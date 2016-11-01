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فيديو:النفيسي يكشف سبب رفض الملك فيصل لاقتراح كيسينجر..وقوله للعرب:سيأتي يوم تشربوا نفطكم!

1 نوفمبر, 2016 , 14:38 م
فيديو:النفيسي يكشف سبب رفض الملك فيصل لاقتراح كيسينجر..وقوله للعرب:سيأتي يوم تشربوا نفطكم!
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صحيفة المرصد:قال المفكر الكويتي البارز، الدكتور عبد الله النفيسي، أن النظام العالمي يتحكم في الامة العربية بأربعة وسائل، الأولى هي احتكار “دول المركز” للسلاح وتحكمها به، معتبرا أن من يتحكم بالسلاح يتحكم بالحرب وميعاد النصر أو الهزيمة.

وأوضح النفيسي في مداخلة هاتفية مع قناة “صفا”، أن الوسيلة الثانية التي يتحكم بها الغرب بالدول العربية هي “احتكار الخامات”، موضحا أن دول المركز تحتكر النفط والقمح، لافتا بأن القمح هو عنصرا هاما ويسد جوع البشر، وأن هذه الدول تمنع أي دولة من أن تخرج عن طوعها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الامريكية في عهد “نيكسون” أرسلت وزير الخارجية “هينري كيسينجر” لمقابلة الملك فيصل حين اعتزمت السعودية زراعة القمح، لكفه عن زراعته.

واوضح النفيسي أن كيسينجر اقترح على الملك فيصل ايصال القمح الى ميناء جدة بتكلفة أقل من زراعته بثلاث مرات إلا أن الملك فيصل رفض اقتراحه مؤكدا له أن المملكة تعمل على تحقيق الامن الغذائي لشعبها.

وأشار إلى أن كيسينجر عقد مؤتمرا صحفيا في مطار الرياض عقب فشل مفاوضاته مع الملك فيصل قال فيه: ” سيأتي عليكم يوم يا عرب الجزيرة أن تشربوا نفطكم إذا إستطعتم”.



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 13
    1 نوفمبر, 2016 , 15:38 م

    حنا عارفين الكفت

    يارجال خلها على الله ... حنا نعرف البير وغطاه ..... ومن يهن يسهل الهوان عليه .....................................
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  2. 12
    1 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    الله يجعل الملك فيصل في جنات النعيم , ما كسر غرور الأمريكان غيره لا تأخذه في الله لومة لائم, لسانه ينطق بالحق وما يمليه عقله وقلبه
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  3. 11
    1 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    الحمد لله والشكر له

    الملك فيصل رحمه الله مؤمن بربه يخاف الله في من تولى عليهم وحمل الأمانه أسكنه الله الجنه ورفع درجته في عليين وأدام الصحه على خادم الحرمين الشريفين
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  4. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 15:28 م

    صدق كيسنجر اسرافنا بالزراعة ولعدم توزيعها بطرق مدروسة قلت المياة
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  5. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 15:14 م
    عدد التعليقات:12479

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=3QD-yd6zu3g ..... حينما هدد شهيد الامتين أمريكا بقطع النفط مرة أخرى
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  6. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 15:12 م
    عدد التعليقات:12479

    برق الحرم

    (((((( رحم الله شهيد الامتين ..... الملك فيصل بن عبدالعزيز ...... معروفة مواقفه وكيف جعل هنري كيسينجر يستخدم الدراجة بعدما قطع عنهم النفط ))))))
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  7. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 15:08 م

    البغبعاء

    الحين يجيكم واحد غبى تعرفونة يحول الموضوع الى الاخوان
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  8. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    من تحت الماء

    مايدري ان السعودية صارت تصدر القمح بعهد الفهد الميمون ابو السعودة والاكتفاء الذاتي لكن اللي بعده بالضبط حاس الوضع ،،،
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  9. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 15:05 م

    المتوكل على الله

    مادام بعض شعوب الجزيرة يحتقرون من يصنع او يعمل بالصناعه لأنه يعمل بها فلن نخطو خطوة الي الأمام او نلحق بالدول المتقدمه في الصناعه وسنضل في حاجة الغرب
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  10. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 15:01 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  11. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 14:59 م

    وتلك الايام....

    رحم الله الملك فيصل ....كان عارف مكرهم ...
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  12. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 14:55 م

    عبدالله - الرياض

    رحمك الله يا فيصل
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  13. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    قائم مقام السيكة

    الله يرحم الملك فيصل الزاهد رحمة واسعة فقد احترامه الأعداء قبل الاحباب
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