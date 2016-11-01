فيديو:النفيسي يكشف سبب رفض الملك فيصل لاقتراح كيسينجر..وقوله للعرب:سيأتي يوم تشربوا نفطكم!

صحيفة المرصد:قال المفكر الكويتي البارز، الدكتور عبد الله النفيسي، أن النظام العالمي يتحكم في الامة العربية بأربعة وسائل، الأولى هي احتكار “دول المركز” للسلاح وتحكمها به، معتبرا أن من يتحكم بالسلاح يتحكم بالحرب وميعاد النصر أو الهزيمة.
وأوضح النفيسي في مداخلة هاتفية مع قناة “صفا”، أن الوسيلة الثانية التي يتحكم بها الغرب بالدول العربية هي “احتكار الخامات”، موضحا أن دول المركز تحتكر النفط والقمح، لافتا بأن القمح هو عنصرا هاما ويسد جوع البشر، وأن هذه الدول تمنع أي دولة من أن تخرج عن طوعها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الامريكية في عهد “نيكسون” أرسلت وزير الخارجية “هينري كيسينجر” لمقابلة الملك فيصل حين اعتزمت السعودية زراعة القمح، لكفه عن زراعته.
واوضح النفيسي أن كيسينجر اقترح على الملك فيصل ايصال القمح الى ميناء جدة بتكلفة أقل من زراعته بثلاث مرات إلا أن الملك فيصل رفض اقتراحه مؤكدا له أن المملكة تعمل على تحقيق الامن الغذائي لشعبها.
وأشار إلى أن كيسينجر عقد مؤتمرا صحفيا في مطار الرياض عقب فشل مفاوضاته مع الملك فيصل قال فيه: ” سيأتي عليكم يوم يا عرب الجزيرة أن تشربوا نفطكم إذا إستطعتم”.
تعليقات ( 13 )
حنا عارفين الكفتيارجال خلها على الله ... حنا نعرف البير وغطاه ..... ومن يهن يسهل الهوان عليه .....................................
الحمد لله والشكر لهالملك فيصل رحمه الله مؤمن بربه يخاف الله في من تولى عليهم وحمل الأمانه أسكنه الله الجنه ورفع درجته في عليين وأدام الصحه على خادم الحرمين الشريفين
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برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=3QD-yd6zu3g ..... حينما هدد شهيد الامتين أمريكا بقطع النفط مرة أخرى
عدد التعليقات:12479
برق الحرم(((((( رحم الله شهيد الامتين ..... الملك فيصل بن عبدالعزيز ...... معروفة مواقفه وكيف جعل هنري كيسينجر يستخدم الدراجة بعدما قطع عنهم النفط ))))))
البغبعاءالحين يجيكم واحد غبى تعرفونة يحول الموضوع الى الاخوان
من تحت الماءمايدري ان السعودية صارت تصدر القمح بعهد الفهد الميمون ابو السعودة والاكتفاء الذاتي لكن اللي بعده بالضبط حاس الوضع ،،،
المتوكل على اللهمادام بعض شعوب الجزيرة يحتقرون من يصنع او يعمل بالصناعه لأنه يعمل بها فلن نخطو خطوة الي الأمام او نلحق بالدول المتقدمه في الصناعه وسنضل في حاجة الغرب
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
وتلك الايام....رحم الله الملك فيصل ....كان عارف مكرهم ...
عبدالله - الرياضرحمك الله يا فيصل
قائم مقام السيكةالله يرحم الملك فيصل الزاهد رحمة واسعة فقد احترامه الأعداء قبل الاحباب