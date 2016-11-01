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هذه السيّدة على مشارف الـ50 عاماً ..وسرّ هذا الوجه لا يمكنكم توقعه!-صور

1 نوفمبر, 2016 , 14:31 م
هذه السيّدة على مشارف الـ50 عاماً ..وسرّ هذا الوجه لا يمكنكم توقعه!-صور
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صحيفة المرصد:أصبحت السيّدة البريطانية “بليندا وايت”، البالغة من العمر 46 عاماً، نباتيّة بين ليلةٍ وضحاها بعدما اكتشفت المزيد عن التغذيّة أثناء متابعتها دورات لتُصبح مدرّبة يوغا.

وتعتبر بليندا أنّ السبب في محافظتها على شبابها هو حمية غذائيّة مؤلفة من 20 حبّة فواكه في اليوم.وهدّدت بليندا حبيبها منذ 4 سنوات بالانفصال عنه لأنّه لم يُوافق في بداية الأمر على نظام حياتها الجديد.

وتقول المرأة وهي جدّة أنّ الحمية عزّزت طاقتها وشفتها من الفيبروميالغيا وخفّفت آلام هشاشة العظام بنسبة 95 بالمئة.بالإضافة إلى ذلك، أكّدت بليندا أنّ الحمية الخاليّة من اللحوم أذابت السيلوليت في جسمها وحسّنت شعرها، بشرتها وأظافرها وأعطتها إطلالة مشرقة وأكثر شباباً.

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تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    1 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    رأي آخر

    بعض التعليقات عبالهم انهم اصحاب نكت وطرافه ،الموضوع باختصار يكمن في كيف تحافظ على صحتك ونظارة صورتك يكفي استهزاء وفشل في تعليقاتك ومغازل بالصحيفة
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  2. 18
    1 نوفمبر, 2016 , 15:23 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    فيه امرأة كبيرة بالسن وعندها اطفال وجهها كأنها صغيرة بالشكل __خلقه من الله □□لكن النظارة أسبابها كثيرة عناية بالبشرة واللي ذكرنا سابقا
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  3. 17
    1 نوفمبر, 2016 , 15:21 م

    رأي اخر

    سبب مشاكلنا في اللحوم وأكلها بشراهة مطلقه في تقديري اللحوم سبب الأمراض القلبيه وارتفاع الضغط والسكر وقلة الرياضه والكسل مما أدى الى كثرة الأمراض خصوصا ارتفاع نسبة الدهون الثلاثيه والكوليسترول ..
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  4. 16
    1 نوفمبر, 2016 , 15:18 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    اللي يعطي نظارة للبشرة قيام الليل
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  5. 15
    1 نوفمبر, 2016 , 15:17 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    والله العظيم اعرف بنات شكلهن أكبر مني رغم أني أكبر منهن و امارس الرياضة بقلة بقلة بقلة لكن سبحان الله خلقة أحيانا مو من الرياضة شكل الصغر والكبر
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  6. 14
    1 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    مع زاتك

    😅😅😅ربنا وربها الله..تحب الفيتقابول.😅😅😅
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  7. 13
    1 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    مصمم

    زين الي ماحطيتو صورة جنازة أمها
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  8. 12
    1 نوفمبر, 2016 , 15:03 م

    أوركيد🌺

    لاسر. ولاخرابيط " نضارة" البشرة هبة من رب العالمين فيه نساء ف سن ال30 ويوم تشوف بشرتها تعطيها 70 سنة ونساء ع مشارف ال70 تعطيها 25 سنة النساء يختلفن.
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  9. 11
    1 نوفمبر, 2016 , 14:58 م

    اﻷناناس والفواكه مفيدة
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  10. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    أرزة 🌲 لبنان

    ( بليندا وايت ) خلص عرفنا السبب كل يوم تشرب وايت مي مع الفواكه
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  11. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    ✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    الفواكة و الخضار غذاء صحي ،، الأطباء ينصحون بتناوله بإستمرار ،، من يريد صحه ونظارة بشرة و جسم سليم من الأمراض فعليه بتناول الفاكهة يومي . مجرب
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  12. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    مصمم

    باست الاناسة ok بعدين اتصورت مع الفواكه بعدين جالها بيبي بعدين شربت دخان // ؟؟؟؟؟
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  13. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    جنوبيه *

    ماشاء الله فعلا الاهتمام والرياضه تصغر شكل الشخص عندي اخ ب٤٠عمره ماشاء االه عليه وو مغرور بعمره يقول كل من شاني يقول مو متزوج ههههه رغم ان بنته بطولي الله يخليه للنا
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  14. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    مصمم

    طيب ايش السر في بوسة حبة الانناسة // موضوع غير متكامل
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  15. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    مصمم

    طيب ماعلمتونا قصة المولود الي بصورة الثالثة /
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  16. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    وأيضا لاننسى يشدن وجيههن ونفخ■
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  17. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    المتربي

    صاحب الخبر بماذا تشعر هل لديك بقايا من العروبة فضلآ عن الدين
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  18. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 14:36 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    معذورة لو لم تحس بألم لأنهم يأكلون النجس الخنزيروتركته□□□أما بشرتها تروح للمستشفيات وتطق أبر نظارة تنظيف بشرة مرطبات أقنعة..الخ وليس السبب الأول حمية
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  19. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 14:36 م

    بردقان

    الفواكه لها فائدة يغفل كثير من النساء عنها سيما الاناناس والاوفوكاتو والموز والجح :)
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