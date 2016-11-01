فيديو: شاهد كيف علق “ثامر السبهان” على انتخاب “عون” رئيسا للبنان

صحيفة المرصد-وكالات:قال ثامر السبهان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، إن السعودية تتوقع من الرئيس اللبناني ميشيل عون، الذي تم انتخابه, أن يكون ممثلاً لكل شرائح المجتمع اللبناني، بما يكفل له الاستقرار.

وأضاف السبهان “يهمنا أنّ من يجلس على هذا الكرسي أن يكون ممثلاً لجميع اللبنانيين، وألا يكون طائفياً، حيث يجب أن يكون سنياً وشيعياً ودرزياً ومسيحياً وعلوياً، وأن يحقق مصالح اللبنانيين كاملة”، مؤكداً أن المملكة لا يهمها شخص من يتولى الرئاسة ولم تتدخل في تسيير الانتخابات.

وأشار إلى أن “المملكة لم يكن لها أي تدخل في موضوع الرئاسة اللبنانية، والمملكة مع أي اختيار يتفق عليه اللبنانيون، وهذا ما نسعى له بأن يكون الانتخاب أو التعيين من داخل الوطن وليس من أجندات خارجية”.