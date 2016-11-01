بالفيديو : خادمة سعد لمجرد تفجر مفاجأة من العيار الثقيل!

صحيفة المرصد: تناقل مؤخرا فيديو بين وسائل الإعلام المغربية منسوب لامرأة تقول أنها خادمة تعمل لدى المطرب سعد لمجرد الموقوف حاليا من قبل الشرطة الفرنسية بتهمة الاغتصاب.
وقالت الخادمة في الفيديو أنها لم تر يوما على صاحب “لمعلم” أمرا يثير الشكوك في أخلاقه، مشيرة إلى أنه يتمتع بأخلاق عالية، ودوما يذكر الله سبحانه وتعالى ويتقيه في أفعاله، وأنه يصلي بانتظام، ولم تره مرة بصحبة فتاة، وتابعت أنه يساعد دوما الضعفاء والمحتاجين، ومدللة على صدق رواياتها بأنه تقابله صباح مساء بحكم عملها معه في المنزل وتعرفه جيدا.
تعليقات ( 33 )
عبد الله الغامدييصلي ويذكر ربة بس في حضن هذي وهذي كذا ما ينفع او ان الفن يحتاج كذا ممكن
رايقة وفايقةقوييييييييه ودي اصدق اجل ماعمرها شافته ويا فتاااة والاخوات الي معاه شباب على غفله ههههههه
متكوشياسبحان الله وش اللي عاجبهم في هالسامج المنحرف ؟؟ اذكر مره جاء للكويت وصارت مهزله عندهم
صقر الجنوبالحمدلله الذي جعل الجنة و النار تحت رحمته و عذابه و لم يجعل لأحداً غيره عليها سلطان أو وكيل . لو كل إنسان إهتم باخلاقه و دينه و أهله لكنا أفض حالاً.
أسماءشهادة المراه لاتقبل في الحدود تهي تهي لاننا ناقصات عقل ودين
إن الله لا يخذل عباده الصالحين ولو بعد حينإن كان حقا ما تقول فسيجل الله له من كل ضيق مخرجاً ، وأقول للمستهزئين أيا كان ذنب الرجل فهو مسلم موحد وإن كان عاصي ،،،،،، ومن فينا النبي يوسف ؟؟؟؟
بابو ✔✔هذي شاهد باقي ينقصنا شاهد واحد وثنين مزكية او نكتفي بشهادتها انة محترم ويخاف الله ولايقبل وحدة تنام عندة بشقة اسان هدا شيتان مبي كويس ايوة كامستكا
موجودويصوم الاثنين والخميس والايام البيض وكان يتفقد احوال الرعيه وش بعد ايه وكان بارا بوالديه
سعدطبعا هذا الكلام من مسلمات جماعة ( من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت ) ويوقف يصلي بأقرب مسجد بالطريق !
عدد التعليقات:5767
الرحااالالله معه...
منصورقالت الخادمة في الفيديوأنهالم تريوماعلى صاحب لمعلم أمرا يثير الشكوك في أخلاقه مشيرة إلى أنه يتمتع بأخلاق عالية، ودوما يذكر الله سبحانه وتعالى ويتقيه في أفعاله وأنه يصلي بانتظام،ولم تره مرة بصحبةفتاةةة
منصورقالت الخادمة في الفيديوأنهالم تريوماعلى صاحب لمعلم أمرا يثير الشكوك في أخلاقه مشيرة إلى أنه يتمتع بأخلاق عالية، ودوما يذكر الله سبحانه وتعالى ويتقيه في أفعاله وأنه يصلي بانتظام،ولم تره مرة بصحبةفتاةةة
ابوخالد الدمامالله يفرج همه ان كان مظلوم ***
مشــعلعيار ثقيل ؟ أي عيار
منصورشهادتهامقبولةوهي صادقةوالدليل ماله صورمع أي امرأة طالع فوق وانت تحكم
إستهبالباين عليه التدين وخاصة هالصوره وهو يسند البنت بظهره .... ياحليلك ... خلاص عمك راح فيها ... المهم دوري لك على شغل عند واحد ثاني طيب وحبوب ويذكر الله وأنسي جروده
صوت الحقيقهالصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر
إستشاري صحإتركوا الفكر البائد الذي ينزه ويزكي القضاء الغربي فرنسي أومريكي أو بريطاني كل القضاء حول العالم تنقصه النزاهة ولايخلو من الظلم .
الراصدمافيه نار من غير دخان اذا هومظلوم الله سبحانه بينصره وإذا عوفير ذلك حسيبه الله الفن كله *** الله يسترنا بستره
مختارالله ينصر الشيخ سعد اخر تغريده له قال فيها ان الله يبتلي عباده الصالحين ولا نزكي على الله احد (لاتصدقو ترى امز ح مغني ***)
محب مرصدماشاء الله اهم شي انه منتظم في الصلاة هههههههههههههههههه
طلاليذكر الله دائما هههههه
كيفابتزاز فرنسي
ابومحمدماينفع هالكلام عند الغرب الزبدة الرجال راح ملح
بردقانقال من يشهد عليك*** قال ...
مصمممرررررررررررررره كبرتها // عفوا يقربلك السيسي
يستره الله حتى يفضحهغبي هذا المجرم حقق شهرة و كان يجد من الفتيات من تمكنه برضاها **** ولكن ابى الا الاغتصاب و في مكان لا تنفعك فيه الواسطة.
خرطيمغربية أكيد بتوقف مع ابن بلدها
الكنقالله يثبته الشيخ سعد ع طاعته وكلامك صحيح واضح انه مو راعي نسوان والدليل الصور المعروضه وكل صوره فيها بنت احلى من الثانيه ..
88ودوما يذكر الله سبحانه وتعالى ويتقيه في أفعاله، وأنه يصلي بانتظام،
عدد التعليقات:10
كلمةحقايه ماشاء الله عليه ينقط إيمان وهو يصلي أمام وانتي وطقتك وراه من أعمالكم واخلاقكم يتسلط عليكم ودربك أخضر للسجن يامعلم
العدلمع القضاء الفرنسي راح يظهر المستخبي.
واقعيحلوه النكتة مطرب يذكر الله دائما هههههههههه