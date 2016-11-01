مصدر مطلع يكشف تفاصيل جديدة حول “فتاة الجسر”وعن هوية”المهرب”

صحيفة المرصد:تكشفت تفاصيل جديدة حول إحباط جمرك جسر الملك فهد محاولة إدخال “فتاة أجنبية” إلى المملكة بطريقة غير مشروعة، بعد أن تمّ إخفاؤها أسفل المقعد الثالث للمركبة التي كان يقودها المهرِّب.
ووفقاً لموقع”سبق”قال مصدر مطلع: إن المسافر الذي حاول تهريب الفتاة مقيم من الجنسية الأمريكية، حيث حاول تهريبها عبر المسار الخاص الدبلوماسي، وأخفاها أسفل المقعد الخلفي، وإن الفتاة مقيمة (إثيوبية الجنسية) تعمل بأحد المستشفيات الخاصّة بمحافظة الخُبر.
وأضاف: إن المقيم الأمريكي اصطحب الفتاة الإثيوبية معه إلى البحرين دون أن يتكشف أمره، وعند عودته عبر المسار الخاص الدبلوماسي جرى ضبط الفتاة التي أخفاها أسفل المقعد الخلفي.
كان جمارك جسر الملك فهد قد أعلن، أمس الأول، إحباط محاولة لإدخال “فتاة أجنبية” إلى المملكة بطريقةٍ غير مشروعة، بعد أن تمّ إخفاؤها أسفل المقعد الثالث للمركبة التي كان يقودها المهرِّب.
تعليقات ( 48 )
الشايبانا مع ت 45
شلولخمحد لاعب بلبلد الا الاجانب اخرجو الاجانب من البلد وتنحل جميع مشاكلنا من باطله وسكن وغلاء
الشايبيعني مسكوه وهو راجع من البحرين .. هههه طيب وهو وياها ماخذين راحتهم داخل البلد هههه
سلطانههههه الي يبغى يشوف البلاوي يجي اخر الليل
عدد التعليقات:5568
المنتصر باللهالأمريكي ظهره يوجعه وعلاج وجع الظهر هو هيدي يدلي صح قلبي هو إللي يعشق أهل نجد...........?
يجب قص رقبتههذا المهرب الذي استغل غطاء الدبلوماسية ليمارس التهريب ومعاملته كما تعاملنا السلطات الامريكية عندما نخرق القانون
محمدت6 ومو شرط انو الامريكي يكون دبلوماسي علشان يدخل مع المسار ممكن يكون عادي بس معاه تصريح دخول م المسار الدبلوماسي لانو حتى التجار الكبار وغيرهم يدخلو منه
ابوجنى30 سنه سجن الحميدان حكمو عليه بحكم لايستحق التهمه الموجهه له والان عاملوه بالمثل
عدد التعليقات:5568
المنتصر باللهدام المهرب أمريكي أبشر في طول عمريامربع قصيده صارت مثل يعني عندما يقول لي أحدهم سوف اذبحك يا محمد أقول أبشر في طول عمرن يا محمدن صح الأخ العزيز الحقباني علم علم علم
جاسمتأكدوا لا يمون الرحال يحب يسافر برا
زائرامريكي+اثيوبيه والبحرين ما تجي!! اﻻ اذا هم عصابة تجسس وماتفوت على رجال امننا باذن الله..واللي مستلمين ساعة خروجهم يجب التحقيق معهم والمحاسبه خاصه واﻻوضاع كما ﻻيخفى على الجميع
مرياموقال تعالى : " ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون . ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون"
عُـــــــمـــــــركل شي يدخل عن طريق VIP
الناقدأجنبي ويهرب أجنبيه . . والله غاية الأستهتار بقوانين البلد !!
محمدللاسف الامريكي شخصية اعتبارية يعني دبلوماسي يعني محصن معاه حصانه ماراح يلحقه حتى كلمة ليش معاه حصانة
محمدت6 والدليل انها وهي داخلهله بعد التفتيش من قبل الجمارك صادوها فكيف عدت من الجزات لولا الله ثم الجمارك وتفتيشهم كان مااحد درا عنها
مريمكيف امريكي يعمل لدينا ومقيم لم افهم ؟
مصممالى تعليق رقم 21 (ليش ذهبت معاه) /// راحو ينبسطو
محمدت6 وانت داخل البلد ايضا الجوازات مسئولة عن دخول الاشخاص والتحقق منهم وهوياتهم وبعدها يفتش عبر الجمارك بالدخول للبلد عن كل شي يتعلق بالسيارة واصحابها
محمدت 6 المسئول هاذ الجرم هم الجوزات كيف تطلع من عندهم وما يتحققو منها وانت طالع الجمارك ليست مسئولة عن الجوزات والناس غير التاكيد على السيارة وصاحبها 1
ابو تالايناس يمكن الادمي يبي يعلمها شي ما يبي احد يسمعة وانتو نشبتو لهم
علي العمري.وربي. ما. يجيه. شي. حتي. ممكن. يجيه اعتذار. علي.عذا
جنوبية..🌻🌻أمريكي نبغا نشوف كم يحكموه لأنهم اذا مسكوعيالنا مايرحمونهم يحكمونهم عشرين سنة وانت طالع يلا سدد الدين لأن فعلك مشين
مصممكرت المسار الدبلوماسي بعشرين الف ريال السنة / راجع إدارة الجسر الخاصة بالبحرين
شيعي برونزيالحمدلله على السلامه
فايزالتركي و الدوسري مقابل الافراج عن الامريكي القذر مفسد في الارض و دبلوماسي وهرب البنت من الخبر الى البحرين و رجعهاالتخطيط فيه ان احكم عليه حكم صح 15عام
مصممعن طريق المسار الدبلوماسي يشطور
أ د صالح بن سبعانجريمة الامريكي لابد ان تأخذ مأخذ الجد ويخضع للقضاء السعودي...لاتنسوا القضاء الأمريكي ماذا فعل با السعودي تركي التركي...فك الله اسره
مشــعلهذا مستهتر بالدولة
عدد التعليقات:5767
الرحااالهذا***..كان طلع لها سفره ذهاب و عوده
العنزيكيف طلع فيها عطوني الجواب
الجنوووووووووووووبيأولا هذا كذب الأمريكي جابها من البحرين معاه بس عشان يصرفون السالفة وتهون
غيورأبناءنا يشهر بهم على الأشهاد في وسائل الاعلام لاتفه الأسباب في امريكا بل يقتلون ولا بواكي عليهم.وهنا يفعلون الافاعيل المغلظه وعليهم سلام...!!!
مصممهذا اللمريكي عقله موبراسه === هذا الامريكي عقله في في في في ****
اش هذالا يخرج حتى يفكون التركي
محب آل البيتيعني مجرم امريكي ومجرمة اثيوبية لتخريب بلدنا
مصممكنت اعتقد الامريكان عندهم عقول //
الجنديوالخافي اعظم ابغى اعرف الجمرك ذا ليه مايكون عليهم رقابه من شان يصحصح مايرقد والا يلاحظون منه التقصير الباب لان المواقع ذي منافذ حساسه ومن حولنا يتربصون بناء وحضرته متكي يتقهوى لذالك شددو عليهم
عكروت البحرينههههههه خربت السفرة والجلسات الحمراء ههههههههاي
ما عليه الا العافيةهاه وقبضوا عليه ؟؟
مصممالمشكلة لا يتم تفتيش المركبات المغادرة //
كيف الحالامريكي تعهد وامش
الحمزةبصراحه الاجانب غير العرب افضل بكثير من الاجانب العرب حتى ولو اخطاؤ فخطئهم ليس مثل الاجانب العرب