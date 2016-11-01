بالفيديو: صاحبا مقطع المطاردة واصطدام السيارات بجدة .. في قبضة الأمن

صحيفة المرصد: ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائقين كانا يقودان سيارتين بتهور في أحد شوارع جدة واصطدام الأولى بسيارتين وانقلاب إحداهما على جانب الطريق.

من جهتها تمكن قسم البحث والتحري بشعبة السير بمرور جدة من تحليل مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخراً على “مواقع التواصل الاجتماعي” ويظهر عنف سباق السيارات. و بتحليل المقطع من قبل المختصين والتعرف إلى السيارتين وجمع المعلومات اللازمة ومن ثم عمل كمين محكم والقبض على السائقين.

هذا وقد صدر بحقهما قرار يقضي بإيقافهما مع تحرير جميع المخالفات المستحقة نظاماً. وقد جرى عرضهما برفق كامل الأوراق على هيئة الفصل بالمخالفات المرورية.