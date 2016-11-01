فيصل القاسم يسخر من عون ويعيد نشر لقاء معه حين كان معارضا لحلف سوريا وحزب الله -فيديو

صحيفة المرصد: سخر الاعلامي” فيصل القاسم ” عقب ترشح “ميشال عون” رئيسا للبنان من الدعم اللامحدود الذي قدمه الحزب لعون، حيث قام بتعطيل انتخاب الرئيس لأكثر من عامين ونصف.
ونشر القاسم عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو للقاء سابق مع العماد ميشيل عون أثناء مشاركته في إحدى حلقات البرنامج الشهير “الإتجاه المعاكس”،حين كان معارضا لمى يسمى “حلف المقاومة والممانعة”.
وبحسب الفيديو المعروض، فقد شنَّ “عون” هجوم عنيفا على القاسم وضيفه المؤيد لحزب الله والمقاومة ضد إسرائيل، واصفا الضيف بالعميل الذي يعمل ضد مصلحة لبنان.
وأضاف موجها حديثه للقاسم: ما بهنيك على مثل هذا البرنامج..انت تأتي بزعران على البرنامج”، قبل أن يترك البرنامج على الهواء وينسحب.
الرئيس اللبناني الجديد ميشيل عون كان يوماً ضيفنا في برنامج الاتجاه المعاكس عندما كان معارضاً لحلف الممانعة والمقاومةhttps://t.co/DSmvyYBDCh
— فيصل القاسم (@kasimf) October 31, 2016
تعليقات ( 7 )
من تحت الماءفيصل القاسم بريطاني الجنسية وتغريداته دائما بها نفس بفتح النون والفاء البي بي سي ثقافته حتى ولو حرر السعوديون الشام والعراق فإنه بأمر وضوء أخضر أمريكي
حسين آل سلمانعون
عدد التعليقات:231
الصميلسبحان مغير الأحوال
حساويتعليق 2 ومن انت علشان تقول ابتعد تسلم
السياسة لعبة مصالحهناك الكثير والكثير جدا لا نفهمه في لعبة السياسة. تقلبات وتحالفات وأفضل الحلول هو الإبتعاد عنها تماما فكل ما إقتربت منها كلما أزكمت أنفك. ابتعد تسلم.
حساوياجلد يابوقاسم مثل جلد جحفلي للفقر في الدقيقة ١١٩
أبو مصلفح الرياضيوم كان يتكلم على جزر الواق واق كان درزي ومارق ومدري وش واليوم منظر ويؤخذ بكلامه عموما هدم الكعبة حجر حجر أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم صح يابنت بيري