فيديو:النفيسي يكشف سبب رفض الملك فيصل لاقتراح كيسينجر..وقوله للعرب:سيأتي يوم تشربوا نفطكم!

صحيفة المرصد:قال المفكر الكويتي البارز، الدكتور عبد الله النفيسي، أن النظام العالمي يتحكم في الامة العربية بأربعة وسائل، الأولى هي احتكار “دول المركز” للسلاح وتحكمها به، معتبرا أن من يتحكم بالسلاح يتحكم بالحرب وميعاد النصر أو الهزيمة.

وأوضح النفيسي في مداخلة هاتفية مع قناة “صفا”، أن الوسيلة الثانية التي يتحكم بها الغرب بالدول العربية هي “احتكار الخامات”، موضحا أن دول المركز تحتكر النفط والقمح، لافتا بأن القمح هو عنصرا هاما ويسد جوع البشر، وأن هذه الدول تمنع أي دولة من أن تخرج عن طوعها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الامريكية في عهد “نيكسون” أرسلت وزير الخارجية “هينري كيسينجر” لمقابلة الملك فيصل حين اعتزمت السعودية زراعة القمح، لكفه عن زراعته.

واوضح النفيسي أن كيسينجر اقترح على الملك فيصل ايصال القمح الى ميناء جدة بتكلفة أقل من زراعته بثلاث مرات إلا أن الملك فيصل رفض اقتراحه مؤكدا له أن المملكة تعمل على تحقيق الامن الغذائي لشعبها.

وأشار إلى أن كيسينجر عقد مؤتمرا صحفيا في مطار الرياض عقب فشل مفاوضاته مع الملك فيصل قال فيه: ” سيأتي عليكم يوم يا عرب الجزيرة أن تشربوا نفطكم إذا إستطعتم”.