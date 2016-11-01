استضافة الشريان لأبو سن بين الرفض والقبول!

صحيفة المرصد: علق الكاتب والأكاديمي المعروف الاستاذ الدكتور صالح بن سبعان حول برنامج الثامنة الذي بثته قناة mbc ويقدمه داود الشريان في حلقته التي استضاف الشاب السعودي الملقب بـ” أبو سن” و الدكتور عبدالله الفوزان أستاذ علم الاجتماع . وقال بن سبعان قبل أكثر من خمس سنوات كتبت عن ظاهرة حيرتني لأبعد الحدود، وهي أن أغلب وأقوى شبكات التلفزة العربية هي سعودية التمويل، ويملكها سعوديون، إلا أنها ليست كذلك من حيث هويتها، فلا هي عربية التوجه والثقافة، ولا هي سعودية اللسان والمضمون.
وتابع بن سبعان قائلا :هذا وضع يدعو للتعجب لأن القنوات الخاصة في أي بلد في العالم تعكس ثقافة وأدبيات وقيم المجتمع الذي يملك القناة، ولن تجد قناة تلفزيونية فرنسية تعكس اللغة والقيم والثقافة الإنجلوسكسونية أو الجرمانية، رغم المصالح والسياسات والعملة المشتركة، بل ورغم البرلمان المشترك والتشريعات الموحدة..
وأكد بن سبعان إلى أن أي مستثمر سعودي يحق له أن يدخل حلبة الميديا، فهي مجال استثماري جيد، ثم لأنها أكثر مجالات الاستثمار تأثيرا في المجتمعات سلبا وإيجابا، وهذا السبب الأخير بالذات هو ما يجب أن يتحراه من يريد أن يدخل حلبته..
وختم الكاتب حديثه قلائلا يجب أن يسأل نفسه: ما الذي يجب أن تعكسه القناة ؟. أي رسالة تريد تبليغها للناس ؟. أي صورة يريد أن يقدمها للناس عن هويته وهوية رأس المال؟. قبل أن يسأل كم سيربح؟ فثمة مجالات للربح أكثر من الميديا.
فيما وصف المهندس خالد السلمي لصحيفة المرصد ظهور الدكتور عبد الله الفوزان في الحلقة الوقوع في الوحل بحسب وصفه .مضيفا إلى أن تبرير الشريان حول استضافة لأبو سن كونه من المشاهير لا يتفق مع العرف الإعلامي الحصيف. متسائلا في الوقت نفسه هل هذه الشهرة إلى أسفل أم إلى أعلى؟.وأكد السلمي أن رسالة الإعلامي هي أن يعرف ماهو الواجب عليه وليس ماهو المطلوب منه.ويجب أن ينظر إلى المادة الإعلامية من حيث قيمتها وفائدتها لا من حيث المادة.
تعليقات ( 68 )
ولا كلمه ولا نفسجلد قناة MBC في عقر دارهم ، انتم من صنعتم العشق الممنوعة والخلوه المحرمه ونشر الفساد بإبراز مثل هؤلاء من مشاهير السوشل ميديا .لا فض فوك .
حقيقهاسلوب ابو سن استفزازي ومافي شي من الاحترام وداود من ايد ذلك في الدفاع عن هذا المراهق واشكر الدكتور عبدالله على كل ماقال ماهكذا تربينا يا ام بي سي
خارج التغطيهكلماتك كانت كالرصاص على مروجي الفساد الذين يتلبسون بالإصلاح"وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون"
ضمير الناساللهم لك الحمدعلى نعمة mbcخيرجليس في هالزمان الحجري المتعصب المتشدد***
نتمنى عدم المكابرةابو سن شاب مواطن وغلط والجهات المختصة عدلة مساره ،، لكن نجلس نمدح في الفوزان ونشتم ابو سن وكأنه جاي من كوكب اخر ،، يمكن هذا الشاب تستهزئون به فيصبح في المستقبل مدير جامعه ،، النصيحه شئ طيب .
عدد التعليقات:15060
قلم الحقيقهخلاص على البعض أن يفهم زمن الدسدسة والخشخشة كلبشوه واعتقلوه وأركبوه الجمس انتهى دون رجعة لازمانه ولامن كان خلفه.حكومتنا الرشيدة تريد أن يعلم الجميع عن أبو سن حتى لايخرج علينا غيره يطلق عليه أبو سنون.
اهل مكه ادرى بشعابهانعم شكراً عبد الله لانك صدحت بالحق في وصف منبر العهر الإعلامي MBC ...لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ
ما قاله الدكتور الفوزان ملجمنعم كان صادقا وصريحا ولم يجامل الشريان في إنتقاده للقناة بل وحتى على الشريان حينما قال له لن تستطيع مجاراتي لان الفوزان صاحب حجة والشريان مسوق لقناة.
ضمير الناسماعمراللي ماسك بالبريك يتقدم ولاالجلنط***
أنا أتوقع والله اعلمان برنامج الثامنة مصرح له من وزارة الداخلية وليس الشريان يقدح من راْسه ابو سن كان خطائه في البرنامج كلم الامريكية ، فأخذوه كنموذج لتصحيح اخطاء الشباب ونصحهم ، بنسبه لقناة ام بي سي فللأسف قناة ردئه .
خللعبد الله الغوزان تحدثت بلسان كل مواطن يحرص على بناء مجتمعه ونهضة وطنه .. في دقيقتين كشفت الخلل واوجدت العقوبة وعريت التوافه ..
عدد التعليقات:15060
قلم الحقيقهتبغون اعتقلوه هاتوه قطوه في السجن لامن درى ولامن شاف الجهة التي اعتقلته بأمر من ولا التهم المنسوبة اليه بصفتها ومشروعيتها . مايصير خلو اعلامنا يظهر أبوسن وأبو سنون والشارع السعودي يعرف ماذا جرى ويجري.
زائد واحدقمة *** ان تبرز**** وهذا ما قامت بة mbcنعرف توجهات القناة ولم نتفاجاء من حجم انحطاطها بأستضافة ورع مخ مافية وحيا يخلف الله واسلوب مناسب لmbc.
الحقيقه المرهونشكر ايضا مشايخنا منهم سعد البريك👍🏻جلد قناة #MBC قائلا انها لم تقدم للمجتمع سوى الدعوة ***** من اهل الفضيله
يمني عاشق الدمامخنبوقه لا تتكلم الا ومعك محرم
عدد التعليقات:15060
قلم الحقيقهطيب أنتم ليه زعلانين من الشريان واستضافته لأبو سن. هل لأنه فضح من أمر بايقافه واعتقاله والجهة التي تقف ورائه؟أم لأنه أخبر أين تم توقيفه ومن كان معه في السجن أعمارهم تهمهم جرائمهم؟.أم لأنهاالــMBCفقط .
ابو صالحعبد الله يستحق الشكر والإشادة .. أصبحت الآن من المغضوب عليهم في mbc ... فإما أن يمنعوا استضافتك أو يظهروك بزعم حرية الرأي😉
اعتقد مما شاهدت وسمعتان اسلوب الفوزان يتعامل به مع الاخرين في عمله والله يكون في عون الطلبة وكذلك المعاقين بالمركز. واعتقد هو اكثر اعاقه للحلول فيجب استبعاده و امثاله
ضمير الناسكثيرون الاسوى من ابوسن في ضياع الغايه والاسلوب وشهرته من براءته وبساطته وهذامااغضب بعض الدكاتره والوعاظ***
طلع لناواحد حساس اخر. العالميه القصد بها الشهره
ماهو اجباريتتابع برنامجه او المحطه كلها! بس واضح ان البعض يتابعها مفتح عين ومغمض عين. وش الله حادك. مو لازم تتابعها او التلفزيون بكبره. ماهو اجباري 🤔
ضمير الناسياكتاب العالميه صعبه قويه اذابقينانكتب بمزاج ونعلق بمزاج ونتوقع الردبمزاج ***
اتمنىان الاعلام الخارجي ما تابع هيجان الفوزان
استفدناان بعض اصحاب الشهادات العليا يفضحهم الاعلام 🤔 فيجب اقالتهم من مناصبهم. لانهم يفشلون
هجادبصراحه الدكتور الفوزان سعودي يرفع الراس****
سألوا عنترليش ماتصارع الثور الهايج؟ فقال الثور ما يعرف اني انا عنتر. فالهيجان دلالة الثوارة والباقي عليكم
المحاميةرغم صغر ابو سن إلا أنه اكثر أدبا و أخلاقاً من ابو الدال! ام بي سي تعمل بمهنية عالية و تعرف أن المجتمع تغير و تتعامل معه من هذا المنطلق. شكراً ام بي سي
ضمير الناس34فوائدكثيره منهاطرح قضية راي عام وعرفنامعنى الخنقه مع دكتورواكتشفت رغم اختلافي مع ابوسن انه يمتلك طيبه الى حدالضياع ولكنه حليم ورايك مكسب***
شريطيصراحة ممكن نوظف الفوزان بمعرض سيارات والا اقول وانيتات ووايتات
فكر خارج الصندوقان الدعوة كيدية وخصوصية الفرد ولم ينسرها وان الشرطة تمادت زيادة عن اللزوم و وضع شاب بهذا السن مع ***** اكبر خطأ يجب ان يعوا لهالفعل.
ضمير الناسعلمنابالفوزان زمان ماتغيرخنقه لوياخذشوي من حلم ابوسن عليه يجرحبه مافي رحمه ولانقدبناء مطالبات جديده بالوصايه باسم الدين والقيم والاسلام دين رحمه وسلام***
بالله عليكممن جدكم ان الفوزان تربوي اجتماعي. لا لا قويه ودي اصدق بس قويه. سوق حراج ممكن اصدق
سؤال ؟؟ وأنتظر الإجابةوماهي الفائدة التي خرجنا منها بهذا المذيع والضيوف والبرنامج أتحدى أحد يجاوبني
معيضاشغلتونا بأبوسن قناة الmbc قناة تحاول عرض مايطلبه المشاهدون وأما الفوزان رغم أنه استاذ في علم الاجتماع قد انفعل وسقط في حبايل الشريان
لا أخص أحداً ... البعض منهم وليس الكلقناة أفلست وتأتي بالغث والسمين والتوافه والصالح والطالح وتدس السم مع العسل
اسلوبه يذكرنيبطريقة الخطابة عند ترامب ما غيره فحتى حزبه بدأ يستفز منه. الصراخ والزعيق بالملاعب والعالمية صعبة شويه 😉
ضمير الناسبعض الكتاب امتلئت عروقهم بالنفط فصارت فصيلتهم oil يزحلق مايطلبه(المزعقون)***
اعطيكم مثال وأقلهاأي تربوي اجتماعي عندما يخاطب احد لا يؤشر بأصبعه عليه. شاهدوا ما فعله الفوزان وستعرفون مستواه 🤔
أعلام فااااشل للأسفأصبح يخرج للإعلام بعض من يفعلو الأمورو***** ومن يحاربو ويعادو الهيئه
اول واحدهو الفوزان الذي قبل الظهور على حسب كلامه في محطه *** وهذا اعتراف منه لانه***
..سعودي..لو أنه مستظيف شاب موهبه طموح لكان عادي وبصراحه داوود وبرنامجه مفلس ****
هاشتاق مطلوباقالة الفوزان من منصبة لانه يؤثر سلبياً على المجتمع
ضمير الناسايه الكتاب المطبلون للمزاج الفوقي ابوسن وغيره مثلكم يوم كنتوشباب فلاتسرفوبالادعاءات انكم المضادالحيوي وغيركم فيروسات***
الحق يقالابو سن كلامه افضل من صاحب الدكتوراة الاجتماعي الفاقد الاجتماعية و الحوار. فهو بحاجة لتهذيب. ربما ابو سن يشرف على دكتوراته
فاشل بمعنى الكلمةلا يحسن اسلوب الحوار فكيف سيتحاور بمخاطبة للاخرين. ماخذ الموضوع تحدي وليس تربوي. امحق بس. امثال هالعنجهية ما افسد المجتمع واخر تحضره. فاقد الشي ...
ضمير الناسياصبرابوسن وحلمه على الفوزان***
اذا ما احسنالكلام عبرة الشاشة فكيف سيحسن التحدث مع العامة و المجتمع بمثل هذا الاسلوب التهجمي الغوغائي. هل هذه شهادة تمنح لمن لا يستحقها او انه بحث رخيص ربما ملفق
علي..أنا شفت جزء من المقابلة: ألولد خفيف دم ، متحدّث جيد، مثقف ..ما كنت أتوقعه هكذا.. أفضل من كثير من أناس يدّعون وتصير لهم مقابلات كثيرة.. الله يوفقه ..
عدد التعليقات:4276
العنيدالدكتور عبدالله الفوزان تكلمت وصدقت فاصبت واعجبت فشكرا لك من اعماق قلبي ايها الدكتور وحفظك الله ورعاك وكثر الله من امثالك والحمدلله ان الدنيا باقي بخير مادام باقي من يقول الحق ويدحر الباطل !!
ان كان هذا باحث اجتماعيفلن نريد باحثين ابدا
عدد التعليقات:4276
العنيدصدق د.الفوزان في كل كلمة قالها، الله يوفقك ويحفظك. اشهار الناس الذين يهدمون الأخلاق والقيم علامة سوء ويمكن ان تشجع النشء على التمادي في هدم الأخلاق وتشجيع ****
امحق ان كان يمثلكمابحثوا من وين وشوفوا ما اكثر الهياط فيذاك
وادي بدون صدىالحلقة في واد و الفوزان في واد. هذه نوعية الدكتوراة. يجب التحقق منها!
الفوزان يبحثعن الشهرة من طريقة كلامه وكما قالها لداوود: قالوا لك انك ما تقدر علي! فهل هذا اسلوب🤔
ع . الحربيالله يذكرك بالخير يا استاذ محمد الحارثي ويذكر برنامجك بدون شك بالخير اما الشريان برنامجه سامج ولا يستضيف إلا كل واحد فاشل مثله ومثل برنامجه
اثبتان الفوزان رجل اجتماعي *****
فضح التطبيقاتكلام الشوارع ليس للتلفزيون وخاصة عندما يأتي من مسؤول عن المجتمع. امحق
فضح التطبيقاتوبين ان الفوزان غير كفؤ بردودة وطريقته الفاقدة للاسلوب وهو اختصاصي اجتماعي. فهكذا ينتج جيل غير واعي ان كان هو كذلك!
محمد الباديسلامي عليك يا دكتور عبدالله الفوزان ودي احب رأسك...نعم هذا هو الكلام العاقل والمنطقي اللي يجمد على الشارب اذا كان فيه شارب يارب تفهمون قصدي 😅
الصبحاويوش الفائده من استضافة ****هذا ****؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فضح التطبيقاتاجل هيئة عسير تشتكي عليه والتسجيل مسرب من جهة هكرته. وفوق ذلك يوقف مع موقوفين بالمخدرات والقتل 🤔
منيف العنزيماقصر الدكتور الفوزان سدد. لشريان ولبو سن وغيره كلام يثلج الصدر وبين مكانه كل شخص وقناه النبي سي وبين الالتزام بعادات واعراف البلد شكرا. شكرا يادكتور
عابر سبيلقالها لهم الدكتور الفوزان ولطمهم بها
شجاعمقابلة ابو سن في برنامج الثامنة افلاس ثقافي وتأييدلعمله المشين والمجاهره بالمعصيه وبالمختصز اذا كانت المقابلة تليق بالقناة فإنني اكاد اجزم انها لاتلبق بالمشاهدين
اترك تعليقيياداود انت مسؤل امام الله في مواضيع اهم من هذا التافه الصغير ومن في حكمه فيه ضعفاء مرضى جهات حكوميه مقصره لماذا لا تتابعون اوضاع شمال المملكه وغيرها