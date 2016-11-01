بالفيديو.. فتاة كورية تتحدث لهجة سكان ” جازان “

صحيفة المرصد:وثق مبتعث سعودي في كوريا الجنوبية، فتاة كورية، تتكلم اللهجة الجيزانية “نسبة إلى جازان جنوب غرب السعودية”، وذلك خلال درس خاص يقوم به الشاب بطرح مفردات بالكورية بينما تعيد الفتاة ترديدها بلهجة الشاب المحلية.
وبيّن المقطع أن الفتاة الكورية حصلت على دروس مكثفة قبل تسجيله لأنها تجاوزت مرحلة الكلمات إلى مرحلة أكثر تطوراً وهي فهم القواعد وبناء الجمل، كونها أصبحت تستبدل “الـ” التعريف بـ “أم”، وتقلب “الباء” في أول الأفعال إلى حرف “شين” وفقاً لموقع العربية نت.
تقول الفتاة الكورية التي ترى بأن اللهجة المحلية أسهل من اللغة الفصحى، على سبيل المثال: “شنروح ام مسوق وشنركب مقطار ناشرة سيول”، ومعنى “ناشرة” أي “ذاهبة”، وتقال هذه المفردة في بداية “العصر” وقبل “المغرب”.
تعليقات ( 38 )
مباركهذا هو الهدف من الابتعاث من الاخر هل يقبل اجلس مع اخته مثل وضعة مستحيل ع فكرة نفس نظام السواق والعمل المختلط وبرامج التواصل
يعقوب شروانيماهو دى عبلة وام الصبيان وربي حالية وففففن
جنوبية..🌻🌻نضحك يعني عجبتني ولا قلة يازين كلامنا وأه وأه قري ياروحي قري 😍
تعليق 27ما احد ذكر جيزان ولا احد استهزاء بها ،، الله يهديك طاير في العجة
اخر الزمانوين غض البصر وين التربية الاسلامية لا وقاعد جنبها وداق حنك معها لو انها زوجته او اخته ماجلس معها مثل هالجلسة
بن ملجمالسعودي بس يتخلص من العقد يصير مبدع كهاذا الشاب اللطيف
سعودجازان الي تحاول تستهزء بها وراها رجال وكرم وذوق واحترام حاليا" مصفاة نفط فلا يكثر .
مزاجي رايق ⭐🌟⭐أحب جازان وأهلها ناس طيبه وكرم ورحمه وعلم وأخلاق وأهم شي وقت الشدايد هم أول من يحضر
يمني عاشق الدمامتدمر الشعب هانا
محمدشاب لطيف ووسيم وطبيعي ويبدوا بينهم حب وعاطفة صادقة يعيش حياة طبيعية . هكذا كانت جازان قبل الصحوة المشؤومة.
مناليقنينه لملا أن تلبيه يلبية
طيب المقام والمقالوجعلناكم شعوبا وقبائل لتعاارفوا .ان أكرمكم عند الله اتقاكم..الحمد لله اللذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم ...عجبت من ماسمعت وانني .طلب العلم يلزمني
فهدع اي اساس جالس جنبها وداق حنك هذي فتنه توديك للدواهي يالله اجرنا من الفتن يالله
عدد التعليقات:319
الديدحانطيب وش النتيجه من تلك وتالك . ؟
الهمدانيشي جميل وحلو وطيب وتبادل معلومات وثقافة السعودي جميل وحلو خارج السعودية وهذا ينطبق على الجنسين وداخليا يكون ((تدرون ماني قايل افهموها بنفسكم وترى هي واضحة))
غايتي رضى ربيهذا مايفرق عن ابو سن كلهم واحد الله يهديهم الصراحه بعض المبتعثين خربوها المفروض مايسافر المبتعث الا وهو متزوج وياخذ زوجته معه حتى ماتتكرر مثل هذه المشاهد
💎⭐️عــهـــود⭐️💎وش هذي 😳 مافهمت الا : شانروح للسوق 😂🏃🏽🏃🏽🏃🏽🏃🏽يمكن عشان أبغى اروح للسوق ومارحت 😔😂😂😂😂
يلدرممخالف للنشر
مرصديزمن التناقض يامريض القلب ، الله يعز السعوديه والسعودي ❤️ ويعز بلدنا . أحس بالأحساس داخل قلبك الأسود . لكن أهم شي لا 😭 من القهر
يلدرملو اجبر العابثون من هؤلاء على رد كل ما صرفته عليهم الدولة وأرسل بها شباب لايعرفون غير جامعاتهم ومذكراتهم لتغير حالنا
مواطن ولكن ،،،،ياليتها رقدت
يلدرمالله يخلف على اهلك فيك
زمن غريبيعاتبون ابو سن ليش يكلم كرستينا بينه وبينها قارات العالم وزياده على ذلك ابو سن ما يعرف انقليزي وكرستينا مانعرف عربي ،، وهذا جالس في جنبها ويعلمها جيراني ،، أقول والله الدنيا مدحدره .
حائلويل امها
زمن التناقضهذه سوالفهم في الخارج مع الاجنبيات اختلاط ومزح واذا رجعوا قاموا يشتمون في بنات بلدهم مرجلتهم ع بنات بلدهم فقط ويطبقون الدين والحجاب والعادات ع السعوديات فقط والسعودي والاجنبية احرار لا حسيب ولارقيب
زائرحقود المرصد لقى له موضوع يفرغ حقده على السعودي . *****
اناناشره تعني / جايه
معالج خبيرزمن التناقض 👉 ذكر حاقد مريض ( غير ) سعودي . للتنبيه
العقل نعمةباي صفه جالس معها اخته ولا امه عيب والله عيب
زمن التناقضالسعوديين في الخارج اختلاط بالاجنبيات ومزح مع الاجنبيات واذا رجع السعودية تسلط على اهله وعلى بنات بلده واذا شاف سعودية كاشفة شتمها وقذفها بعرضها
أتى بثمارهعزى الله ... الابتعاث أتى بثماره