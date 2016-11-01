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مقطع صوتي لخطيب المسجد ” سعيد بن فروة ” وهو يهاجم ويشتم ويكفر القصبي!

1 نوفمبر, 2016 , 16:16 م
مقطع صوتي لخطيب المسجد ” سعيد بن فروة ” وهو يهاجم ويشتم ويكفر القصبي!
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الصوتي الذي هاجم الخطيب فيه القصبي، واصفاً إياه بأنه “كافر وديوث”.”كافر وديوث” وغيرهما من الكلمات التي لا تناسب مقام مسجد أو خطيب أو داعية وقف على منبر أمام المسلمين، هو ما حدث عندما هاجم سعيد بن فروة القصبي، وكفّر قنوات MBC وشرعت حينها وزارة الشؤون الإسلامية بالتحقيق مع الخطيب وذلك بحسب موقع”العربية نت”.

ورغم أن فيديو مهاجمة الخطيب للقصبي قديم (حزيران/يونيو 2015)، إلا أن مغردين أعادوا بثه على مواقع التواصل الاجتماعي ليلقى تفاعلاً كبيراً.وقام خطيب المسجد سعيد بن فروة أثناء إلقائه خطبة الجمعة على المصلين بـ”لعن وتكفير” ناصر القصبي أمام الجميع، كما هدد داعش القصبي بالقتل بعد حلقة مسلسل “سيلفي” في رمضان قبل الماضي، حيث ظهر فيها القصبي مرتدياً لباساً قصيراً وهو يؤدي دور أحد الفنانين التائبين ثم يقوم بكسر العود لاحقاً.وكانت المحكمة الجزائية، قد أصدرت في وقت سابق حكماً ابتدائياً بسجن سعيد بن فروة، خطيب أحد المساجد بمنطقة عسير 45 يوماً متتالية، على خلفية تشهيره بنجم الكوميديا الممثل ناصر القصبي.



تعليقات ( 67 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 67
    1 نوفمبر, 2016 , 17:46 م

    كلام الامام لم يعجبنا ابد بس كلام قله من المعلقين اقبح وفيه حقد على الدين واهل الدين ويدخلون في مواضيع اكبر منهم بكثير لم يتربو عليها اصلا
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  2. 66
    1 نوفمبر, 2016 , 17:45 م

    صرخة صمت

    الله هو الي يحاسب الشخص ع افعاله واعماله انت عليك نصحة الاسلام نهى عن سباب المسلم وتفسيقة يكفر هذا ويقذف هذا تقل تأشيرات دخول الجنه بجيوبهم انت اصلح من نفسك حتى ينصلح الاخرون
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  3. 65
    1 نوفمبر, 2016 , 17:45 م

    القناة واضحة في العلمية وهي تعترف ولكن دعاة خوارج اﻹخونج يطلبون الشهرة والمال وكانوا ضيوفا عليها وبعد أن رفضهم أعلنوا الحرب عليها إذا يريدون الدنيا بإسم الدين ويحرض الناس ويهيجونهم بمبادئ الخوارج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 64
    1 نوفمبر, 2016 , 17:44 م

    مـ،ـاݛــے

    من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره . الملخص
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 63
    1 نوفمبر, 2016 , 17:44 م

    aziz khair

    ان تريد الحق ناصر على حق والمحكمه قالت الحق لان الاسلام دعا الى الفضيله والجمعه لذكر الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 62
    1 نوفمبر, 2016 , 17:41 م
    عدد التعليقات:5771

    الرحااال

    هل الاسلام قال دافعوا عني بالالفاظ الخارجه عن روح الاسلام..لماذا لم يقتدوا برسول الله..لماذا يقتدون بمن بدون ذلك ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 61
    1 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    النبي وصف لنا هؤﻻء الخوارج

    دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها.يقرأون القرآن ﻻ يجاوز حناجرهم. من بني جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم. جباهم قرحه من السجود يخرجون من الدين كما يخرج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 60
    1 نوفمبر, 2016 , 17:39 م

    مفقود

    هذا الشخص بحث عن الشهرة من خلال سب احد من اعظم رموز البلد الفنان المجدد ناصر القصب الذي حارب افكارهم وتطرفهم وتكفيرهم,وحاولوا اسكاته ولكن تأبى الحضارة
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  9. 59
    1 نوفمبر, 2016 , 17:38 م

    تعليق ٤٣ مايحتاج ان الشيخ يشوه سمعة ام بي سي لانها خلقه فايحه ريحتها ومشوهه بطقت لجين واخواتها ومسلسلاتها واعلاناته خص ام بي سي اكشن يا ان اللبنانيين جايبين مزز بلاعلانت شي مصرحه شي تفحيط شي ههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 58
    1 نوفمبر, 2016 , 17:37 م

    صرخة صمت

    ان شاء الله يكون له درس له وامثاله من يكفرون المسلمين ، وخير الخطائون التوابون حنا بشر نخطي ونصيب ونرتكب ا ذنوب ومعاصي الله ساتر علينا بس محد له حق يكفر الاخر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 57
    1 نوفمبر, 2016 , 17:37 م

    ( هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون )قالها رسولنا ونبينا لكل متشدد على غير منهج النبي وخاصة الخوارج والروافض والصوفية نكبوا اﻷمة وأهلكوها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 56
    1 نوفمبر, 2016 , 17:36 م

    مـ،ـاݛــے

    ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها . إذ انبعث أشقاها . يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 55
    1 نوفمبر, 2016 , 17:32 م

    كفى كذب

    نحن في زمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:سياتى على أمتى سنوات خداعات يكذب فيها الصادق و يصدق فيهاالكاذب ويؤتمن الخائن و يخون فيهاالامين ...الخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 54
    1 نوفمبر, 2016 , 17:27 م

    أسماء

    خبر جميل شكرا مرصد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 53
    1 نوفمبر, 2016 , 17:25 م

    مـ،ـاݛــے

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 52
    1 نوفمبر, 2016 , 17:22 م

    تعليق تعليق 35مفقود تعليقاتك ***مما قاله الامام مليانه حقد وتطرف وكره للدين وصرت تستفرغ حقدك استفراغل والعياد بالله انت ورجمه قلوبكم مفضوحه بالحق\
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  17. 51
    1 نوفمبر, 2016 , 17:20 م

    مـ،ـاݛــے

    ال عاجبه ناصر والقناه يخلي خواته تمثل معهم نفس الشي قسم بالله لكن وين خوات الممثلين مايطلعونهن معهم ؟ *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 50
    1 نوفمبر, 2016 , 17:15 م
    عدد التعليقات:1

    سامية

    ٣٨ يارحمة كلمة (لفته) ناعمة عليهم رومانسية مايعة وتعتبر كلمة ***ليست في قاموسهم قلوبهم غلف الله لايبلانا
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  19. 49
    1 نوفمبر, 2016 , 17:14 م

    رهين الحياة

    ياعمي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ماكان لاسباب ولالعان خل عنك الفلسفه والحكي الفاضي ومن انت حتى تسب وتشتم عبادالله بدل ماتدعوالى الحكمه والموعظة الحسنه حقك وماجاك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 48
    1 نوفمبر, 2016 , 17:14 م

    حمدان

    الحكم غير كافي .وحبذا لو كان معه عشرات الجلدات فى موقع المسجد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 47
    1 نوفمبر, 2016 , 17:14 م

    سها الدلال

    فهذا هو ديننا الأسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 46
    1 نوفمبر, 2016 , 17:13 م

    سها الدلال

    الـيـومَ مــاتَ الـهُـدى والـديـنُ مُـنهدمٌ وفــي ثِـيـابِ الأسـى قـد بـاتَ iiمُـدَّرعا الــيـومَ فـلـتَـسكُب الأيـتـامُ iiعـبـرتَها ولـتـترُكِ الـصبرَ لـكنْ تَـصحبُ iiالـجَزَعَا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 45
    1 نوفمبر, 2016 , 17:12 م

    سها الدلال

    وجُل القلبُ خاف وفزِع :- { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجُلَتْ قُلُوبُهُمْ } [ قرآن ] .فهذا شرع الله وعباددته وذكرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 44
    1 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    الى 24

    واضح ماعجبك الحكم وعاجلك كلامه التكفيري هنا دولة الوسطيه واذا مو عاجبك يالا على تورا بورا هناك بتلقى كثير من التكفيرين أعداء الحياة والحب يصلحون لك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 43
    1 نوفمبر, 2016 , 17:09 م
    عدد التعليقات:15052

    قلم الحقيقه

    الدور باقي على قناة الـــــــــ MBC الرائعة أن تقوم هي بدورها برفع قضية أخرى على هذا الشيخ المتشدد جراء مالحقها من ضرر وتشويه سمعة من خلال شتمه لها ليتم سجنه وعقابه وجلده.
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  26. 42
    1 نوفمبر, 2016 , 17:07 م

    الى بدر

    ما ادري انتوا كذا عقولكم تستوعب وإلا تستهبلون وين الاستهزاء بآيات الله يخرب بيت تفكيركم الأعوج
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 41
    1 نوفمبر, 2016 , 17:07 م

    حبيب البي القصبي فعلاً انه برد اقلوبنا بالي صوره وسواه ضد داعش لاكن بالمقابل فيه حلقات صراحه تغبن يعني مادري الحور العين والمطاوعه والثوب القصير وحلقة البنت الي تشهر به لاكن الشيخ اخطاء بالفاظه ايضاً
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  28. 40
    1 نوفمبر, 2016 , 17:06 م

    الحرفي

    يجب تركه وامثاله من المتزمتين ولكن جاء له كسر خشم انا دفاع عن هذا وذاك ولكن كلمة كافر ووو ال خ كلام كبير وغير لأيق والسلام0000
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  29. 39
    1 نوفمبر, 2016 , 17:06 م

    مـ،ـاݛــے

    يقولون انهم سعوديين ؟ يكررون التعليق ومتشبهين ومن كذا دين ومله من البدايات متسلط ع الدين وقبل ***يبحث ع الماده ع حساب القيم ولان الافكار عقيمه*******
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 38
    1 نوفمبر, 2016 , 17:04 م

    رحمه

    كان من الواجب ان يعطي لفته بسيطه واقل ما يوصف لكنه زصل المقام الى التكفير فهذا لا ينبغي على الداعيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 37
    1 نوفمبر, 2016 , 17:03 م

    رحمه

    اعوذ بالله ليس لدى اي شخص دين من يكفر مسلم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  32. 36
    1 نوفمبر, 2016 , 17:00 م
    عدد التعليقات:1

    سامية

    الحق يجب تغليظ الحكم عليه تأديبا له وردعا لأمثاله التكفير مهوب شي بسيط التكفير معناه إهدار الدم والمال والعرض يجب منعه من الإمامة والخطابة بعد خروجه.
    لا يعجبني(15) اعجبني(5)
  33. 35
    1 نوفمبر, 2016 , 16:59 م

    مفقود

    احذر :(هذه الفاض +18) يجب ان تبعد اطفالك عند سماعها, هذا هو احد مدعي الوسطية ويصلي خلفه العشرات, بل ويتقاضى راتبا, هو يمثلهم, كلهم ظلاميين ورجعيين
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  34. 34
    1 نوفمبر, 2016 , 16:57 م

    تأبط شراً

    التحدث باسم الله والدين للانبياء فقط ومن معنا هم بشر لسنا ملزمين بتباعهم فحسبنا كلام الله ارحم الراحمين وما أتفق من سنة رسوله الذي هو رحمة للعالمين
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  35. 33
    1 نوفمبر, 2016 , 16:54 م

    مـ،ـاݛــے

    29 ياغبيه امثالك هو من ينقل ويكتب ترا ف تويتر وبرامج تواصل وصحف يخرب بيت عقلك الخرب
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  36. 32
    1 نوفمبر, 2016 , 16:54 م

    بدر

    لماذا انتهى الفديو عندما اراد الشيخ ان يقرأ الاية الكريمة قال تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا .
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  37. 31
    1 نوفمبر, 2016 , 16:53 م

    مفقود

    فقط في دقيقتين استفرغ كل كلمة قبيحة في المسجد, من اين له هذا المعجم الانحطاطي والقاموس النتن, هل هذا اسلام ام هو ***بواح, يجب ان تغسل اذنك بعد سماعه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  38. 30
    1 نوفمبر, 2016 , 16:51 م
    عدد التعليقات:1

    سامية

    يتابعون الmbcويشتمونها وهاللي قاعد يكفر ويزندق من راسه وش دراه عن حلقة تكسير العود؟ والله ان خطره على الشباب عظيم فهو يحرض قولا والروبوتات ينفذون فعلا
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  39. 29
    1 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    تأبط شراً

    الفتنة يوقظها المكفرين ليل نهار عبر مايكات المساجد...اتقو الله في المسلمين وخلوكم مسلمين (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون )
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  40. 28
    1 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    مفقود

    (ساقطات حثالة زنديق نجس كافر وقحة الحاد فاجرة قذر نفاق كسر عظم) كلماتهم في 60 ثانية فقط, هذا هو ديدن الظلاميين التكفيريين مدعي الوسطية
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  41. 27
    1 نوفمبر, 2016 , 16:45 م

    عموري

    يهاجمون ويكفرون نسأل الله لهم الهداية
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  42. 26
    1 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    الله يهدي عباده

    كان يمكن من الامام النصح والتوجيه . لكن يكفر ناصر القصبي ليش ياخي . ( الدين النصيحة ) يعني ان تدعو على ناصر وتكفره وتسئ له ماذا استفاد ناصر او من سمع الكلام . لن يستفيد شيء
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 25
    1 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    تأبط شرا

    (واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم) الرسول كان يرد كل من يريد التشدد في الدين..فا المتشددون قدوتهم فلان وعلان وليس رسول الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  44. 24
    1 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    حفظك الله يا شيخ

    دولتنا دولة اسلامية منبع للدين وليست دوله علمانية ليبرالية رافضية . اللي ماهو عاجبه الوضع يخرج من هذه البلاد فقد ***بافكارهم وافعالهم وهم مدحورين باذن الله .
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  45. 23
    1 نوفمبر, 2016 , 16:40 م

    الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها من المنافقين الخطيب تراجع عن تكفير القصبي وحكم عليه لكن أعداء الدين يتربصون بالمؤمنين أهلكهم الله .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  46. 22
    1 نوفمبر, 2016 , 16:39 م
    عدد التعليقات:1

    سامية

    أعوذ بالله وش هالكلام معقوله هذا إمام وخطيب ؟
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  47. 21
    1 نوفمبر, 2016 , 16:38 م
    عدد التعليقات:1183

    نبرااس

    والله بعد هذا القذف واللعن ان 45 يوم قليل في حقه،،بالله هذا خطاب رجل دين ومايسمي نفسه داعيه،،ويقولون من جا خطاب التكفير ولغة التهديد بالقتل.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  48. 20
    1 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    لغة تحمل في معانيها قيم الحقد والكره والبغضاء,,يستحق سجن أطول فكلامة خطير وهو تشويه حقيقي لتسامح الدين الذي صوره هذا الواعظ الغليظ والمكفراتي المنبوذ
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  49. 19
    1 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    مـ،ـاݛــے

    سبقه كاتب شهير بحق كبار العلماء واتهمهم بالتكفير ولا عوقب ابحث . ابلشونا ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  50. 18
    1 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    سعد بن فهد بن قعد

    زيارة الشيخ واجبة مع بعض الجبن والزيتون و ورقة بلوت كي يقضي وقته باللهو إلى ان تنقضي المدة
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  51. 17
    1 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    شجاع

    خطيب الجامع هداناالله واياة لابدلة في مثل هذه الاتهامات من دليل شرعي على ماتلفظ بة وكان الاجدربة التلميح دون التصريح فالتشهيرعقوبة شرعية تستوجب الدليل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 16
    1 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    سليمان

    انا ضد ما تلفظ به الخطيب من التكفير ولكن القصبي والام بي سي أولى بالعقوبة من شخص أخطأ واعتذر
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  53. 15
    1 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    تأبط شرا

    هناك من لهم توجه مشكوك فيه..يصرخون ويولولون بأنا القصبي كان يستهزء با الدين وهم كاذبون ..فالقصبي كان يحذر ممن لهم توجه في تكفير المجتمع وولاة الامر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  54. 14
    1 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    ام روز

    لايحق له تكفير المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 13
    1 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    رأي آخر

    صحيح الاستهزاء بالدِّين امر خطير وعقابه عسير عند الله ولكن السؤال اللي يسدح نفسه سجنوه عشان تكفيره للقصبي او تكفيره ل😖MBC
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 12
    1 نوفمبر, 2016 , 16:31 م

    مع الخيل

    صحيح ان القصبي ***لاكن لايصح ان نكفره وندعيله بلهداية وان يفك المؤمنين من شره***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  57. 11
    1 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    سار888

    ألذي في قلبه مرض هو من يكفر ألمجتمع ويقسم كأن رحمة الله بيدة وينشر ألتشدد والعنجهيه وتأليب ألرأئي العام لكي يخروج عن ألنظام للدوله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  58. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    تأبط شرا

    اللغة الكهنوتية و استخدام القران في اسقاطات غير صحيحة بغرض توجيه المستمع الى التسليم بما يقال ...لعبة اصبحت مكشوفة ولا يسير خلفها الا المغرر بهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  59. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    عابر سبيل

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 16:25 م

    فريدة شوقي

    تغطى بالفروه حقتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    فارس نحد

    يجب التحذير من الاستهزاء بالدين مع ضبط النفس والبعد عن الخطأ على اي شخص يعرضك للمسأله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  62. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 16:23 م

    ابن شبوة اليمنيه

    الله يحفظك ياشيخ اسال الله بمنه وكرمه ان يرجعك الى اهلك سالما معافا
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  63. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 16:23 م

    كارهه الهيئة

    🍀ما قصر القصبي🌼🌸أخذ حقه🌿🌾بدق خشوم🍂💕وكذلك العلياني🌷🌺
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  64. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 16:23 م

    تأبط شرا

    يصرف التهم بغير اثبات وبذلك يقول من لم يكن كما ارى واعتقد في الاسلام فهو كافر ملحد...والعجيب ان امثاله يعطى الامامة والخطبة ويترك بلا رقيب (يشق ويبعج)
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  65. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 16:21 م

    نايـــف الـــعنزي

    ***ليه ناصر القصبي منزه وش قدمة ال ام بي سي للمجتمع ؟؟؟ غير المسلسلات الهابطة
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  66. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    hima

    كان المفروض ان يستمر في السجن ل10سنوات,لكي يتعظ الباقيين ان العبث بأعراض الناس وتكفيرهم ثمنه باهظ,لكن مانقول غير الله يعدل الحال.
    لا يعجبني(9) اعجبني(2)
  67. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    فهد

    يسلم البطن اللي حملك ياشيخنا الفاضل يالنشمي الشجاع
    لا يعجبني(4) اعجبني(9)

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