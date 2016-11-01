مقطع صوتي لخطيب المسجد ” سعيد بن فروة ” وهو يهاجم ويشتم ويكفر القصبي!

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الصوتي الذي هاجم الخطيب فيه القصبي، واصفاً إياه بأنه “كافر وديوث”.”كافر وديوث” وغيرهما من الكلمات التي لا تناسب مقام مسجد أو خطيب أو داعية وقف على منبر أمام المسلمين، هو ما حدث عندما هاجم سعيد بن فروة القصبي، وكفّر قنوات MBC وشرعت حينها وزارة الشؤون الإسلامية بالتحقيق مع الخطيب وذلك بحسب موقع”العربية نت”.
ورغم أن فيديو مهاجمة الخطيب للقصبي قديم (حزيران/يونيو 2015)، إلا أن مغردين أعادوا بثه على مواقع التواصل الاجتماعي ليلقى تفاعلاً كبيراً.وقام خطيب المسجد سعيد بن فروة أثناء إلقائه خطبة الجمعة على المصلين بـ”لعن وتكفير” ناصر القصبي أمام الجميع، كما هدد داعش القصبي بالقتل بعد حلقة مسلسل “سيلفي” في رمضان قبل الماضي، حيث ظهر فيها القصبي مرتدياً لباساً قصيراً وهو يؤدي دور أحد الفنانين التائبين ثم يقوم بكسر العود لاحقاً.وكانت المحكمة الجزائية، قد أصدرت في وقت سابق حكماً ابتدائياً بسجن سعيد بن فروة، خطيب أحد المساجد بمنطقة عسير 45 يوماً متتالية، على خلفية تشهيره بنجم الكوميديا الممثل ناصر القصبي.
تعليقات ( 67 )
صرخة صمتالله هو الي يحاسب الشخص ع افعاله واعماله انت عليك نصحة الاسلام نهى عن سباب المسلم وتفسيقة يكفر هذا ويقذف هذا تقل تأشيرات دخول الجنه بجيوبهم انت اصلح من نفسك حتى ينصلح الاخرون
مـ،ـاݛــےمن نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره . الملخص
aziz khairان تريد الحق ناصر على حق والمحكمه قالت الحق لان الاسلام دعا الى الفضيله والجمعه لذكر الله
عدد التعليقات:5771
الرحااالهل الاسلام قال دافعوا عني بالالفاظ الخارجه عن روح الاسلام..لماذا لم يقتدوا برسول الله..لماذا يقتدون بمن بدون ذلك ؟
النبي وصف لنا هؤﻻء الخوارجدعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها.يقرأون القرآن ﻻ يجاوز حناجرهم. من بني جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم. جباهم قرحه من السجود يخرجون من الدين كما يخرج
مفقودهذا الشخص بحث عن الشهرة من خلال سب احد من اعظم رموز البلد الفنان المجدد ناصر القصب الذي حارب افكارهم وتطرفهم وتكفيرهم,وحاولوا اسكاته ولكن تأبى الحضارة
صرخة صمتان شاء الله يكون له درس له وامثاله من يكفرون المسلمين ، وخير الخطائون التوابون حنا بشر نخطي ونصيب ونرتكب ا ذنوب ومعاصي الله ساتر علينا بس محد له حق يكفر الاخر
مـ،ـاݛــےونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها . إذ انبعث أشقاها . يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون
كفى كذبنحن في زمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:سياتى على أمتى سنوات خداعات يكذب فيها الصادق و يصدق فيهاالكاذب ويؤتمن الخائن و يخون فيهاالامين ...الخ
أسماءخبر جميل شكرا مرصد
مـ،ـاݛــےمخالف للنشر
مـ،ـاݛــےال عاجبه ناصر والقناه يخلي خواته تمثل معهم نفس الشي قسم بالله لكن وين خوات الممثلين مايطلعونهن معهم ؟ *****
عدد التعليقات:1
سامية٣٨ يارحمة كلمة (لفته) ناعمة عليهم رومانسية مايعة وتعتبر كلمة ***ليست في قاموسهم قلوبهم غلف الله لايبلانا
رهين الحياةياعمي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ماكان لاسباب ولالعان خل عنك الفلسفه والحكي الفاضي ومن انت حتى تسب وتشتم عبادالله بدل ماتدعوالى الحكمه والموعظة الحسنه حقك وماجاك
حمدانالحكم غير كافي .وحبذا لو كان معه عشرات الجلدات فى موقع المسجد
سها الدلالفهذا هو ديننا الأسلام
سها الدلالالـيـومَ مــاتَ الـهُـدى والـديـنُ مُـنهدمٌ وفــي ثِـيـابِ الأسـى قـد بـاتَ iiمُـدَّرعا الــيـومَ فـلـتَـسكُب الأيـتـامُ iiعـبـرتَها ولـتـترُكِ الـصبرَ لـكنْ تَـصحبُ iiالـجَزَعَا
سها الدلالوجُل القلبُ خاف وفزِع :- { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجُلَتْ قُلُوبُهُمْ } [ قرآن ] .فهذا شرع الله وعباددته وذكرة
الى 24واضح ماعجبك الحكم وعاجلك كلامه التكفيري هنا دولة الوسطيه واذا مو عاجبك يالا على تورا بورا هناك بتلقى كثير من التكفيرين أعداء الحياة والحب يصلحون لك
عدد التعليقات:15052
قلم الحقيقهالدور باقي على قناة الـــــــــ MBC الرائعة أن تقوم هي بدورها برفع قضية أخرى على هذا الشيخ المتشدد جراء مالحقها من ضرر وتشويه سمعة من خلال شتمه لها ليتم سجنه وعقابه وجلده.
الى بدرما ادري انتوا كذا عقولكم تستوعب وإلا تستهبلون وين الاستهزاء بآيات الله يخرب بيت تفكيركم الأعوج
الحرفييجب تركه وامثاله من المتزمتين ولكن جاء له كسر خشم انا دفاع عن هذا وذاك ولكن كلمة كافر ووو ال خ كلام كبير وغير لأيق والسلام0000
مـ،ـاݛــےيقولون انهم سعوديين ؟ يكررون التعليق ومتشبهين ومن كذا دين ومله من البدايات متسلط ع الدين وقبل ***يبحث ع الماده ع حساب القيم ولان الافكار عقيمه*******
رحمهكان من الواجب ان يعطي لفته بسيطه واقل ما يوصف لكنه زصل المقام الى التكفير فهذا لا ينبغي على الداعيه
رحمهاعوذ بالله ليس لدى اي شخص دين من يكفر مسلم
عدد التعليقات:1
ساميةالحق يجب تغليظ الحكم عليه تأديبا له وردعا لأمثاله التكفير مهوب شي بسيط التكفير معناه إهدار الدم والمال والعرض يجب منعه من الإمامة والخطابة بعد خروجه.
مفقوداحذر :(هذه الفاض +18) يجب ان تبعد اطفالك عند سماعها, هذا هو احد مدعي الوسطية ويصلي خلفه العشرات, بل ويتقاضى راتبا, هو يمثلهم, كلهم ظلاميين ورجعيين
تأبط شراًالتحدث باسم الله والدين للانبياء فقط ومن معنا هم بشر لسنا ملزمين بتباعهم فحسبنا كلام الله ارحم الراحمين وما أتفق من سنة رسوله الذي هو رحمة للعالمين
مـ،ـاݛــے29 ياغبيه امثالك هو من ينقل ويكتب ترا ف تويتر وبرامج تواصل وصحف يخرب بيت عقلك الخرب
بدرلماذا انتهى الفديو عندما اراد الشيخ ان يقرأ الاية الكريمة قال تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا .
مفقودفقط في دقيقتين استفرغ كل كلمة قبيحة في المسجد, من اين له هذا المعجم الانحطاطي والقاموس النتن, هل هذا اسلام ام هو ***بواح, يجب ان تغسل اذنك بعد سماعه
عدد التعليقات:1
ساميةيتابعون الmbcويشتمونها وهاللي قاعد يكفر ويزندق من راسه وش دراه عن حلقة تكسير العود؟ والله ان خطره على الشباب عظيم فهو يحرض قولا والروبوتات ينفذون فعلا
تأبط شراًالفتنة يوقظها المكفرين ليل نهار عبر مايكات المساجد...اتقو الله في المسلمين وخلوكم مسلمين (وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون )
مفقود(ساقطات حثالة زنديق نجس كافر وقحة الحاد فاجرة قذر نفاق كسر عظم) كلماتهم في 60 ثانية فقط, هذا هو ديدن الظلاميين التكفيريين مدعي الوسطية
عمورييهاجمون ويكفرون نسأل الله لهم الهداية
الله يهدي عبادهكان يمكن من الامام النصح والتوجيه . لكن يكفر ناصر القصبي ليش ياخي . ( الدين النصيحة ) يعني ان تدعو على ناصر وتكفره وتسئ له ماذا استفاد ناصر او من سمع الكلام . لن يستفيد شيء
تأبط شرا(واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم) الرسول كان يرد كل من يريد التشدد في الدين..فا المتشددون قدوتهم فلان وعلان وليس رسول الله
حفظك الله يا شيخدولتنا دولة اسلامية منبع للدين وليست دوله علمانية ليبرالية رافضية . اللي ماهو عاجبه الوضع يخرج من هذه البلاد فقد ***بافكارهم وافعالهم وهم مدحورين باذن الله .
عدد التعليقات:1
ساميةأعوذ بالله وش هالكلام معقوله هذا إمام وخطيب ؟
عدد التعليقات:1183
نبرااسوالله بعد هذا القذف واللعن ان 45 يوم قليل في حقه،،بالله هذا خطاب رجل دين ومايسمي نفسه داعيه،،ويقولون من جا خطاب التكفير ولغة التهديد بالقتل.
مـ،ـاݛــےسبقه كاتب شهير بحق كبار العلماء واتهمهم بالتكفير ولا عوقب ابحث . ابلشونا ***
سعد بن فهد بن قعدزيارة الشيخ واجبة مع بعض الجبن والزيتون و ورقة بلوت كي يقضي وقته باللهو إلى ان تنقضي المدة
شجاعخطيب الجامع هداناالله واياة لابدلة في مثل هذه الاتهامات من دليل شرعي على ماتلفظ بة وكان الاجدربة التلميح دون التصريح فالتشهيرعقوبة شرعية تستوجب الدليل
سليمانانا ضد ما تلفظ به الخطيب من التكفير ولكن القصبي والام بي سي أولى بالعقوبة من شخص أخطأ واعتذر
تأبط شراهناك من لهم توجه مشكوك فيه..يصرخون ويولولون بأنا القصبي كان يستهزء با الدين وهم كاذبون ..فالقصبي كان يحذر ممن لهم توجه في تكفير المجتمع وولاة الامر
ام روزلايحق له تكفير المسلمين
رأي آخرصحيح الاستهزاء بالدِّين امر خطير وعقابه عسير عند الله ولكن السؤال اللي يسدح نفسه سجنوه عشان تكفيره للقصبي او تكفيره ل😖MBC
مع الخيلصحيح ان القصبي ***لاكن لايصح ان نكفره وندعيله بلهداية وان يفك المؤمنين من شره***
سار888ألذي في قلبه مرض هو من يكفر ألمجتمع ويقسم كأن رحمة الله بيدة وينشر ألتشدد والعنجهيه وتأليب ألرأئي العام لكي يخروج عن ألنظام للدوله
تأبط شرااللغة الكهنوتية و استخدام القران في اسقاطات غير صحيحة بغرض توجيه المستمع الى التسليم بما يقال ...لعبة اصبحت مكشوفة ولا يسير خلفها الا المغرر بهم
عابر سبيلمخالف للنشر
فريدة شوقيتغطى بالفروه حقتك
فارس نحديجب التحذير من الاستهزاء بالدين مع ضبط النفس والبعد عن الخطأ على اي شخص يعرضك للمسأله
ابن شبوة اليمنيهالله يحفظك ياشيخ اسال الله بمنه وكرمه ان يرجعك الى اهلك سالما معافا
كارهه الهيئة🍀ما قصر القصبي🌼🌸أخذ حقه🌿🌾بدق خشوم🍂💕وكذلك العلياني🌷🌺
تأبط شرايصرف التهم بغير اثبات وبذلك يقول من لم يكن كما ارى واعتقد في الاسلام فهو كافر ملحد...والعجيب ان امثاله يعطى الامامة والخطبة ويترك بلا رقيب (يشق ويبعج)
نايـــف الـــعنزي***ليه ناصر القصبي منزه وش قدمة ال ام بي سي للمجتمع ؟؟؟ غير المسلسلات الهابطة
himaكان المفروض ان يستمر في السجن ل10سنوات,لكي يتعظ الباقيين ان العبث بأعراض الناس وتكفيرهم ثمنه باهظ,لكن مانقول غير الله يعدل الحال.
فهديسلم البطن اللي حملك ياشيخنا الفاضل يالنشمي الشجاع