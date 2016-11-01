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بالفيديو: صاحبا مقطع المطاردة واصطدام السيارات بجدة .. في قبضة الأمن

1 نوفمبر, 2016 , 21:09 م
بالفيديو: صاحبا مقطع المطاردة واصطدام السيارات بجدة .. في قبضة الأمن
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صحيفة المرصد: ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائقين كانا يقودان سيارتين بتهور في أحد شوارع جدة واصطدام الأولى بسيارتين وانقلاب إحداهما على جانب الطريق.

من جهتها تمكن قسم البحث والتحري بشعبة السير بمرور جدة من تحليل مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخراً على “مواقع التواصل الاجتماعي” ويظهر عنف سباق السيارات. و بتحليل المقطع من قبل المختصين والتعرف إلى السيارتين وجمع المعلومات اللازمة ومن ثم عمل كمين محكم والقبض على السائقين.

هذا وقد صدر بحقهما قرار يقضي بإيقافهما مع تحرير جميع المخالفات المستحقة نظاماً. وقد جرى عرضهما برفق كامل الأوراق على هيئة الفصل بالمخالفات المرورية.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    1 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    عاقين لوالديهم قطوم بالسجن
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  2. 11
    1 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    محمد

    المفروض مسكتوهم في وقت وقوع الحادث
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  3. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    بالنسبه للحم مافيه لحم طازج كله مستورد اما ...
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  4. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    تستاهل خلك
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  5. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    مختار

    كنج النظيم طلع بالواسطه هذولا موتر فورد رابتر وموتر مرسيدس جي لا واسبيشل بعد لا رايح يطبق عليهم نظام ولاشي
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  6. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 21:44 م

    الروسي -الرياض

    الفسقه وكثر لنعمه ببساطه ماتعبو بقيمتها
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  7. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    تقاطيع

    عسى بس مسكتوا راعي الموتر ( السكس يعني الونيت المذهب أبو 6 كفرات ) وأنا ما أظن أنكم تقدرون عليه ... فهو باين أنه راعي قافلة السيارات المذهبه اللي متبطحه في لندن وباريس
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  8. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    عبدالحميد

    ماقلته صحيح ف يستاهال ونعم بس الصوره لك عليهاشكلهم ضاربين مندي كسارات
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  9. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 21:33 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  10. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    HASSAN

    انصح الجميع بتركيب كاميرا فديو امامية للسيارة سعرها رخيص وتوثق اشياء قد تفيدك
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  11. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 21:26 م

    يستاهل
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  12. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    الحق يقال

    البطر بالنعمة بدل الشكر لله
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