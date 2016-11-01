محمد السعيدي يكشف عن سيناريو كارثي ومؤامرة دولية خطيرة تستهدف مصر!

صحيفة المرصد:اعتبر الداعية و الدكتور محمد السعيدي ، أن الأزمات التي تعاني منها مصر في الوقت الراهن وراءها، مؤامرة دولية خطيرة لا تستهدف الحكومة المصرية، بل تستهدف الوجود المصري على الخارطة.
وقال الكاتب السعيدي ، في مقال له عبر موقعه الرسمي “محمد بن إبراهيم بن حسن السعيدي” بعنوان “مَن سيأوي أربعين مليون لاجئ سعودي؟”: اقرأ معي المشهد التالي في الحالة المصرية، وهو يتضمن مقدمات واقعة حاليًا، ونتائج متوقعة إن لم يتولَ الله المسلمين بستره ويتداركَ سبحانه السياسيين والمفكرين والاقتصاديين بتوفيقه إياهم للرأي الصائب، وتقديم مصلحة البلاد والعباد على مصالحهم الخاصة ورؤاهم السياسية والحزبية التي يجب أن تنصرم، ويتم استبدالها بما يتناسب مع متغيرات الأحوال ومستجدات الأحداث والوقائع.
وألقى الأكاديمي السعودي، الضوء على المشهد الحالي في مصر بجميع جوانبه، وما تعاني منه البلاد من أزمات، موضحًا أن أزمة الدولار في مصر في التصاعد حتى بلغت الحاجة المصرية إليه تٓفُوقُ عشر مرات حجم الموجود في البنوك المصرية والسوق المحلية، الأمر الذي نتج عنه انخفاضٌ كبيرٌ جدًّا، وغيرُ مسبوق في سعر الجنيه مقابل الدولار.
وعن أداء الحكومة المصري تجاه ما تتعرض له البلاد قال الأكاديمي ، إنها فشلت في معالجة هذه الظاهرة الغريبة جدًّا، والتي تعود غرابتها إلى كون الظروف الموجودة في مصر لا تؤهلها لهذه المشكلة، فالانخفاض المريع في مصادر العملة الصعبة لا يوجد له ما يبرره أبدًا، لافتًا إلى أن مصر مرت بظروف أشد قسوة وصعوبة ولم تحدث هذه الظاهرة، الأمر الذي يعني أن وراءها مؤامرة دولية خطيرة لا تستهدف الحكومة المصرية، بل تستهدف الوجود المصري على الخارطة.
وتطرق الكاتب السعودي إلى النشاط السياحي في مصر، موضحًا أن عدد السياح لم يكن مؤهلًا لهذا الانخفاض الكبير جدًّا، وغير التقليدي في ظل استقرارٍ للحالة الأمنية، وتوفرِ كلِ الخدمات المناسبة للسائح الأوروبي من نقل وخدمات وترفيه ومنتجعات بحرية وبرية وفنادق بمختلِف الدرجات.
وأشار إلى أن حالُ قناةِ السويس من حيث قدرتُها الاستيعابية وخدمات تسهيل العبور، وقيمة الضريبة المأخوذة على السفن العابرة كل ذلك لا يفسر هذا الانخفاض الكبير في عدد السفن التجارية المارة، كما لا يفسر عودة شركات النقل العالمية لاستخدام طريق رأس الرجاء الصالح، أو قناة بنما، بديلًا عن القناة رغم البعد وحاجة السفن فيهما إلى زمن مضاعف للوصول إلى مقاصدهن في الشرق أو في الغرب.
ووصف الكاتب السعودي المساعدات الخليجية، بأنها عبارة عن ودائع من الخطر أن تمد الحكومة المصرية اليد إليها، وبين مساعدات عينية كالنفط ليست مرشحة لحل الأزمة، وبين شركات عاملة في الداخل، غالبها معمارية هي في حاجة ماسة أيضًا للدولار لاستيراد مستلزماتها، أي أن هذه الشركات أصبحت جزءًا من المشكلة وليس الحل.
وتابع: حتى العمالة المصرية في الخارج والتي كانت تُعَدُّ مصدرًا ممتازًا للعملة الصعبة، أصبحت تحويلاتها بالجنيه المصري، حيث يقوم مصريون وأجانب ليسوا مجرد تجار عملة بالتعاون على تهريب ملايين الجنيهات من الداخل لبيعها على العمالة المصرية في الخارج بأسعار ممتازة من الدولار والريال والدينار والدرهم واليورو، فيقوم العامل المصري في الخارج بتحويل الجنيهات مباشرة إلى أهله بدلًا من الدولارات، وهو يعتقد أنه رابح، ولا يعلم أن هذا الربح الآني يمثل حٓطٓبةً لإحراق مصر.
وأكد الكاتب السعودي أن الوضع السيئ جدًّا أنتج بطبيعة الحال تذمرًا شعبيًا كبيرًا ليس من قِبَل الطبقات الكادحة كما هو معتاد، بل من كل الطبقات المتضررة، ومنهم الإعلاميون في الداخل الذين لم يعودوا موظفين في الدولة كما كان الأمر قبل عقدين من الزمن، بل أصبحوا موظفين في شركات رأسمالية متضررة هي أيضًا من هذا الوضع، بل أصبحت مُهَدَّدَة بالإفلاس، لذلك اشتغلت آلتهم بشدة ضد الحكومة المصرية، وضد رئاسة الدولة، وضد العلاقات المصرية الخليجية، موضحًا أنه بالرغم من العداء الكبير بين الإعلام المصري الداخلي الليبرالي أو القومي أو الاشتراكي، وبين إعلام المعارضة المصرية في الخارج، والذي يغلب عليه التوجه الإسلامي السياسي، ورغم هذا الخلاف إلا أن التعبئة ضد النظام المصري وحلفائه أصبحت عاملًا مشتركًا.
وأضاف أن الإعلام الحكومي المصري ، والإعلام العربي المؤيد للنظام المصري كان فاشلاً جداً في معالجة الأزمة وفي توجيه الرأي العام العربي والمصري على حدٍ سواء الوجهة التي يُمْكِن بها درء الخطر عن البلاد.
هذا و حذر السعيدي إعلاميي القطاع الخاص في مصر من مهاجمة السعودية قائلا حملاتهم الإعلامية ضد السعودية عبارة عن لعب أطفال، وكثيرًا ما كانت ألعاب الصغار جسيمة الضرر.
تعليقات ( 34 )
ساميقلم ابو معرفات مفضوح لو تدخل وتدلس بالف اسم مرة داخل انوس ومرة داخل ب الرحااال ومرة بدون اسم ت20 كلماتك تفضحك ***
كل يتكلم بالسياسية وتحلل كما يؤمرالبعض يجيد التحدث عن التاريخ اوالحديث حسب تحصيله العلمى أما ان يكون فقيها ومحلل اقتصادى ويجعل من العالم شماعة يعلق عليها أخطأه فهذا غير مقبول
جلنطالسعيدي خلط بين امور كثيره..لا يوجد مؤامرة ولا شي القضية ازمة ماليه عالميه ولم تعد الدول تدعم الاقتصاد المصري علاوه على الفساد المستشري بمصر بقوووووووه
اكرم وانعم بالسعيدي.رأي صائب.سنافيانت إذا قبطان السفينه مغامر بركابها قد تجامله ليس من أجله بل من أجل الأرواح التي معه حتى تسنح الفرصة لإنقاذهم منه بطريقه مأمونة العواقب
خلليا عمي مصر وضعها الاقتصادي سيء جدا من ايام حكم حسني مبارك واللي قبل وقبله اكلوها لحم وطشها عظم والفساد دمرها اكثر
سامييالسعيدي وينك لما الاعلام المصري والاعلاميين المصريين كانو يتكلموا على السعودية وحكومتها وشعبها بابشع العبارات والالفاظ لقطعهم المساعدات والاموال
تميماي مؤمره مصر اتخذت قرار في مجلس الامن ضد سوريا وضد العرب وكان موقف بسيط لايقدم ولايؤخر ولاكن توجه مصر هو اضرها ولاتوجد مؤمرات اوغيره الا فشل سياسي
وحيداكبر مصيبه حلت على الدول العربيه هو الانقلاب على ملك ايران ومجي خميني ابو الشر هذه الدوله النجسه في كتبهم الخبيثه بان المسلمين كفار وتاريخهم اسود قذر
ساميورغم هذا الخلاف إلا أن التعبئة ضد النظام المصري وحلفائه أصبحت عاملًا مشتركًا.؟؟؟؟ هاذا بيت القصيد يالسعيدي بالنسبه لك هههههه
ساميحتى العمالة المصرية في الخارج والتي كانت تُعَدُّ مصدرًا ممتازًا للعملة الصعبة، أصبحت تحويلاتها بالجنيه المصري، حيث يقوم مصريون ؟ يعني هم الي يخربو بلدهم
ساميطيب 7مليار ودائع وباقي عشرات المليارات وين راحت يا سعيدي اذا احد جنرالات السيسي صرح وفضح انو السيسي اخذ المليارات بحسابه وعطى بعض الجنرالات الباقي
ساميكلامك غير صحيح مليار دولار ليس ودائع يا السعيدي وانما مساعدات والودائع السعودية مليار دولار ودائع والامارات مليار والكيت مليار طيب وباقي عشرات المليارات مساعدات
ساميبعدين تعال قول مصر مقبلة على كارئة روح رجع مليار دولار نهبوها لو هم مصر بلدهم ماراح تكون مصري اكثر من المصريين ببلدهم الي خانوها وسرقوها ولا همهم الكارثة
ساميوانا اقول يا السعيدي وفر كلامك وخله لك ولا ****الناس روح شوف السيسي وجنرالاته بالاول اذا قلبهم على مصر بلدهم الي يحكومها ***ولا همهم بلدهم
شوقمخالف للنشر
ساميوليش صار في اتصال بين مصر السيسي والحوثيين باليمن واستقبلو وفد الحوثيين بمصر وليش يمدوا الحوثيين بالسلاح ضدنا واعطوهم زوارق حربية بحرية باعترافات دولي
عدد التعليقات:5573
المنتصر باللهالفساد المالي والإداري والسياسي هو سبب البلاء والبلاوي على الشعوب العربية ولكن يبررون ذلك على أن عليهم مؤامره وتحدي وهو كذب وتدليس ويضحكون وهم من يتآمر ون على شعوبهم الناس تفهم الفبركه يا فرعون وهامان
ساميبين مصر وايران اتصالات وعلقوا في مصر صور الخميني وليش استقبلو وفد حزب الله بمصر وبعدها استقبلو وافد سوريا برئاسة رئيس استخبارات سوريا وليش صار في اتصال
الحمد لله والشكر لهاكيد السيسي الى عامله في الشعب أنه أول المتآمرين على بلده وليش يجوع شعبه هو المسؤل عن الي يحصل في مصر ***لأمته العربيه
ساميلو كلامك صحيح يالسعيدي ليش مصر صوتت ضد السعودية والخليج والعرب ووقفت مع روسيا وايران وبشار رغم انوا كل المساعدات من السعودية والخليج وليش صار بين مصر
ساميكلامك مردو علية المؤامرة لو وجدت بالاول فهي داخلية وليس خارجية سرقة البلد وملياراته والفساد المستشري والغلاء واكل اموال الضعفاء ووووووو هم سبب فيها
ساميلو صحيح ان مؤامرة خارجية ليش التجار اصحاب المليارات قاعدين يستغلون الشعب ويسرقوهم ولا همهم بلدهم وليش الحكومة ماتحاسبهم اذا هم اساس المؤامرة وخراب بلدهم
ساميلو كلامك صحيح يالسعيدي ليش الطبقة السياسة قاعدين يسرون من بلدهم والفساد بسببهم مستشري ليش ما هما قالو انو مؤامرة من الخارج زي انت ما قلت
ساميلو كلامك صحيح يا السعيدي ليش السيسي اخذ مليار دولار مساعدات لحسابه وحساب جنرالاته وترك الشعب فقير بدال ما ينهض بمصر من الكارثة هو اول المخربين لمصر
سامياعتراف احد جنرالات السيسي المساعدات الخليجية بعشرات المليارات لم تدخل خزينة الدولة ليستفيد الشعب ولاكن اخذها السيسي لحساباته ووزع الباقي على جنرالاته
اشراقيعني اتعاطفو مع مصر حتى لو وقفت مع اعداء العرب ايران واسراييل
سلطان البيشيمصر أذنت لنفسها بالدمار و الخراب منذ أن خرجت على ولي الأمر " حسني مبارك " كانت دولة آمنه مطمئنة وهذاه ضريبة الخروج على ولاة الأمر في كل بقعه !
عبدالمجيدموضوع شيق وجميل
محقعيني عليك باردة يالسعيدي اسعدك الله في الدارين حملاتهم الإعلامية ضدنا عبارة عن لعب أطفال وعادة ماتكون اضرارها جسيمة على الأطفال هههههههههههه اي
انوسحفظ اللة أرض الكنانة وربنا يستر علي الأمة الإسلامية أن لم يتحدو فإن للة وان آلية راجعون