بالفيديو .. لحظة اصطياد سمكة ” قرش ” كبيرة بكورنيش جدة

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة اصطياد سمكة قرش كبيرة بكورنيش جدة .

حيث تمكن شبان من الإمساك بالسمكة عن طريق السنارة ، أثناء ممارستهم الصيد ، وبين الفيديو أيضاً لحظة محاولتهم إخراج السمكة من المياه.