  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

فيديو: شاهد كيف تعامل أمن طرق حائل مع مركبة تسير بسرعة جنونية بعدما علقت دواسة الوقود

1 نوفمبر, 2016 , 17:09 م
فيديو: شاهد كيف تعامل أمن طرق حائل مع مركبة تسير بسرعة جنونية بعدما علقت دواسة الوقود
  • 1٬524
  • 10
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: تمكنت دوريات أمن الطرق التابع لقيادة مركز الهويدي جنوب مدينة حائل، صباح اليوم، من إيقاف سيارة بعد أن علقت دواسة الوقود بها.

وتقدم شاب يبلغ من العمر 17 عاماً برفقته والدته وشقيقه الأصغر، ببلاغ لعمليات أمن طرق حائل، يفيد بعدم قدرتهم على إيقاف سيارته بعد خروجه من حائل باتجاه محافظة الغزالة، وأن سرعته بلغت 180 كلم/س.

من جهته أعد مركز أمن الطرق بالهويدي خطة لإيقاف المركبة، حيث تقدمت أحد الدوريات أمام الجمس بينما الأخرى خلفه مباشرة، وأخطر قائد الدورية الأمامية سائق الجمس بالهدوء وإعلامه بخطة الإيقاف.

والتصقت الدورية بمقدمة السيارة على نفس السرعة، وتم تنفيذ الخطة بنجاح، وتم إيقاف السيارة بالتدريج على الرغم من سرعتها قبل وصولها إلى محافظة الغزالة، ولم يصب أحداً من ركبها بأي أذى.



تعليقات ( 10 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 17:46 م

    راكب الطريق الدولي

    ما شاء الله الله يقويكم يارجال الامن وخليكم لعيالكم ان شاء الله في ميزان حسناتكم عمل خير تلاقوه قدامكم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 17:39 م
    عدد التعليقات:5771

    الرحااال

    دواسة البنزين العالقه ماهو مثبت السرعه..الحمدلله ع السلامه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 17:35 م

    AG

    اولا شكراً امن الطرق علي حسن التصرف ثانياً هل تم التأكد انه فعلاً علق عليه مثبت السرعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 17:33 م

    ✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    عفواً دواسة البنزين ،، لم أقرأ النص جيدا ،، سماح أخر مرة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 17:31 م

    ✍️️ عااشق حرف الغراام 🕊🕊🕊

    المركبة قديمة جدا و موديلها لم يزود بتقنية حديثة مثل تثبيت السرعة ! طبعاً نترك الموضوع للمشاهد للحكم ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 17:29 م

    مخاوي الغيم

    سبحان الله .انقذوا أرواح السائق وامه واخوه اللهم اجعلها في موازين حسناتكم .يا اخوان ادعوا لهم هؤلاءهم اللي يتعرضون للصعاب من اجل راحتنا بارك الله فيكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  7. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 17:22 م

    كفووو

    كفووو بيض الله وجيهكم نعم الرجال احسنتم التصرف
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  8. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 17:21 م

    منطق الحكمة

    حمد لله على السلامه وبيض الله وجيهكم ياآمن الطرق كلكم دون إستثناءوالله يكتب أجركم ويجزاكم خير وماشاء الله تبارك الله على صاحب الجيب انا اشهد انه طاره
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  9. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 17:16 م

    مشعل العتيبي

    كفوووووووو الله يوفقكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  10. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 17:15 م

    المنضبط

    شيء يدعو للفخر بأمن الطرق
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم