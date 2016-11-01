بالفيديو .. لحظة اصطياد سمكة ” قرش ” كبيرة بكورنيش جدة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اصطياد سمكة قرش كبيرة بكورنيش جدة .
حيث تمكن شبان من الإمساك بالسمكة عن طريق السنارة ، أثناء ممارستهم الصيد ، وبين الفيديو أيضاً لحظة محاولتهم إخراج السمكة من المياه.
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اصطياد سمكة قرش كبيرة بكورنيش جدة .
حيث تمكن شبان من الإمساك بالسمكة عن طريق السنارة ، أثناء ممارستهم الصيد ، وبين الفيديو أيضاً لحظة محاولتهم إخراج السمكة من المياه.
صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام
تعليقات ( 7 )
سمكههادي السمكه كبيره ايش تاكل؟
ضمير الناسوشلون لوهو ريال اللي قرش منتم قادرين تسحبونه ***هم ياكلونه مثل الزرافه***
محمدكلو كوم والسوري الي موجود كوم انتشروا بالبلد زي ابو يمن تحت الحجر ورا الشجرة هههههههالله لا يكثرهم في البلد
أحمد بن حمزةوجود سمك القرش فى هذه المنطقة إنذار خطير وآمل من الجهات المختصة فى البلديات وخفر السواحل وغيرها منع السباحة فى هذه المنطقة وإجراء بحث شامل لها حفاظا على أرواح مرتاديها والمساهمة فى إخراج هذه السمكة .
احمدمستحيل سناره صغيره تصيده ...الا اذا كان الخيط حقها كيبل
التاريخافا يااهل البحر كل هاالشباب ولاقدرتوا تسحبوة ، ماسمعتو المثل البري ، اربعة شالوا جمل والجمل ماشالهم ، مبروك صيدكم وبالعافية .
ابببببااااايشكلها نافقه.اي سنااااره يابو الشباب. هذي ما تنصاد الا بطعن الرمح. من قريب.