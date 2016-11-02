شاهد صور ملك المغرب بملابس غريبة تثير دهشة المغردين

صحيفة المرصد: أبدى “مغردون” استغرابهم من صور العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي ظهر في إطلالة غير مألوفة خلال عطلاته بالعديد من الدول أبرزها فرنسا وهولندا.
وظهر الملك المغربي بإطلالات غير رسمية وهو يرتدي ملابس قصيرة “شبابية”، وكأنه مطرب أو مغني أجنبي، وبرفقته أفراد الجاليات المغربية من مختلف دول العالم، خاصة فرنسا التي يزورها باستمرار لقضاء فترات من عطلته، وتشهد احتشاداً للمغاربة أمام الإقامة الملكية في مدينة بيتز بضواحي العاصمة باريس.
كما ظهر الملك بحسب الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مواطني مغاربة من داخل سيارته التي يحرص على قيادتها بنفسه، بالأخص عند إشارات المرور، التي تلتقطها الكاميرات وهو يتوقف عندها.
ومؤخراً زار العاهل المغربي في مستشفى بالدار البيضاء أبرز السياسيين المعارضين لحكم والده الراحل الملك الحسن الثاني عبدالرحمن اليوسفي، والتقط الملك لدى خروجه صوراً مع الممرضات والمرضى وزوارهم دون حراسة.
جدير بالذكر أن ملوك ورؤساء الدول عادتا ما يظهرون بشكل رسمي دائماً خلال التقاط الصور حتى لو كان ذلك في مناسبات غير رسمية. وهو ما أثار التعجب من صور ملك المغرب.
تعليقات ( 18 )
....تشبه ملابس استاذ "ملواني" في مسرحية مدرسة المشاغبين .
عائشة القاسموتالحياء من الإيمان وكل يفعل ما يراه بشرط لا يكون فيه ضرر او ضرار
عبودغير لائق ابدا ..ولا يتناسب مع عادات المسلمين والعرب . دائما اصحاب الثروات لايجيدون الاناقه في الملبس حقيقه!! الله عطا والله اخذ !!
محمدملك بسيط، يحب البساطة وانه يكون مع الطبقة العادية
زائررجال كافي خيره وشره وضابط الامن والاستقرار في بلاده لذلك لايهم مهما تنوعت ملابسه شكل ولون حريه شخصيه راجعه له وحتى لوكان ملك هذا الاستايل عاجبه شخصيا.
زكي باشاءالمهم السيسي لايشوف الصور
وتلك الايام....اييييه الله يرحمك يا حسن فكري ....واذا سألك الناس عن العدل في بلاد المسلمين فقل قد مات عمر .....
زهير القرشيحفظ الله امير المؤمنيين سيدي محمد السادس الحسني العلوي الهاشمي القرشي في حله وترحاله
تساؤلاتملك متواضع ..****
حفظ الله محمد السادسحفظك الله من كل سوء وما أجمل تواظع اهل المناصب لأن في ذالك رساله لمن شغله منصبه عن القيام برعايت رعيته. دمتم سالمين غانمين
ردادمخالف
زمن الذكرياتملك الله أعطاه يتمتع بالحياه مادام ليس فيها ضرر للآخرين وفي حدود المسموح يلبس ويأكل ويتمشى ويرفه عن نفسه
👀لماذا الدهشة أن أرى في ذلك البساطه وعدم التكلف وكأنه واحد من الناس وأضن أن تلك رسالة يرد أن يوصلها لشعبه أنه واحد منهم ويلبس لبسهم بعيدا عن الغطرسة
موجوديتفقد احوال الرعيه شخصيا جزاه الله خير محبوب من شعبه
عدد التعليقات:12499
برق الحرم(((((( لكل انسان خصوصية ...... في حياته الشخصية......واقصى اماني الملوك العيش كبشر عاديين ))))))
ابو محمد السيدومن ناحية ارتداء الملك محمد السادس تلك الملابس -فنحن في الشرق ننظر اليها غريبة - لكن المغرب دولة لها عادات وتقاليد وثقافة تختلف عنا وتعتبر امور شخصية
ابو محمد السيدالحقيقة الغائبة عن الناس - أن الملك محمد السادس له شعبية كبيرة فوق مانتخيل عند شعبه يحبهم ويحبونه لتواضعه مع الجميع وهذا ملاحظ بحكم اقامتي سنين عندهم