شاهد صور ملك المغرب بملابس غريبة تثير دهشة المغردين

صحيفة المرصد: أبدى “مغردون” استغرابهم من صور العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي ظهر في إطلالة غير مألوفة خلال عطلاته بالعديد من الدول أبرزها فرنسا وهولندا.

وظهر الملك المغربي بإطلالات غير رسمية وهو يرتدي ملابس قصيرة “شبابية”، وكأنه مطرب أو مغني أجنبي، وبرفقته أفراد الجاليات المغربية من مختلف دول العالم، خاصة فرنسا التي يزورها باستمرار لقضاء فترات من عطلته، وتشهد احتشاداً للمغاربة أمام الإقامة الملكية في مدينة بيتز بضواحي العاصمة باريس.

كما ظهر الملك بحسب الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مواطني مغاربة من داخل سيارته التي يحرص على قيادتها بنفسه، بالأخص عند إشارات المرور، التي تلتقطها الكاميرات وهو يتوقف عندها.

ومؤخراً زار العاهل المغربي في مستشفى بالدار البيضاء أبرز السياسيين المعارضين لحكم والده الراحل الملك الحسن الثاني عبدالرحمن اليوسفي، والتقط الملك لدى خروجه صوراً مع الممرضات والمرضى وزوارهم دون حراسة.

جدير بالذكر أن ملوك ورؤساء الدول عادتا ما يظهرون بشكل رسمي دائماً خلال التقاط الصور حتى لو كان ذلك في مناسبات غير رسمية. وهو ما أثار التعجب من صور ملك المغرب.