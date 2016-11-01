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استضافة الشريان لأبو سن بين الرفض والقبول!

1 نوفمبر, 2016 , 22:22 م
استضافة الشريان لأبو سن بين الرفض والقبول!
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صحيفة المرصد: علق الكاتب والأكاديمي المعروف الاستاذ الدكتور صالح بن سبعان حول برنامج الثامنة الذي بثته قناة mbc ويقدمه داود الشريان في حلقته التي استضاف الشاب السعودي الملقب بـ” أبو سن” و الدكتور عبدالله الفوزان أستاذ علم الاجتماع . وقال بن سبعان قبل أكثر من خمس سنوات كتبت عن ظاهرة حيرتني لأبعد الحدود، وهي أن أغلب وأقوى شبكات التلفزة العربية هي سعودية التمويل، ويملكها سعوديون، إلا أنها ليست كذلك من حيث هويتها، فلا هي عربية التوجه والثقافة، ولا هي سعودية اللسان والمضمون.

وتابع بن سبعان قائلا :هذا وضع يدعو للتعجب لأن القنوات الخاصة في أي بلد في العالم تعكس ثقافة وأدبيات وقيم المجتمع الذي يملك القناة، ولن تجد قناة تلفزيونية فرنسية تعكس اللغة والقيم والثقافة الإنجلوسكسونية أو الجرمانية، رغم المصالح والسياسات والعملة المشتركة، بل ورغم البرلمان المشترك والتشريعات الموحدة..

وأكد بن سبعان إلى أن أي مستثمر سعودي يحق له أن يدخل حلبة الميديا، فهي مجال استثماري جيد، ثم لأنها أكثر مجالات الاستثمار تأثيرا في المجتمعات سلبا وإيجابا، وهذا السبب الأخير بالذات هو ما يجب أن يتحراه من يريد أن يدخل حلبته..

وختم الكاتب حديثه قلائلا يجب أن يسأل نفسه: ما الذي يجب أن تعكسه القناة ؟. أي رسالة تريد تبليغها للناس ؟. أي صورة يريد أن يقدمها للناس عن هويته وهوية رأس المال؟. قبل أن يسأل كم سيربح؟ فثمة مجالات للربح أكثر من الميديا.

فيما وصف المهندس خالد السلمي لصحيفة المرصد ظهور الدكتور عبد الله الفوزان في الحلقة الوقوع في الوحل بحسب وصفه .مضيفا إلى أن تبرير الشريان حول استضافة لأبو سن كونه من المشاهير لا يتفق مع العرف الإعلامي الحصيف. متسائلا في الوقت نفسه هل هذه الشهرة إلى أسفل أم إلى أعلى؟.وأكد السلمي أن رسالة الإعلامي هي أن يعرف ماهو الواجب عليه وليس ماهو المطلوب منه.ويجب أن ينظر إلى المادة الإعلامية من حيث قيمتها وفائدتها لا من حيث المادة.



تعليقات ( 68 )

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  1. 68
    1 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    ولا كلمه ولا نفس

    جلد قناة MBC في عقر دارهم ، انتم من صنعتم العشق الممنوعة والخلوه المحرمه ونشر الفساد بإبراز مثل هؤلاء من مشاهير السوشل ميديا .لا فض فوك .
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  2. 67
    1 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    حقيقه

    اسلوب ابو سن استفزازي ومافي شي من الاحترام وداود من ايد ذلك في الدفاع عن هذا المراهق واشكر الدكتور عبدالله على كل ماقال ماهكذا تربينا يا ام بي سي
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  3. 66
    1 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    خارج التغطيه

    كلماتك كانت كالرصاص على مروجي الفساد الذين يتلبسون بالإصلاح"وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون"
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  4. 65
    1 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    ضمير الناس

    اللهم لك الحمدعلى نعمة mbcخيرجليس في هالزمان الحجري المتعصب المتشدد***
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  5. 64
    1 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    نتمنى عدم المكابرة

    ابو سن شاب مواطن وغلط والجهات المختصة عدلة مساره ،، لكن نجلس نمدح في الفوزان ونشتم ابو سن وكأنه جاي من كوكب اخر ،، يمكن هذا الشاب تستهزئون به فيصبح في المستقبل مدير جامعه ،، النصيحه شئ طيب .
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  6. 63
    1 نوفمبر, 2016 , 23:41 م
    عدد التعليقات:15060

    قلم الحقيقه

    خلاص على البعض أن يفهم زمن الدسدسة والخشخشة كلبشوه واعتقلوه وأركبوه الجمس انتهى دون رجعة لازمانه ولامن كان خلفه.حكومتنا الرشيدة تريد أن يعلم الجميع عن أبو سن حتى لايخرج علينا غيره يطلق عليه أبو سنون.
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  7. 62
    1 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    اهل مكه ادرى بشعابها

    نعم شكراً عبد الله لانك صدحت بالحق في وصف منبر العهر الإعلامي MBC ...لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ
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  8. 61
    1 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    ما قاله الدكتور الفوزان ملجم

    نعم كان صادقا وصريحا ولم يجامل الشريان في إنتقاده للقناة بل وحتى على الشريان حينما قال له لن تستطيع مجاراتي لان الفوزان صاحب حجة والشريان مسوق لقناة.
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  9. 60
    1 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    ضمير الناس

    ماعمراللي ماسك بالبريك يتقدم ولاالجلنط***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 59
    1 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    أنا أتوقع والله اعلم

    ان برنامج الثامنة مصرح له من وزارة الداخلية وليس الشريان يقدح من راْسه ابو سن كان خطائه في البرنامج كلم الامريكية ، فأخذوه كنموذج لتصحيح اخطاء الشباب ونصحهم ، بنسبه لقناة ام بي سي فللأسف قناة ردئه .
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  11. 58
    1 نوفمبر, 2016 , 23:35 م

    خلل

    عبد الله الغوزان تحدثت بلسان كل مواطن يحرص على بناء مجتمعه ونهضة وطنه .. في دقيقتين كشفت الخلل واوجدت العقوبة وعريت التوافه ..
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  12. 57
    1 نوفمبر, 2016 , 23:34 م
    عدد التعليقات:15060

    قلم الحقيقه

    تبغون اعتقلوه هاتوه قطوه في السجن لامن درى ولامن شاف الجهة التي اعتقلته بأمر من ولا التهم المنسوبة اليه بصفتها ومشروعيتها . مايصير خلو اعلامنا يظهر أبوسن وأبو سنون والشارع السعودي يعرف ماذا جرى ويجري.
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  13. 56
    1 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    زائد واحد

    قمة *** ان تبرز**** وهذا ما قامت بة mbcنعرف توجهات القناة ولم نتفاجاء من حجم انحطاطها بأستضافة ورع مخ مافية وحيا يخلف الله واسلوب مناسب لmbc.
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  14. 55
    1 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    الحقيقه المره

    ونشكر ايضا مشايخنا منهم سعد البريك👍🏻جلد قناة #MBC قائلا انها لم تقدم للمجتمع سوى الدعوة ***** من اهل الفضيله
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  15. 54
    1 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    يمني عاشق الدمام

    خنبوقه لا تتكلم الا ومعك محرم
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  16. 53
    1 نوفمبر, 2016 , 23:30 م
    عدد التعليقات:15060

    قلم الحقيقه

    طيب أنتم ليه زعلانين من الشريان واستضافته لأبو سن. هل لأنه فضح من أمر بايقافه واعتقاله والجهة التي تقف ورائه؟أم لأنه أخبر أين تم توقيفه ومن كان معه في السجن أعمارهم تهمهم جرائمهم؟.أم لأنهاالــMBCفقط .
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  17. 52
    1 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    ابو صالح

    عبد الله يستحق الشكر والإشادة .. أصبحت الآن من المغضوب عليهم في mbc ... فإما أن يمنعوا استضافتك أو يظهروك بزعم حرية الرأي😉
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  18. 51
    1 نوفمبر, 2016 , 23:26 م

    اعتقد مما شاهدت وسمعت

    ان اسلوب الفوزان يتعامل به مع الاخرين في عمله والله يكون في عون الطلبة وكذلك المعاقين بالمركز. واعتقد هو اكثر اعاقه للحلول فيجب استبعاده و امثاله
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  19. 50
    1 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    ضمير الناس

    كثيرون الاسوى من ابوسن في ضياع الغايه والاسلوب وشهرته من براءته وبساطته وهذامااغضب بعض الدكاتره والوعاظ***
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  20. 49
    1 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    طلع لنا

    واحد حساس اخر. العالميه القصد بها الشهره
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  21. 48
    1 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    ماهو اجباري

    تتابع برنامجه او المحطه كلها! بس واضح ان البعض يتابعها مفتح عين ومغمض عين. وش الله حادك. مو لازم تتابعها او التلفزيون بكبره. ماهو اجباري 🤔
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  22. 47
    1 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    ضمير الناس

    ياكتاب العالميه صعبه قويه اذابقينانكتب بمزاج ونعلق بمزاج ونتوقع الردبمزاج ***
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  23. 46
    1 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    اتمنى

    ان الاعلام الخارجي ما تابع هيجان الفوزان
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  24. 45
    1 نوفمبر, 2016 , 23:17 م

    استفدنا

    ان بعض اصحاب الشهادات العليا يفضحهم الاعلام 🤔 فيجب اقالتهم من مناصبهم. لانهم يفشلون
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  25. 44
    1 نوفمبر, 2016 , 23:16 م

    هجاد

    بصراحه الدكتور الفوزان سعودي يرفع الراس****
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  26. 43
    1 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    سألوا عنتر

    ليش ماتصارع الثور الهايج؟ فقال الثور ما يعرف اني انا عنتر. فالهيجان دلالة الثوارة والباقي عليكم
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  27. 42
    1 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    المحامية

    رغم صغر ابو سن إلا أنه اكثر أدبا و أخلاقاً من ابو الدال! ام بي سي تعمل بمهنية عالية و تعرف أن المجتمع تغير و تتعامل معه من هذا المنطلق. شكراً ام بي سي
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  28. 41
    1 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    ضمير الناس

    34فوائدكثيره منهاطرح قضية راي عام وعرفنامعنى الخنقه مع دكتورواكتشفت رغم اختلافي مع ابوسن انه يمتلك طيبه الى حدالضياع ولكنه حليم ورايك مكسب***
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  29. 40
    1 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    شريطي

    صراحة ممكن نوظف الفوزان بمعرض سيارات والا اقول وانيتات ووايتات
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  30. 39
    1 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    فكر خارج الصندوق

    ان الدعوة كيدية وخصوصية الفرد ولم ينسرها وان الشرطة تمادت زيادة عن اللزوم و وضع شاب بهذا السن مع ***** اكبر خطأ يجب ان يعوا لهالفعل.
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  31. 38
    1 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    ضمير الناس

    علمنابالفوزان زمان ماتغيرخنقه لوياخذشوي من حلم ابوسن عليه يجرحبه مافي رحمه ولانقدبناء مطالبات جديده بالوصايه باسم الدين والقيم والاسلام دين رحمه وسلام***
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  32. 37
    1 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    بالله عليكم

    من جدكم ان الفوزان تربوي اجتماعي. لا لا قويه ودي اصدق بس قويه. سوق حراج ممكن اصدق
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  33. 36
    1 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    سؤال ؟؟ وأنتظر الإجابة

    وماهي الفائدة التي خرجنا منها بهذا المذيع والضيوف والبرنامج أتحدى أحد يجاوبني
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  34. 35
    1 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    معيض

    اشغلتونا بأبوسن قناة الmbc قناة تحاول عرض مايطلبه المشاهدون وأما الفوزان رغم أنه استاذ في علم الاجتماع قد انفعل وسقط في حبايل الشريان
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  35. 34
    1 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    لا أخص أحداً ... البعض منهم وليس الكل

    قناة أفلست وتأتي بالغث والسمين والتوافه والصالح والطالح وتدس السم مع العسل
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  36. 33
    1 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    اسلوبه يذكرني

    بطريقة الخطابة عند ترامب ما غيره فحتى حزبه بدأ يستفز منه. الصراخ والزعيق بالملاعب والعالمية صعبة شويه 😉
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  37. 32
    1 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    ضمير الناس

    بعض الكتاب امتلئت عروقهم بالنفط فصارت فصيلتهم oil يزحلق مايطلبه(المزعقون)***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  38. 31
    1 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    اعطيكم مثال وأقلها

    أي تربوي اجتماعي عندما يخاطب احد لا يؤشر بأصبعه عليه. شاهدوا ما فعله الفوزان وستعرفون مستواه 🤔
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  39. 30
    1 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    أعلام فااااشل للأسف

    أصبح يخرج للإعلام بعض من يفعلو الأمورو***** ومن يحاربو ويعادو الهيئه
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  40. 29
    1 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    اول واحد

    هو الفوزان الذي قبل الظهور على حسب كلامه في محطه *** وهذا اعتراف منه لانه***
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  41. 28
    1 نوفمبر, 2016 , 22:56 م

    ..سعودي..

    لو أنه مستظيف شاب موهبه طموح لكان عادي وبصراحه داوود وبرنامجه مفلس ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 27
    1 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    هاشتاق مطلوب

    اقالة الفوزان من منصبة لانه يؤثر سلبياً على المجتمع
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  43. 26
    1 نوفمبر, 2016 , 22:54 م

    ضمير الناس

    ايه الكتاب المطبلون للمزاج الفوقي ابوسن وغيره مثلكم يوم كنتوشباب فلاتسرفوبالادعاءات انكم المضادالحيوي وغيركم فيروسات***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 25
    1 نوفمبر, 2016 , 22:53 م

    الحق يقال

    ابو سن كلامه افضل من صاحب الدكتوراة الاجتماعي الفاقد الاجتماعية و الحوار. فهو بحاجة لتهذيب. ربما ابو سن يشرف على دكتوراته
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  45. 24
    1 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا ...خير من هذا
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  46. 23
    1 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    فاشل بمعنى الكلمة

    لا يحسن اسلوب الحوار فكيف سيتحاور بمخاطبة للاخرين. ماخذ الموضوع تحدي وليس تربوي. امحق بس. امثال هالعنجهية ما افسد المجتمع واخر تحضره. فاقد الشي ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 22
    1 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    ضمير الناس

    ياصبرابوسن وحلمه على الفوزان***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 21
    1 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    اذا ما احسن

    الكلام عبرة الشاشة فكيف سيحسن التحدث مع العامة و المجتمع بمثل هذا الاسلوب التهجمي الغوغائي. هل هذه شهادة تمنح لمن لا يستحقها او انه بحث رخيص ربما ملفق
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  49. 20
    1 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    علي

    ..أنا شفت جزء من المقابلة: ألولد خفيف دم ، متحدّث جيد، مثقف ..ما كنت أتوقعه هكذا.. أفضل من كثير من أناس يدّعون وتصير لهم مقابلات كثيرة.. الله يوفقه ..
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  50. 19
    1 نوفمبر, 2016 , 22:49 م
    عدد التعليقات:4276

    العنيد

    الدكتور عبدالله الفوزان تكلمت وصدقت فاصبت واعجبت فشكرا لك من اعماق قلبي ايها الدكتور وحفظك الله ورعاك وكثر الله من امثالك والحمدلله ان الدنيا باقي بخير مادام باقي من يقول الحق ويدحر الباطل !!
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  51. 18
    1 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    أنياب الفيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 17
    1 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    ان كان هذا باحث اجتماعي

    فلن نريد باحثين ابدا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 16
    1 نوفمبر, 2016 , 22:46 م
    عدد التعليقات:4276

    العنيد

    صدق د.الفوزان في كل كلمة قالها، الله يوفقك ويحفظك. اشهار الناس الذين يهدمون الأخلاق والقيم علامة سوء ويمكن ان تشجع النشء على التمادي في هدم الأخلاق وتشجيع ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  54. 15
    1 نوفمبر, 2016 , 22:45 م

    امحق ان كان يمثلكم

    ابحثوا من وين وشوفوا ما اكثر الهياط فيذاك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 14
    1 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    وادي بدون صدى

    الحلقة في واد و الفوزان في واد. هذه نوعية الدكتوراة. يجب التحقق منها!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  56. 13
    1 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    ابو سن او أبو*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 12
    1 نوفمبر, 2016 , 22:39 م

    الفوزان يبحث

    عن الشهرة من طريقة كلامه وكما قالها لداوود: قالوا لك انك ما تقدر علي! فهل هذا اسلوب🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  58. 11
    1 نوفمبر, 2016 , 22:39 م

    ع . الحربي

    الله يذكرك بالخير يا استاذ محمد الحارثي ويذكر برنامجك بدون شك بالخير اما الشريان برنامجه سامج ولا يستضيف إلا كل واحد فاشل مثله ومثل برنامجه
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  59. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    اثبت

    ان الفوزان رجل اجتماعي *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    فضح التطبيقات

    كلام الشوارع ليس للتلفزيون وخاصة عندما يأتي من مسؤول عن المجتمع. امحق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    فضح التطبيقات

    وبين ان الفوزان غير كفؤ بردودة وطريقته الفاقدة للاسلوب وهو اختصاصي اجتماعي. فهكذا ينتج جيل غير واعي ان كان هو كذلك!
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  62. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    محمد البادي

    سلامي عليك يا دكتور عبدالله الفوزان ودي احب رأسك...نعم هذا هو الكلام العاقل والمنطقي اللي يجمد على الشارب اذا كان فيه شارب يارب تفهمون قصدي 😅
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  63. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    الصبحاوي

    وش الفائده من استضافة ****هذا ****؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  64. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    فضح التطبيقات

    اجل هيئة عسير تشتكي عليه والتسجيل مسرب من جهة هكرته. وفوق ذلك يوقف مع موقوفين بالمخدرات والقتل 🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    منيف العنزي

    ماقصر الدكتور الفوزان سدد. لشريان ولبو سن وغيره كلام يثلج الصدر وبين مكانه كل شخص وقناه النبي سي وبين الالتزام بعادات واعراف البلد شكرا. شكرا يادكتور
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  66. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    عابر سبيل

    قالها لهم الدكتور الفوزان ولطمهم بها
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  67. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    شجاع

    مقابلة ابو سن في برنامج الثامنة افلاس ثقافي وتأييدلعمله المشين والمجاهره بالمعصيه وبالمختصز اذا كانت المقابلة تليق بالقناة فإنني اكاد اجزم انها لاتلبق بالمشاهدين
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  68. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    اترك تعليقي

    ياداود انت مسؤل امام الله في مواضيع اهم من هذا التافه الصغير ومن في حكمه فيه ضعفاء مرضى جهات حكوميه مقصره لماذا لا تتابعون اوضاع شمال المملكه وغيرها
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