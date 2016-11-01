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بالفيديو .. لحظة اصطياد سمكة ” قرش ” كبيرة بكورنيش جدة

1 نوفمبر, 2016 , 22:07 م
بالفيديو .. لحظة اصطياد سمكة ” قرش ” كبيرة بكورنيش جدة
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اصطياد سمكة قرش كبيرة بكورنيش جدة .

حيث تمكن شبان من الإمساك بالسمكة عن طريق السنارة ، أثناء ممارستهم الصيد ، وبين الفيديو أيضاً لحظة محاولتهم إخراج السمكة من المياه.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    سمكه

    هادي السمكه كبيره ايش تاكل؟
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  2. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    ضمير الناس

    وشلون لوهو ريال اللي قرش منتم قادرين تسحبونه ***هم ياكلونه مثل الزرافه***
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  3. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 23:29 م

    محمد

    كلو كوم والسوري الي موجود كوم انتشروا بالبلد زي ابو يمن تحت الحجر ورا الشجرة هههههههالله لا يكثرهم في البلد
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  4. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    أحمد بن حمزة

    وجود سمك القرش فى هذه المنطقة إنذار خطير وآمل من الجهات المختصة فى البلديات وخفر السواحل وغيرها منع السباحة فى هذه المنطقة وإجراء بحث شامل لها حفاظا على أرواح مرتاديها والمساهمة فى إخراج هذه السمكة .
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  5. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    احمد

    مستحيل سناره صغيره تصيده ...الا اذا كان الخيط حقها كيبل
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  6. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    التاريخ

    افا يااهل البحر كل هاالشباب ولاقدرتوا تسحبوة ، ماسمعتو المثل البري ، اربعة شالوا جمل والجمل ماشالهم ، مبروك صيدكم وبالعافية .
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  7. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    اببببباااااي

    شكلها نافقه.اي سنااااره يابو الشباب. هذي ما تنصاد الا بطعن الرمح. من قريب.
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