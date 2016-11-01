بالفيديو.. فتاة كورية تتحدث لهجة سكان ” جازان “

صحيفة المرصد:وثق مبتعث سعودي في كوريا الجنوبية، فتاة كورية، تتكلم اللهجة الجيزانية “نسبة إلى جازان جنوب غرب السعودية”، وذلك خلال درس خاص يقوم به الشاب بطرح مفردات بالكورية بينما تعيد الفتاة ترديدها بلهجة الشاب المحلية.

وبيّن المقطع أن الفتاة الكورية حصلت على دروس مكثفة قبل تسجيله لأنها تجاوزت مرحلة الكلمات إلى مرحلة أكثر تطوراً وهي فهم القواعد وبناء الجمل، كونها أصبحت تستبدل “الـ” التعريف بـ “أم”، وتقلب “الباء” في أول الأفعال إلى حرف “شين” وفقاً لموقع العربية نت.

تقول الفتاة الكورية التي ترى بأن اللهجة المحلية أسهل من اللغة الفصحى، على سبيل المثال: “شنروح ام مسوق وشنركب مقطار ناشرة سيول”، ومعنى “ناشرة” أي “ذاهبة”، وتقال هذه المفردة في بداية “العصر” وقبل “المغرب”.