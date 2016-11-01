فيديو: شاهد كيف تعامل أمن طرق حائل مع مركبة تسير بسرعة جنونية بعدما علقت دواسة الوقود

صحيفة المرصد: تمكنت دوريات أمن الطرق التابع لقيادة مركز الهويدي جنوب مدينة حائل، صباح اليوم، من إيقاف سيارة بعد أن علقت دواسة الوقود بها.

وتقدم شاب يبلغ من العمر 17 عاماً برفقته والدته وشقيقه الأصغر، ببلاغ لعمليات أمن طرق حائل، يفيد بعدم قدرتهم على إيقاف سيارته بعد خروجه من حائل باتجاه محافظة الغزالة، وأن سرعته بلغت 180 كلم/س.

من جهته أعد مركز أمن الطرق بالهويدي خطة لإيقاف المركبة، حيث تقدمت أحد الدوريات أمام الجمس بينما الأخرى خلفه مباشرة، وأخطر قائد الدورية الأمامية سائق الجمس بالهدوء وإعلامه بخطة الإيقاف.

والتصقت الدورية بمقدمة السيارة على نفس السرعة، وتم تنفيذ الخطة بنجاح، وتم إيقاف السيارة بالتدريج على الرغم من سرعتها قبل وصولها إلى محافظة الغزالة، ولم يصب أحداً من ركبها بأي أذى.