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محمد السعيدي يكشف عن سيناريو كارثي ومؤامرة دولية خطيرة تستهدف مصر!

1 نوفمبر, 2016 , 18:33 م
محمد السعيدي يكشف عن سيناريو كارثي ومؤامرة دولية خطيرة تستهدف مصر!
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صحيفة المرصد:اعتبر الداعية و الدكتور محمد السعيدي ، أن الأزمات التي تعاني منها مصر في الوقت الراهن وراءها، مؤامرة دولية خطيرة لا تستهدف الحكومة المصرية، بل تستهدف الوجود المصري على الخارطة.

وقال الكاتب السعيدي ، في مقال له عبر موقعه الرسمي “محمد بن إبراهيم بن حسن السعيدي” بعنوان “مَن سيأوي أربعين مليون لاجئ سعودي؟”: اقرأ معي المشهد التالي في الحالة المصرية، وهو يتضمن مقدمات واقعة حاليًا، ونتائج متوقعة إن لم يتولَ الله المسلمين بستره ويتداركَ سبحانه السياسيين والمفكرين والاقتصاديين بتوفيقه إياهم للرأي الصائب، وتقديم مصلحة البلاد والعباد على مصالحهم الخاصة ورؤاهم السياسية والحزبية التي يجب أن تنصرم، ويتم استبدالها بما يتناسب مع متغيرات الأحوال ومستجدات الأحداث والوقائع.

وألقى الأكاديمي السعودي، الضوء على المشهد الحالي في مصر بجميع جوانبه، وما تعاني منه البلاد من أزمات، موضحًا أن أزمة الدولار في مصر في التصاعد حتى بلغت الحاجة المصرية إليه تٓفُوقُ عشر مرات حجم الموجود في البنوك المصرية والسوق المحلية، الأمر الذي نتج عنه انخفاضٌ كبيرٌ جدًّا، وغيرُ مسبوق في سعر الجنيه مقابل الدولار.

وعن أداء الحكومة المصري تجاه ما تتعرض له البلاد قال الأكاديمي ، إنها فشلت في معالجة هذه الظاهرة الغريبة جدًّا، والتي تعود غرابتها إلى كون الظروف الموجودة في مصر لا تؤهلها لهذه المشكلة، فالانخفاض المريع في مصادر العملة الصعبة لا يوجد له ما يبرره أبدًا، لافتًا إلى أن مصر مرت بظروف أشد قسوة وصعوبة ولم تحدث هذه الظاهرة، الأمر الذي يعني أن وراءها مؤامرة دولية خطيرة لا تستهدف الحكومة المصرية، بل تستهدف الوجود المصري على الخارطة.

وتطرق الكاتب السعودي إلى النشاط السياحي في مصر، موضحًا أن عدد السياح لم يكن مؤهلًا لهذا الانخفاض الكبير جدًّا، وغير التقليدي في ظل استقرارٍ للحالة الأمنية، وتوفرِ كلِ الخدمات المناسبة للسائح الأوروبي من نقل وخدمات وترفيه ومنتجعات بحرية وبرية وفنادق بمختلِف الدرجات.

وأشار إلى أن حالُ قناةِ السويس من حيث قدرتُها الاستيعابية وخدمات تسهيل العبور، وقيمة الضريبة المأخوذة على السفن العابرة كل ذلك لا يفسر هذا الانخفاض الكبير في عدد السفن التجارية المارة، كما لا يفسر عودة شركات النقل العالمية لاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح، أو قناة بنما، بديلًا عن القناة رغم البعد وحاجة السفن فيهما إلى زمن مضاعف للوصول إلى مقاصدهن في الشرق أو في الغرب.

ووصف الكاتب السعودي المساعدات الخليجية، بأنها عبارة عن ودائع من الخطر أن تمد الحكومة المصرية اليد إليها، وبين مساعدات عينية كالنفط ليست مرشحة لحل الأزمة، وبين شركات عاملة في الداخل، غالبها معمارية هي في حاجة ماسة أيضًا للدولار لاستيراد مستلزماتها، أي أن هذه الشركات أصبحت جزءًا من المشكلة وليس الحل.

وتابع: حتى العمالة المصرية في الخارج والتي كانت تُعَدُّ مصدرًا ممتازًا للعملة الصعبة، أصبحت تحويلاتها بالجنيه المصري، حيث يقوم مصريون وأجانب ليسوا مجرد تجار عملة بالتعاون على تهريب ملايين الجنيهات من الداخل لبيعها على العمالة المصرية في الخارج بأسعار ممتازة من الدولار والريال والدينار والدرهم واليورو، فيقوم العامل المصري في الخارج بتحويل الجنيهات مباشرة إلى أهله بدلًا من الدولارات، وهو يعتقد أنه رابح، ولا يعلم أن هذا الربح الآني يمثل حٓطٓبةً لإحراق مصر.

وأكد الكاتب السعودي أن الوضع السيئ جدًّا أنتج بطبيعة الحال تذمرًا شعبيًا كبيرًا ليس من قِبَل الطبقات الكادحة كما هو معتاد، بل من كل الطبقات المتضررة، ومنهم الإعلاميون في الداخل الذين لم يعودوا موظفين في الدولة كما كان الأمر قبل عقدين من الزمن، بل أصبحوا موظفين في شركات رأسمالية متضررة هي أيضًا من هذا الوضع، بل أصبحت مُهَدَّدَة بالإفلاس، لذلك اشتغلت آلتهم بشدة ضد الحكومة المصرية، وضد رئاسة الدولة، وضد العلاقات المصرية الخليجية، موضحًا أنه بالرغم من العداء الكبير بين الإعلام المصري الداخلي الليبرالي أو القومي أو الاشتراكي، وبين إعلام المعارضة المصرية في الخارج، والذي يغلب عليه التوجه الإسلامي السياسي، ورغم هذا الخلاف إلا أن التعبئة ضد النظام المصري وحلفائه أصبحت عاملًا مشتركًا.

وأضاف أن الإعلام الحكومي المصري ، والإعلام العربي المؤيد للنظام المصري كان فاشلاً جداً في معالجة الأزمة وفي توجيه الرأي العام العربي والمصري على حدٍ سواء الوجهة التي يُمْكِن بها درء الخطر عن البلاد.

هذا و حذر السعيدي إعلاميي القطاع الخاص في مصر من مهاجمة السعودية قائلا حملاتهم الإعلامية ضد السعودية عبارة عن لعب أطفال، وكثيرًا ما كانت ألعاب الصغار جسيمة الضرر.



تعليقات ( 34 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 34
    1 نوفمبر, 2016 , 19:37 م

    سامي

    قلم ابو معرفات مفضوح لو تدخل وتدلس بالف اسم مرة داخل انوس ومرة داخل ب الرحااال ومرة بدون اسم ت20 كلماتك تفضحك ***
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  2. 33
    1 نوفمبر, 2016 , 19:37 م

    كل يتكلم بالسياسية وتحلل كما يؤمر

    البعض يجيد التحدث عن التاريخ اوالحديث حسب تحصيله العلمى أما ان يكون فقيها ومحلل اقتصادى ويجعل من العالم شماعة يعلق عليها أخطأه فهذا غير مقبول
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  3. 32
    1 نوفمبر, 2016 , 19:35 م

    جلنط

    السعيدي خلط بين امور كثيره..لا يوجد مؤامرة ولا شي القضية ازمة ماليه عالميه ولم تعد الدول تدعم الاقتصاد المصري علاوه على الفساد المستشري بمصر بقوووووووه
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  4. 31
    1 نوفمبر, 2016 , 19:33 م

    اكرم وانعم بالسعيدي.رأي صائب.سنافي

    انت إذا قبطان السفينه مغامر بركابها قد تجامله ليس من أجله بل من أجل الأرواح التي معه حتى تسنح الفرصة لإنقاذهم منه بطريقه مأمونة العواقب
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  5. 30
    1 نوفمبر, 2016 , 19:31 م

    خلل

    يا عمي مصر وضعها الاقتصادي سيء جدا من ايام حكم حسني مبارك واللي قبل وقبله اكلوها لحم وطشها عظم والفساد دمرها اكثر
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  6. 29
    1 نوفمبر, 2016 , 19:30 م

    سامي

    يالسعيدي وينك لما الاعلام المصري والاعلاميين المصريين كانو يتكلموا على السعودية وحكومتها وشعبها بابشع العبارات والالفاظ لقطعهم المساعدات والاموال
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  7. 28
    1 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    تميم

    اي مؤمره مصر اتخذت قرار في مجلس الامن ضد سوريا وضد العرب وكان موقف بسيط لايقدم ولايؤخر ولاكن توجه مصر هو اضرها ولاتوجد مؤمرات اوغيره الا فشل سياسي
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  8. 27
    1 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    وحيد

    اكبر مصيبه حلت على الدول العربيه هو الانقلاب على ملك ايران ومجي خميني ابو الشر هذه الدوله النجسه في كتبهم الخبيثه بان المسلمين كفار وتاريخهم اسود قذر
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  9. 26
    1 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    سامي

    ورغم هذا الخلاف إلا أن التعبئة ضد النظام المصري وحلفائه أصبحت عاملًا مشتركًا.؟؟؟؟ هاذا بيت القصيد يالسعيدي بالنسبه لك هههههه
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  10. 25
    1 نوفمبر, 2016 , 19:27 م

    سامي

    حتى العمالة المصرية في الخارج والتي كانت تُعَدُّ مصدرًا ممتازًا للعملة الصعبة، أصبحت تحويلاتها بالجنيه المصري، حيث يقوم مصريون ؟ يعني هم الي يخربو بلدهم
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  11. 24
    1 نوفمبر, 2016 , 19:25 م

    سامي

    طيب 7مليار ودائع وباقي عشرات المليارات وين راحت يا سعيدي اذا احد جنرالات السيسي صرح وفضح انو السيسي اخذ المليارات بحسابه وعطى بعض الجنرالات الباقي
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  12. 23
    1 نوفمبر, 2016 , 19:21 م

    سامي

    كلامك غير صحيح مليار دولار ليس ودائع يا السعيدي وانما مساعدات والودائع السعودية مليار دولار ودائع والامارات مليار والكيت مليار طيب وباقي عشرات المليارات مساعدات
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  13. 22
    1 نوفمبر, 2016 , 19:18 م

    هذا الطرح من لزمات الاخوان تمهيدا لكسب الشارع المصري يوم 11 والله ان لدينا الاخوان درجة ثانية يقومون بدورهم اشد من الاخوان الأساسيين,,والله يحمي الوطن
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  14. 21
    1 نوفمبر, 2016 , 19:17 م

    سامي

    بعدين تعال قول مصر مقبلة على كارئة روح رجع مليار دولار نهبوها لو هم مصر بلدهم ماراح تكون مصري اكثر من المصريين ببلدهم الي خانوها وسرقوها ولا همهم الكارثة
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  15. 20
    1 نوفمبر, 2016 , 19:16 م

    خوارج اﻹخونج ﻻ يعجبهم هذا التحليل الموافق لما يحدث ففي اعتراف من وزيرة خارجية امريكا السابقة كلينتون أنهم اتفقوا لتقاسم سيناء بين اﻹخوان وإسرائيل في مخططهم الربيع العبري ولكن فشلوا ولهذا حاربوا مصر
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  16. 19
    1 نوفمبر, 2016 , 19:15 م

    سامي

    وانا اقول يا السعيدي وفر كلامك وخله لك ولا ****الناس روح شوف السيسي وجنرالاته بالاول اذا قلبهم على مصر بلدهم الي يحكومها ***ولا همهم بلدهم
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  17. 18
    1 نوفمبر, 2016 , 19:15 م

    شوق

    مخالف للنشر
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  18. 17
    1 نوفمبر, 2016 , 19:13 م

    سامي

    وليش صار في اتصال بين مصر السيسي والحوثيين باليمن واستقبلو وفد الحوثيين بمصر وليش يمدوا الحوثيين بالسلاح ضدنا واعطوهم زوارق حربية بحرية باعترافات دولي
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  19. 16
    1 نوفمبر, 2016 , 19:12 م
    عدد التعليقات:5573

    المنتصر بالله

    الفساد المالي والإداري والسياسي هو سبب البلاء والبلاوي على الشعوب العربية ولكن يبررون ذلك على أن عليهم مؤامره وتحدي وهو كذب وتدليس ويضحكون وهم من يتآمر ون على شعوبهم الناس تفهم الفبركه يا فرعون وهامان
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  20. 15
    1 نوفمبر, 2016 , 19:12 م

    سامي

    بين مصر وايران اتصالات وعلقوا في مصر صور الخميني وليش استقبلو وفد حزب الله بمصر وبعدها استقبلو وافد سوريا برئاسة رئيس استخبارات سوريا وليش صار في اتصال
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  21. 14
    1 نوفمبر, 2016 , 19:11 م

    الحمد لله والشكر له

    اكيد السيسي الى عامله في الشعب أنه أول المتآمرين على بلده وليش يجوع شعبه هو المسؤل عن الي يحصل في مصر ***لأمته العربيه
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  22. 13
    1 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    سامي

    لو كلامك صحيح يالسعيدي ليش مصر صوتت ضد السعودية والخليج والعرب ووقفت مع روسيا وايران وبشار رغم انوا كل المساعدات من السعودية والخليج وليش صار بين مصر
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  23. 12
    1 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    سامي

    كلامك مردو علية المؤامرة لو وجدت بالاول فهي داخلية وليس خارجية سرقة البلد وملياراته والفساد المستشري والغلاء واكل اموال الضعفاء ووووووو هم سبب فيها
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  24. 11
    1 نوفمبر, 2016 , 19:06 م

    سامي

    لو صحيح ان مؤامرة خارجية ليش التجار اصحاب المليارات قاعدين يستغلون الشعب ويسرقوهم ولا همهم بلدهم وليش الحكومة ماتحاسبهم اذا هم اساس المؤامرة وخراب بلدهم
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  25. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 19:04 م

    سامي

    لو كلامك صحيح يالسعيدي ليش الطبقة السياسة قاعدين يسرون من بلدهم والفساد بسببهم مستشري ليش ما هما قالو انو مؤامرة من الخارج زي انت ما قلت
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  26. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 19:03 م

    سامي

    لو كلامك صحيح يا السعيدي ليش السيسي اخذ مليار دولار مساعدات لحسابه وحساب جنرالاته وترك الشعب فقير بدال ما ينهض بمصر من الكارثة هو اول المخربين لمصر
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  27. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 18:59 م

    سامي

    اعتراف احد جنرالات السيسي المساعدات الخليجية بعشرات المليارات لم تدخل خزينة الدولة ليستفيد الشعب ولاكن اخذها السيسي لحساباته ووزع الباقي على جنرالاته
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  28. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 18:57 م

    اشراق

    يعني اتعاطفو مع مصر حتى لو وقفت مع اعداء العرب ايران واسراييل
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  29. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 18:57 م

    مخالف للنشر
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  30. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 18:54 م

    حفظك الله يا شيخ محمد علي بعد نظرك وتحليلك الرائع واللهم أحفظ وﻻة أمرنا ووطننا وأوطان المسلمين وأهلك الخونة من بيننا واعداؤنا من الروافض والكفره أجمعين آمين
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  31. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 18:47 م

    سلطان البيشي

    مصر أذنت لنفسها بالدمار و الخراب منذ أن خرجت على ولي الأمر " حسني مبارك " كانت دولة آمنه مطمئنة وهذاه ضريبة الخروج على ولاة الأمر في كل بقعه !
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  32. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 18:45 م

    عبدالمجيد

    موضوع شيق وجميل
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  33. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 18:42 م

    محق

    عيني عليك باردة يالسعيدي اسعدك الله في الدارين حملاتهم الإعلامية ضدنا عبارة عن لعب أطفال وعادة ماتكون اضرارها جسيمة على الأطفال هههههههههههه اي
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  34. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 18:39 م

    انوس

    حفظ اللة أرض الكنانة وربنا يستر علي الأمة الإسلامية أن لم يتحدو فإن للة وان آلية راجعون
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