندهم
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  4. 30
    1 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    صقر الجنوب

    الحمدلله الذي جعل الجنة و النار تحت رحمته و عذابه و لم يجعل لأحداً غيره عليها سلطان أو وكيل . لو كل إنسان إهتم باخلاقه و دينه و أهله لكنا أفض حالاً.
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  5. 29
    1 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    أسماء

    شهادة المراه لاتقبل في الحدود تهي تهي لاننا ناقصات عقل ودين
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  6. 28
    1 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    إن الله لا يخذل عباده الصالحين ولو بعد حين

    إن كان حقا ما تقول فسيجل الله له من كل ضيق مخرجاً ، وأقول للمستهزئين أيا كان ذنب الرجل فهو مسلم موحد وإن كان عاصي ،،،،،، ومن فينا النبي يوسف ؟؟؟؟
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  7. 27
    1 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    بابو ✔✔

    هذي شاهد باقي ينقصنا شاهد واحد وثنين مزكية او نكتفي بشهادتها انة محترم ويخاف الله ولايقبل وحدة تنام عندة بشقة اسان هدا شيتان مبي كويس ايوة كامستكا
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  8. 26
    1 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    موجود

    ويصوم الاثنين والخميس والايام البيض وكان يتفقد احوال الرعيه وش بعد ايه وكان بارا بوالديه
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  9. 25
    1 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    سعد

    طبعا هذا الكلام من مسلمات جماعة ( من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت ) ويوقف يصلي بأقرب مسجد بالطريق !
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  10. 24
    1 نوفمبر, 2016 , 13:02 م
    عدد التعليقات:5767

    الرحااال

    الله معه...
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  11. 23
    1 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    منصور

    قالت الخادمة في الفيديوأنهالم تريوماعلى صاحب لمعلم أمرا يثير الشكوك في أخلاقه مشيرة إلى أنه يتمتع بأخلاق عالية، ودوما يذكر الله سبحانه وتعالى ويتقيه في أفعاله وأنه يصلي بانتظام،ولم تره مرة بصحبةفتاةةة
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  12. 22
    1 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    منصور

    قالت الخادمة في الفيديوأنهالم تريوماعلى صاحب لمعلم أمرا يثير الشكوك في أخلاقه مشيرة إلى أنه يتمتع بأخلاق عالية، ودوما يذكر الله سبحانه وتعالى ويتقيه في أفعاله وأنه يصلي بانتظام،ولم تره مرة بصحبةفتاةةة
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  13. 21
    1 نوفمبر, 2016 , 12:46 م

    ابوخالد الدمام

    الله يفرج همه ان كان مظلوم ***
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  14. 20
    1 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    مشــعل

    عيار ثقيل ؟ أي عيار
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  15. 19
    1 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    منصور

    شهادتهامقبولةوهي صادقةوالدليل ماله صورمع أي امرأة طالع فوق وانت تحكم
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  16. 18
    1 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    إستهبال

    باين عليه التدين وخاصة هالصوره وهو يسند البنت بظهره .... ياحليلك ... خلاص عمك راح فيها ... المهم دوري لك على شغل عند واحد ثاني طيب وحبوب ويذكر الله وأنسي جروده
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  17. 17
    1 نوفمبر, 2016 , 12:39 م

    صوت الحقيقه

    الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر
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  18. 16
    1 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    إستشاري صح

    إتركوا الفكر البائد الذي ينزه ويزكي القضاء الغربي فرنسي أومريكي أو بريطاني كل القضاء حول العالم تنقصه النزاهة ولايخلو من الظلم .
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  19. 15
    1 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    الراصد

    مافيه نار من غير دخان اذا هومظلوم الله سبحانه بينصره وإذا عوفير ذلك حسيبه الله الفن كله *** الله يسترنا بستره
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  20. 14
    1 نوفمبر, 2016 , 12:37 م

    مختار

    الله ينصر الشيخ سعد اخر تغريده له قال فيها ان الله يبتلي عباده الصالحين ولا نزكي على الله احد (لاتصدقو ترى امز ح مغني ***)
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  21. 13
    1 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    محب مرصد

    ماشاء الله اهم شي انه منتظم في الصلاة هههههههههههههههههه
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  22. 12
    1 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    طلال

    يذكر الله دائما هههههه
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  23. 11
    1 نوفمبر, 2016 , 12:32 م

    كيف

    ابتزاز فرنسي
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  24. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 12:31 م

    ابومحمد

    ماينفع هالكلام عند الغرب الزبدة الرجال راح ملح
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  25. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    بردقان

    قال من يشهد عليك*** قال ...
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  26. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 12:19 م

    مصمم

    مرررررررررررررره كبرتها // عفوا يقربلك السيسي
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  27. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 12:11 م

    يستره الله حتى يفضحه

    غبي هذا المجرم حقق شهرة و كان يجد من الفتيات من تمكنه برضاها **** ولكن ابى الا الاغتصاب و في مكان لا تنفعك فيه الواسطة.
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  28. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 12:06 م

    خرطي

    مغربية أكيد بتوقف مع ابن بلدها
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  29. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 12:04 م

    الكنق

    الله يثبته الشيخ سعد ع طاعته وكلامك صحيح واضح انه مو راعي نسوان والدليل الصور المعروضه وكل صوره فيها بنت احلى من الثانيه ..
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  30. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 12:01 م

    88

    ودوما يذكر الله سبحانه وتعالى ويتقيه في أفعاله، وأنه يصلي بانتظام،
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  31. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 12:00 م
    عدد التعليقات:10

    كلمةحق

    ايه ماشاء الله عليه ينقط إيمان وهو يصلي أمام وانتي وطقتك وراه من أعمالكم واخلاقكم يتسلط عليكم ودربك أخضر للسجن يامعلم
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  32. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 12:00 م

    العدل

    مع القضاء الفرنسي راح يظهر المستخبي.
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  33. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 11:59 ص

    واقعي

    حلوه النكتة مطرب يذكر الله دائما هههههههههه
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