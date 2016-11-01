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مصدر مطلع يكشف تفاصيل جديدة حول “فتاة الجسر”وعن هوية”المهرب”

1 نوفمبر, 2016 , 12:43 م
مصدر مطلع يكشف تفاصيل جديدة حول “فتاة الجسر”وعن هوية”المهرب”
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صحيفة المرصد:تكشفت تفاصيل جديدة حول إحباط جمرك جسر الملك فهد محاولة إدخال “فتاة أجنبية” إلى المملكة بطريقة غير مشروعة، بعد أن تمّ إخفاؤها أسفل المقعد الثالث للمركبة التي كان يقودها المهرِّب.

ووفقاً لموقع”سبق”قال مصدر مطلع: إن المسافر الذي حاول تهريب الفتاة مقيم من الجنسية الأمريكية، حيث حاول تهريبها عبر المسار الخاص الدبلوماسي، وأخفاها أسفل المقعد الخلفي، وإن الفتاة مقيمة (إثيوبية الجنسية) تعمل بأحد المستشفيات الخاصّة بمحافظة الخُبر.

وأضاف: إن المقيم الأمريكي اصطحب الفتاة الإثيوبية معه إلى البحرين دون أن يتكشف أمره، وعند عودته عبر المسار الخاص الدبلوماسي جرى ضبط الفتاة التي أخفاها أسفل المقعد الخلفي.

كان جمارك جسر الملك فهد قد أعلن، أمس الأول، إحباط محاولة لإدخال “فتاة أجنبية” إلى المملكة بطريقةٍ غير مشروعة، بعد أن تمّ إخفاؤها أسفل المقعد الثالث للمركبة التي كان يقودها المهرِّب.



تعليقات ( 48 )

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  1. 48
    1 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    الشايب

    انا مع ت 45
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  2. 47
    1 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    المتنفذون الذين لا يخضعون للتفتيش والدبلوماسيون هم أسباب الفساد وهم من يهرب جميع الممنوعات من خمور ومخدرات ومجوهرات وغيرها ولا يطبق النظام إلا على المساكين .
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  3. 46
    1 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    يادافع البلاء الله يكفينا شر هاا***
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  4. 45
    1 نوفمبر, 2016 , 13:38 م

    شلولخ

    محد لاعب بلبلد الا الاجانب اخرجو الاجانب من البلد وتنحل جميع مشاكلنا من باطله وسكن وغلاء
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  5. 44
    1 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    الشايب

    يعني مسكوه وهو راجع من البحرين .. هههه طيب وهو وياها ماخذين راحتهم داخل البلد هههه
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  6. 43
    1 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    جنسيه امريكيه ودبلوماسي ،، ههههاي اذا جاه شيء
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  7. 42
    1 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    سلطان

    ههههه الي يبغى يشوف البلاوي يجي اخر الليل
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  8. 41
    1 نوفمبر, 2016 , 13:29 م
    عدد التعليقات:5568

    المنتصر بالله

    الأمريكي ظهره يوجعه وعلاج وجع الظهر هو هيدي يدلي صح قلبي هو إللي يعشق أهل نجد...........?
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  9. 40
    1 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    يجب قص رقبته

    هذا المهرب الذي استغل غطاء الدبلوماسية ليمارس التهريب ومعاملته كما تعاملنا السلطات الامريكية عندما نخرق القانون
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  10. 39
    1 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    محمد

    ت6 ومو شرط انو الامريكي يكون دبلوماسي علشان يدخل مع المسار ممكن يكون عادي بس معاه تصريح دخول م المسار الدبلوماسي لانو حتى التجار الكبار وغيرهم يدخلو منه
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  11. 38
    1 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    ابوجنى

    30 سنه سجن الحميدان حكمو عليه بحكم لايستحق التهمه الموجهه له والان عاملوه بالمثل
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  12. 37
    1 نوفمبر, 2016 , 13:23 م
    عدد التعليقات:5568

    المنتصر بالله

    دام المهرب أمريكي أبشر في طول عمريامربع قصيده صارت مثل يعني عندما يقول لي أحدهم سوف اذبحك يا محمد أقول أبشر في طول عمرن يا محمدن صح الأخ العزيز الحقباني علم علم علم
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  13. 36
    1 نوفمبر, 2016 , 13:23 م

    جاسم

    تأكدوا لا يمون الرحال يحب يسافر برا
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  14. 35
    1 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    زائر

    امريكي+اثيوبيه والبحرين ما تجي!! اﻻ اذا هم عصابة تجسس وماتفوت على رجال امننا باذن الله..واللي مستلمين ساعة خروجهم يجب التحقيق معهم والمحاسبه خاصه واﻻوضاع كما ﻻيخفى على الجميع
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  15. 34
    1 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    مريام

    وقال تعالى : " ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون"
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  16. 33
    1 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    عُـــــــمـــــــر

    كل شي يدخل عن طريق VIP
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  17. 32
    1 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    الناقد

    أجنبي ويهرب أجنبيه . . والله غاية الأستهتار بقوانين البلد !!
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  18. 31
    1 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    محمد

    للاسف الامريكي شخصية اعتبارية يعني دبلوماسي يعني محصن معاه حصانه ماراح يلحقه حتى كلمة ليش معاه حصانة
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  19. 30
    1 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    محمد

    ت6 والدليل انها وهي داخلهله بعد التفتيش من قبل الجمارك صادوها فكيف عدت من الجزات لولا الله ثم الجمارك وتفتيشهم كان مااحد درا عنها
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  20. 29
    1 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    يبي الدفئ الامريكي
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  21. 28
    1 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    مريم

    كيف امريكي يعمل لدينا ومقيم لم افهم ؟
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  22. 27
    1 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    مصمم

    الى تعليق رقم 21 (ليش ذهبت معاه) /// راحو ينبسطو
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  23. 26
    1 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    محمد

    ت6 وانت داخل البلد ايضا الجوازات مسئولة عن دخول الاشخاص والتحقق منهم وهوياتهم وبعدها يفتش عبر الجمارك بالدخول للبلد عن كل شي يتعلق بالسيارة واصحابها
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  24. 25
    1 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    محمد

    ت 6 المسئول هاذ الجرم هم الجوزات كيف تطلع من عندهم وما يتحققو منها وانت طالع الجمارك ليست مسئولة عن الجوزات والناس غير التاكيد على السيارة وصاحبها 1
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  25. 24
    1 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    ابو تالا

    يناس يمكن الادمي يبي يعلمها شي ما يبي احد يسمعة وانتو نشبتو لهم
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  26. 23
    1 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    علي العمري.

    وربي. ما. يجيه. شي. حتي. ممكن. يجيه اعتذار. علي.عذا
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  27. 22
    1 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    جنوبية..🌻🌻

    أمريكي نبغا نشوف كم يحكموه لأنهم اذا مسكوعيالنا مايرحمونهم يحكمونهم عشرين سنة وانت طالع يلا سدد الدين لأن فعلك مشين
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  28. 21
    1 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    الأمور سايبة الدبلوماسيون يهربون الحريم والمخدرات والذهب كيف هربها هذا الدبلوماسي للبحرين ولم يتم كشفه ولماذا ذهبت مع الدبلوماسي وهي تعمل بمستشفى خاص بالخبر؟؟؟؟!!!!.
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  29. 20
    1 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    مصمم

    كرت المسار الدبلوماسي بعشرين الف ريال السنة / راجع إدارة الجسر الخاصة بالبحرين
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  30. 19
    1 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    شيعي برونزي

    الحمدلله على السلامه
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  31. 18
    1 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    فايز

    التركي و الدوسري مقابل الافراج عن الامريكي القذر مفسد في الارض و دبلوماسي وهرب البنت من الخبر الى البحرين و رجعهاالتخطيط فيه ان احكم عليه حكم صح 15عام
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  32. 17
    1 نوفمبر, 2016 , 13:04 م

    مصمم

    عن طريق المسار الدبلوماسي يشطور
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  33. 16
    1 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    أ د صالح بن سبعان

    جريمة الامريكي لابد ان تأخذ مأخذ الجد ويخضع للقضاء السعودي...لاتنسوا القضاء الأمريكي ماذا فعل با السعودي تركي التركي...فك الله اسره
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  34. 15
    1 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    مشــعل

    هذا مستهتر بالدولة
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  35. 14
    1 نوفمبر, 2016 , 13:00 م
    عدد التعليقات:5767

    الرحااال

    هذا***..كان طلع لها سفره ذهاب و عوده
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  36. 13
    1 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    العنزي

    كيف طلع فيها عطوني الجواب
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  37. 12
    1 نوفمبر, 2016 , 12:59 م

    الجنوووووووووووووبي

    أولا هذا كذب الأمريكي جابها من البحرين معاه بس عشان يصرفون السالفة وتهون
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  38. 11
    1 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    غيور

    أبناءنا يشهر بهم على الأشهاد في وسائل الاعلام لاتفه الأسباب في امريكا بل يقتلون ولا بواكي عليهم.وهنا يفعلون الافاعيل المغلظه وعليهم سلام...!!!
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  39. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 12:56 م

    مصمم

    هذا اللمريكي عقله موبراسه === هذا الامريكي عقله في في في في ****
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  40. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    اش هذا

    لا يخرج حتى يفكون التركي
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  41. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    محب آل البيت

    يعني مجرم امريكي ومجرمة اثيوبية لتخريب بلدنا
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  42. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    مصمم

    كنت اعتقد الامريكان عندهم عقول //
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  43. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    الجندي

    والخافي اعظم ابغى اعرف الجمرك ذا ليه مايكون عليهم رقابه من شان يصحصح مايرقد والا يلاحظون منه التقصير الباب لان المواقع ذي منافذ حساسه ومن حولنا يتربصون بناء وحضرته متكي يتقهوى لذالك شددو عليهم
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  44. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    عكروت البحرين

    ههههههه خربت السفرة والجلسات الحمراء ههههههههاي
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  45. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    ما عليه الا العافية

    هاه وقبضوا عليه ؟؟
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  46. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 12:50 م

    مصمم

    المشكلة لا يتم تفتيش المركبات المغادرة //
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  47. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 12:48 م

    كيف الحال

    امريكي تعهد وامش
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  48. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    الحمزة

    بصراحه الاجانب غير العرب افضل بكثير من الاجانب العرب حتى ولو اخطاؤ فخطئهم ليس مثل الاجانب العرب
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