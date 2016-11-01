بالصور:نهر النيل يتحول إلى الأصفر بين ليلة وضحاها.. والمصريون في صدمة

صحيفة المرصد:استيقظ المصريون، أمس الاثنين، على تحول لون النيل الأزرق إلى الأصفر، مع ظهور بقع رملية.وفوجئ سكان القاهرة بهذا التحول، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لمياه النيل، وقد تحولت بكاملها إلى الأصفر متسائلين عن السبب.

وأطلق المصريون على موقع التواصل “تويتر” هاشتاق” نهر الطين”بدلا من نهر النيل، ساخرين فيه من تحوله إلى الأصفر.

ويرجع خبراء تحول النهر إلى هذا اللون، بسبب إصابته بعكارة في مياهه منذ الجمعة الماضية، جراء السيول التي ضربت عددًا من محافظات الصعيد الفترة الماضية، التي أدت إلى سقوط نحو 60 مليون متر مكعب من مياه السيول في النيل.

وأعلنت شركة مياه والصرف الصحي توقف محطات الشرب في عدد من المدن، إثر زيادة نسبة العكارة بمجرى نهر النيل عن الحد المسموح به للتشغيل القياسي.