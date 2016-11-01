فيصل القاسم يسخر من عون ويعيد نشر لقاء معه حين كان معارضا لحلف سوريا وحزب الله -فيديو

صحيفة المرصد: سخر الاعلامي” فيصل القاسم ” عقب ترشح “ميشال عون” رئيسا للبنان من الدعم اللامحدود الذي قدمه الحزب لعون، حيث قام بتعطيل انتخاب الرئيس لأكثر من عامين ونصف.

ونشر القاسم عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو للقاء سابق مع العماد ميشيل عون أثناء مشاركته في إحدى حلقات البرنامج الشهير “الإتجاه المعاكس”،حين كان معارضا لمى يسمى “حلف المقاومة والممانعة”.

وبحسب الفيديو المعروض، فقد شنَّ “عون” هجوم عنيفا على القاسم وضيفه المؤيد لحزب الله والمقاومة ضد إسرائيل، واصفا الضيف بالعميل الذي يعمل ضد مصلحة لبنان.

وأضاف موجها حديثه للقاسم: ما بهنيك على مثل هذا البرنامج..انت تأتي بزعران على البرنامج”، قبل أن يترك البرنامج على الهواء وينسحب.