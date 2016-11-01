مقطع صوتي لخطيب المسجد ” سعيد بن فروة ” وهو يهاجم ويشتم ويكفر القصبي!

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي المقطع الصوتي الذي هاجم الخطيب فيه القصبي، واصفاً إياه بأنه “كافر وديوث”.”كافر وديوث” وغيرهما من الكلمات التي لا تناسب مقام مسجد أو خطيب أو داعية وقف على منبر أمام المسلمين، هو ما حدث عندما هاجم سعيد بن فروة القصبي، وكفّر قنوات MBC وشرعت حينها وزارة الشؤون الإسلامية بالتحقيق مع الخطيب وذلك بحسب موقع”العربية نت”.

ورغم أن فيديو مهاجمة الخطيب للقصبي قديم (حزيران/يونيو 2015)، إلا أن مغردين أعادوا بثه على مواقع التواصل الاجتماعي ليلقى تفاعلاً كبيراً.وقام خطيب المسجد سعيد بن فروة أثناء إلقائه خطبة الجمعة على المصلين بـ”لعن وتكفير” ناصر القصبي أمام الجميع، كما هدد داعش القصبي بالقتل بعد حلقة مسلسل “سيلفي” في رمضان قبل الماضي، حيث ظهر فيها القصبي مرتدياً لباساً قصيراً وهو يؤدي دور أحد الفنانين التائبين ثم يقوم بكسر العود لاحقاً.وكانت المحكمة الجزائية، قد أصدرت في وقت سابق حكماً ابتدائياً بسجن سعيد بن فروة، خطيب أحد المساجد بمنطقة عسير 45 يوماً متتالية، على خلفية تشهيره بنجم الكوميديا الممثل ناصر القصبي.