مصدر مطلع يكشف تفاصيل جديدة حول “فتاة الجسر”وعن هوية”المهرب”

صحيفة المرصد:تكشفت تفاصيل جديدة حول إحباط جمرك جسر الملك فهد محاولة إدخال “فتاة أجنبية” إلى المملكة بطريقة غير مشروعة، بعد أن تمّ إخفاؤها أسفل المقعد الثالث للمركبة التي كان يقودها المهرِّب.

ووفقاً لموقع”سبق”قال مصدر مطلع: إن المسافر الذي حاول تهريب الفتاة مقيم من الجنسية الأمريكية، حيث حاول تهريبها عبر المسار الخاص الدبلوماسي، وأخفاها أسفل المقعد الخلفي، وإن الفتاة مقيمة (إثيوبية الجنسية) تعمل بأحد المستشفيات الخاصّة بمحافظة الخُبر.

وأضاف: إن المقيم الأمريكي اصطحب الفتاة الإثيوبية معه إلى البحرين دون أن يتكشف أمره، وعند عودته عبر المسار الخاص الدبلوماسي جرى ضبط الفتاة التي أخفاها أسفل المقعد الخلفي.

كان جمارك جسر الملك فهد قد أعلن، أمس الأول، إحباط محاولة لإدخال “فتاة أجنبية” إلى المملكة بطريقةٍ غير مشروعة، بعد أن تمّ إخفاؤها أسفل المقعد الثالث للمركبة التي كان يقودها المهرِّب.