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بالصور:نهر النيل يتحول إلى الأصفر بين ليلة وضحاها.. والمصريون في صدمة

1 نوفمبر, 2016 , 14:04 م
بالصور:نهر النيل يتحول إلى الأصفر بين ليلة وضحاها.. والمصريون في صدمة
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صحيفة المرصد:استيقظ المصريون، أمس الاثنين، على تحول لون النيل الأزرق إلى الأصفر، مع ظهور بقع رملية.وفوجئ سكان القاهرة بهذا التحول، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لمياه النيل، وقد تحولت بكاملها إلى الأصفر متسائلين عن السبب.

وأطلق المصريون على موقع التواصل “تويتر” هاشتاق” نهر الطين”بدلا من نهر النيل، ساخرين فيه من تحوله إلى الأصفر.

ويرجع خبراء تحول النهر إلى هذا اللون، بسبب إصابته بعكارة في مياهه منذ الجمعة الماضية، جراء السيول التي ضربت عددًا من محافظات الصعيد الفترة الماضية، التي أدت إلى سقوط نحو 60 مليون متر مكعب من مياه السيول في النيل.

وأعلنت شركة مياه والصرف الصحي توقف محطات الشرب في عدد من المدن، إثر زيادة نسبة العكارة بمجرى نهر النيل عن الحد المسموح به للتشغيل القياسي.

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تعليقات ( 37 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 37
    1 نوفمبر, 2016 , 15:47 م

    موجود

    هذي والله اعلم عقوبه وانذار من رب العالمين ****
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  2. 36
    1 نوفمبر, 2016 , 15:41 م

    محمد

    لا حول ولا قوة بالله ، الله يكون بعونهم ، الموضوع خطير
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  3. 35
    1 نوفمبر, 2016 , 15:39 م
    عدد التعليقات:5569

    المنتصر بالله

    النيل ماتحمل كذبة ***وصار لونه أصفر من الخجل لأن السيسي كذوب أبو ثلاجه ماء فقط ونسي عصير البرشومي المستورد هههههههههه
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  4. 34
    1 نوفمبر, 2016 , 15:30 م

    نيوتن السيسى

    اذا كانت الثلاجة خالية لمدة عشر سنوات ما فيها الا الماء طبيعى راح يتحول بخار الماء مع الوقت الى طين
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  5. 33
    1 نوفمبر, 2016 , 15:28 م

    شيعي برونزي

    تعليق 18 وجه النكبه صدام مش السيسي البطل النشمي للاسف النهر لووثه الاخونجيه
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  6. 32
    1 نوفمبر, 2016 , 15:26 م
    عدد التعليقات:12479

    برق الحرم

    (((((((واضح ان للسيول الاخيرة دور في تلون النيل )))))))
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  7. 31
    1 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    عمر

    ترى ****او صاحب الثلاجه موعده قرب 11-11 وهو واثق انه ايران معه بس مايعرف المصريين انهم حياكلوه اكل هو والي يتشدد له المصريين طفشو منه ومن اسلوبه وتهديده
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  8. 30
    1 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    فهد

    سبحان الله كأنه حزين على سجن الرئيس الشرعي والمنتخب محمد مرسي فك الله أسره
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  9. 29
    1 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    سعودي

    نهر النيل منيل بستين نيله اذا استمر هذا الموضوع سيصيب مصر بالجفاف وموت الالاف انهيار العمله وعدم صلاحيه ماء نهر النيل اتقوا دعوه المظلوم
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  10. 28
    1 نوفمبر, 2016 , 15:10 م

    عريمطه

    حاجه طبيعية تحدث بعد الامطار والسيول وتغير لون النيل ويصير مثل لون السيل الذي ياتي من الصحراء والجبال الجيريه
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  11. 27
    1 نوفمبر, 2016 , 15:08 م

    المتفائل

    ثلاجة السوسه مليانه مويه اشربوا منها
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  12. 26
    1 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    عمر

    والله ***راح وطي الله ﻻيرده كله بسببه الله يكرم البلح بس يابو ثلاجه
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  13. 25
    1 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    محمد

    هاذا تحليلهم هم لكن ممكن يكون غضب من الله لكثرة ذنوبهم وبعدهم عن الدين ارسلهم اية لتذكريهم بالشرع الاسلامي
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  14. 24
    1 نوفمبر, 2016 , 15:00 م

    سامي

    الحين يجيك قلم الحقيقة ومعرفاته الصفراء ويقول نهر النيل اخواني واخوانج ودواعش يقولوله هاي ميه يقول اخونج يقولو نهر النيل يقول اخوان هههه
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  15. 23
    1 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    الزهراني

    هذا طين نزل من الثلاجه 😁😁😁😁😁
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  16. 22
    1 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    تميم

    اللهم لك الحمد
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  17. 21
    1 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    ام عبد الرحمن

    النيل خاف لا يروح ثلاجة السيسي قال خليني اصير عكارة لا جد الله يعينهم المصريين وان شالله غمة وتزول
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  18. 20
    1 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    زينب....

    سد إثيوبيا أنشأته إسرائيل وتتحكم فيه .سترون منها ماهو انكى وأشد. .
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  19. 19
    1 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    =

    بسبب مياه السيول
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  20. 18
    1 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    وجه النكبه

    إن الله لايصلح عمل المفسدين ... هذا ذنب مدني .. الذي أقاله السيسي ... بس بصراحه هذا التيسي وجه نكبه على مصر وأهلها ...
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  21. 17
    1 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    زياد

    نهر النيل هو اللي صنع لهم حضارة..حافظوا من اجل 7000000000 سنة
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  22. 16
    1 نوفمبر, 2016 , 14:29 م

    الشايب

    الاعلام المصري : الاخوان هم السبب
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  23. 15
    1 نوفمبر, 2016 , 14:27 م
    عدد التعليقات:381

    الفارس ابو زيد

    كويس الي ماتحول اسود وش ترجون بعد الثلاجه العالميه حقت بلحه الاقرع حتى النيل ماتحملها
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  24. 14
    1 نوفمبر, 2016 , 14:27 م

    ali

    اشغلوا الناس حتى ما تكون فيه ثورة جياع تخطيط جهنمي
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  25. 13
    1 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    الله اكبر كبيرا

    بلا تهازي نسا الله العافيه
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  26. 12
    1 نوفمبر, 2016 , 14:21 م
    عدد التعليقات:1

    اللامي10

    نعوذ بالله من غضبه
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  27. 11
    1 نوفمبر, 2016 , 14:20 م

    علي مرشد

    هذا من سد النهضة
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  28. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    بابو ✔✔

    نهر النيل لة وجهين مثل ابوثلاجة وربعة
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  29. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    من تحت الماء

    كأنه وادي الرمة
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  30. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 14:14 م
    عدد التعليقات:14604

    هيفاء @

    نهر النيل اكيد من الامطار تأثر وتغير لونه
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  31. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 14:13 م
    عدد التعليقات:14604

    هيفاء @

    ليه ي بحر
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  32. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 14:12 م
    عدد التعليقات:12

    كلمةحق

    خلصه السيساوي يعبي مويه بالغرشات علشان يحطهم بالثلاجه
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  33. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    مصمم

    اللحين حتى موية مافي يريس تحط بثلاجة //
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  34. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 14:10 م

    أبجد هوز

    أكيد انهم مغسلين ثلاجه خربانه ما فيها الا موية من 10 سنين!!
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  35. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    مصمم

    بل مافي مصيبة إلا وحلت بذي البلد //
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  36. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    العامري

    اشرب يا سيسي
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  37. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 14:08 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري عند عصابة العسكر

    سد النهضة العظيم والسد الواطي خارج الخادمة الموعد 11*11//////11*11/////11*11
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