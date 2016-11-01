فيديو: شاهد كيف علق “ثامر السبهان” على انتخاب “عون” رئيسا للبنان

صحيفة المرصد-وكالات:قال ثامر السبهان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، إن السعودية تتوقع من الرئيس اللبناني ميشيل عون، الذي تم انتخابه, أن يكون ممثلاً لكل شرائح المجتمع اللبناني، بما يكفل له الاستقرار.
وأضاف السبهان “يهمنا أنّ من يجلس على هذا الكرسي أن يكون ممثلاً لجميع اللبنانيين، وألا يكون طائفياً، حيث يجب أن يكون سنياً وشيعياً ودرزياً ومسيحياً وعلوياً، وأن يحقق مصالح اللبنانيين كاملة”، مؤكداً أن المملكة لا يهمها شخص من يتولى الرئاسة ولم تتدخل في تسيير الانتخابات.
وأشار إلى أن “المملكة لم يكن لها أي تدخل في موضوع الرئاسة اللبنانية، والمملكة مع أي اختيار يتفق عليه اللبنانيون، وهذا ما نسعى له بأن يكون الانتخاب أو التعيين من داخل الوطن وليس من أجندات خارجية”.
تعليقات ( 5 )
الحق ينقالتصريح مناسب وواقعي وهذا مايجب ان تكون عليه سياسة هذه البلاد فكما عهدناها سياسة حكيمة وهادئة ومحايده ممايزدها ثقه وتفرغ لمصالح الوطن والمواطن
زمن الذكرياترئيس دميه فقط لا غير والايام الجايه تبان الحقيقه اهم شي بنظف لبنان من القمامه والزباله
ولكن لبنان ليس لبنانمسيطر عليه حزب الفئران والمجوس دخلوه وعاثو فيه.
على مين ؟طيب ... شي منتاز !! بس ماقلت لنا وش اللي موديك لبنان قبل انتخاب عون بليله ؟؟؟ وليش رحت عقبها مباشره لمصر ... و****
الاصيلكفو يالسبهان قاهر المجوس والفرس