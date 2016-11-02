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شاهد صور ملك المغرب بملابس غريبة تثير دهشة المغردين

2 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص
شاهد صور ملك المغرب بملابس غريبة تثير دهشة المغردين
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صحيفة المرصد: أبدى “مغردون” استغرابهم من صور العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي ظهر في إطلالة غير مألوفة خلال عطلاته بالعديد من الدول أبرزها فرنسا وهولندا.

وظهر الملك المغربي بإطلالات غير رسمية وهو يرتدي ملابس قصيرة “شبابية”، وكأنه مطرب أو مغني أجنبي، وبرفقته أفراد الجاليات المغربية من مختلف دول العالم، خاصة فرنسا التي يزورها باستمرار لقضاء فترات من عطلته، وتشهد احتشاداً للمغاربة أمام الإقامة الملكية في مدينة بيتز بضواحي العاصمة باريس.

كما ظهر الملك بحسب الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مواطني مغاربة من داخل سيارته التي يحرص على قيادتها بنفسه، بالأخص عند إشارات المرور، التي تلتقطها الكاميرات وهو يتوقف عندها.

ومؤخراً زار العاهل المغربي في مستشفى بالدار البيضاء أبرز السياسيين المعارضين لحكم والده الراحل الملك الحسن الثاني عبدالرحمن اليوسفي، والتقط الملك لدى خروجه صوراً مع الممرضات والمرضى وزوارهم دون حراسة.

جدير بالذكر أن ملوك ورؤساء الدول عادتا ما يظهرون بشكل رسمي دائماً خلال التقاط الصور حتى لو كان ذلك في مناسبات غير رسمية. وهو ما أثار التعجب من صور ملك المغرب.

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تعليقات ( 18 )

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  1. 18
    2 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    ....

    تشبه ملابس استاذ "ملواني" في مسرحية مدرسة المشاغبين .
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  2. 17
    2 نوفمبر, 2016 , 1:39 ص

    عائشة القاسموت

    الحياء من الإيمان وكل يفعل ما يراه بشرط لا يكون فيه ضرر او ضرار
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  3. 16
    2 نوفمبر, 2016 , 1:34 ص

    عبود

    غير لائق ابدا ..ولا يتناسب مع عادات المسلمين والعرب . دائما اصحاب الثروات لايجيدون الاناقه في الملبس حقيقه!! الله عطا والله اخذ !!
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  4. 15
    2 نوفمبر, 2016 , 1:27 ص

    محمد

    ملك بسيط، يحب البساطة وانه يكون مع الطبقة العادية
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  5. 14
    2 نوفمبر, 2016 , 1:19 ص

    زائر

    رجال كافي خيره وشره وضابط الامن والاستقرار في بلاده لذلك لايهم مهما تنوعت ملابسه شكل ولون حريه شخصيه راجعه له وحتى لوكان ملك هذا الاستايل عاجبه شخصيا.
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  6. 13
    2 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص

    زكي باشاء

    المهم السيسي لايشوف الصور
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  7. 12
    2 نوفمبر, 2016 , 1:05 ص

    وتلك الايام....

    اييييه الله يرحمك يا حسن فكري ....واذا سألك الناس عن العدل في بلاد المسلمين فقل قد مات عمر .....
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  8. 11
    2 نوفمبر, 2016 , 1:04 ص

    زهير القرشي

    حفظ الله امير المؤمنيين سيدي محمد السادس الحسني العلوي الهاشمي القرشي في حله وترحاله
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  9. 10
    2 نوفمبر, 2016 , 1:00 ص

    تساؤلات

    ملك متواضع ..****
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  10. 9
    2 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    حفظ الله محمد السادس

    حفظك الله من كل سوء وما أجمل تواظع اهل المناصب لأن في ذالك رساله لمن شغله منصبه عن القيام برعايت رعيته. دمتم سالمين غانمين
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  11. 8
    2 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    رداد

    مخالف
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  12. 7
    2 نوفمبر, 2016 , 0:56 ص

    زمن الذكريات

    ملك الله أعطاه يتمتع بالحياه مادام ليس فيها ضرر للآخرين وفي حدود المسموح يلبس ويأكل ويتمشى ويرفه عن نفسه
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  13. 6
    2 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص

    مخالف للنشر
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  14. 5
    2 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    👀

    لماذا الدهشة أن أرى في ذلك البساطه وعدم التكلف وكأنه واحد من الناس وأضن أن تلك رسالة يرد أن يوصلها لشعبه أنه واحد منهم ويلبس لبسهم بعيدا عن الغطرسة
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  15. 4
    2 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    موجود

    يتفقد احوال الرعيه شخصيا جزاه الله خير محبوب من شعبه
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  16. 3
    2 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص
    عدد التعليقات:12499

    برق الحرم

    (((((( لكل انسان خصوصية ...... في حياته الشخصية......واقصى اماني الملوك العيش كبشر عاديين ))))))
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  17. 2
    2 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    ابو محمد السيد

    ومن ناحية ارتداء الملك محمد السادس تلك الملابس -فنحن في الشرق ننظر اليها غريبة - لكن المغرب دولة لها عادات وتقاليد وثقافة تختلف عنا وتعتبر امور شخصية
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  18. 1
    2 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    ابو محمد السيد

    الحقيقة الغائبة عن الناس - أن الملك محمد السادس له شعبية كبيرة فوق مانتخيل عند شعبه يحبهم ويحبونه لتواضعه مع الجميع وهذا ملاحظ بحكم اقامتي سنين عندهم
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