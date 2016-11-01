هذه السيّدة على مشارف الـ50 عاماً ..وسرّ هذا الوجه لا يمكنكم توقعه!-صور

صحيفة المرصد:أصبحت السيّدة البريطانية “بليندا وايت”، البالغة من العمر 46 عاماً، نباتيّة بين ليلةٍ وضحاها بعدما اكتشفت المزيد عن التغذيّة أثناء متابعتها دورات لتُصبح مدرّبة يوغا.
وتعتبر بليندا أنّ السبب في محافظتها على شبابها هو حمية غذائيّة مؤلفة من 20 حبّة فواكه في اليوم.وهدّدت بليندا حبيبها منذ 4 سنوات بالانفصال عنه لأنّه لم يُوافق في بداية الأمر على نظام حياتها الجديد.
وتقول المرأة وهي جدّة أنّ الحمية عزّزت طاقتها وشفتها من الفيبروميالغيا وخفّفت آلام هشاشة العظام بنسبة 95 بالمئة.بالإضافة إلى ذلك، أكّدت بليندا أنّ الحمية الخاليّة من اللحوم أذابت السيلوليت في جسمها وحسّنت شعرها، بشرتها وأظافرها وأعطتها إطلالة مشرقة وأكثر شباباً.
تعليقات ( 19 )
رأي آخربعض التعليقات عبالهم انهم اصحاب نكت وطرافه ،الموضوع باختصار يكمن في كيف تحافظ على صحتك ونظارة صورتك يكفي استهزاء وفشل في تعليقاتك ومغازل بالصحيفة
📒📙 ريما...Rima📙📒فيه امرأة كبيرة بالسن وعندها اطفال وجهها كأنها صغيرة بالشكل __خلقه من الله □□لكن النظارة أسبابها كثيرة عناية بالبشرة واللي ذكرنا سابقا
رأي اخرسبب مشاكلنا في اللحوم وأكلها بشراهة مطلقه في تقديري اللحوم سبب الأمراض القلبيه وارتفاع الضغط والسكر وقلة الرياضه والكسل مما أدى الى كثرة الأمراض خصوصا ارتفاع نسبة الدهون الثلاثيه والكوليسترول ..
📒📙 ريما...Rima📙📒اللي يعطي نظارة للبشرة قيام الليل
📒📙 ريما...Rima📙📒والله العظيم اعرف بنات شكلهن أكبر مني رغم أني أكبر منهن و امارس الرياضة بقلة بقلة بقلة لكن سبحان الله خلقة أحيانا مو من الرياضة شكل الصغر والكبر
مع زاتك😅😅😅ربنا وربها الله..تحب الفيتقابول.😅😅😅
مصممزين الي ماحطيتو صورة جنازة أمها
أوركيد🌺لاسر. ولاخرابيط " نضارة" البشرة هبة من رب العالمين فيه نساء ف سن ال30 ويوم تشوف بشرتها تعطيها 70 سنة ونساء ع مشارف ال70 تعطيها 25 سنة النساء يختلفن.
أرزة 🌲 لبنان( بليندا وايت ) خلص عرفنا السبب كل يوم تشرب وايت مي مع الفواكه
✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊الفواكة و الخضار غذاء صحي ،، الأطباء ينصحون بتناوله بإستمرار ،، من يريد صحه ونظارة بشرة و جسم سليم من الأمراض فعليه بتناول الفاكهة يومي . مجرب
مصممباست الاناسة ok بعدين اتصورت مع الفواكه بعدين جالها بيبي بعدين شربت دخان // ؟؟؟؟؟
جنوبيه *ماشاء الله فعلا الاهتمام والرياضه تصغر شكل الشخص عندي اخ ب٤٠عمره ماشاء االه عليه وو مغرور بعمره يقول كل من شاني يقول مو متزوج ههههه رغم ان بنته بطولي الله يخليه للنا
مصممطيب ايش السر في بوسة حبة الانناسة // موضوع غير متكامل
مصممطيب ماعلمتونا قصة المولود الي بصورة الثالثة /
📒📙 ريما...Rima📙📒وأيضا لاننسى يشدن وجيههن ونفخ■
المتربيصاحب الخبر بماذا تشعر هل لديك بقايا من العروبة فضلآ عن الدين
📒📙 ريما...Rima📙📒معذورة لو لم تحس بألم لأنهم يأكلون النجس الخنزيروتركته□□□أما بشرتها تروح للمستشفيات وتطق أبر نظارة تنظيف بشرة مرطبات أقنعة..الخ وليس السبب الأول حمية
بردقانالفواكه لها فائدة يغفل كثير من النساء عنها سيما الاناناس والاوفوكاتو والموز والجح :)