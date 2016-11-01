ما سر اختباء أوباما داخل قميصه في هذه الصورة؟

صحيفة المرصد: ظهرت صورة غريبة وساخرة للرئيس الأميركي باراك أوباما ، بعيدة عن جدية السياسة وسراديبها الملتوية، ما جعله يترك انطباعا لدى مراقبين بأنه ينأى عن العمل الدبلوماسي والملفات الساخنة في العالم سيما مع اقتراب موعد مغادرته البيت الأبيض.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة ظهر فيها مؤخراً أوباما بشكل هزلي إلى جانب زوجته ميشال، خلال مناسبة بالبيت الأبيض يقرأ فيها قصصا للأطفال ويقلد الوحوش بإيماءات وتعابير وجه تهريجية، صورة طرحت تساؤلات عدة لدى مراقبين ربطوها بالحضور المحتشم لأوباما في المشهد السياسي الدولي .
وقد تعكس هذه الصورة جانباً من السياسة الأوبامية التي تجنح إلى الابتعاد عن السياسة، خاصة الخارجية منها، ففي الوقت الذي يردح العالم في أزمات وبؤر توتر في عديد ربوعه سيما شرق أوسطيا، لم يكن للرئيس الأميركي خلال عهدته الأثر البارز في تلك القضايا باستثناء القضاء على أعضاء تنظيم القاعدة عن بعد بطائرات بدون طيار، وكذا تفاخره بإخراج بلاده من الحروب بالانسحاب من العراق وأفغانستان وإن كان ذلك يؤكد فكرة ابتعاده عن السياسة الخارجية وتركيزه أكثر على ما يحدث داخل الرقعة الأميركية.
تعليقات ( 12 )
الحرفيهذا طبع اللون هذا وانكر ابتليت امريكا به وبعد ***من خلفه اذا حصل له ذلك ولوكان ماهناك رجال في الكنكرس وغيرهم في الدوله كانت شفت العجب العجاب والسلام00000
مصممهذا الرجل خلف الدمار العربي او مايسمى الربيع العربي
مصممأفشل رأيس في تاريخ الولايات المتحده حتى مايستحق شراب نوبل
زائرهههههههه انا شوي اكرهه و شوي احبه عشان تواضعه الله ياخذ عقله مدري كيف حكم ذا المعتوه.
himaتواضع وتفاعل برئي من فخامة الرئيس,رعاه الله.
ابو سليمانلو جميع الدول تخلي اطماعها وتعمل عى تطوير اقتصادها وبلادها وتتعامل مع الدول بكل صدق ومحبه وشفافيه وتبادل مصالح بدون عدوات لانتهة الحروب
كوسهيمه خيفني!!
انيس عدو ابليسهذا ليس كبعض مدراء المدارس المتسكين بكرسي الاداره يموت وهو قاضب الكرسي بيديه وكراعينه والمدرسه من دمار في دمار
موجودشوفو كيف رئيس اكبر دوله نذب عليه ولا يزعل مهوب مثل رئيس افقر دوله ابو ثلاجه صاير نفسيه هههههه
الشاويش عطيهيارجال يهون مع خثرقة وهباب الحكام العرب ... وبعدين هو يمزح مع مرته بعيد عن السياسه ... والملاقيف ماخلوه في حاله
ما عاد بدريههههههه فنان .. فعلا اهنيك يا اوباما استطعت ان تعيد الاقتصادي الامريكي لموقعه .. وابتعدت عن الحروب التي لا فائدة منها..
روزيمه يخوووووووووووووووووف