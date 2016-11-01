بالصور:نهر النيل يتحول إلى الأصفر بين ليلة وضحاها.. والمصريون في صدمة

صحيفة المرصد:استيقظ المصريون، أمس الاثنين، على تحول لون النيل الأزرق إلى الأصفر، مع ظهور بقع رملية.وفوجئ سكان القاهرة بهذا التحول، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لمياه النيل، وقد تحولت بكاملها إلى الأصفر متسائلين عن السبب.
وأطلق المصريون على موقع التواصل “تويتر” هاشتاق” نهر الطين”بدلا من نهر النيل، ساخرين فيه من تحوله إلى الأصفر.
ويرجع خبراء تحول النهر إلى هذا اللون، بسبب إصابته بعكارة في مياهه منذ الجمعة الماضية، جراء السيول التي ضربت عددًا من محافظات الصعيد الفترة الماضية، التي أدت إلى سقوط نحو 60 مليون متر مكعب من مياه السيول في النيل.
وأعلنت شركة مياه والصرف الصحي توقف محطات الشرب في عدد من المدن، إثر زيادة نسبة العكارة بمجرى نهر النيل عن الحد المسموح به للتشغيل القياسي.
تعليقات ( 37 )
موجودهذي والله اعلم عقوبه وانذار من رب العالمين ****
محمدلا حول ولا قوة بالله ، الله يكون بعونهم ، الموضوع خطير
عدد التعليقات:5569
المنتصر باللهالنيل ماتحمل كذبة ***وصار لونه أصفر من الخجل لأن السيسي كذوب أبو ثلاجه ماء فقط ونسي عصير البرشومي المستورد هههههههههه
نيوتن السيسىاذا كانت الثلاجة خالية لمدة عشر سنوات ما فيها الا الماء طبيعى راح يتحول بخار الماء مع الوقت الى طين
شيعي برونزيتعليق 18 وجه النكبه صدام مش السيسي البطل النشمي للاسف النهر لووثه الاخونجيه
عدد التعليقات:12479
برق الحرم(((((((واضح ان للسيول الاخيرة دور في تلون النيل )))))))
عمرترى ****او صاحب الثلاجه موعده قرب 11-11 وهو واثق انه ايران معه بس مايعرف المصريين انهم حياكلوه اكل هو والي يتشدد له المصريين طفشو منه ومن اسلوبه وتهديده
فهدسبحان الله كأنه حزين على سجن الرئيس الشرعي والمنتخب محمد مرسي فك الله أسره
سعودينهر النيل منيل بستين نيله اذا استمر هذا الموضوع سيصيب مصر بالجفاف وموت الالاف انهيار العمله وعدم صلاحيه ماء نهر النيل اتقوا دعوه المظلوم
عريمطهحاجه طبيعية تحدث بعد الامطار والسيول وتغير لون النيل ويصير مثل لون السيل الذي ياتي من الصحراء والجبال الجيريه
المتفائلثلاجة السوسه مليانه مويه اشربوا منها
عمروالله ***راح وطي الله ﻻيرده كله بسببه الله يكرم البلح بس يابو ثلاجه
محمدهاذا تحليلهم هم لكن ممكن يكون غضب من الله لكثرة ذنوبهم وبعدهم عن الدين ارسلهم اية لتذكريهم بالشرع الاسلامي
ساميالحين يجيك قلم الحقيقة ومعرفاته الصفراء ويقول نهر النيل اخواني واخوانج ودواعش يقولوله هاي ميه يقول اخونج يقولو نهر النيل يقول اخوان هههه
الزهرانيهذا طين نزل من الثلاجه 😁😁😁😁😁
تميماللهم لك الحمد
ام عبد الرحمنالنيل خاف لا يروح ثلاجة السيسي قال خليني اصير عكارة لا جد الله يعينهم المصريين وان شالله غمة وتزول
زينب....سد إثيوبيا أنشأته إسرائيل وتتحكم فيه .سترون منها ماهو انكى وأشد. .
=بسبب مياه السيول
وجه النكبهإن الله لايصلح عمل المفسدين ... هذا ذنب مدني .. الذي أقاله السيسي ... بس بصراحه هذا التيسي وجه نكبه على مصر وأهلها ...
زيادنهر النيل هو اللي صنع لهم حضارة..حافظوا من اجل 7000000000 سنة
الشايبالاعلام المصري : الاخوان هم السبب
عدد التعليقات:381
الفارس ابو زيدكويس الي ماتحول اسود وش ترجون بعد الثلاجه العالميه حقت بلحه الاقرع حتى النيل ماتحملها
aliاشغلوا الناس حتى ما تكون فيه ثورة جياع تخطيط جهنمي
الله اكبر كبيرابلا تهازي نسا الله العافيه
عدد التعليقات:1
اللامي10نعوذ بالله من غضبه
علي مرشدهذا من سد النهضة
بابو ✔✔نهر النيل لة وجهين مثل ابوثلاجة وربعة
من تحت الماءكأنه وادي الرمة
عدد التعليقات:14604
هيفاء @نهر النيل اكيد من الامطار تأثر وتغير لونه
عدد التعليقات:14604
هيفاء @ليه ي بحر
عدد التعليقات:12
كلمةحقخلصه السيساوي يعبي مويه بالغرشات علشان يحطهم بالثلاجه
مصمماللحين حتى موية مافي يريس تحط بثلاجة //
أبجد هوزأكيد انهم مغسلين ثلاجه خربانه ما فيها الا موية من 10 سنين!!
مصممبل مافي مصيبة إلا وحلت بذي البلد //
العامرياشرب يا سيسي
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكرسد النهضة العظيم والسد الواطي خارج الخادمة الموعد 11*11//////11*11/////11*11