فيديو: شاهد كيف تعامل أمن طرق حائل مع مركبة تسير بسرعة جنونية بعدما علقت دواسة الوقود

صحيفة المرصد: تمكنت دوريات أمن الطرق التابع لقيادة مركز الهويدي جنوب مدينة حائل، صباح اليوم، من إيقاف سيارة بعد أن علقت دواسة الوقود بها.
وتقدم شاب يبلغ من العمر 17 عاماً برفقته والدته وشقيقه الأصغر، ببلاغ لعمليات أمن طرق حائل، يفيد بعدم قدرتهم على إيقاف سيارته بعد خروجه من حائل باتجاه محافظة الغزالة، وأن سرعته بلغت 180 كلم/س.
من جهته أعد مركز أمن الطرق بالهويدي خطة لإيقاف المركبة، حيث تقدمت أحد الدوريات أمام الجمس بينما الأخرى خلفه مباشرة، وأخطر قائد الدورية الأمامية سائق الجمس بالهدوء وإعلامه بخطة الإيقاف.
والتصقت الدورية بمقدمة السيارة على نفس السرعة، وتم تنفيذ الخطة بنجاح، وتم إيقاف السيارة بالتدريج على الرغم من سرعتها قبل وصولها إلى محافظة الغزالة، ولم يصب أحداً من ركبها بأي أذى.
تعليقات ( 10 )
راكب الطريق الدوليما شاء الله الله يقويكم يارجال الامن وخليكم لعيالكم ان شاء الله في ميزان حسناتكم عمل خير تلاقوه قدامكم .
عدد التعليقات:5771
الرحااالدواسة البنزين العالقه ماهو مثبت السرعه..الحمدلله ع السلامه
AGاولا شكراً امن الطرق علي حسن التصرف ثانياً هل تم التأكد انه فعلاً علق عليه مثبت السرعه
✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊عفواً دواسة البنزين ،، لم أقرأ النص جيدا ،، سماح أخر مرة .
✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊المركبة قديمة جدا و موديلها لم يزود بتقنية حديثة مثل تثبيت السرعة ! طبعاً نترك الموضوع للمشاهد للحكم ؟
مخاوي الغيمسبحان الله .انقذوا أرواح السائق وامه واخوه اللهم اجعلها في موازين حسناتكم .يا اخوان ادعوا لهم هؤلاءهم اللي يتعرضون للصعاب من اجل راحتنا بارك الله فيكم
كفوووكفووو بيض الله وجيهكم نعم الرجال احسنتم التصرف
منطق الحكمةحمد لله على السلامه وبيض الله وجيهكم ياآمن الطرق كلكم دون إستثناءوالله يكتب أجركم ويجزاكم خير وماشاء الله تبارك الله على صاحب الجيب انا اشهد انه طاره
مشعل العتيبيكفوووووووو الله يوفقكم
المنضبطشيء يدعو للفخر بأمن الطرق