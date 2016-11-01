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بالفيديو.. فتاة كورية تتحدث لهجة سكان ” جازان “

1 نوفمبر, 2016 , 20:07 م
بالفيديو.. فتاة كورية تتحدث لهجة سكان ” جازان “
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صحيفة المرصد:وثق مبتعث سعودي في كوريا الجنوبية، فتاة كورية، تتكلم اللهجة الجيزانية “نسبة إلى جازان جنوب غرب السعودية”، وذلك خلال درس خاص يقوم به الشاب بطرح مفردات بالكورية بينما تعيد الفتاة ترديدها بلهجة الشاب المحلية.

وبيّن المقطع أن الفتاة الكورية حصلت على دروس مكثفة قبل تسجيله لأنها تجاوزت مرحلة الكلمات إلى مرحلة أكثر تطوراً وهي فهم القواعد وبناء الجمل، كونها أصبحت تستبدل “الـ” التعريف بـ “أم”، وتقلب “الباء” في أول الأفعال إلى حرف “شين” وفقاً لموقع العربية نت.

تقول الفتاة الكورية التي ترى بأن اللهجة المحلية أسهل من اللغة الفصحى، على سبيل المثال: “شنروح ام مسوق وشنركب مقطار ناشرة سيول”، ومعنى “ناشرة” أي “ذاهبة”، وتقال هذه المفردة في بداية “العصر” وقبل “المغرب”.



تعليقات ( 38 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 38
    1 نوفمبر, 2016 , 21:43 م

    بعض الردود مهايطيه
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  2. 37
    1 نوفمبر, 2016 , 21:42 م

    تبالغوون في ردودكم يالله
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  3. 36
    1 نوفمبر, 2016 , 21:42 م

    وعند الزواج يتشرط ابيها كذا وابيها كذا وهو راعي سفريات ومختم كل اللغات والجنسيات جيل اخر زمن
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  4. 35
    1 نوفمبر, 2016 , 21:41 م

    مبارك

    هذا هو الهدف من الابتعاث من الاخر هل يقبل اجلس مع اخته مثل وضعة مستحيل ع فكرة نفس نظام السواق والعمل المختلط وبرامج التواصل
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  5. 34
    1 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    يعقوب شرواني

    ماهو دى عبلة وام الصبيان وربي حالية وففففن
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  6. 33
    1 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    جنوبية..🌻🌻

    نضحك يعني عجبتني ولا قلة يازين كلامنا وأه وأه قري ياروحي قري 😍
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  7. 32
    1 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    للأسف ما تمثل أهل جيزان المحترمين الله يعافيه ولا يبلانا
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  8. 31
    1 نوفمبر, 2016 , 21:34 م

    تعليق 27

    ما احد ذكر جيزان ولا احد استهزاء بها ،، الله يهديك طاير في العجة
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  9. 30
    1 نوفمبر, 2016 , 21:32 م

    اخر الزمان

    وين غض البصر وين التربية الاسلامية لا وقاعد جنبها وداق حنك معها لو انها زوجته او اخته ماجلس معها مثل هالجلسة
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  10. 29
    1 نوفمبر, 2016 , 21:22 م

    بن ملجم

    السعودي بس يتخلص من العقد يصير مبدع كهاذا الشاب اللطيف
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  11. 28
    1 نوفمبر, 2016 , 21:19 م

    والزبده يعني
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  12. 27
    1 نوفمبر, 2016 , 21:17 م

    سعود

    جازان الي تحاول تستهزء بها وراها رجال وكرم وذوق واحترام حاليا" مصفاة نفط فلا يكثر .
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  13. 26
    1 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    أحب جازان وأهلها ناس طيبه وكرم ورحمه وعلم وأخلاق وأهم شي وقت الشدايد هم أول من يحضر
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  14. 25
    1 نوفمبر, 2016 , 21:10 م

    يمني عاشق الدمام

    تدمر الشعب هانا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 24
    1 نوفمبر, 2016 , 21:06 م

    هذا ابتعث من أجل يعود بالنفع على بلاده أم راح يعلم الكوريات لهجة الجوازنه لا وعامل فيها أنه جاب العقول الكورية ليقدمها لوطنه وفرحان على الخيبه
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  16. 23
    1 نوفمبر, 2016 , 21:04 م

    محمد

    شاب لطيف ووسيم وطبيعي ويبدوا بينهم حب وعاطفة صادقة يعيش حياة طبيعية . هكذا كانت جازان قبل الصحوة المشؤومة.
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  17. 22
    1 نوفمبر, 2016 , 20:59 م

    منال

    يقنينه لملا أن تلبيه يلبية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 21
    1 نوفمبر, 2016 , 20:54 م

    طيب المقام والمقال

    وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعاارفوا .ان أكرمكم عند الله اتقاكم..الحمد لله اللذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم ...عجبت من ماسمعت وانني .طلب العلم يلزمني
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  19. 20
    1 نوفمبر, 2016 , 20:52 م

    فهد

    ع اي اساس جالس جنبها وداق حنك هذي فتنه توديك للدواهي يالله اجرنا من الفتن يالله
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  20. 19
    1 نوفمبر, 2016 , 20:45 م
    عدد التعليقات:319

    الديدحان

    طيب وش النتيجه من تلك وتالك . ؟
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  21. 18
    1 نوفمبر, 2016 , 20:45 م

    الهمداني

    شي جميل وحلو وطيب وتبادل معلومات وثقافة السعودي جميل وحلو خارج السعودية وهذا ينطبق على الجنسين وداخليا يكون ((تدرون ماني قايل افهموها بنفسكم وترى هي واضحة))
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  22. 17
    1 نوفمبر, 2016 , 20:44 م

    غايتي رضى ربي

    هذا مايفرق عن ابو سن كلهم واحد الله يهديهم الصراحه بعض المبتعثين خربوها المفروض مايسافر المبتعث الا وهو متزوج وياخذ زوجته معه حتى ماتتكرر مثل هذه المشاهد
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  23. 16
    1 نوفمبر, 2016 , 20:42 م

    💎⭐️عــهـــود⭐️💎

    وش هذي 😳 مافهمت الا : شانروح للسوق 😂🏃🏽🏃🏽🏃🏽🏃🏽يمكن عشان أبغى اروح للسوق ومارحت 😔😂😂😂😂
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  24. 15
    1 نوفمبر, 2016 , 20:36 م

    السعودي مع الاجنبية صبور وبشوش مع السعودية فارد عضلاته عليها ومستقوي عليها
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  25. 14
    1 نوفمبر, 2016 , 20:36 م

    يلدرم

    مخالف للنشر
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  26. 13
    1 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    مرصدي

    زمن التناقض يامريض القلب ، الله يعز السعوديه والسعودي ❤️ ويعز بلدنا . أحس بالأحساس داخل قلبك الأسود . لكن أهم شي لا 😭 من القهر
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  27. 12
    1 نوفمبر, 2016 , 20:34 م

    يلدرم

    لو اجبر العابثون من هؤلاء على رد كل ما صرفته عليهم الدولة وأرسل بها شباب لايعرفون غير جامعاتهم ومذكراتهم لتغير حالنا
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  28. 11
    1 نوفمبر, 2016 , 20:34 م

    مواطن ولكن ،،،،

    ياليتها رقدت
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  29. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 20:33 م

    يلدرم

    الله يخلف على اهلك فيك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 20:31 م

    زمن غريب

    يعاتبون ابو سن ليش يكلم كرستينا بينه وبينها قارات العالم وزياده على ذلك ابو سن ما يعرف انقليزي وكرستينا مانعرف عربي ،، وهذا جالس في جنبها ويعلمها جيراني ،، أقول والله الدنيا مدحدره .
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  31. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 20:31 م

    حائل

    ويل امها
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  32. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 20:28 م

    زمن التناقض

    هذه سوالفهم في الخارج مع الاجنبيات اختلاط ومزح واذا رجعوا قاموا يشتمون في بنات بلدهم مرجلتهم ع بنات بلدهم فقط ويطبقون الدين والحجاب والعادات ع السعوديات فقط والسعودي والاجنبية احرار لا حسيب ولارقيب
    لا يعجبني(6) اعجبني(5)
  33. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 20:26 م

    زائر

    حقود المرصد لقى له موضوع يفرغ حقده على السعودي . *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  34. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 20:25 م

    انا

    ناشره تعني / جايه
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  35. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 20:24 م

    معالج خبير

    زمن التناقض 👉 ذكر حاقد مريض ( غير ) سعودي . للتنبيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  36. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 20:18 م

    العقل نعمة

    باي صفه جالس معها اخته ولا امه عيب والله عيب
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  37. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 20:15 م

    زمن التناقض

    السعوديين في الخارج اختلاط بالاجنبيات ومزح مع الاجنبيات واذا رجع السعودية تسلط على اهله وعلى بنات بلده واذا شاف سعودية كاشفة شتمها وقذفها بعرضها
    لا يعجبني(14) اعجبني(6)
  38. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 20:15 م

    أتى بثماره

    عزى الله ... الابتعاث أتى بثماره
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)

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