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مصطفى بكري يصرخ: “البلد بتفك مننا..ولازم نعمل زي الصين ونعلق مشانق في ميدان التحرير”

1 نوفمبر, 2016 , 14:24 م
مصطفى بكري يصرخ: “البلد بتفك مننا..ولازم نعمل زي الصين ونعلق مشانق في ميدان التحرير”
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صحيفة المرصد:في إطار الأزمة التي تشهدها مصر في نقص السلع الأساسية وخاصة السكر، عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب اجتماعا برئاسة النائب هشام الشعيني، حضره وزير التموين، اللواء محمد علي مصيلحي.

وخلال الاجتماع وجه النائب مصطفى بكرى رسالة إلى وزير التموين، خلال كلمته، صارخا: “سياسة الحنية مش هتجيب نتيجة، البلد بتفك مننا”، وذلك وفقا لما نقله موقع “كلمتي”.

وأضاف “بكرى” خلال كلمته للوزير: ” مستوردي السكر خذلونا، ولو البهوات اللي فوق اللي بيقدموا تقارير مش واضحة ينزلوا يشوفوا الناس في الشارع مش هيحصل كدا، معقول كنا بنصدر الأرز، مش لاقيينه النهاردة، والله لو عملنا زي الصين، وواحد من التجار دول اتشنق في ميدان التحرير محدش هيتجرأ يعمل كده”.



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 23
    1 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    إستشاري صح

    أفشل حكومة في العالم حكومة الإنقلابيين في مصر ، وقيسوا عليها صدام والقذافي وعلي صالح وأي منقلب وانظروا نهاية الظلم أحاط بهم وببلدانهم .
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  2. 22
    1 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    إستشاري صح

    ولماذا لايشنق الإنقلابيين الجهله الذين دمروا مصر الذين جعلوا من النجار شماعة يعلقون عليها فشلهم ...لازم يرحل الإنقلابيون وتزين مصر .
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  3. 21
    1 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    زائر

    كلام صحيح .
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  4. 20
    1 نوفمبر, 2016 , 15:05 م

    يالطيف

    صدق في كلمته عن شنق التجار مثل مشنقو المواطنيين بغلاء الاسعار
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  5. 19
    1 نوفمبر, 2016 , 15:05 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    مرسي والسيسي مايختلفون مثل بعض 😡
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  6. 18
    1 نوفمبر, 2016 , 15:00 م

    عمر

    لازم تعلق المشانق ان معاك تماما واول واحد حيتشنق هو صاحب الثلاجه الي ألبه على البلد وعلى فلوسها ابو وجهين تعرفه اكيد مهو انت صوت ليه في الاعلام )11(
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  7. 17
    1 نوفمبر, 2016 , 14:58 م
    عدد التعليقات:8933

    اللامي10

    ( وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ )
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  8. 16
    1 نوفمبر, 2016 , 14:52 م
    عدد التعليقات:8933

    اللامي10

    { وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ }
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  9. 15
    1 نوفمبر, 2016 , 14:52 م

    عمر

    بلدكم فيها كل مقومات الزراعه نهر وارض وايدي عامله ليه يكون نقص القصب بالشارع ينزرع المشكله الخيانه والحرميه جاكم واحد حاول يمشي صح سجنتوه عاقبكم الله
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  10. 14
    1 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    ابو تالا

    الله لا يبلانا اهم شيء انك بخير والمويه متوفرة في ثلاجة الريس الله يخلي الريس
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  11. 13
    1 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    الطغاة على شعوبهم ذئاب وعند الغرب نعام 😂
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  12. 12
    1 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    عمر

    هذا باسباب السيسي وهو ليس الاخير كل يوم سيكون هناك نقص في ماده اساسيه والحال نازل حتى يرفع الاسعار عليكم وهذا دعوات مرسي الي سجنتوه وانت مؤيد للسيسي
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  13. 11
    1 نوفمبر, 2016 , 14:44 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    اللي قبل التجار اللي يحاسبوا هم الرئيس والوزراء والمسؤولين هم ليه مايحاسبوا وين رأح دعم الخليج 💰💸نهب
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  14. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 14:42 م
    عدد التعليقات:8933

    اللامي10

    ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )
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  15. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    هذه الأشكال تحب الإعدامات لو على كيفهم أكثر الشعب اعدموه للأسف □
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  16. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 14:40 م
    عدد التعليقات:8933

    اللامي10

    كنا بنصدر الأرز مش لاقيينه النهاردة....كـنـا
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  17. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    وجه النكبه

    المفروض الشعب المصري يسوي مشنقه للتيسي فهو سبب نكبتهم .. يابتاع الرز
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  18. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    زياد

    اشتروا من البرازيل ..دولة ولا تقدر تدخل عملة صعبة..
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  19. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    فهد

    كلام كتير شغل قليل ياصديق هههههه
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  20. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 14:36 م

    فهد

    الحل إنكم تنقلبون على هالمجنون والجيش يقلب عليه
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  21. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    شاهي

    ولايهمك ذلحين يجيكم الدعم
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  22. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    حساوي

    يمكن الثلاجه مافيها سكر ههههههههههههههههه
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  23. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    المتفائل

    الجاى ان شاء الله يكون اكثر تدهورا فى كل شى وان شاء الله يكون منكم وفيكم وذالك نتيجة اعمالكم السئه
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