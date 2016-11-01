مصطفى بكري يصرخ: “البلد بتفك مننا..ولازم نعمل زي الصين ونعلق مشانق في ميدان التحرير”

صحيفة المرصد:في إطار الأزمة التي تشهدها مصر في نقص السلع الأساسية وخاصة السكر، عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب اجتماعا برئاسة النائب هشام الشعيني، حضره وزير التموين، اللواء محمد علي مصيلحي.
وخلال الاجتماع وجه النائب مصطفى بكرى رسالة إلى وزير التموين، خلال كلمته، صارخا: “سياسة الحنية مش هتجيب نتيجة، البلد بتفك مننا”، وذلك وفقا لما نقله موقع “كلمتي”.
وأضاف “بكرى” خلال كلمته للوزير: ” مستوردي السكر خذلونا، ولو البهوات اللي فوق اللي بيقدموا تقارير مش واضحة ينزلوا يشوفوا الناس في الشارع مش هيحصل كدا، معقول كنا بنصدر الأرز، مش لاقيينه النهاردة، والله لو عملنا زي الصين، وواحد من التجار دول اتشنق في ميدان التحرير محدش هيتجرأ يعمل كده”.
تعليقات ( 23 )
إستشاري صحأفشل حكومة في العالم حكومة الإنقلابيين في مصر ، وقيسوا عليها صدام والقذافي وعلي صالح وأي منقلب وانظروا نهاية الظلم أحاط بهم وببلدانهم .
إستشاري صحولماذا لايشنق الإنقلابيين الجهله الذين دمروا مصر الذين جعلوا من النجار شماعة يعلقون عليها فشلهم ...لازم يرحل الإنقلابيون وتزين مصر .
زائركلام صحيح .
يالطيفصدق في كلمته عن شنق التجار مثل مشنقو المواطنيين بغلاء الاسعار
📒📙 ريما...Rima📙📒مرسي والسيسي مايختلفون مثل بعض 😡
عمرلازم تعلق المشانق ان معاك تماما واول واحد حيتشنق هو صاحب الثلاجه الي ألبه على البلد وعلى فلوسها ابو وجهين تعرفه اكيد مهو انت صوت ليه في الاعلام )11(
عدد التعليقات:8933
اللامي10( وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ )
عدد التعليقات:8933
اللامي10{ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ }
عمربلدكم فيها كل مقومات الزراعه نهر وارض وايدي عامله ليه يكون نقص القصب بالشارع ينزرع المشكله الخيانه والحرميه جاكم واحد حاول يمشي صح سجنتوه عاقبكم الله
ابو تالاالله لا يبلانا اهم شيء انك بخير والمويه متوفرة في ثلاجة الريس الله يخلي الريس
📒📙 ريما...Rima📙📒الطغاة على شعوبهم ذئاب وعند الغرب نعام 😂
عمرهذا باسباب السيسي وهو ليس الاخير كل يوم سيكون هناك نقص في ماده اساسيه والحال نازل حتى يرفع الاسعار عليكم وهذا دعوات مرسي الي سجنتوه وانت مؤيد للسيسي
📒📙 ريما...Rima📙📒اللي قبل التجار اللي يحاسبوا هم الرئيس والوزراء والمسؤولين هم ليه مايحاسبوا وين رأح دعم الخليج 💰💸نهب
عدد التعليقات:8933
اللامي10( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )
📒📙 ريما...Rima📙📒هذه الأشكال تحب الإعدامات لو على كيفهم أكثر الشعب اعدموه للأسف □
عدد التعليقات:8933
اللامي10كنا بنصدر الأرز مش لاقيينه النهاردة....كـنـا
وجه النكبهالمفروض الشعب المصري يسوي مشنقه للتيسي فهو سبب نكبتهم .. يابتاع الرز
زياداشتروا من البرازيل ..دولة ولا تقدر تدخل عملة صعبة..
فهدكلام كتير شغل قليل ياصديق هههههه
فهدالحل إنكم تنقلبون على هالمجنون والجيش يقلب عليه
شاهيولايهمك ذلحين يجيكم الدعم
حساوييمكن الثلاجه مافيها سكر ههههههههههههههههه
المتفائلالجاى ان شاء الله يكون اكثر تدهورا فى كل شى وان شاء الله يكون منكم وفيكم وذالك نتيجة اعمالكم السئه