بالفيديو : خادمة سعد لمجرد تفجر مفاجأة من العيار الثقيل!

صحيفة المرصد: تناقل مؤخرا فيديو بين وسائل الإعلام المغربية منسوب لامرأة تقول أنها خادمة تعمل لدى المطرب سعد لمجرد الموقوف حاليا من قبل الشرطة الفرنسية بتهمة الاغتصاب.

وقالت الخادمة في الفيديو أنها لم تر يوما على صاحب “لمعلم” أمرا يثير الشكوك في أخلاقه، مشيرة إلى أنه يتمتع بأخلاق عالية، ودوما يذكر الله سبحانه وتعالى ويتقيه في أفعاله، وأنه يصلي بانتظام، ولم تره مرة بصحبة فتاة، وتابعت أنه يساعد دوما الضعفاء والمحتاجين، ومدللة على صدق رواياتها بأنه تقابله صباح مساء بحكم عملها معه في المنزل وتعرفه جيدا.

