هذه السيّدة على مشارف الـ50 عاماً ..وسرّ هذا الوجه لا يمكنكم توقعه!-صور

صحيفة المرصد:أصبحت السيّدة البريطانية “بليندا وايت”، البالغة من العمر 46 عاماً، نباتيّة بين ليلةٍ وضحاها بعدما اكتشفت المزيد عن التغذيّة أثناء متابعتها دورات لتُصبح مدرّبة يوغا.

وتعتبر بليندا أنّ السبب في محافظتها على شبابها هو حمية غذائيّة مؤلفة من 20 حبّة فواكه في اليوم.وهدّدت بليندا حبيبها منذ 4 سنوات بالانفصال عنه لأنّه لم يُوافق في بداية الأمر على نظام حياتها الجديد.

وتقول المرأة وهي جدّة أنّ الحمية عزّزت طاقتها وشفتها من الفيبروميالغيا وخفّفت آلام هشاشة العظام بنسبة 95 بالمئة.بالإضافة إلى ذلك، أكّدت بليندا أنّ الحمية الخاليّة من اللحوم أذابت السيلوليت في جسمها وحسّنت شعرها، بشرتها وأظافرها وأعطتها إطلالة مشرقة وأكثر شباباً.