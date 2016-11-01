مصطفى بكري يصرخ: “البلد بتفك مننا..ولازم نعمل زي الصين ونعلق مشانق في ميدان التحرير”

صحيفة المرصد:في إطار الأزمة التي تشهدها مصر في نقص السلع الأساسية وخاصة السكر، عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب اجتماعا برئاسة النائب هشام الشعيني، حضره وزير التموين، اللواء محمد علي مصيلحي.

وخلال الاجتماع وجه النائب مصطفى بكرى رسالة إلى وزير التموين، خلال كلمته، صارخا: “سياسة الحنية مش هتجيب نتيجة، البلد بتفك مننا”، وذلك وفقا لما نقله موقع “كلمتي”.

وأضاف “بكرى” خلال كلمته للوزير: ” مستوردي السكر خذلونا، ولو البهوات اللي فوق اللي بيقدموا تقارير مش واضحة ينزلوا يشوفوا الناس في الشارع مش هيحصل كدا، معقول كنا بنصدر الأرز، مش لاقيينه النهاردة، والله لو عملنا زي الصين، وواحد من التجار دول اتشنق في ميدان التحرير محدش هيتجرأ يعمل كده”.