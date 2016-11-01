بالفيديو: صاحبا مقطع المطاردة واصطدام السيارات بجدة .. في قبضة الأمن

صحيفة المرصد: ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائقين كانا يقودان سيارتين بتهور في أحد شوارع جدة واصطدام الأولى بسيارتين وانقلاب إحداهما على جانب الطريق.
من جهتها تمكن قسم البحث والتحري بشعبة السير بمرور جدة من تحليل مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخراً على “مواقع التواصل الاجتماعي” ويظهر عنف سباق السيارات. و بتحليل المقطع من قبل المختصين والتعرف إلى السيارتين وجمع المعلومات اللازمة ومن ثم عمل كمين محكم والقبض على السائقين.
هذا وقد صدر بحقهما قرار يقضي بإيقافهما مع تحرير جميع المخالفات المستحقة نظاماً. وقد جرى عرضهما برفق كامل الأوراق على هيئة الفصل بالمخالفات المرورية.
تعليقات ( 12 )
محمدالمفروض مسكتوهم في وقت وقوع الحادث
مختاركنج النظيم طلع بالواسطه هذولا موتر فورد رابتر وموتر مرسيدس جي لا واسبيشل بعد لا رايح يطبق عليهم نظام ولاشي
الروسي -الرياضالفسقه وكثر لنعمه ببساطه ماتعبو بقيمتها
تقاطيععسى بس مسكتوا راعي الموتر ( السكس يعني الونيت المذهب أبو 6 كفرات ) وأنا ما أظن أنكم تقدرون عليه ... فهو باين أنه راعي قافلة السيارات المذهبه اللي متبطحه في لندن وباريس
عبدالحميدماقلته صحيح ف يستاهال ونعم بس الصوره لك عليهاشكلهم ضاربين مندي كسارات
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
HASSANانصح الجميع بتركيب كاميرا فديو امامية للسيارة سعرها رخيص وتوثق اشياء قد تفيدك
الحق يقالالبطر بالنعمة بدل الشكر لله